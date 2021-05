اگر نام فیلم «تب شب شنبه» (Saturday Night Fever) با نام مقاله‌ای که منبع الهام این فیلم بود یعنی «مناسک قبیله‌ای شب شنبه‌ی جدید» (Tribal Rites of the New Saturday Night) یکی بود، آیا باز هم مردم حاضر بودند که برای دیدن آن به سینما بروند؟ اگر خالقان جان ویک به نقشه‌ی قبلی خود وفادار می‌ماندند و این فیلم را با نام «تحقیر» (Scorn) عرضه می‌کردند، آیا باز هم این چهره‌ی محبوب و قهرمان دهه‌ی گذشته می‌توانست به جایگاه کنونی خود دست یابد؟ اگر جان هیوز فیلم «کلو‌پ صبحانه» (The Breakfast Club) را با نام پیشنهادی اصلی آن یعنی گروه ناهار (The Lunch Bunch) عرضه می‌کرد، آیا باز هم این فیلم می‌توانست به نقطه‌ی عطف و تعیین‌کننده‌ی یک نسل بدل شود؟ شاید و شاید هم نه. هر کدام از این انتخاب‌ها عملی شود، نباید از تاثیر شگرف عنوان یک فیلم بر موفقیت آن چشم پوشید.

عنوان فیلم به تنهایی می‌تواند شهرت فیلم را عالم‌گیر کند. برخی از عناوین فیلم‌ها توانستند به شهرتی دست یابند که وارد فرهنگ لغت‌های روزمره‌ی ما شدند. اینکه عنوان یک فیلم خوب یا بد است، امری درونی است و زمانی که صحبت از بهترین عنوان ممکن به میان می‌آید، هزاران هزار انتخاب و گزینه روی میز موجود است. در فهرست زیر با ماندگارترین عناوین فیلم‌ها آشنا می‌شویم.

۴۷. تنها عاشقان زنده ماندند (Only Lovers Left Alive)

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: جیم جارموش

جیم جارموش بازیگران: تیلدا سوینتن، تام هیدلستون، میا واشیکوفسکا، آنتون ییلچین

امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

۷۹ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ از ۱۰۰

عنوان این فیلم یادآور حسی از عشقی ابدی است. وقتی فیلمی در مورد دو خون‌آشام است، نمی‌تواند عنوانی بهتر از این داشته باشد.

۴۶. مردی که لیبرتی والانس را کشت (The Man Who Shot Liberty Valance)

محصول: ۱۹۶۲

۱۹۶۲ کارگردان: جان فورد

جان فورد بازیگران: جان وین، جیمز استوارت، لی ماروین، ورا مایلز

جان وین، جیمز استوارت، لی ماروین، ورا مایلز امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

عنوان این فیلم در قامت یک افسانه ظاهر می‌شود. «مردی که لیبرتی والانس را کشت» به شاهکاری حماسی اشاره می‌کند حتی اگر ما ندانیم لیبرتی والانس که بود قبل از آن که پوستر فیلم را ببینیم. در عین حال این عنوان معمایی را برای حل کردن پیش روی ما می‌گذارد. این فیلم دو ستاره دارد. پس سوال اصلی اینجاست که واقعا چه کسی لیبرتی والانس را کشت؟ جواب این سوال آنگونه که در فیلم می‌بینیم، قدری پیچیده است که باعث می‌شود عنوان فیلم نیز جالب‌تر شود.

۴۵. بعضی‌ها داغشو دوست دارند (Some Like It Hot)

محصول: ۱۹۵۹

۱۹۵۹ کارگردان: بیلی وایلدر

بیلی وایلدر بازیگران: مارلین مونرو، تونی کرتیس، جک لمون، جرج رافت

مارلین مونرو، تونی کرتیس، جک لمون، جرج رافت امتیاز متاکریتیک: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

در حالی که باید این حقیقت را گفت که این عنوان، اغوا‌کننده‌ترین نامی است که یک فیلم می‌تواند در سال ۱۹۵۹ داشته باشد، مفهومی ناگفته نیز در این عنوان وجود دارد که از کلمه‌ی «بعضی» نشئت می‌گیرد و به نظر می‌رسد در قالب سوالی از تماشاگر پرسیده شده است: بعضی‌ها داغش را دوست دارند، آیا شما یکی از آن افراد هستید یا نه؟ با خرید بلیت این فیلم، شما نیز تقریبا عضوی از این باشگاه اسرار‌آمیز خواهید شد.

۴۴. شب زنده‌داری با بزن و بکوب (A Hard Day’s Night)

محصول: ۱۹۶۴

۱۹۶۴ کارگردان: ریچارد لستر

ریچارد لستر بازیگران: جان لنون، پل مک‌کارتنی، جورج هریسون، رینگو استار (اعضای گروه بیتلز)

جان لنون، پل مک‌کارتنی، جورج هریسون، رینگو استار (اعضای گروه بیتلز) امتیاز متاکریتیک: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

عنوان فیلم ریشه در جمله‌ای از رینگو استار که یکی از اعضای گروه بیتلز است و به همراه سایر اعضای این گروه در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌ است، مربوط می‌شود. اما این عبارت دقیقا شرایطی را که مربوط به آن است، توصیف می‌کند. اعضای این گروه به قدری سرگرم کار شده بودند که گذر زمان را حس نکرده بودند و نمی‌داتستند ساعت چند است و رینگو این عبارت یعنی کار یک روز طاقت‌فرسا (Hard day’s Work) را به زبان آورده بود. بعدا برای نام‌گذاری این فیلم کلمه‌ی آخر این عبارت را از کار به شب تغییر داده بودند. وقتی کار بی‌وقفه ما را از نفس می‌اندازد، توصیفی بهتر از این برای حال ما وجود ندارد.

۴۳. شمال از شمال غربی (North By Northwest)

محصول: ۱۹۵۹

۱۹۵۹ کارگردان: آلفرد هیچکاک

آلفرد هیچکاک بازیگران: کری گرانت، اوا ماری سنت، جیمز میسون، جسی رویس لندیس

کری گرانت، اوا ماری سنت، جیمز میسون، جسی رویس لندیس امتیاز متاکریتیک: ۹۸ از ۱۰۰

۹۸ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۹ از ۱۰۰

عنوان این فیلم حقیقتا حرفی پوچ است و چیزی تحت عنوان شمال از شمال غربی در جهات جغرافیایی وجود ندارد که شاید این دلیلی است که هیچکاک از آن خوشش آمده است. به گفته‌ی هیچکاک در یک مصاحبه، این یک فانتزی است و به خوبی توضیح می‌دهد که این عنوانی ایده‌آل برای فیلمی است که حوادث آن با آن چیزی که در واقعیت اتفاق می‌افتد، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. همچنین این عنوان به طور کلی روند پیش‌روی داستان از شهر نیویورک به کوه راشمور را توضیح ‌می‌دهد و حتی حسی از جنبش و حرکت را در تمام طول فیلم به شما می‌دهد. این عنوان به تنهایی می‌تواند به شما بگوید که فیلم درباره‌ی یک ماجراجویی بی‌وقفه است.

۴۲. برخورد نزدیک از نوع سوم (Close Encounters Of The Third Kind)

محصول: ۱۹۷۷

۱۹۷۷ کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ بازیگران: ریچارد درایفس، تری گار، ملیندا دیلون، فراسنوا تروفو

ریچارد درایفس، تری گار، ملیندا دیلون، فراسنوا تروفو امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

این عنوان هم به طور کامل توضیحی است و هم به شدت راز‌آلود. اگر شما یک متخصص یوفو یا همان اشیا ناشناس پرنده باشید، قطعا معنی آن را می‌دانید که در واقع به ارتباط مابین یک انسان و یک موجود فضایی ملموس اتلاق می‌شود. اما حتی اگر یک متخصص نباشید، مفهوم برخورد نزدیک به شما خواهد گفت که داستان قرار است به چه سمت و سویی پیش برود.

۴۱. تمامی رنگ‌های تاریکی (All The Colors Of The Dark)

محصول: ۱۹۷۲

۱۹۷۲ کارگردان: سرجو مارتینو

سرجو مارتینو بازیگران: جورج هیلتون، ادويژ فنش، ایوان راسیموف

جورج هیلتون، ادويژ فنش، ایوان راسیموف امتیاز متاکریتیک: ـــ

ـــ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۶ از ۱۰۰

آن چه که شما در ادامه باز هم شاهد آن خواهید بود، این است که سینمای ایتالیا و مشخصا فیلم‌های جالو (Giallo) و وسترن‌های اسپاگتی برخی از زیباترین عناوین را در جهان سینما دارند. «تمامی رنگ‌های تاریکی» همه‌ی تصویرسازی‌های کابوس‌وار مناسب برای یک فیلم ترسناک را با یکدیگر ترکیب می‌کند.

۴۰. در حال و هوای عشق (In The Mood For Love)

محصول: ۲۰۰۰

۲۰۰۰ کارگردان: وونگ کار وای

وونگ کار وای بازیگران: مگی چانگ، تونی لیانگ

مگی چانگ، تونی لیانگ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

عنوانی که هم اغواگر است و هم پاکی و خلوص عشق را با خود دارد. این عنوان ذهن شما را برای شاهکار وونگ کار وای آماده می‌کند.

۱۰ داستان واقعی هالیوود که می‌توانند فیلم‌های ماندگاری شوند

۳۹. آن‌ها به اسب‌ها شلیک می‌کنند مگر نه؟ (?They Shoot Horses, Don’t They)

محصول: ۱۹۶۹

۱۹۶۹ کارگردان: سیدنی پولاک

سیدنی پولاک بازیگران: جین فوندا، مایکل سارازین، سوزانا یورک، گیگ یانگ

جین فوندا، مایکل سارازین، سوزانا یورک، گیگ یانگ امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

۷۲ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴ از ۱۰۰

این سوالی است که باید بعد از دیدن فیلم به جوابش برسید. شاید اینگونه تلقی شود که این عنوان ارتباطی با فیلمی که داستان آن در مورد ماراتن رقص در زمان افسردگی است، ندارد ولی بعد از دیدن فیلم کاملا منطقی به نظر می‌رسد.

۳۸. فراری از گروه مجرمان (I Am A Fugitive From A Chain Gang)

محصول: ۱۹۳۲

۱۹۳۲ کارگردان: مروین لیروی

مروین لیروی بازیگران: پل مونی، گلندا فارل، هلن وینسون، نوئل فرانسیس

پل مونی، گلندا فارل، هلن وینسون، نوئل فرانسیس امتیاز متاکریتیک: ـــ

ـــ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

در زبان انگلیسی (در ترجمه‌ی فارسی مشهود نیست) عنوان فیلم «فراری از گروه مجرمان» نیست بلکه «من یک فراری از گروه مجرمان هستم» است. که حالتی بسیار شخصی را به ماجرا می‌دهد و نگاه تماشاگران را به شیوه‌ای به تماشای فیلم دعوت می‌کند که بسیار قدرتمند است. بسیار عجیب است که چرا فیلم‌های زیادی از حقه‌ی ضمیر اول شخص مفرد استفاده نکرده‌اند.

۳۷. جنگ ستارگان (Star Wars)

محصول: ۱۹۷۷

۱۹۷۷ کارگردان: جورج لوکاس

جورج لوکاس بازیگران: مارک همیل، هریسون فورد، کری فیشر، پیتر کوشینگ

مارک همیل، هریسون فورد، کری فیشر، پیتر کوشینگ امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

قبل از اینکه جورج لوکاس آب را بیشتر از این گل‌آلود کند و برای قسمت‌ها و عناوین بعدی تصمیم بگیرد و نامی برای هر یک از آن‌ها انتخاب کند، چیزی خالص و بسیار ابتدایی در مورد سادگی عنوان «جنگ ستارگان» وجود داشت. این عنوان همه چیز را یک جا گفت.

۳۶. انجمن شاعران مرده (Dead Poets Society)

محصول: ۱۹۸۹

۱۹۸۹ کارگردان: پیتر ویر

پیتر ویر بازیگران: رابین ویلیامز، رابرت شان لئونارد، ایثن هاک

رابین ویلیامز، رابرت شان لئونارد، ایثن هاک امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

۷۹ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴ از ۱۰۰

این عنوان کنجکاوی‌برانگیز باعث می‌شود که مفهوم شعر و شاعری هیجان‌انگیز و روشن‌گرانه به نظر برسد که دقیقا نقشی است که در زندگی کاراکتر‌های داستان بازی می‌کند.

۳۵. مکس دیوانه: در آن سوی تاندردوم (Mad Max Beyond Thunderdome)

محصول: ۱۹۸۵

۱۹۸۵ کارگردان: جورج میلر، جورج اگیلوی

جورج میلر، جورج اگیلوی بازیگران: مل گیبسون، تینا ترنر

مل گیبسون، تینا ترنر امتیاز متاکریتیک: ۷۱ از ۱۰۰

۷۱ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۰ از ۱۰۰

از وقتی این فیلم اکران شد، تاندردوم به یکی از لغت‌های دیکشنری تبدیل شده است و واژه‌ای است که به اختصار وضعیتی را توصیف می‌کند که می‌تواند از کنترل خارج شود. عنوان فیلم حتی وعده‌ی فراتر از این را هم می‌دهد و به شما قول می‌دهد که وقایع فیلم ورای تاندردوم خواهد بود. آیا می‌توانید وضعیتی فراتر از تاندردوم را تصور کنید؟ ذهن انسان حقیقتا متحیر می‌ماند.

۳۵. شبی که ئولین از قبر بیرون آمد (The Night Evelyn Came Out Of Grave)

محصول: ۱۹۷۱

۱۹۷۱ کارگردان: امیلیو میرالیا

امیلیو میرالیا بازیگران: آنتونی استفن، مارینا مالفاتی، انزو تاراشو، جاکومو روسی استوارت

آنتونی استفن، مارینا مالفاتی، انزو تاراشو، جاکومو روسی استوارت امتیاز متاکریتیک: ـــ

ـــ امتیاز راتن تومیتوز: ۴۰ از ۱۰۰

گرچه این فیلم جالو اعتبار سینمایی چندانی ندارد، اما صرف نظر از این مورد، عنوان فیلم باورنکردنی است. این عنوان واضح و دارای تصویری درونی، وحشی و در عین حال آزاردهنده است.

۳۳. خون به پا خواهد شد (There Will Be Blood)

محصول: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ کارگردان: پل توماس اندرسون

پل توماس اندرسون بازیگران: دانیل دی لوئیس، پل دینو

دانیل دی لوئیس، پل دینو امتیاز متاکریتیک: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

عنوان اصلی رمان آپتون سینکلر که این فیلم درام و تاریخی بر اساس آن ساخته شده است، نفت! (!Oil) نام دارد. تغییری که اندرسون انجام داد، بازتاب علاقه‌ی او به این موضوع است: ارتباط مابین طبیعت اقتصادی و دینی و مصرف‌گرایی حرص و طمع.

۳۲. جان‌سخت (Die Hard)

محصول: ۱۹۸۸

۱۹۸۸ کارگردان: جان مک‌تیرنان

جان مک‌تیرنان بازیگران: بروس ویلیس، آلن ریکمن، الکساندر گودونوف، بانی بدیلیا

بروس ویلیس، آلن ریکمن، الکساندر گودونوف، بانی بدیلیا امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

۷۲ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

فیلم «جان‌سخت» بر اساس رمانی به نام «هیچ چیز تا ابد باقی نمی‌ماند» ساخته شده است، اما این عبارت به اندازه‌ی «جان‌سخت» بی‌رحم نیست یا به اندازه‌ی آن نمی‌تواند مفهوم فیلم را به شکل مستقیم انتقال دهد. عبارتی بی‌نقص که بار‌ها توسط فیلم‌های مختلف کپی‌برداری شده است.

۳۱. بدو لولا بدو (Run Lola Run)

محصول: ۱۹۹۸

۱۹۹۸ کارگردان: تام تیکور

تام تیکور بازیگران: فرانکا پوتنته، موریتز بلایبتروی، هربرت کنوپ، نینا پتری

فرانکا پوتنته، موریتز بلایبتروی، هربرت کنوپ، نینا پتری امتیاز متاکریتیک: ۷۷ از ۱۰۰

۷۷ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

وقتی درباره عنوان این فیلم فکر می‌کنید، کاراکتر لولا در این فیلم به مقدار زیاد و ناخوشایندی دویده است.

۳۰. تنها فرشتگان بال دارند (Only Angels Have Wings)

محصول: ۱۹۳۹

۱۹۳۹ کارگردان: هاوارد هاکس

هاوارد هاکس بازیگران: کری گرانت، جین آرتور

کری گرانت، جین آرتور امتیاز متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

مهم نبود که فیلمی توسط هاوارد هاکس کارگردانی شده باشد و کری گرانت و جین آرتور در آن بازی کرده باشند. اگر آن‌ها عنوان اصلی فیلم یعنی «هواپیمای شماره ۴» را نگه می‌داشتند، هیچ کس آن را به یاد نمی‌آورد. شاعرانگی «تنها فرشتگان بال دارند» همواره در ذهن شما خواهد ماند.

۱۰ فیلم درباره‌ی پول که عاشقان ثروت باید تماشا کنند

۲۹. اوقات خوش در ریجمونت های (Fast Times at Ridgemont High)

محصول: ۱۹۸۲

۱۹۸۲ کارگردان: ایمی هکرلینگ

ایمی هکرلینگ بازیگران: شان پن، جنیفر جیسون لی، جاج رینهولد، فیبی کیتس

شان پن، جنیفر جیسون لی، جاج رینهولد، فیبی کیتس امتیاز متاکریتیک: ۶۱ از ۱۰۰

۶۱ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۷ از ۱۰۰

این فیلم شور و شوق امی هکرلینگ، کارگردان این فیلم را که درباره‌ی فراز و نشیب‌های دوران بلوغ در مدرسه‌ای واقع در کالیفرنیا است، به خوبی نشان می‌دهد.

۲۸. مارها در هواپیما (Snakes On The Plane)

محصول: ۲۰۰۶

۲۰۰۶ کارگردان: دیوید آر. الیس

دیوید آر. الیس بازیگران: ساموئل ال. جکسون، جولیانا مارگولیس، ناتان فیلیپس، بابی کاناوله

ساموئل ال. جکسون، جولیانا مارگولیس، ناتان فیلیپس، بابی کاناوله امتیاز متاکریتیک: ۵۸ از ۱۰۰

۵۸ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۹ از ۱۰۰

عنوان این فیلم به قدری اصیل و جذاب است که توانسته است به تنهایی ساموئل ال. جکسون را برای بازی در این فیلم متقاعد کند. در ابتدا ترسی وجود استودیوی سازنده‌ی این فیلم را فراگرفته بود و تلاش ‌می‌کرد تا عنوان فیلم به نامی کلاسیک یعنی «پرواز هوایی شماره‌ی ۱۲۱ اقیانوس آرام» تغییر یابد. اما با گذشت زمان جکسون به مدیران اجرایی فشار آورد تا این عنوان را تغییر دهند. باید از ساموئل ال. جکسون به خاطر این امر سپاس‌گزاری کرد. دیگر بس است این دخالت‌های نابه‌جا و دوز و کلک سوار‌کردن‌ها توسط استودیو‌‌های سازنده‌ی فیلم.

۲۷. مرا مرگبار ببوس (Kiss Me Deadly)

محصول: ۱۹۵۵

۱۹۵۵ کارگردان: رابرت آلدریچ

رابرت آلدریچ بازیگران: رالف میکر، آلبرت دکر، پل استوارت، خوانو هرناندز

رالف میکر، آلبرت دکر، پل استوارت، خوانو هرناندز امتیاز متاکریتیک: ـــ

ـــ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

هیچ عنوانی موجزتر از این نمی‌تواند به این خوبی حس یک فیلم نوآر را انتقال دهد. این عنوان عصاره‌ای از کل ژانر را در خود پنهان کرده است.

۲۶. قتل جسی جیمز به دست رابرت فورد بزدل (The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford)

محصول: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ کارگردان: اندرو دامینیک

اندرو دامینیک بازیگران: برد پیت، کیسی افلک، سم شپارد، مری لوئیز پارکر

برد پیت، کیسی افلک، سم شپارد، مری لوئیز پارکر امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

۶۸ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۶ از ۱۰۰

چه کسی می‌گوید لو دادن فیلم‌ آن را خراب می‌کند؟ این عنوان یک اسپویلر تمام‌عیار است. زبان مشخص و در عین حال آراسته‌ای که می‌گوید جیمز فقط به دست رابرت فورد کشته نشده است بلکه به دست رابرت فورد بزدل کشته شده است. عنوانی که شما را برای سفری به دنیای غرب قدیمی آماده می‌کند.

۲۵. اگر خدا ببخشد، من نمی‌بخشم! (!God Forgives… I Don’t)

محصول: ۱۹۶۷

۱۹۶۷ کارگردان: جوزپه کولیتزی

جوزپه کولیتزی بازیگران: ترنس هیل، باد اسپنسر، فرانک ولف

ترنس هیل، باد اسپنسر، فرانک ولف امتیاز متاکریتیک: ـــ

ـــ امتیاز راتن تومیتوز: ۳۸ از ۱۰۰

فیلمی در ژانر اسپاگتی وسترن که آن را تبدیل به یکی از بهترین‌های این ژانر کرده است.

۲۴. آسمان‌خراش جهنمی (The Towering Inferno)

محصول: ۱۹۷۴

۱۹۷۴ کارگردان: جان گیلرمین

جان گیلرمین بازیگران: استیو مک‌کوئین، پل نیومن، ویلیام هولدن، فی داناوی

استیو مک‌کوئین، پل نیومن، ویلیام هولدن، فی داناوی امتیاز متاکریتیک: ۶۹ از ۱۰۰

۶۹ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۹ از ۱۰۰

بلاک‌باستر‌ها تماما در مورد جلوه و تماشایی‌بودن است. ما این فیلم‌ها را تماشا می‌کنیم تا در جلوه‌های بصری بی‌نظیر و درام و احساسات آن غرق شویم. این دقیقا کاری است که عنوان فیلم انجام می‌دهد. نامش آتش بزرگ نیست. «آسمان‌خراش جهنمی» است و چه تصویر‌سازی فوق‌العاده‌ای.

۲۳. عمو بونمی که زندگی‌های گذشته‌اش را به یاد می‌آورد (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives)

محصول: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: اپیچاتپونگ ویراستاکول

اپیچاتپونگ ویراستاکول بازیگران: تاناپات سایسایمار، جنجیرا پونگپاس، ساکدا کایبودی

تاناپات سایسایمار، جنجیرا پونگپاس، ساکدا کایبودی امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

شاید این عنوان را بسیار سنگین و طولانی به حساب بیاورید، اما باید اسم آن را فراموش‌نشدنی گذاشت و حقیقتا یکی از به‌یاد‌ماندنی‌ترین نام‌ها در تاریخ سینماست.

۲۲. زودتر، ملوسک! بکش! بکش! (!Faster, Pussycat! Kill! Kill)

محصول: ۱۹۶۵

۱۹۶۵ کارگردان: راس مایر

راس مایر بازیگران: تورا ساتانا، حاجی، لوری ویلیامز، سوزان برنار

تورا ساتانا، حاجی، لوری ویلیامز، سوزان برنار امتیاز متاکریتیک: ۶۵ از ۱۰۰

۶۵ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۰ از ۱۰۰

معمولا علامت خوبی است که یک گروه راک نام فیلم شما را به عنوان اسم گروه خود انتخاب کند. قبل از این که تدوین‌گر صدای فیلم ریچارد برامر «زودتر ملوسک» را پیشنهاد کند، پروژه با نام «دختران چرم‌پوش» و بعدا «مردخواران» شناخته می‌شد. اما هیچ کدام از این عناوین حس دیوانگی عنوان اصلی فیلم را نمی‌داد. با سه علامت تعجبی که در این عبارت موجود است، شاید این عنوان تاکیدی‌ترین عنوان فیلم در تمامی تاریخ باشد.

۲۱. شهری که غروب آفتاب را به وحشت انداخت (The Town That Dreaded Sundown)

محصول: ۱۹۷۶

۱۹۷۶ کارگردان: چارلز بی پیرس

چارلز بی پیرس بازیگران: بن جانسون، اندرو پرین، داون ولز

بن جانسون، اندرو پرین، داون ولز امتیاز متاکریتیک: ۵۲ از ۱۰۰

۵۲ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۴۲ از ۱۰۰

عناوینی که قافیه‌دار هستند، معمولا دست کم گرفته می‌شوند. (به قافیه‌ی مابین دو کلمه‌ی Town و Sundown دقت کنید).

۲۰. سیاره‌ی ممنوعه (The Forbidden Planet)

محصول: ۱۹۵۶

۱۹۵۶ کارگردان: فرد ام. ویلکاکس

فرد ام. ویلکاکس بازیگران: والتر پیجن، ان فرانسیس، لسلی نیلسن، وارن استیونز

والتر پیجن، ان فرانسیس، لسلی نیلسن، وارن استیونز امتیاز متاکریتیک: ـــ

ـــ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

کلمه‌ی ممنوعه یکی از بهترین کلمات برای بازاریابی یک فیلم و موفقیت در گیشه است که ناخودآگاه مخاطب را به چالش می‌کشد و به آن‌ها هشدار می‌دهد که چیزی در فیلم ممنوعه است و باید بیش از پیش آن را طلب کرد. کلمه‌ای که در این فیلم با کلمه‌ی سیاره ترکیب شده است و داستان را در مقیاسی بزرگ و به دور از ذهن نشان می‌دهد.

۱۰ فیلم تماشایی درباره‌ی فیلمسازی که احتمالا ندیده‌اید

۱۹. زندگی کن و بگذار بمیرند (Live And Let Die)

محصول: ۱۹۷۳

۱۹۷۳ کارگردان: گای همیلتون

گای همیلتون بازیگران : راجر مور، یافت کوتو، جین سیمور

: راجر مور، یافت کوتو، جین سیمور امتیاز متاکریتیک: ۵۵ از ۱۰۰

۵۵ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۷ از ۱۰۰

سری فیلم‌های جیمز باند برخی از عناوین خوب را با خود به همراه داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به «دنیا کافی نیست» اشاره کرد. در عین حال برخی نام‌‌های بد نیز بر روی این فیلم‌ها گذاشته شده است مثل «ذره‌ای آرامش». اما با همه‌ی این اوصاف، «زندگی کن و بگذار بمیرند» بهترین آن‌هاست و این اصطلاح متداول را بر روی پیشانی خود حک می‌کند و در چهار کلمه کلیت داستان مامور ۰۰۷ را خلاصه می‌کند.

۱۸. دو سه چیزی که از او می‌دانم (Two or Three Things I Know About Her)

محصول: ۱۹۶۷

۱۹۶۷ کارگردان: ‌ ژان لوک گدار

ژان لوک گدار بازیگران: جوزف گرارد، مارینا ولادی، راجر مونتسورت

جوزف گرارد، مارینا ولادی، راجر مونتسورت امتیاز متاکریتیک: ـــ

ـــ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

عدم قطعیت موجود در عنوان فیلم (که به زبان انگلیسی مشهود است نه به زبان فارسی) بسیار دوست‌داشتنی، شاعرانه و بی‌نقص برای رویکرد این کارگردان شهیر فرانسوی در این بازه‌ی زمانی از حرفه‌ی خود است.

۱۷. درخشش ابدی ذهن بی‌آلایش (Eternal Sunshine Of Spotless Mind)

محصول: ۲۰۰۴

۲۰۰۴ کارگردان: میشل گوندری

میشل گوندری بازیگران: جیم کری، کیت وینسلت، کریستن دانست، مارک رافلو

جیم کری، کیت وینسلت، کریستن دانست، مارک رافلو امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

اگر شما به هر توصیه نامه‌ای نگاه کنید که در مورد نام‌گذاری یک فیلم به شما پیشنهاد‌های راهگشا می‌دهد، همه‌ی آن‌ها در مورد دو چیز اتفاق نظر دارند: کوتاه باشد، سرزنده و جذاب باشد. «آفتاب ابدی ذهن بی‌آلایش» گویا برای این منظور است تا همه‌ی قوانین را بشکند و شاید هم شکسته است. هر چیزی که چارلی کافمن و میشل گوندری را به این عنوان کشانده است، محال‌بودن را به شکلی محکم در مرکز داستان خود قرار داده است. داستان این فیلم درباره‌ی زوجی است که خاطرات شریک زندگی قبلی خود را از ذهنشان پاک می‌کنند.

۱۶. روزی که دنیا از حرکت ایستاد (The Day The Earth Stood Still)

محصول: ۱۹۵۱

۱۹۵۱ کارگردان: رابرت وایز

رابرت وایز بازیگران: مایکل رنی، پاتریشیا نیل، هیو مارلو، سم جافی

مایکل رنی، پاتریشیا نیل، هیو مارلو، سم جافی امتیاز متاکریتیک: ـــ

ـــ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

عنوانی که از سیاره‌ای در معرض خطر صحبت می‌کند. «روزی که دنیا از حرکت ایستاد» تماشاگران احتمالی فیلم را با بحرانی هشدار‌دهنده و علمی-تخیلی دست می‌اندازد. علاوه بر این، بهتر از این است که فیلم با اسمی عجیب مثل «کلاتو بارادا نیکتو» به نمایش درآید.

۱۵. کارهایی که بعد از مرگت در دنور باید انجام داد (Things To Do In Denver When You’re Dead)

محصول: ۱۹۹۵

۱۹۹۵ کارگردان: گری فلدر

گری فلدر بازیگران: اندی گارسیا، کریستوفر لوید، ویلیام فورسایت، بیل نان

اندی گارسیا، کریستوفر لوید، ویلیام فورسایت، بیل نان امتیاز متاکریتیک: ۴۶ از ۱۰۰

۴۶ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۳۳ از ۱۰۰

این عنوان از ترانه‌ی خواننده‌ای به نام وارن زون گرفته شده است و در حالی که اندی گارسیا در این فیلم نئو نوآر بازی می‌کند، به دلیل اینکه تقلیدی ناشیانه از فیلم «داستان عامه‌پسند» ساخته‌ی کوئنتین تارانتینو بود، آنچنان دیده نشد. اما با این حال عنوان فیلم به شدت تاثیر‌گذار است.

۱۴. کلئو از ۵ تا ۷ (Cleo From 5 to 7)

محصول: ۱۹۶۲

۱۹۶۲ کارگردان: آنیس واردا

آنیس واردا بازیگران: کورین مرشان، آنتوان بورسیلر، دومینیک داورای

کورین مرشان، آنتوان بورسیلر، دومینیک داورای امتیاز متاکریتیک: ـــ

ـــ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

بسیاری از فیلم‌ها ساعات محدودی در اختیار شما و کاراکترهایشان می‌گذارند. اما «کلئو از ۵ تا ۷» از معدود عناوینی است که می‌گوید شما چه ساعاتی را صرف تماشای فیلم خواهید کرد. پنجره‌ی رو به زندگی کاراکتر بسیار کوچک است اما آن چیزی که درباره‌ی تجربه او از زندگی خود و زندگی ماست، بیشتر از معمول طول می‌کشد.

۱۳. سر آلفردو گارسیا را برایم بیاور (Bring Me The Head Of Alfredo Garcia)

محصول: ۱۹۷۴

۱۹۷۴ کارگردان: سام پکینپا

سام پکینپا بازیگران: وارن اوتس، ایسلا وگا

وارن اوتس، ایسلا وگا امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

۸۰ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۰ از ۱۰۰

عنوانی که تصویری زمخت و خشن از فیلم را ارائه می‌دهد. در یک کلام این فیلم ساخته‌ی پکینپاست.

۱۲. شورش بی‌دلیل (Rebel Without A Cause)

محصول: ۱۹۵۵

۱۹۵۵ کارگردان: نیکلاس ری

نیکلاس ری بازیگران: جیمز دین، ناتالی وود، سال مینئو، جیم بکوس

جیمز دین، ناتالی وود، سال مینئو، جیم بکوس امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

عنوان ماندگار‌ترین فیلم جیمز دین از یک کتاب روان‌شناسی غیر‌مرتبط با زیر عنوان «فراتحلیلی از یک جنایت‌کار روانی» گرفته شده است. گرچه این عنوان برای هدفی کاملا متفاوت ابداع شده است، وقتی که نقش‌آفرینی نمادین دین ضمیمه‌ی آن می‌شود، تبدیل به عبارتی می‌شود که جوانی ناراضی را توصیف می‌کند.

۱۱. کشتار با اره برقی در تگزاس ( The Texas Chainsaw Massacre)

محصول: ۱۹۷۴

۱۹۷۴ کارگردان: توبی هوپر

توبی هوپر بازیگران : مریلین برنز، ادوین نیل، گونار هانسن

: مریلین برنز، ادوین نیل، گونار هانسن امتیاز متاکریتیک: ۷۸ از ۱۰۰

۷۸ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

عنوانی که به تنهایی، آن قدر خشن است که مخاطب فیلم قبل از تماشای حتی یک فریم از آن می‌تواند خون و خون‌ریزی را تصور کند.

۱۰. سریر خون (Throne of Blood)

محصول: ۱۹۵۷

۱۹۵۷ کارگردان: آکیرا کوروساوا

آکیرا کوروساوا بازیگران: توشیرو میفونه، ایسوزو یامادا، تاکاشی شیمورا

توشیرو میفونه، ایسوزو یامادا، تاکاشی شیمورا امتیاز متاکریتیک: ـــ

ـــ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

عده‌ی انگشت‌شماری توانستند بهتر از شکسپیر باشند اما با کمال احترام به شکسپیر، «سریر خون» که اقتباس ژاپنی کوروساوا از نمایش‌نامه‌ی مکبث است، عنوانی است که در تالار مشاهیر عناوین ماندگار خواهد بود. این نام حتی از عنوان اصلی ژاپنی فیلم یعنی «قلعه‌ی تار عنکبوت» نیز بهتر است و همواره به شایستگی از آن یاد خواهد شد.

۳۰ فیلم برتر جنگی تاریخ سینما به انتخاب منتقدان

۹ نقش‌آفرینی برتر‌ نابازیگر‌‌ان؛ از عزیز آمریکایی تا شهر خدا

۹. عمل کشتن (The Act of Killing)

محصول: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ کارگردان: جاشوا اپنهایمر، کریستین سین

جاشوا اپنهایمر، کریستین سین امتیاز متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

برای فیلم مستندی که در آن عاملان قتل‌عام، جنایت وحشیانه و غیر‌انسانی خود را جلوی دوربین انجام می‌دهند، هر عنوان دیگری غیر‌قابل تصور بود.

۸. پرتره‌ی بانویی در آتش (Portrait Of A Lady On Fire)

محصول: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: سلین سیاما

سلین سیاما بازیگران: نوئمی مرلان، آدل انل

نوئمی مرلان، آدل انل امتیاز متاکریتیک: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۸ از ۱۰۰

این شش کلمه در مجموع کلیت فیلم را بیان می‌کند: موضوع آن، تم آن، ساختار آن و تصویر‌سازی آن. این عنوان به مانند پیش‌درآمدی قبل از اجرای موزیکال است که ذهن را شما را برای اجرای اصلی آماده می‌کند.

۷. نیمه‌شب جان تو را خواهم گرفت (At Midnight I’ll take Your Soul)

محصول: ۱۹۶۴

۱۹۶۴ کارگردان: ژوزه موژیکا مارینز

ژوزه موژیکا مارینز بازیگران: ژوزه موژیکا مارینز

ژوزه موژیکا مارینز امتیاز متاکریتیک: ـــ

ـــ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۷ از ۱۰۰

چگونه می‌توانید فیلمی با این عنوان هیجان‌انگیز و ترسناک را نبینید؟

۶. کابوس در خیابان الم (A Nightmare on Elm Street)

محصول: ۱۹۸۴

۱۹۸۴ کارگردان: وس کریون

وس کریون بازیگران: جان ساکسون، رونی بلکلی، هدرلنگن‌کمپ، آماندا ویس

جان ساکسون، رونی بلکلی، هدرلنگن‌کمپ، آماندا ویس امتیاز متاکریتیک: ۷۶ از ۱۰۰

۷۶ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

با این عنوان، وس کریون توانست خلاصه‌ای کامل از پروژه خود را ارائه دهد: نفوذ واقعیت در توهم بی‌گناهی حومه‌ی شهری آمریکایی که در اینجا از آن با نام خیابان الم یاد می‌شود. این عبارت باعث می‌شود که شما به تنهایی بتوانید درباره پرچین‌های سفید رنگ و چمن‌های کوتاه شده فکر کنید که آماده‌ شده‌اند تا با دستکشی چاقو به دست تکه‌پاره شوند.

۵. نیویورک، جز به کل (Synecdoche, New York)

محصول: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ کارگردان: چارلی کافمن

چارلی کافمن بازیگران: فیلیپ سیمور هافمن، سامانتا مورتون، میشل ویلیامز، کاترین کینر

فیلیپ سیمور هافمن، سامانتا مورتون، میشل ویلیامز، کاترین کینر امتیاز متاکریتیک: ۶۷ از ۱۰۰

۶۷ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۹ از ۱۰۰

چارلی کافمن بهترین نام‌گذاری است که دنیای سینما به خود دیده است. بعد از «آفتاب ابدی یک ذهن بی‌آلایش»، «جان مالکوویچ بودن» و «انومالیسا»، مبتکرانه‌ترین عنوانی که او تا به حال بر روی فیلم‌های خود گذاشته است، «نیویورک، جز به کل» است. این عنوان هم شبیه نام شهر اسکنکتدی در ایالت نیویورک است که در آن بخش اعظمی از داستان فیلم اتفاق می‌افتد و هم به مفهوم جز به کل بودن اشاره می‌کند که در آن بخشی از یک کل عظیم، می‌تواند به خوبی آن مجموعه‌ی بزرگ را توضیح دهد که در حقیقت اشاره‌ی مستقیمی به قهرمان فیلم یعنی کادن کوتارد دارد که درصدد است تا با خلق اثری هنری، تمامی زندگی را به تصویر بکشد.

۴. خوب، بد و زشت (The Good, The Bad, and The Ugly)

محصول: ۱۹۶۶

۱۹۶۶ کارگردان: سرجو لئونه

سرجو لئونه بازیگران: کلینت ایستوود، الی والاک، لی وان کلیف، آلدو جوفره

کلینت ایستوود، الی والاک، لی وان کلیف، آلدو جوفره امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

یکی از دیگر عناوین ماندگار سینمایی که به تکرار از آن تقلید می‌شود و به بخشی از نامگذاری مدرن ما تبدیل شده است. قبل از آن که مردم فیلم را ببیند یا اگر فیلم را هیچ وقت نبینند و یا اگر حتی فکر کنند که اصلا چنین فیلمی وجود نداشته است، خوب، بد و زشت را شنیده‌اند. همه این عبارت را شنیده‌اند.

۳. سانست بلوار (Sunset Boulevard)

محصول: ۱۹۵۰

۱۹۵۰ کارگردان: بیلی وایلدر

بیلی وایلدر بازیگران: ویلیام هولدن، گلوریا سوانسون، اریش فن اشتروهایم، نانسی السون

ویلیام هولدن، گلوریا سوانسون، اریش فن اشتروهایم، نانسی السون امتیاز متاکریتیک: ـــ

ـــ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۹ از ۱۰۰

«سانست بلوار» جهان پرزرق و برق و افسونگر هالیوود را به ذهن متبادر می‌کند و همزمان تصویری از مفهوم غروب آفتاب و پایان بخشیدن به کارها را در ذهن مجسم می‌کند مثل حرفه‌ی کاراکتر نورما دزموند در این فیلم و عصری از هالیوود که او آن را به تصویر می‌کشد.

۲. بازگشت به آینده (Back To The Future)

محصول: ۱۹۸۵

۱۹۸۵ کارگردان: رابرت زمکیس

رابرت زمکیس بازیگران: مایکل جی. فاکس، کریستوفر لوید، لی تامپسون، کریسپین گلاور

مایکل جی. فاکس، کریستوفر لوید، لی تامپسون، کریسپین گلاور امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

دست بجنبانید. تلاش کنید تا عنوانی بهتر برای فیلمی پیدا کنید که با سفرهایی در طول زمان عجین شده است. آیا می‌توانید تصور کنید که نام ترجیهی استودیو‌ی سازنده‌ی فیلم، «فضانوردی از پلوتو» بود؟

۱. کار درست را بکن (Do The Right Thing)

محصول: ۱۹۸۹

۱۹۸۹ کارگردان: اسپایک لی

اسپایک لی بازیگران: دنی آیلو، اوسی دیویس، روبی دی، ریچارد ادسون

دنی آیلو، اوسی دیویس، روبی دی، ریچارد ادسون امتیاز متاکریتیک: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

عنوان شاهکار اسپایک لی توجه شما را یک راست به پرسش اصلی موجود در بطن فیلم جلب می‌کند و به عنوان یک دستور آن را به مخاطب انتقال می‌دهد و به او می‌گوید که این تنها یک تجربه‌ی منفعلانه نیست بلکه زنگ خطری همیشگی است.

منبع: Screen Crush

The post ۴۷ فیلم که نام‌شان در سینما ماندگار شده است؛ از جنگ ستارگان تا کمدی‌های وایلدر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala