هر سال، جوایز آکادمی که به اسکار شهرت دارد، پر است از انتخاب‌ها و اتفاقات پیش‌بینی ‌نشده. برخی از فیلم‌ها جوایز بخش‌های مختلف را درو می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به رغم شایستگی فراوان دست خالی از اسکار می‌روند. جایزه‌ی بهترین بازیگر می‌تواند به یک هنرپیشه‌ی با تجربه برسد یا یک ستاره‌ی نوظهور آن را تصاحب کند. همیشه پیشتازانی وجود دارند که گاهی اوقات برنده می‌شوند و گاهی می‌بازند.

برندگان اسکار ۲۰۲۱؛ آسیایی‌ها برای دومین سال متوالی رکورد زدند

وقتی تصمیمی گرفته می‌شود که معادلات را برهم می‌زند، از آن به عنوان اتفاق غیر‌منتظره یاد می‌شود. با گذشت سال‌ها از برگزاری این مراسم، اسکار سهم منصفانه‌ای از برندگان شگفتی‌آفرین و بازندگان تلخ‌کام داشته است. گاهی اوقات این پیروزی‌های دور از انتظار، سزاوار‌ بوده‌اند در حالی که برخی دیگر حتی با گذشت زمان همچنان غیر قابل قبول به نظر می‌رسند. در فهرست زیر برخی از این اتفاقات را بررسی می‌کنیم.

۱. «همشهری کین» جایزه‌ی بهترین فیلم را به «چه سرسبز بود دره‌ی من» می‌بازد (۱۹۴۲)

«همشهری کین» یکی از برترین فیلم‌های تاریخ سینماست، اما حتی با این اوصاف نیز نتوانست جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم را از آن خود کند. پس از انتشار این فیلم، منتقدان از آن تحسین کردند و این فیلم را پرشور و مهیج خواندند اما نزدیکان ویلیام راندولف هرست، تاجر و سیاست‌مدار قدرتمند آمریکایی، باید با این موضوع مخالفت می‌کردند. در حقیقت هرست منبع الهام کاراکتر چارلز فاستر کین بود که علیه فیلم و کارگردان آن یعنی اورسن ولز، کمپین‌های گسترده‌ای تشکیل داد. شاید این اقدام توضیح دهد که چگونه فیلم «چه سرسبز بود دره‌ی من» ساخته‌ی جان فورد، نهایتا توانست اسکار را به خانه ببرد.

۲. بیاتریس استرایت جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن از آن خود می‌کند (۱۹۷۷)

بیاتریس استرایت که در نقش زن خانه‌داری پریشان در فیلم «شبکه» ظاهر شده بود، اجرایی طوفانی داشت ولی او تنها ۵ دقیقه مقابل دوربین حضور پیدا کرد. اما این موضوع هم نتوانست مانع از کسب جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن توسط او شود. نیازی به گفتن نیست که او توانست جودی فاستر در فیلم «راننده تاکسی» و پایپر لوری در فیلم «کری» را شکست دهد که هر دوی این نقش‌ها به شکل قابل ملاحظه‌ای، برجسته‌تر بودند. تا به امروز اجرای او، کوتاه ترین نقشی است که توانسته است برنده‌ی جایزه‌ی اسکار بازیگری شود.

۳. «راکی» جایزه‌ی بهترین فیلم را در تقابل با «راننده تاکسی» می‌برد (۱۹۷۷)

«راکی» فیلم مهم و فوق‌العاده‌ای است. صرف نظر از روند مضحک و نه چندان خوب ادامه‌ی ساخت این سری فیلم، قسمت اول آن، نقش‌آفرینی جدی و موثر از ورزشکاری شکست‌خورده را به نمایش درمی‌آورد که قدرت خود را باز می‌یابد. با وجود شایستگی این فیلم، انتظار این نمی‌رفت که «راکی» بتواند در مقابل فیلم‌های مهمی مثل «راننده تاکسی»، «همه‌ی مردان رییس جمهور» و «شبکه» برنده‌ی این جایزه شود. اما اگر با دیدی شاعرانه به موضوع نگاه کنیم، برنده‌شدن «راکی» عادلانه به نظر می‌رسد. فیلمی درباره‌ی حریفی با شانس اندک برای برنده‌شدن که توانست در میدان رقابت برای کسب جایزه‌ی بهترین فیلم نیز با شانس اندک خود، برنده شود.

۴. گریس کلی در تقابل با جودی گارلند برنده‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی زن می‌شود (۱۹۵۵)

جودی گارلند در طول حرفه‌ی ۴۵ ساله‌ی خود هیچگاه نتوانست برنده‌ی اسکار شود (صرف نظر از جایزه افتخاری برای نوجوانان که برای فیلم «جادوگر شهر آز» دریافت کرد). بیشترین شانس او برای برنده‌شدن در سال ۱۹۵۵ بود که او برای بازی در فیلم «ستاره‌ای متولد شده است» نامزد شده بود. با این حال، گارلند جایزه را به گریس کلی واگذار کرد که برای بازی در فیلم نه چندان به‌یاد‌ماندنی «دختر روستایی» نامزد شده بود. از قضا در آن سال، کلی در دو فیلم کلاسیک هیچکاک یعنی «ام را به نشانه‌ی مرگ بگیر» و «پنجره‌ی عقبی» نیز بازی کرده بود اما چرا او برای هیچ کدام از بازی‌هایش در آن دو فیلم نامزد نشد؟ این سوالی است که هنوز هم بی‌جواب مانده است.

۵. «شکسپیر عاشق» در تقابل با «نجات سرباز رایان» برنده‌ی جایزه بهترین فیلم می‌شود (۱۹۹۹)

استیون اسپیلبرگ دومین جایزه‌ی اسکار خود در بهترین کارگردانی را برای درام جنگی و تاثیرگذار «نجات سرباز رایان» دریافت کرد اما فیلمی که مورد تحسین همگان قرار گرفته بود، نتوانست در پایان برنده‌ی جایزه اصلی آکادمی شود. به جای آن، کمدی رمانتیک «شکسپیر عاشق» برنده‌ی جایزه‌ی بهترین فیلم شد، تصمیمی که بسیاری از تماشگران را انگشت به دهان گذاشت. پس از این اتفاق، بسیاری از صاحب‌نظران این حدس و گمان را مطرح کردند که کمپین‌های بحث‌برانگیز غول بدنام صنعت سینما یعنی هاروی واینستین سبب شد تا این فیلم موفق به کسب جایزه‌ی بهترین فیلم شود. ظاهرا در عشق و جنگ همه چیز منصفانه است اما در تبلیغات فیلم و سینما اینگونه نیست.

برندگان اسکار بهترین بازیگر زن در قرن ۲۱ از بدترین تا بهترین

۶. آنا پاکوین در ۱۱ سالگی جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن را کسب می‌کند (۱۹۹۵)

بسیاری از بازیگران و فیلم‌سازان و فعالان عرصه‌ی سینما قبل از اینکه بتوانند موفق به کسب اسکار شوند، سال‌ها بی‌وقفه تلاش می‌کنند. آنا پاکوین تنها ۱۱ سال داشت که موفق شد برای ایفای نقش در فیلم «پیانو» جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به دست آورد. او دومین بازیگر کم سن و سالی است که توانسته است به این مهم نایل شود و قبل از او تاتوم اونیل برای ایفای نقش در فیلم «ماه کاغذی» در سال ۱۹۷۳ توانسته بود این جایزه را کسب کند. این به خودی خود کار بزرگی است، اما چیزی که انتخاب او برای کسب این جایزه را شگفت‌انگیز می‌کند، حضور نام‌های بزرگ و بااستعدادی مثل هالی هانتر، اما تامپسون و وینونا رایدر در میان نامزد‌های کسب این جایزه است.

۷. اولیویا کلمن برای جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی زن گلن کلوز را شکست می‌دهد (۲۰۱۹)

اولویا کلمن جواهری در دنیای بازیگری است، چه در نقش نامادری بداخلاق در سریال «فلیبگ» و چه در نقش ملکه‌ الیزابت دوم در سریال «تاج». بازی او در نقش ملکه آن در فیلم «سوگلی» ساخته‌ی یورگوس لانتیموس شایستگی کسب اسکار را داشت، اما او رقابتی بسیاری جدی را برده بود. بسیاری این انتظار را داشتند گلن کلوز که برای ایفای نقش خود در فیلم «همسر» موفق به کسب گلدن گلوب شده بود، اسکار را نیز از آن خود کند. از طرفی برخی دیگر نیز فکر می‌کردند که لیدی گاگا برای ایفای نقش خود در فیلم «ستاره‌ای متولد شده است» مستحق کسب این جایزه است. هر چه که بود، برد کلمن دور از انتظار بود اما بالاخره جایزه نصیب او شد.

۸. آدرین برودی جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را از چنگ دنیل دی لوئیس در می‌آورد (۲۰۰۳)

در سال ۲۰۰۳ آدرین برودی ۲۹ ساله تبدیل به جوان‌ترین بازیگری شد که توانست جایزه‌ی آکادمی برای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را به دست آورد. بازی او در نقش یک یهودی لهستانی نجات‌یافته‌ از هولوکسات در فیلم «پیانیست» ساخته‌ی رومان پولانسکی تحسین منقدان را برانگیخت. اما برودی رقبای مهم و شایسته‌ای مثل دانیل دی لوئیس، مایکل کین و جک نیکولسون را در کنار خود می‌دید. وقتی نام برودی اعلام شد، او مات و مبهوت به روی صحنه رفت و از شدت هیجان نمی‌دانست چه کار بکند و رفتار غیر منتظره‌ای از خود نشان داد. طبیعتا این واکنشی بازیگری نبود که احساس می‌کرد امکان دارد برنده‌ی این جایزه بشود.

۹. «تصادف» جایزه‌ی بهترین فیلم را در رقابت با «کوهستان بروکبک» به دست می‌آورد (۲۰۰۶)

این جایزه‌ای است که حتی کارگردان فیلم «تصادف» نیز انتظار آن را نداشت. «کوهستان بروکبک» که موفق شده بود بازخوردهای مثبتی را به دلیل نمایشی احساسی از دو گاوچران همجنس‌گرا در روستایی در وایومینگ دریافت کند، آماده بود تا جایزه را به خانه ببرد. از طرفی دیگر «تصادف» که درامی جنایی بود، تنش اجتماعی و نژادی موجود در شهر لس‌آنجلس را بعد از اتفاقات ۱۱ سپتامبر مورد بررسی قرار داده بود. وقتی «تصادف» برنده شد، برخی از طرفداران خشمگین این حدس و گمان را مطرح کردند که این انتخاب نتیجه‌ی تنفر از همجنس‌گرایی است. اما بعدها کارگردان و تهیه‌کننده‌ی فیلم تصادف یعنی پل هگیس اظهار کرد که حتی فکرش را هم نمی‌کرد که فیلم او شایستگی دریافت این جایزه را داشته باشد. او در مصاحبه‌ای با هیت‌فیکس در سال ۲۰۱۵ گفت: «آیا بهترین فیلم سال بود؟ گمان نکنم».

۱۰. «مهتاب» در رقابت برای کسب جایزه‌‌ی بهترین فیلم «لا لا لند» را شکست می‌دهد (۲۰۱۷)

اتفاقی که در آن سال افتاد، حقیقتا یک فاجعه‌ی تمام‌عیار برای اسکار بود که سال‌ها از آن یاد خواهد شد. شاید حیرت‌انگیز‌ترین لحظه در تاریخ اسکار زمانی اتفاق افاد که «مهتاب» ساخته‌ی بری جنکینز در یک چشم به هم‌زدن هم جایزه‌ی را بهترین فیلم را از دست داد و هم آن را به دست آورد. همزمان دو پاکت به وارن بیتی و فی داناوی داده شد که در یکی از آن‌ها اما واتسون به عنوان بهترین بازیگر نقش اصلی زن انتخاب شده بود و در پاکت دیگر نام برنده‌ی بهترین فیلم موجود بود. وارن بیتی به اشتباه «لا لا لند» را به عنوان برنده اعلام کرد اما تهیه‌کننده‌ی فیلم یعنی جوردن هوروویتس پاکت درست را نشان داد و همگی متوجه شدند که چه اتفاقی رخ داده است. پس از این، عوامل و بازیگران حیرت‌زده‌ی فیلم «مهتاب» پا به صحنه گذاشتند تا جایزه را دریافت کنند و سخنرانی خود را در حضور تماشاگران بهت‌زده انجام دهند. عوامل هر دو فیلم این وضعیت را با آغوش باز پذیرفتند اما این اتفاق فاجعه‌بار، هیچگاه فراموش نخواهد شد.

منبع: Screen Crush

The post ۱۰ اتفاق غیر‌منتظره‌ی جوایز اسکار؛ از شکست همشهری کین تا پیروزی مهتاب appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala