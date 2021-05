بسیاری از طرفداران سینما و ستارگان خواهان ساخته شدن قسمت‌های بعدی فیلم‌هایی با موضوع سرقت مانند شغل ایتالیایی یا سرقت از برج هستند. با وجود این که فیلم‌های با موضوع سرقت فرمول و ساختار مشخصی مثل انتخاب یک تیم مناسب، تعدادی پیچش داستانی و از این دست موارد دارند، اما ساختن چنین فیلم‌های خوبی کار راحتی نیست. بسیاری از فیلم‌های جنایی با موضوع سرقت خیلی جذاب تمام نمی‌شوند. اما اگر فیلم خوبی با این محتوا ساخته شود، نتیجه خیره کننده‌ای خواهد داشت.

فیلم‌های سرقت با موضوعاتی راجع به راننده‌ای مرموز، تیمی با افراد و مکالمات جذاب بین‌ آن‌ها یا روشی منحصر به فرد برای اجرای سرقت، می‌توانند لایق ساخته شدن قسمت بعدی خود باشند. در ادامه لیستی از بهترین فیلم‌ها را معرفی می‌کنیم که قسمت‌های بعدی آن‌ها می‌توانست ساخته شود.

۱۰. بچه راننده (Baby Driver)

کارگردان: ادگار رایت

ادگار رایت بازیگران: انسل الگورت، جام هم، جان برنثال

انسل الگورت، جام هم، جان برنثال محصول: ۲۰۱۷

با این که بچه راننده فیلمی در رابطه با سرقت است، اما بر روی راننده‌ای به نام بیبی تمرکز شده، که بهترین راننده‌ی فراری است که دنیای سینما تا به حال شاهد آن بود. تدوین این فیلم به گونه‌ای است که با موسیقی‌های راک کلاسیک هماهنگ باشد و تجربه صوتی تصویری خوبی را برای بیننده فراهم می‌کند.

نویسنده و کارگردان این فیلم ادگار رایت تایید کرده که فیلم‌نامه قسمت بعدی بچه راننده نوشته شده است، اما ساخت و تولید چنین فیلمی مقوله جدایی است. فیلم اول پروژه‌ای بود که کارگردان از روی علاقه آن را تولید کرده و به مدت بیست سال روی آن کار کرده بود. حتی با وجود این که رایت قسمت دوم هیچ کدام از فیلم‌های دیگر خود را تاکنون نساخته است، اما ممکن است به دلیل علاقه او به این پروژه، شاهد تولید قسمت بعدی بچه راننده باشیم.

۹. لوگان خوش‌‌شانس (Logan Lucky)

کارگردان: استیون سودربرگ

استیون سودربرگ بازیگران: آدام درایور، چنینگ تتوم، دنیل کریگ

آدام درایور، چنینگ تتوم، دنیل کریگ محصول: ۲۰۱۷

۱۰ سال پس از ساخته شدن فیلم سیزده یاز اوشن، استیون سودربرگ فیلم خارق‌العاده‌ی دیگری را خلق کرد. حالت طنزگونه فیلم لوگان خوش‌شانس، بسیار بیش‌تر از فیلم‌های اوشنی است که ساخته شده. زیرا در این فیلم، اعضای تیم قصد سرقت از مسابقات نسکار را دارند.

اگر از لهجه‌ی جنوب آمریکایی دنیل کرگ در فیلم چاقوکشی (۲۰۱۹) خوشتان آمده، این فیلم نسخه‌ی اولیه و حتی بهتر آن را نشان می‌دهد. از آن‌ جایی که این فیلم در گیشه‌های سینمایی موفقیت چشمگیری کسب نکرد، ساخت قسمت بعدی آن دور از ذهن است.

۸. سرقت از برج (Tower Heist)

کارگردان: برت رتنر

برت رتنر بازیگران: ادی مورفی، بن استیلر، کیسی افلک

ادی مورفی، بن استیلر، کیسی افلک محصول: ۲۰۱۱

سرقت از برج یکی از فیلم‌های دهه‌ی اخیر به حساب می‌آید که خیلی دست کم گرفته شده است. این فیلم پر ستاره، راجع به گروهی از کارکنان در مجتمعی مسکونی است، که از فردی که از آن‌ها کلاهبرداری کرده، انتقام می‌گیرند.

اعضای این گروه به پنت هاوس این شخص حمله کرده و به دنبال میلیون‌ها دلار از دارایی‌های مخفی شده این فرد می‌گردند. با توجه به خصوصیات اعضای این گروه، می‌توان شرایط طنز و خنده‌داری را برای آن‌ها پیش‌بینی کرد. ممکن است این اثر پیجیده‌ترین فیلم با موضوع سرقت نباشد، اما غافل‌گیری‌های زیادی در طول آن وجود دارد و روابط بین شخصیت‌های فیلم، در نوع خود جالب توجه است. دیدن همکاری مجدد این شخصیت‌ها می‌تواند بسیار جذاب باشد. اما با توجه به عملکرد ضعیف فیلم در گیشه احتمال ساخت قسمت دوم آن کم است.

۷. ۱۳ یار اوشن (Ocean’s Thirteen)

کارگردان: استیون سودربرگ

استیون سودربرگ بازیگران: مت دیمون، جرج کلونی، برد پیت

مت دیمون، جرج کلونی، برد پیت محصول: ۲۰۰۷

برد پیت به شوخی گفته ساخت قسمت بعدی این فیلم غیر ممکن است؛ اما لزوما به این معنی نیست که چنین اتفاقی نباید بیافتد. یازده یار اوشن یکی از موارد نادری بود که در آن بازسازی فیلم، از خود فیلم اصلی بهتر بود و در دوازده یار اوشن، می‌بینیم که اعضای تیم به خارج از کشور برده می‌شوند و ۱۳ یار اوشن اعضای گروه را به کازینو باز می‌گرداند. این سه گانه بسیار مهیج و جالب است و ساخت قسمت چهارم، این سری را خراب نمی‌کند.

از زمان ساخت سومین قسمت این سری ۱۴ سال می‌گذرد. دیدن کاری که گذر زمان با اعضای تیم کرده است، می‌تواند جالب باشد. به علاوه دیدن کارهایی که این شخصیت‌ها در طول این مدت انجام داده‌اند، علایق شخصی آن‌ها و کارهایی که با پول خود کرده‌اند، ویژگی‌هایی است که در درجه اول بسیار این شخصیت‌ها را جالب کرده است. اما حتی اگر چهارمین قسمت این سری برای طرفداران ساخته نشود، یک اسپین‌آف به نام ۸ یار اوشن ساخته شده که تمامی اعضای تیم آن، زن هستند.

۶. مخمصه (Heat)

کارگردان: مایکل مان

مایکل مان بازیگران: آل پاچینو، رابرت دنیرو، ول کیلمر

آل پاچینو، رابرت دنیرو، ول کیلمر محصول: ۱۹۹۵

فیلم مخمصه نقطه اوج فیلم‌های سرقتی است. با وجود این که شخصیت نیل در انتهای فیلم می‌میرد، اما فیلم مخمصه هنوز هم به عنوان یکی از واقعی‌ترین و شگفت‌انگیز‌ترین فیلم‌های سرقتی شناخته می‌شود. قسمت بعدی این فیلم می‌تواند مفهومی معنوی داشته باشد، یا این که روایتی تازه از تعقیب گروه جدیدی از مجرمان، به دست ستوان وینسنت باشد.

صحنه تیراندازی که در آن اتفاقات ناگواری افتاد یکی از مهیج‌ترین لحظات سینما بود و بازگشت چنین نوعی از فیلم‌برداری به دنیای سینما، مورد استقبال بالایی قرار خواهد گرفت. با توجه به این که کارگردان این فیلم، مایکل مان، کارهای چندان موفقی از آن زمان تاکنون نداشته است، بازگشت به این پروژه، که او را تبدیل به نامی ماندگار در عرصه فیلم‌های جنایی ساخت، می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

۵. نفوذی (Inside Man)

کارگردان: اسپایک لی

اسپایک لی بازیگران: دنزل واشنگتن، جودی فاستر

دنزل واشنگتن، جودی فاستر محصول: ۲۰۰۶

باور این که ۱۵ سال از ساخت فیلم نفوذی می‌گذرد، سخت است؛ اما فیلمی که اسپایک لی راجع به گروهی از سارقان بانکی ساخته، از لحاظ خلاقیت بی‌نظیر است. با این که ممکن است بسیاری از هواداران این فیلم ندانند، اما قسمت دوم این فیلم ساخته شده و نسخه دی‌وی‌دی آن در سال ۲۰۱۹ منتشر شد که بازیگران و تهیه کنندگان کاملا متفاوتی را دارد و اسپایک لی هیچ نقشی در ساخت این فیلم نداشته است.

فیلم نفوذی نیاز به یک دنباله قوی، برای جبران فیلم ضعیف نفوذی: تحت تعقیب (Inside Man: Most Wanted 2019) دارد. فیلم اولی که ساخته شد سیاست‌مداران فاسد و قدرتمندی را نشان می‌دهد که مشابه آن‌ها از آن موقع دیده نشده است. اما دنزل واشنگتن در طول دوران بازیگری‌اش تنها یک بار در قسمت دوم فیلمی نقش ایفا کرده که آن ایکوالایزر ۲ (Equalizer 2) بوده است. اگر این فیلم را ندیده‌اید پیشنهاد می‌کنیم حتما به تماشای آن بنشینید.

۴.سگ‌های انباری (Reservoir Dogs)

کارگردان: کوئنتین تارانتینو

کوئنتین تارانتینو بازیگران: تیم روث، هاروی کیتل، مایل مدسن

تیم روث، هاروی کیتل، مایل مدسن محصول: ۱۹۹۲

فیلم سگ‌های انباری که به نشان ندادن صحنه‌ی سرقت معروف است، لیستی از بازیگران خارق‌العاده دارد و در پایان قسمت‌هایی وجود دارند که تکلیف نامشخصی دارند.

صحبت‌هایی راجع به قسمت بعدی این فیلم شده بود که در آن آقای بلوند را در کنار وینسنت وگا از فیلم داستان عامه پسند نشان می‌داد، اما این پروژه هیچ وقت به محقق نشد. اگرچه هواداران نظریات زیادی راجع به سرنوشت الماس‌ها پس از پایان فیلم ساخته‌اند، اما هیچ کدام از آن‌ها به اندازه‌ی پایانی که توسط خود کوئنتین تارانتینو نوشته شد، جذاب نیست.

۳. بران (Drive)

کارگردان: نیکولاس ویندینگ‌رفن

نیکولاس ویندینگ‌رفن بازیگران: رایان گاسلینگ، کری مولیگان، برایان کرنستون

رایان گاسلینگ، کری مولیگان، برایان کرنستون محصول: ۲۰۱۱

فیلم رانندگی فیلمی بود که با توجه به تریلر‌های آن، انتظار صحنه‌های اکشن، سرشار از خشونت و پر از سرقت از آن می‌رفت؛ ولی بینندگان با چیز دیگری مواجه شدند.

با این وجود، فیلم هنری و پرهزینه‌ی رانندگی، به خاطر نحوه استخدام شخصیت اصلی فیلم، به عنوان یکی از بهترین فیلم‌ها با موضوع سرقت در دهه‌ی دوم قرن کنونی شناخته می‌شود.

یک راننده بدلکار (گاسلینگ) با مهارت بسیار بالا پلیس‌های تعقیب کننده را گم می‌کند و در باقی فیلم، چنین صحنه‌هایی زیاد دیده نمی‌شود. با توجه به این‌که جلد بعدی رمان رانندگی نوشته شده، ساخت قسمت بعدی آن کاملا ممکن است.

۲.شغل ایتالیایی (The Italian Job)

کارگردان: اف. گری گری

اف. گری گری بازیگران: دونالد ساترلند، مارک والبرگ، ادوارد نورتن، شارلیز ترون

دونالد ساترلند، مارک والبرگ، ادوارد نورتن، شارلیز ترون محصول: ۲۰۰۳

با این‌که نسخه‌ی بازسازی شده‌ی آمریکایی این فیلم به خوبی نسخه‌ی بریتانیایی آن نیست، اما نسخه‌ی ۲۰۰۳ این فیلم قطعا سزاوار یک قسمت دوم است. فیلم اولیه با یک پایان ادامه‌دار تمام می‌شود، که می‌تواند یکی از بهترین پایان‌های ادامه‌دار سینما باشد، اما در همان وضعیت پایان باقی مانده و ادامه نیافته است.

در بازسازی این فیلم، مانند تمام فیلم‌های خوبه با موضوع سرقت، ابتدا تیمی از اعضای باهوش دور هم جمع می‌شوند که هر کدام مهارت خاصی دارند و کار خاصی را انجام می‌دهند. اکنون مارک والبرگ، شارلیز ترون و جیسون استاتم ستاره‌های بسیار شناخته شده‌تری نسبت به آن زمان هستند، که این می‌تواند موجب ساخت قسمت دوم این فیلم با گردهمایی نام‌هایی بزرگ باشد. از طرفی می‌تواند موفقیت فیلم در گیشه را هم تا حدودی تضمین کند.

۱. ۸ یاران اوشن (Ocean’s 8)

کارگردان: گری راس

گری راس بازیگران: ساندرا بولاک، گریفین دان، دیدری گوودوین

ساندرا بولاک، گریفین دان، دیدری گوودوین محصول: ۲۰۱۸

فیلم ۸ یاران اوشن، که یکی از معدود فیلم‌های سرقت با ایفای نقش‌های اصلی توسط بازیگران زن است، تا حد زیادی از فیلم‌های اوشن قبلی الهام گرفته است. این فیلم ریتم داستانی، فیلم‌برداری و تدوین بسیار مشابهی نسبت به یازده یاران اوشن استیون سودربرگ دارد. اما با این وجود به همان اندازه دوست داشتنی است.

تمام موارد و پتانسیل‌های لازم برای ساخت قسمت‌های بعدی در این فیلم وجود دارد. شخصیت‌ها جالب و دیالوگ‌ها با مزه هستند و هیجان فیلم‌های اوشن در این فیلم‌ هم موج می‌زند. با این که جریان فیلم زیادی ساده‌سازی شده بود، اما ۸ یار اوشن پتانسیل بالایی از خود نشان داده و قسمت دوم این فیلم می‌تواند تنها راهی باشد که هواداران از طریق آن بتوانند شخصیت‌های فیلم اوشن را مجددا ببینند.

