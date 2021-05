بهترین فیلم‌های دهه‌ی اخیر همه‌چیز را عوض کردند. ده سال پیش به‌نظر می‌آمد که همه‌ی ما ذهنیت مستحکمی از فیلم‌ها داریم؛ کاری که می‌توانند بکنند، برای چه کسانی ساخته می‌شوند، جایی که باید آن‌ها را تماشا کرد و … . آن ذهنیت، غیرمنعطف و ریشه گرفته از تاریخی صد ساله بود. همین ذهنیت‌ها بود که به کسانی که در راس مسئولیت‌های سینمایی بودند قبولانده بود که آینده‌ی سینما با گذشته‌ی آن فرق چندانی نخواهد داشت. فروش دی‌وی‌دی‌ها پرقدرت ادامه داشت، نت‌فلیکس (Netflix) یک شرکت پخش اینترنتی نوپا بود که در انتهای صندوق ورودی‌ ایمیل‌ها ملتمسانه به دنبال توجه بود و چین شروع به تحویل دادن مزایای کم‌نظیر به استودیوها کرده بود. شاید پخش شدن آواتار (Avatar) جیمز کامرون در سال ۲۰۰۹ می‌توانست به عنوان نشانه‌ای از ظهور عصر جدیدی در سینما در نظر گرفته شود، اما نه عصری با چنین تغییراتی و با چنین سرعتی.

قواعد تغییر کرده‌اند، سینما تبدیل به مفهومی متغیر شده است و هرگز در تاریخ خود به‌سرعت و بی‌قراری ده سال اخیر تغییر نکرده است و اگرچه این دهه به دنبال وسعت یافتن ناگهانی سرویس‌های پخش آنلاین و شکوفایی روزافزون فیلم‌های ابرقهرمانی به خاطر سپرده خواهدشد، اما تعریف خود سینما هم امروزه نسبت به تعریف ده سال پیش آن گستردگی فراوانی یافته است.

بازتاب‌هایی از آن چه ما هستیم، تصوراتی از آن چه دوست داریم باشیم، مسیری برای ضبط کردن واقعیت و مسیری برای تغییر دادن آن، اگر دهه‌ی گذشته تنها یک چیز را به ما ثابت کرده باشد، میزان مخاطبانی است که با سینما همراه هستند و اطمینان به این که هرگز در طی تاریخ، سینما این حجم از مخاطب را با خودش همراه نکرده است.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به ۱۰۰ فیلم برتر دهه‌ی اخیر که توسط منتقدان مجله‌ی ایندی‌وایر انتخاب شده‌اند.

۱۰۰. فساد ذاتی ( Inherent Vice ‎)

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: پل توماس اندرسن

پل توماس اندرسن بازیگران: واکین فینیکس، جاش برولین

واکین فینیکس، جاش برولین امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳ از ۱۰۰

فیلم به‌قدری فشرده و وهم‌آلود بود که احتمالا از ابتدا مشخص بود که قرار است قدرنادیده‌ترین فیلم کارنامه‌ی پل توماس اندرسون باشد. خباثت ذاتی یک اودیسه‌ی نوآر در میان غبار و مه است که در اواخر کاپیتالیسم به وقوع می‌پیوندد و هر مرتبه که آن را مشاهده می‌کنید وضوح بیشتری می‌یابد و همزمان با وضوح، ناراحت‌کنندگی آن هم بیشتر می‌شود.

تصاویر به‌گونه‌ای ضبط شده‌اند که یادآور کارت‌پستال‌های خاک‌خورده و رنگ و رو رفته باشند. طبق روال مرسوم هر ژانر، معمای اصلی فیلم در واقع ترکیبی است از چندین معما؛ یک شوهر معتاد به هروئین گمشده چه ربطی با یک شهرساز بنام میکی ولف‌من دارد و یک باند مواد مخدر که خودشان را فانگ طلایی می‌نامند با همه‌ی این‌ها چه ارتباطی دارد.

۹۹. تنهاترین سیاره (The Loneliest Planet)

محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: جولیا لوکتف

جولیا لوکتف بازیگران: گائل گارسیا برنال، هانی فورستنبرگ

گائل گارسیا برنال، هانی فورستنبرگ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۴ از ۱۰۰

۷۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

فیلم به چگونگی تغییر ماهیت روابط پس از وقوع حوادثی آنی می‌پردازد. حوادثی که تنها چند ثانیه به طول می‌انجام‌اند، اما تاثیرات مخفی آن‌ها از موقعیتی به موقعیتی دیگر مشهود است. لوکتف بعد از دو فیلم نخست خود تا به امروز فیلمی نساخته است، اما همان دو فیلم، نگاه مضطرب و مخصوص او را به‌خوبی به‌نمایش می‌گذارند.

۹۸. گتسبی بزرگ ( The Great Gatsby )

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: باز لورمن

باز لورمن بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، توبی مگوایر

لئوناردو دی‌کاپریو، توبی مگوایر امتیاز راتن تومیتوز: ۴۸ از ۱۰۰

۴۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۵۵ از ۱۰۰

فیلم‌های لورمن چنان انرژی‌ای از خود ساطع می‌کنند که وقتی تماشای یکی از آن‌ها را به پایان می‌رسانید، احساس می‌کنید فیلم درون رگ‌های شما جریان دارد. تعجبی ندارد که بعضی از مردم از آن‌ها متنفرند!

فیلم لورمن بیش از این که یک اقتباس سینمایی از کتاب فیتز جرالد باشد یک آلبوم تصویری از آن است. گتسبی‌ لورمن یک گنگستر خودساخته است با طبع شاعری که خودش را متعهد کرده است تا برای پر کردن حفره‌ی درونی خود احساسات ظالمانه‌ای به خود تحمیل کند.

۹۷. تمام این شب‌های بی‌خوابی (All These Sleepless Nights)

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: میکال مارژاک

میکال مارژاک امتیاز راتن تومیتوز: ۶۹ از ۱۰۰

در ده سال گذشته شاهد بوده‌ایم که چگونه فیلم‌سازان غیرداستانی محدودیت‌ها را از بین برده‌اند و سینمای مستند را به چیزی بیش از تاریخ‌نگاری یا گزارش‌گری تبدیل کرده‌اند. کارگردان لهستانی تمام این شب‌های بی‌خوابی، میکال مارژاک، نه تنها مرز بین حقیقت و ابداع را کم‌رنگ کرد، بلکه در تمام طول شب آن‌ها را با هم ترکیب و جابه‌جا کرد.

پرتره‌ی زیبای او از جوانان بی‌هدف و سرگردان ورشو باعث ایجاد فضایی شده است که متعلق به جایی بین فضای ترنس مالیک و موج نوی فرانسه است. فیلم با موفقیت زبان سینمایی‌ای بسیار ماهرانه‌تر و راضی‌کننده‌تر از دوربین روی‌دست‌های مستندهای سال‌های اخیر خلق می‌کند.

۹۶. گرل واک // تمام روز (Girl Walk // All Day)

محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: جیکوب کروپنیک

جیکوب کروپنیک بازیگران: آنه مارسون، جان دویل

آنه مارسون، جان دویل امتیاز راتن تومیتوز: ۸۰ از ۱۰۰

دهه‌ی اخیر از همان ابتدا خبر از ساخته شدن فیلم‌های کم بودجه و تولید محتواهای فراوان و به اشتراک‌گذاری آن‌ها توسط مردم معمولی را وعده می‌داد. محتواهایی که قرار بود بیایند و به کلی قواعد مرسوم گذشته را تغییر دهند.

۹۵. آربر (The Arbor)

محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: کلیو برنارد

کلیو برنارد بازیگران: آندری دانبار، کریستین باتملی

آندری دانبار، کریستین باتملی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

کلیو برنارد از حقه‌های مستندسازی استفاده می‌کند تا داستان پیچیده‌ی زندگی نمایش‌نامه‌نویس بریتانیایی ، آندری دانبار، را در فیلمی که امروز هم به اندازه‌ی روز اکرانش تازه است به تمایش بگذارد. فیلم که براساس یکی از نمایش‌نامه‌های دانبار نام‌گذاری شده است، تمرکزش بر روی رابطه‌ی ضربه خورده‌ی دانبار و دخترش است.

۹۴. ساعت خوش (Happy Hour)

محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: ریوسوکی هاماگوچی

ریوسوکی هاماگوچی بازیگران: ساشیا تاناکا، هازوکی کیکوچی

ساشیا تاناکا، هازوکی کیکوچی امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

فیلم پنج ساعت طول دارد، اما این زمان فقط وقتی طولانی به نظر می‌آید که شروع به دیدن فیلم نکرده باشید. این فیلم که سازنده‌ی خود را وارد عرصه‌ی جهانی کرد به داستان زندگی چهار زن میان‌سال می‌پردازد. فیلم از همان لحظات ابتدایی مخاطب را با خود همراه می‌کند و بازیگران به ‌قدری خوب عمل می‌کنند که خیلی زود سابقه‌ی دوستی بیست و پنج ساله‌ی آن‌ها قابل باور می‌شود.

۹۳. مادر جرجیا (Mother of George)

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: اندرو دازنمو

اندرو دازنمو بازیگران: ایزاک دو بانکوله، دانال گوریرا

ایزاک دو بانکوله، دانال گوریرا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

به یک اندازه ویران‌کننده و خیره‌کننده. فیلم بروکلینی اندرو دازنمو داستان یک زن سیاه‌پوست را روایت می‌کند که درگیر باردارشدن از همسر جدیدش است. فیلمی کم‌یاب که به معضلات سیاه‌پوستان مهاجر می‌پردازد. فیلم به عشق می‌پردازد و دنیایی را به تصویر می‌کشد که بین سنت‌ها و مدرنیته گیر افتاده است.

۹۲. مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی ( Spider-Man: Into the Spider-Verse )

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: باب پرسیچتی

باب پرسیچتی بازیگران: شمیک مور، لیو شرایبر

شمیک مور، لیو شرایبر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

این انیمیشن برنده‌ی اسکار علاوه بر ساختار فنی خیره‌کننده‌ی خود، احساسات، هیجان و شوخ‌طبعی را هم به اندازه‌ی لازم درون خود جای داده است. فیلم نشان می‌دهد که هیچ پیش‌زمینه‌ی خاصی برای قهرمان بودن نیاز نیست و هر کسی از هر دنیایی و با هر پیش‌زمینه‌ای می‌تواند یک قهرمان باشد. در دهه‌ای که به‌نظر می‌آید هر هفته یک مرد عنکبوتی جدید بر پرده‌ی نقره‌ای سینماها آورده می‌شود، تنها مرد عنکبوتی‌ای که شخصیتی ویژه و خاص را شکل می‌دهد، همین است.

۹۱. آتش در دریا (Fire at Sea)

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: جانفرانکو رزی

جانفرانکو رزی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

نگاهی عمیق به بحران مهاجران در اروپا. فیلم به‌اندازه‌ای ضروری است که نمایش آن برای مخاطبان باید در دسته‌ی خدمات عمومی قرار بگیرد. این فیلم نامزد اسکار کاملا از ریشه‌های شاعرانه‌ی سینما سررشته می‌گیرد. فیلم استعاره‌ای است از اروپای امروزی.

۹۰. زندگی شخصی (Private Life)

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: تامارا جنکینس

تامارا جنکینس بازیگران: پل جیاماتی، کاترین هان

پل جیاماتی، کاترین هان امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

دو بازیگر اصلی فیلم آتش به‌پا می‌کنند. زندگی به‌تدریج برای این زوج شگفتی‌های تازه‌ای رو می‌کند و آن‌ها یکی پس از دیگری این شگفتی‌ها را کنار می‌زنند. فیلم‌نامه‌ی جنکینس ناراحتی‌ها را با شوخ‌طبعی و ظرافت پیش می‌برد و فیلم را به چیزی تبدیل می‌کند که مدت‌ها پس از پایان یافتن هم درون شما رشد می‌کند.

۸۹. از دخترها حمایت کن (Support the Girls)

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: اندرو بوجالسکی

اندرو بوجالسکی بازیگران: رجینا هال، جیمز لی‌هال

رجینا هال، جیمز لی‌هال امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

نمایشی از این حقیقت که اگر فیلم‌سازی در اوج هنر خود باشد، قادر به خلق کردن چه چیزهایی است.

۸۸.باید درباره‌ی کوین صحبت کنیم ( We Need to Talk About Kevin )

محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: لین رمزی

لین رمزی بازیگران: تیلدا سوئینتن، جان سی ریلی

تیلدا سوئینتن، جان سی ریلی امتیاز راتن تومیتوز: ۷۵ از ۱۰۰

فیلم اقتباسی است از رمانی به همین نام که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. خلاقیت فیلم‌نامه‌ی رمزی در این است که چگونه حقایق را زیر برداشت‌های احساسی مادر مخفی می‌کند. با تدوینی کم‌نظیر، رمزی در بین خطوط زمانی عقب و جلو می‌رود تا فروپاشی عاطفی یک مادر را به بهترین نحو ممکن نشان دهد.

۸۷. بوی او ( Her Smell ‎)

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: الکس راس پری

الکس راس پری بازیگران: الیزابت ماس، کارا دلوین

الیزابت ماس، کارا دلوین امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴ از ۱۰۰

بوی او از چهارچوب اصلی فیلم استیو جابز دنی بویل استفاده می‌کند و آن را به داستانی پرفراز و نشیب از یک زن در حال غرق شدن و عشق تبدیل می‌کند. الیزابت ماس در اوج کارنامه‌ی خود یکی از بهترین بازی‌های خود را ارائه می‌دهد و بازیگران مکمل به‌قدری در نقش‌های خود فرو رفته‌اند که به خوبی از پس اجرای نقش‌های دوگانه‌ی خود برمی‌آیند.

۸۶. کیت نقش کریستین را بازی می‌کند (Kate Plays Christine)

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: رابرت گرین

رابرت گرین بازیگران: کیت لین شیل

کیت لین شیل امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲ از ۱۰۰

غیرممکن است که بفهمیم چرا کسی خودش را کشته است و با این حال این فیلم مستند از بازیگر خود می‌خواهد که تا حدی که می‌تواند پاسخ این سوال را پیدا کند. سال ۱۹۷۴ یک خبرنگار تلویزیونی در شبکه‌ی تلویزیونی فلوریدا طی برنامه‌ی صبحگاهی دست به خودکشی زد. حالا گرین حقایق و داستان‌ها را با هم ترکیب می‌کند تا هم‌زمان که چیزی شبیه به آن واقعه را بازسازی می‌کند به سوالات هم پاسخ بدهد.

۸۵. تردست (The Illusionist)

محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: سیلون شومه

سیلون شومه بازیگران: ایلید رانکین، ژان کلود دوندا

ایلید رانکین، ژان کلود دوندا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

فیلم اقتباسی است از نمایشنامه‌ی منتشرنشده‌ی جیکس تاتی، نمایش‌نامه‌نویس فرانسوی، که روایت تلاش او است برای پیدا کردن دخترش که در دوران نوزادی او را رها کرده است. وقتی که شعبده‌باز در نهایت دختر را رها می‌کند، همان‌طور که تاتی در زندگی حقیقی چنین کرد، یادداشت ساده‌ای برای او می‌گذارد که در آن نوشته است: «شعبده‌بازان وجود ندارند.»

۸۴. جانوران حیات وحش جنوب ( Beasts of the Southern Wild )

محصول: ۲۰۱۲

کارگردان: بن زایتلین

بازیگران: دوایت هنری، جینا مونتانا

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ از ۱۰۰

چینش درست روایت مخاطب را به‌دستی در این دنیای فانتزی قدم به قدم همراه با شخصیت نقش اصلی جوان همراه می‌کند؛ دختری شش ساله به‌نام هاش‌پاپی.

۸۳. مترادف‌ها ( Synonymes )

محصول: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: نداو لاپید

نداو لاپید بازیگران: کوئنتین دولمر، تام مرسیر

کوئنتین دولمر، تام مرسیر امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

فیلم برنده‌ی خرس طلایی جشنواره‌ی بین‌المللی برلین، داستان مردی را روایت می‌کند که از وطن خودش به فرانسه آمده است و سعی دارد با محیط جدید وقف پیدا کند.

۸۲. آواز غروب (Sunset Song)

محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: ترنس دیویس

ترنس دیویس بازیگران: اگنس دین، پیتر مولان

اگنس دین، پیتر مولان امتیاز راتن تومیتوز: ۸۱ از ۱۰۰

فیلم اقباسی است از رمان لوئیس گراسیک گیبون که داستان زندگی دختری در مقابله با سختی‌های زندگی روستایی اسکاتلندی را روایت می‌کند.

۸۱. حیات والا ( High Life ‎)

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: کلر دنی

کلر دنی بازیگران: ژولیت بینوش، رابرت پتینسون

ژولیت بینوش، رابرت پتینسون امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲ از ۱۰۰

نخستین فیلم انگلیسی‌زبان کلر دنی داستان گروهی از جنایتکاران را روایت می‌کند که با یک فضاپیما به درون یک سیاه‌چاله فرستاده می‌شوند.

۸۰. فیلم خانگی نه ( No Home Movie ‎)

محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: شانتال آکرمن

شانتال آکرمن بازیگران: شانتال آکرمن، ناتالی آکرمن

شانتال آکرمن، ناتالی آکرمن امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

فیلم را کارگران پیش از این که در اکتبر ۲۰۱۵ دست به خودکشی بزند ساخت؛ مستندی از مادر خود، ناتالی، در پایان زندگی‌اش.

۷۹. کومیکو، شکارچی گنج ( Kumiko, the Treasure Hunter ‎)

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: دیوید زلنر

دیوید زلنر بازیگران: رینکو کیکوچی

رینکو کیکوچی امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

هیچ‌چیز درباره‌ی این فیلم باعث نمی‌شد که جذاب و عالی بودنش قابل پیش‌بینی باشد، اما برادران سازنده‌ی این فیلم، داستان گویی خود را با اضافه‌کردن نگاهی مالیخولیایی به سطح جدیدی رساندند و داستان زنی را که توسط فانتزی و رویا تسخیر شده است، به بهترین شکل ممکن روایت می‌کنند.

۷۸. درون و بیرون ( Inside Out )

محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: پیت داکتر

پیت داکتر بازیگران: امی پولر، بیل هیدر

امی پولر، بیل هیدر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

پیکسار با این انیمیشن خود نه‌تنها داستانی ساده را با تمرکز اصلی بر شخصیت خود روایت می‌کند، بلکه ما را وارد دنیایی می‌کند که پیش از این هرگز آن را تجربه نکرده‌ایم.

۷۷. سوغات ( The Souvenir )

محصول: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: جوانا هاگ

جوانا هاگ بازیگران: تام برک، تیلدا سوئینتن

تام برک، تیلدا سوئینتن امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

جولی، یک دانشجوی فیلم‌سازی، عاشق یک مرد جذاب می‌شود و وقتی درمی‌یابد که او یک معتاد به هروئین است و از نظر احساسی بی‌ثبات، تمام زندگی‌اش دست‌خوش تغییر می‌شود.

۷۶. ردی به جا نگذار ( Leave No Trace )

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: دبرا گرانیک

دبرا گرانیک بازیگران: بن فاستر، جف کوبر

بن فاستر، جف کوبر امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

واقعه‌ای وحشتناک مسیر زندگی آرام پدر و دختری را که با هم در جنگل زندگی می‌کنند، برای همیشه تغییر می‌دهد.

۷۵. ستاره‌ای متولد شده‌است ( A Star Is Born ‎)

محصول: ۲۰۱۸

کارگردان: بردلی کوپر

بازیگران: بردلی کوپر، لیدی گاگا

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

فیلم که توانست در جشنواره‌ی اسکار هشت نامزدی به‌دست بیاورد، داستان خواننده‌ای مشهور که از مشکل اعتیاد رنج می‌برد و ماجرای عاشقانه‌ی او با دختری که لیدی گاگا نقش آن را ایفا می‌کند، روایت می‌کند.

۷۴. جنگ ستارگان: آخرین جدای ( Star Wars: The Last Jedi )

محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: ریان جانسون

ریان جانسون بازیگران: مارک همیل، دیزی ریدلی

مارک همیل، دیزی ریدلی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

ری به‌دنبال آن است تا زیر نظر لوک اسکای‌واکر راه و رسم جدای شدن را بیاموزد، در دنیایی که دیگر جدای‌ای باقی نمانده است.

۷۳. لا لا لند ( La La Land ‎)

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: دیمین شزل

دیمین شزل بازیگران: رایان گاسلینگ، اما استون

رایان گاسلینگ، اما استون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

دو هنرمند که به‌دنبال علایق مشترک‌شان برای موفقیت به یک‌دیگر دل می‌بازند، اما موفقیت و تصمیم‌هایی که باید بگیرند آن‌ها را از هم جدا می‌کند.

۷۲. کنیز ( The Handmaiden )

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: پارک چان ووک

پارک چان ووک بازیگران : ها جونگ وو، کیم مین هی

: ها جونگ وو، کیم مین هی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

مردی شیاد به‌دنبال راضی کردن زنی ثروتمند برای ازدواج، زنی را به‌عنوان خدمت‌کار به خانه‌ی او می‌فرستد، اما هر لحظه روابط از آن چه دیده می‌شود، پیچیده‌تر می‌شوند.

۱۰ فیلم غیر انگلیسی زبان برتر قرن ۲۱

۷۱. خداحافظی با زبان (Goodbye to Language)

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: ژان لوک گدار

ژان لوک گدار بازیگران: الوآز گوده، جسیکا اریکسون

الوآز گوده، جسیکا اریکسون امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

روایت کارگردانی که تمام نمی‌شود از ناکامی زبان در برقرار کردن ارتباط.

۷۰. پریا (Pariah)

محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: دی ریس

دی ریس بازیگران: ادپرو اودیه، کیم وینز

ادپرو اودیه، کیم وینز امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

نوجوانی که درگیر سن بلوغ است در این راه در مقابل خانواده و دوستان قدیمی خود قرار می‌گیرد. ریس با قاب‌بندی‌ها و استفاده از بازتاب‌های بصری، مخاطب را با مهارت در جریان درونیات شخصیت اصلی خود قرار می‌دهد.

۶۹.دوک بورگوندی ( The Duke of Burgundy )

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: پیتر استریکلند

پیتر استریکلند بازیگران: سیسه باید کنوسن، مونیکا سوین

سیسه باید کنوسن، مونیکا سوین امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

روایت عاشقانه‌ای متفاوت که توانست نگاه منتقدان و مخاطبان را به‌خود جلب کند.

۶۸. جکی ( Jackie )

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: پابلو لارائین

پابلو لارائین بازیگران: ناتالی پورتمن، گرتا گرویگ

ناتالی پورتمن، گرتا گرویگ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

جکی، همسر جان اف کندی، پس از حادثه‌ی ترور همسرش تلاش می‌کند تا با غم و اندوه خود کنار بیاید و هم‌زمان آینده‌ی فرزندانش را هم تامین کند؛ درخششی دیگر از ناتالی پورتمن بر پرده‌ی نقره‌ای.

۶۷. در برکلی (A t Berkeley )

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: فردریک وایزمن

فردریک وایزمن امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

راه یافتن مستندی دیگر به این لیست خبر از پیشرفت روز افزون کسانی است که در این زمینه فعالیت می‌کنند و خبر از آینده‌ای روشن برای محصولاتی می‌دهند که در این زمینه تولید خواهند شد.

۶۶. فورس ماژور (Force Majeure)

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: روبن اوستلوند

روبن اوستلوند بازیگران: لیزا لوون کونگسلی، کریستوفر هیویو

لیزا لوون کونگسلی، کریستوفر هیویو امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

فیلم نامزد گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی زبان ۲۰۱۵ داستان مردی خودخواه و ارتباط او با خانواده و فرزندانش را روایت می‌کند.

۶۵. مالیخولیا ( Melancholia )

محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: لارس فون تریه

لارس فون تریه بازیگران: کریستن دانست، شارلوت گتسبور

کریستن دانست، شارلوت گتسبور امتیاز راتن تومیتوز: ۸۰ از ۱۰۰

۸۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

فون تریه یک‌بار دیگر با فیلمی جنجالی قواعد سینما را تغییر می‌دهد؛ این‌بار با فیلمی که سه داستان جداکانه را دنبال می‌کند.

۶۴. ماموریت: غیرممکن – فال‌اوت ( Mission: Impossible – Fallout )

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: کریستوفر مک‌کوری

کریستوفر مک‌کوری بازیگران: تام کروز، ربکا فرگوسن

تام کروز، ربکا فرگوسن امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

هشتمین فیلم پرفروش سال ۲۰۱۸ بهترین فیلم از مجموعه فیلم‌های ماموریت: غیرممکن تا به امروز است. فیلمی که در آن تام کروز با شیاطین درونی خود رقابت می‌کند و برای سرگرمی ما به مرگ لبخند می‌زند.

۶۳. تلقین ( Inception )

محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: کریستوفر نولان

کریستوفر نولان بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، تام هاردی

لئوناردو دی‌کاپریو، تام هاردی امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

در دوران اوج خودش، نولان هم یک تردست است و هم یک قصه‌گو. تلقین شهادتی است بر قدرت سینما که به ما امکان رویا دیدن با چشمان باز را می‌دهد.

۶۲. دزدان فروشگاه (Shoplifters)

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: هیروکازو کورئیدا

هیروکازو کورئیدا بازیگران: ساکورا آندو، مایو ماتسواوکا

ساکورا آندو، مایو ماتسواوکا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۹ از ۱۰۰

کورئیدا با دزدان فروشگاه توانست نخل طلای جشنواره فیلم کن را به دست آورد. فیلم هم‌چنین توانست نامزد دریافت بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار شود، اما رقابت را به رما آلفونسو کوارون واگذار کرد.

دزدان فروشگاه پیش از هر چیز یک شاهکار میزانسن است. در فضای کوچک خانه‌ای که بیشتر زمان فیلم در آن می‌گذرد، همه چیز با دقت تمام جای گذاری شده است و هیچ شی‌ای بدون هدف در هیچ کجا یافت نمی‌شود.

۶۱. چهره‌ها، روستاها (Faces Places)

محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: آنیس واردا، جی آر

آنیس واردا، جی آر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۹ از ۱۰۰

مستندی فرانسوی از کارگردان نام‌آشنای بلژیکی، آنیس واردا که با جی آر همراه می‌شود و تجربه‌ی مشترکشان را بر پرده‌ی سینماها می‌آورند.

۶۰. پلنگ سیاه ( Black Panther )

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: رایان کوگلر

رایان کوگلر بازیگران: چادویک بوزمن، مایکل بی. جردن

چادویک بوزمن، مایکل بی. جردن امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

در دهه‌ای که فیلم‌های ابرقهرمانی مارول و دی‌سی ما را احاطه کرده‌اند، تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها وجود دارند که می‌توان برای آن‌ها ارزش قائل شد. یکی از آن‌ها پلنگ سیاه است؛ داستان شیری که می‌خواهد شاه بودن را بیاموزد.

۵۹. وداع ( The Farewell )

محصول: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: لولا وانگ

لولا وانگ بازیگران: آکوافینا، تزی ما

آکوافینا، تزی ما امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

فیلمی که تفاوت‌های دو فرهنگ شرقی و غربی را با ظرافت هرچه تمام‌تر به نمایش می‌گذارد. فیلم یک گلدن گلوب برای آکوافینا همراه آورد، اما نتوانست در رشته‌ی بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب، جایزه را به‌دست بیاورد.

۵۸. اسب تورین (The Turin Horse)

محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: بلا تار، اگنش هرانیتسکی

بلا تار، اگنش هرانیتسکی بازیگران: یانوش درژی، اریکا بوک

یانوش درژی، اریکا بوک امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

فیلم داستان زندگی صاحب یک اسب و دختر او را روایت می‌کند که بازنمایی صحنه‌ی شلاق خوردن اسبی است که باعث فروپاشی عصبی فردریش نیچه گشت. فیلم را فرد کلمن در ۳۰ برداشت بلند ضبط کرده است.

۵۷. نارنگی ( Tangerine ‎)

محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: شان اس. بیکر

شان اس. بیکر بازیگران: میا تیلر، کارن کاراگولیان

میا تیلر، کارن کاراگولیان امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

حضور فیلمی که توسط گوشی‌های هوشمند اپل فیلم‌برداری شده‌اند در این لیست، یک بار دیگر خبر از فرا رسیدن عصر تکنولوژی و آسان شدن روند فیلم‌سازی می‌دهد.

۵۶. لازاروی خوش‌حال ( Lazzaro Felice )

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: آلیس رورواچر

آلیس رورواچر بازیگران: نیکولتا براسچی، الیزابتا روکتی

نیکولتا براسچی، الیزابتا روکتی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

روایتی رویاگون و فانتزی از پسری نوجوان از کارگردانی ایتالیایی.

۵۵. فرانسیس‌ها (Frances Ha)

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: نوآ بامباک

نوآ بامباک بازیگران: گرتا گرویگ، آدام درایور

گرتا گرویگ، آدام درایور امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

فیلم که داستان تلاش‌های یک دختر برای بهبود بخشیدن زندگی خود را نشان می‌دهد، توانست نامزدی گلدن گلوب بهترین بازیگر زن فیلم موزیکال یا کمدی را برای گرتا گرویگ به ارمغان بیاورد.

۵۴. جنگ سرد (Cold War)

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: پاوو پاولیکوفسکی

پاوو پاولیکوفسکی بازیگران: یوانا کولیگ، آدام فرنتسه

یوانا کولیگ، آدام فرنتسه امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

روایتی عاشقانه بین دو انسان کاملا متفاوت که پاولیکوفسکی توانست برای آن جایزه‌ی بهترین کارگردانی را از جشنواره‌ی فیلم کن فرانسه به‌دست آورد.

۵۳. داستان یک روح ( A Ghost Story )

محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: دیوید لاوری

دیوید لاوری بازیگران: کیسی افلک، رونی مارا

کیسی افلک، رونی مارا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

روایت مردی که بعد از کشته شدن در یک تصادف در شمایل یک روح به خانه‌اش برمی‌گردد تا شاهد به حالت عادی برگشتن زندگی همسرش باشد.

۵۲. بهشت ( Eden )

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: میا هانسن لووه

میا هانسن لووه بازیگران: کلر ترن، آرسینه خانجیان

کلر ترن، آرسینه خانجیان امتیاز راتن تومیتوز: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

روایتی از ظهور و سقوط یک ستاره‌ی موسیقی.

۵۱. او ( Elle )

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: پل ورهوفن

پل ورهوفن بازیگران: ایزابل هوپر، ویرژینی افیرا

ایزابل هوپر، ویرژینی افیرا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

فیلمی که ورهوفن پس از ده سال سکوت ساخت، توانست گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی زبان و بهترین بازیگر زن فیلم درام برای ایزابل هوپر را به کارنامه‌ی عوامل خود اضافه کند.

۵۰. افسانه‌ی شاهدخت کاگویا ( The Tale of the Princess Kaguya ‎)

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: ایسائو تاکاهاتا

ایسائو تاکاهاتا بازیگران: نوبوکو میاموتو، تاتسویا ناکادای

نوبوکو میاموتو، تاتسویا ناکادای امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

این فیلم نامزد دریافت اسکار بهترین انیمیشن سال ۲۰۱۴، اقتباسی است از داستان محلی‌ای در ژاپن به‌نام بامبوشکن.

۴۹. پیش از نیمه‌شب ( Before Midnight )

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: ریچارد لینکلیتر

ریچارد لینکلیتر بازیگران: ایتن هاک، ژولی دلپی

ایتن هاک، ژولی دلپی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

این فیلم سومین قسمت از سه‌گانه‌ی پیش از … به‌کارگردانی لینکلیتر می‌باشد که مانند دو قسمت قبلی توانست نگاه منتقدان و مخاطبان را به‌خود جلب کند.

۴۸. انگل ( Parasite )

محصول: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: بونگ جون هو

بونگ جون هو بازیگران: سونگ کانگ هو، لی سون کیون

سونگ کانگ هو، لی سون کیون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

پس از این که بونگ جون هو و انگل در شب مراسم اسکار سال ۲۰۲۰ رکوردهای تاریخی از خود به‌جا گذاشتند، دیگر نیازی به معرفی ندارند. انگل توانست علاوه بر سه اسکار بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌نامه و بهترین فیلم خارجی زبان، اسکار بهترین فیلم را هم به‌دست بیاورد.

۳۵ فیلم برتر تاریخ سینما از نظر بونگ جون هو کارگردان اسکاری فیلم انگل

۴۷. شهر گمشده‌ی زی ( The Lost City of Z )

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: جیمز گری

جیمز گری بازیگران: چارلی هونام، رابرت پتینسون

چارلی هونام، رابرت پتینسون امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۸ از ۱۰۰

فیلم براساس رمانی از دیوید گران ساخته شده است و فیلم‌برداری آن را داریدش خنجی برعهده داشته است.

۴۶. موروثی ( Hereditary ‎)

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: آری استر

آری استر بازیگران: تونی کولت، گابریل بیرن

تونی کولت، گابریل بیرن امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

فیلم آری استر اثبات کرد که حتی فیلم‌های ترسناک هم می‌توانند هنری باشند. موروثی داستان مادری است که به‌دنبال ارتباط برقرار کردن با کسی که از دست داده است خود را وارد دنیایی می‌کند که از آن بی‌خبر است.

۴۵. جدایی نادر از سیمین (A Separation)

محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: اصغر فرهادی

اصغر فرهادی بازیگران: پیمان معادی، لیلا حاتمی

پیمان معادی، لیلا حاتمی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۹ از ۱۰۰

۹۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۵ از ۱۰۰

فیلمی که نخستین اسکار تاریخ سینمای ایران را با خود همراه داشت، توانست در بخش بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی جشنواره‌ی اسکار هم نامزد شود و این نامزدی خبر از فیلم‌نامه‌ی پرقدرت اصغر فرهادی می‌دهد.

۴۴. دوربینی (Cameraperson)

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: کریستن جانسون

کریستن جانسون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۹ از ۱۰۰

فیلم مستندی از زندگی خود جانسون به‌عنوان یک فیلم‌بردار است و یکی از ستایش‌شده‌ترین فیلم‌های ۲۰۱۶.

۴۳. پرتره‌ی بانویی در آتش (Portrait of a Lady on Fire)

محصول: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: سلین سیاما

سلین سیاما بازیگران: نوئمی مرلان، آدل انل

نوئمی مرلان، آدل انل امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۵ از ۱۰۰

فیلم توانست جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه را از جشنواره‌ی فیلم کن به‌دست آورد و نامزدی بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب را هم به کارنامه‌ی خود بیافزاید.

۴۲. سی دقیقه پس از نیمه‌شب ( Zero Dark Thirty )

محصول: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: کاترین بیگلو

کاترین بیگلو بازیگران: جسیکا چستین، جیسون کلارک

جسیکا چستین، جیسون کلارک امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

داستان شکار بن لادن توانست نامزد دریافت ۵ اسکار شود و جسیکا چستین را به‌عنوان بازیگری جدی به هالیوود معرفی کند.

۴۱. مارگارت ( Margaret ‎)

محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: کنت لونرگان

کنت لونرگان بازیگران: آنا پاکوین، مت دیمون

آنا پاکوین، مت دیمون امتیاز راتن تومیتوز: ۷۴ از ۱۰۰

لیزا که شاهد اتفاقی وحشتناک بوده است راننده‌ی اتوبوس مسئول این اتفاق را نگه می‌دارد و سپس شکایتی علیه او تنظیم می‌کند، اما در نهایت وقتی در می‌یابد نمی‌تواند عدالت را اجرا کند، امید خود را از دست می‌دهد.

۴۰. مأمور خرید شخصی ( Personal Shopper ‎)

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: اولیویه آسایاس

اولیویه آسایاس بازیگران: کریستن استوارت، آندرش دانیلسن لی

کریستن استوارت، آندرش دانیلسن لی امتیاز راتن تومیتوز: ۸۱ از ۱۰۰

۸۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

فیلم توانست جایزه‌ی بهترین کارگردانی جشنواره فیلم کن را به کارنامه‌ی آسایاس اضافه کند. مأمور خرید شخصی داستان دختری است که خریدهای یک شخص مشهور را انجام می‌دهد و هم‌زمان سعی دارد تا با برادر دوقلوی خود که مدتی قبل مرده است، ارتباط برقرار کند.

۳۹. بابادوک ( The Babadook ‎)

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: جنیفر کنت

جنیفر کنت بازیگران: اسی دیویس، نوحا ویسمن

اسی دیویس، نوحا ویسمن امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

فیلم ترسناکی که سرشار است از زیرمتن‌های روانشناختی. فیلمی موفق هم از نگاه منتقدان، هم از نگاه مخاطبان.

۳۸. تیمبوکتو ( Timbuktu )

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: عبدالرحمن سیساکو

عبدالرحمن سیساکو بازیگران: عابل جفری، هیچم یاکوبی

عابل جفری، هیچم یاکوبی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

روایتی از جهان کودکی سیساکو، مالی، و تعصباتی که درحال نابود کردن آن است.

۳۷. رما (Roma)

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: آلفونسو کوارون

آلفونسو کوارون بازیگران: یالیتزا آپاریچیو، مارینا دیتاویرا

یالیتزا آپاریچیو، مارینا دیتاویرا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۶ از ۱۰۰

در مراسم‌های گلدن گلوب و اسکار ۲۰۱۹ کوارون و رما توانستند شگفتی بیافرینند. رما که فیلمی بود به زبان مکزیکی توانست در ده بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین تدوین، بهترین بازیگر نقش اصلی زن، بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی، بهترین تصویربرداری، بهترین طراحی صحنه، بهترین صداگذاری و بهترین تدوین صدا نامزد شود و در سه بخش بهترین کارگردانی، بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان و بهترین تصویربرداری به اسکار دست پیدا کند.

رما داستان یک خانواده‌ی طبقه‌ی متوسط مکزیک را در میانه انقلاب دهه ۷۰ از چشم خدمتکار خانواده روایت می‌کند.

۳۶. تعطیلات بهاری ( Spring Breakers )

محصول: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: هارمونی کورین

هارمونی کورین بازیگران: سلنا گومز، جیمز فرانکو

سلنا گومز، جیمز فرانکو امتیاز راتن تومیتوز: ۶۷ از ۱۰۰

داستان چهار دختر دانشگاهی که تصمیم می‌گیرند از یک رستوران دزدی کنند تا برای تعطیلات بهاری خود پول به‌دست بیاورند.

۳۵. تنها عاشقان زنده ماندند ( Only Lovers Left Alive )

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: جیم جارموش

جیم جارموش بازیگران: تام هیدلستون، تیلدا سوئینتن

تام هیدلستون، تیلدا سوئینتن امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

روایتی فانتزی از عشق.

۳۴. داستان‌هایی که می‌گوییم ( Stories We Tell )

محصول: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: سارا پلی

سارا پلی بازیگران: ربکا جنکینز

ربکا جنکینز امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

باز هم مستندی دیگر این بار از فیلم‌ساز کانادایی که در داستان‌هایی که می‌گوییم به دنبال ریشه‌ها و حقایق خانواده‌ی خود می رود.

۳۳. مادلینِ مادلین ( Stories We Tell )

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: جوزفین دکر

جوزفین دکر بازیگران: هلنا هاوارد، مالی پارکر

هلنا هاوارد، مالی پارکر امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

روایتی که خط بین هنر و واقعیت هر لحظه در آن مبهم‌تر می‌شود.

۳۲. هتل بزرگ بوداپست ( The Grand Budapest Hotel )

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: وس اندرسن

وس اندرسن بازیگران: رالف فاینس، آدرین برودی

رالف فاینس، آدرین برودی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

اندرسن یک‌بار دیگر با قاب‌بندی‌ها و استفاده از رنگ وسواس‌گونه‌ی خود، هنرش را به رخ منتقدان و مخاطبان می‌کشد و به همه ثابت می‌کند یک فیلم کمدی که هنری هم باشد، هنوز می‌تواند ساخته شود.

۳۱. یک جایی ( Somewhere )

محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: سوفیا کوپولا

سوفیا کوپولا بازیگران: استیون درف، میشل موناهن

استیون درف، میشل موناهن امتیاز راتن تومیتوز: ۷۰ از ۱۰۰

فیلم برنده‌ی شیر طلای ونیز کوپولا به زندگی بازیگران هالیوودی، تنهایی آن‌ها و رفتار نامناسب هالیوود با آن‌ها می‌پردازد.

۳۰. این فیلم نیست (This Is Not a Film)

محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: جعفر پناهی، مجتبی میرطهماسب

جعفر پناهی، مجتبی میرطهماسب بازیگران: جعفر پناهی، مجتبی میرطهماسب

جعفر پناهی، مجتبی میرطهماسب امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

البته که یک فیلم است. فیلمی که با تمام وجود تعاریف اساسی ما از فیلم را به چالش می‌کشد.

۲۹. نخستین اصلاح‌شده (First Reformed)

محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: پل شریدر

پل شریدر بازیگران: ایتن هاک، آماندا سایفرد

ایتن هاک، آماندا سایفرد امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

روایت متفاوتی دیگر از نویسنده‌ی راننده تاکسی (Taxi Driver).

۲۸. پدینگتون ۲ ( Paddington 2 ‎)

محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: پل کینگ

پل کینگ بازیگران: هیو بونه‌ویل، سالی هاوکینز

هیو بونه‌ویل، سالی هاوکینز امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

ادامه‌ای برای فیلم پدینگتون. روایت پدینگتون که می‌خواهد برای نامادری خود هدیه‌ای پیچیده برای تولدش تهیه کند.

۲۷. باد برمی‌خیزد (The Wind Rises)

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: هایائو میازاکی

هایائو میازاکی بازیگران: هیدئاکی آنو، میوری تاکیموتو

هیدئاکی آنو، میوری تاکیموتو امتیاز راتن تومیتوز:‌ ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

فیلم براساس زندگی حقیقی جیرو هیروکوشی، طراح هواپیماهای جنگنده طی جنگ جهانی دوم، ساخته شده است.

۲۶. مایک جادویی ایکس‌ایکس‌ال ( Magic Mike XXL ‎)

محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: گرگوری جاکوبز

گرگوری جاکوبز بازیگران: چنینگ تیتوم، مت بامر

چنینگ تیتوم، مت بامر امتیاز راتن تومیتوز: ۶۵ از ۱۰۰

۶۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۰ از ۱۰۰

فیلم با بودجه‌ی ۱۵ میلیون دلاری، توانست در گیشه به فروش ۱۲۲.۵ میلیون دلاری برسد.

۲۵. عشق (Amour)

محصول: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: میشائل هانکه

میشائل هانکه بازیگران: ژان-لویی ترنتینیان، امانوئل ریوا

ژان-لویی ترنتینیان، امانوئل ریوا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

عشق داستان زن و مرد کهنسالی را روایت می‌کند که پس از گذر از زندگی‌ای عاشقانه به خط پایان نزدیک شده‌اند. زن با بازی درخشان امانوئل ریوا دچار سکته‌ی مغزی می‌شود و مرد تحمل دیدن عشق زندگی خود را در این وضع ندارد. عشق به خود عشق می‌پردازد. چه زن و چه مرد برای مخاطب برجسته نمی‌شوند، بلکه نیروی عشق است که به نصویر کشیده می‌شود.

۲۴. پسرانگی ( Boyhood )

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: ریچارد لینکلیتر

ریچارد لینکلیتر بازیگران: پاتریشیا آرکت، ایتن هاک

پاتریشیا آرکت، ایتن هاک امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۱۰۰ از ۱۰۰

سال‌ها پیش لینکلیتر ساخت فیلمی را آغاز کرد که زندگی پسربچه‌ای را از هفت سالگی تا پایان نواجوانی‌اش دنبال می‌کرد و سال ۲۰۱۴ فیلم به نمایش درآمد. روایتی خیره‌کننده از زندگی که در ۳۹ روز طی بیش از یک دهه فیلم‌برداری شده است.

۲۳. او. جی.: ساخت آمریکا ( O.J. : Made in America ‎)

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: ازرا ادلمن

ازرا ادلمن امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

مستندی که توانست سال ۲۰۱۷ اسکار بهترین مستند را به‌دست بیاورد به ظهور و افول محبوبیت او. جی. در آمریکا می‌پردازد.

۲۲. سوزاندن ( Burning )

محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان: لی چانگ دونگ

لی چانگ دونگ بازیگران: یو آه این، استیون ین

یو آه این، استیون ین امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

فیلم اقتباسی از یکی از داستان‌های هاروکی موراکامی به‌نام سوزاندن انبار است و در جشنواره‌ی کن ۲۰۱۸ به رقابت پرداخته است.

۲۱. برو بیرون ( Get Out ‎)

محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: جوردن پیل

جوردن پیل بازیگران: دنیل کالویا، الیسون ویلیامز

دنیل کالویا، الیسون ویلیامز امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

برنده‌ی بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی از اسکار سال ۲۰۱۸ داستانی ترسناک و روانشناختی را ترکیب می‌کند و آن را به بهترین شکل ممکن روی پرده می‌آورد.

۲۰. رشته‌ی خیال ( Phantom Thread )

محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: پل توماس اندرسن

پل توماس اندرسن بازیگران: دانیل دی-لوئیس، لسلی منویل

دانیل دی-لوئیس، لسلی منویل امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

داستانی عاشقانه از اندرسن که توانست شش نامزدی اسکار به‌دست بیاورد و نهایتا اسکار بهترین طراحی لباس را مال خود کند.

۱۹. تونی اردمان ( Toni Erdmann )

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: مارن آده

مارن آده بازیگران: پتر سیمونیشک، زاندرا هولر

پتر سیمونیشک، زاندرا هولر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۳ از ۱۰۰

کمدی‌های تلخ زیادی وجود داشتند که بشود از میان آن‌ها انتخاب کرد، اما هیچ‌کدامشان حتی نزدیک به فیلم مارن آده هم نبودند. فیلم داستان پدری را روایت می‌کند که سعی دارد دوباره جایی در قلب دخترش که حالا زندگی پرمشغله‌ای دارد به‌دست بیاورد.

۱۸. مرا با نامت صدا کن ( Call Me by Your Name ‎)

محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: لوکا گوادانینو

لوکا گوادانینو بازیگران: آرمی همر، تیموتی شالامی

آرمی همر، تیموتی شالامی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۳ از ۱۰۰

فیلم نامزد چهار جایزه‌ی اسکار شد و در نهایت اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را به‌دست آورد.

۱۷. دنیای فردا ( World of Tomorrow )

محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: دان هرتزفلت

دان هرتزفلت امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

انیمیشنی ۱۷ دقیقه‌ای که تمام دنیا را به‌چالش می‌کشد.

۱۶.شیکه‌ی اجتماعی ( The Social Network )

محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: دیوید فینچر

دیوید فینچر بازیگران: جسی آیزنبرگ، اندرو گارفیلد

جسی آیزنبرگ، اندرو گارفیلد امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۵ از ۱۰۰

چه چیزی می‌تواند از زندگی سازنده‌ی فیسبوک، کسی که یکی از اولین قدم‌ها به سمت جهانی که امروز در آن زیست می‌کنیم را برداشته‌است، جداب‌تر باشد؟ و حالا اگر فیلم‌نامه‌ی ان را آرون سورکین نوشته باشد و آن را دیوید فینچر مقابل دوربین ببرد، دیگر جای بحثی نمی‌ماند.

۱۵. دندان نیش (Dogtooth)

محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: یورگوس لانتی‌موس

یورگوس لانتی‌موس بازیگران: کریستوس استرگیوگلو، میشل ولی

کریستوس استرگیوگلو، میشل ولی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

آن‌چه در سال‌های اخیر از لانتی‌موس دیده‌ایم، همه‌اش از همین‌جا آغاز شد. از دندان نیش و اکران آن در کن. همین فیلم و استعداد خیره‌کننده‌ی لنتی‌موس در بازنمایی داستان‌های عجیب و غریب بود که او را به مولفی بین‌المللی تبدیل کرد.

۱۴. لویاتان ( Leviathan )

محصول: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: ورنا پارادل و لوسین کستین تایلور

ورنا پارادل و لوسین کستین تایلور امتیاز راتن تومیتوز: ۸۳ از ۱۰۰

یکی دیگر از مستندهایی که توانسته است به این لیست راه پیدا کند و داستان سختی‌های صنعت ماهی‌گیری آمریکای شمالی را روایت می‌کند.

۱۳. درخت زندگی ( The Tree of Life )

محصول: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: ترنس مالیک

ترنس مالیک بازیگران: جسیکا چستین، برد پیت

جسیکا چستین، برد پیت امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

ترنس مالک دیگر نیازی به معرفی ندارد. فیلم برنده‌ی نخل طلای ترنس مالیک از تاریخ‌نگاری دور می‌شود و به فصای ذهنی جستجوی در تاریخ نزدیک. فیلم بازتابی است از خاطرات فیلم‌ساز از کودکی‌اش در دهه‌ی پتجاه میلادی که آن را در تگزاس گذرانده است.

۱۲. عمو بونمی که زندگی‌های گذشته‌اش را به یاد می‌آورد (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives)

محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: اپیچاتپونگ ویراستاکول

اپیچاتپونگ ویراستاکول بازیگران: تاناپات سایسایمار، جنجیرا پانگپاس

تاناپات سایسایمار، جنجیرا پانگپاس امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

روایتی عجیب و غریب از مردی که زندگی‌های قبلی خود را به یاد می‌آورد از سینمای تایلند.

۱۱. گرگ وال استریت ( The Wolf of Wall Street )

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: مارتین اسکورسیزی

مارتین اسکورسیزی بازیگران: لئوناردو دی‌کاپریو، مارگو رابی

لئوناردو دی‌کاپریو، مارگو رابی امتیاز راتن تومیتوز: ۷۹ از ۱۰۰

۷۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

ثروتمندتر از کازیتو (Casino)، بزرگ‌تر از رفقای خوب (Goodfellas) و پرطرفدارتر از آخرین وسوسه‌ی مسیح (The Last Temptation of Christ) و بامزه‌تر از هرچیزی که اسکورسیزی تا به امروز ساخته است. سرنوشت این فیلم ماندگار شدن در تاریخ سینما به‌عنوان یکی از بهترین فیلمهای اسکورسیزی است.

۳۹ فیلم غیر انگلیسی زبان که مارتین اسکورسیزی دوست دارد

۱۰. لیدی برد ( Lady Bird ‎)

محصول: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: گرتا گرویگ

گرتا گرویگ بازیگران: سورشا رونان، تیموتی شالامی

سورشا رونان، تیموتی شالامی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۹ از ۱۰۰

۹۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

فیلم روایت دختر جوانی را دنبال می‌کند که در گره‌های سال‌های جوانی دست و پا می‌زند. لیدی برد نخستین تجربه‌ی گرویگ به‌عنوان کارگردان است که البته فیلمنامه‌ی آن را هم خودش نوشته است.

۹. مکس دیوانه: جاده‌ی خشم ( Mad Max: Fury Road )

محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: جرج میلر

جرج میلر بازیگران: تام هاردی، شارلیز ترون

تام هاردی، شارلیز ترون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

فیلم اکشنی تقریبا بدون کلام و بدون توقف را به سینما هدیه می‌دهد، اکشنی نفس‌گیر و خیره‌کننده.

۸. استاد ( The Master )

محصول: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: پل توماس اندرسن

پل توماس اندرسن بازیگران: واکین فینیکس، فیلیپ سیمور هافمن

واکین فینیکس، فیلیپ سیمور هافمن امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

هر فیلمی که اندرسن می‌سازد دلیلی برای خوش‌حالی و جشن گرفتن است. استاد کمدی سیاهی است از این که چگونه بیگانگی می‌تواند به شورش بی‌انجامد و این که چگونه تمام مسیرهای برنامه‌ریزی شده برای زیستن، محکوم به نابودی هستند.

۷. کارول ( Carol ‎)

محصول: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: تاد هینز

تاد هینز بازیگران: کیت بلانشت، رونی مارا

کیت بلانشت، رونی مارا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

کارول، روایت زنی تنها بودن است و این روایت را بازی درخشان کیت بلانشت زنده می‌کند. تمام فیلم را می‌توان در اخرین کلمات رمانی که فیلم از ان اقتباس شده است مرور کرد: «می‌‌خواست کارول باشد، در هزاران شهر، هزاران خانه، زمین‌های بیگانه، در جایی که آن‌ها به‌هم می‌رسند، چه در جهنم و چه در بهشت.»

۶. هولی موتورز (Holy Motors)

محصول: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: لئوس کاراکس

لئوس کاراکس بازیگران: دونی لوان، ادیت اسکوب

دونی لوان، ادیت اسکوب امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

هولی موتورز کاراکس از آن دست فیلم‌هایی است که قواعد جدیدی برای بازی تعیین می‌کند. هولی موتورز فیلمی است درباره‌ی ذات اجرا و فیلم‌سازی.

۵. درون لوین دیویس ( Inside Llewyn Davis )

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: برادران کوئن

برادران کوئن بازیگران: اسکار آیزاک، جان گودمن

اسکار آیزاک، جان گودمن امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۳ از ۱۰۰

برادران کوئن همیشه مهارت زیادی در محبوب ساختن مجرم‌ها و بازنده‌ها داشته‌اند؛ از لبوسکی بزرگ (The Big Lebowski) تا جایی برای پیرمردها نیست (No Country for Old Men). فیلم نه‌تنها به زندگی درونی و شخصی لوین و تمام مشکلات آن اشاره می‌کند، بلکه یکی از زیبایی‌های فیلم بازتاب دادن متناسب محیط یخ‌زده و خشک شهری است که دیویس در آن زندانی شده است.

۴. عمل کشتن (The Act of Killing) و چهره‌ی سکوت (The Look of Silence)



محصول: ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵

۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ کارگردان: ‎جاشوا اوپنهایمر

دو فیلم از این کارگردان آمریکایی توانستند به این لیست راه پیدا کنند. هردوی این فیلم‌ها نامزد اسکار بهترین مستند شده‌اند.

۳. کپی برابر اصل (Certified Copy)

محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: عباس کیارستمی

عباس کیارستمی بازیگران: ژولیت بینوش، ویلیام شیمل

ژولیت بینوش، ویلیام شیمل امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

اصیل بودن به چه معناست؟ یکی از آخرین فیلم‌های کارنامه‌ی پربار عباس کیارستمی که به عمق بحث فلسفه‌ی تفاوت اصل و کپی می‌‌پردازد، بی‌شک نمی‌تواند از لیست بهترین فیلم‌های دهه‌ی اخیر سینما جا بماند.

۲. زیر پوست (Under the Skin)

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: جاناتان گلیزر

جاناتان گلیزر بازیگران: اسکارلت جوهانسون، کریشتف هادک

اسکارلت جوهانسون، کریشتف هادک امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴ از ۱۰۰

۸۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

زنی سوار بر ون خود مردان را شکار می‌کند و آن‌ها را به دنیای خودش می‌فرستد.

۱. مهتاب (moonlight)

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: بری جنکینز

بری جنکینز بازیگران: ماهرشالا علی، نائومی هریس

ماهرشالا علی، نائومی هریس امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۹ از ۱۰۰

نگاهی متفاوت از بری جنکینز به عشق و دوست داشتن، اما تمام چیزی که مهتاب را متفاوت می‌کند همین نگاه نیست، بلکه نگاه تیزبینانه‌ی جنکینز در استفاده از رنگ و قاب‌بندی است که در مواقع نیاز متلاطم و در سایر مواقع آرام است.

منبع: indiewire

The post ۱۰۰ فیلم برتر دهه‌ دوم قرن ۲۱ به انتخاب ایندی‌وایر؛ ۳ فیلم ایرانی در فهرست است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala