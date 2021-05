به نظر می‌رسد به زودی بیماری همه‌گیر کرونا تمام شده و درصورتی‌ که همه‌جا ایمن شود فیلم‌های سینمایی زیادی در تابستان اکران خواهد شد. از بین آن‌ها ۲۰ فیلم مهم هستند که خیلی‌ها منتظر دیدنشان‌اند.

مطمئنا سال ۲۰۲۰، به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ در سراسر جهان، عجیب‌ترین سال را برای هالیوود طی یک قرن اخیر رقم زد. میلیون‌ها نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند و بسیاری از کشورها در وضعیت قرنطینه قرار گرفتند و تمام صنایع را تعطیل کردند. در سراسر جهان سالن‌های سینما برای ماه‌ها تعطیل بود و در زمان نوشتن این مقاله، برخی از آن‌ها هنوز هم تعطیل هستند.

حداقل در ایالات متحده، توزیع گسترده واکسن‌های ویروس کرونا باعث شده که تعداد زیادی از مردم واکسینه شوند و روزانه به این تعداد افزوده‌ می‌شود. این رویه در سراسر جهان درحال انجام است. بنابراین، سالن‌های سینما در این مناطق کم کم شروع به بازگشایی می‌کنند و این برای تماشاگران محروم از سینما و به طور کلی همه‌ی جهان، یک موضوع امیدوارکننده‌ است.

درحالی‌که تابستان ۲۰۲۱ به دلایل مشخص، بلک‌باکسترهای بزرگ و پرفروش تابستان‌های هرساله را ندارد، اما فیلم‌های جذاب زیادی تولید شده‌اند که طی چند ماه آینده در سینماها اکران خواهند شد. هم‌چنین برخی از این فیلم‌ها به طور هم‌زمان در شبکه‌های اچ‌بی‌او مکس یا دیزنی پلاس، برای کسانی که ترجیح می‌دهند در خانه بمانند، پخش می‌شوند اما پیش‌بینی می‌شود بیشتر مردم برای دیدن این فیلم‌ها به سینماها بروند.

۱. مارپیچ: از کتاب اره (Spiral: From The Book of Saw)

کارگردان: دارن لین‌بوسمن

دارن لین‌بوسمن بازیگران: کریس راگ، ساموئل ال‌جکسون، مورگان دیوید‌جونز

کریس راگ، ساموئل ال‌جکسون، مورگان دیوید‌جونز تاریخ پخش: ۱۴ مه

دارن لین‌بوسمن برای کارگردانی فیلم سینمایی مارپیچ: از کتاب اره انتخاب شده است. کمدین سوپراستار کریس راک، نقش زیک کارآگاه را بازی می‌کند که در مورد قاتلی جدید در لباس جیگ‌ساو تحقیق می‌کند. ساموئل ال جکسون نیز در نقش پدر زیک در این فیلم حضور خواهد داشت.

۲. قسمت دوم یک مکان آرام (A Quiet Place Part 2)

کارگردان: جان کرازینسکی

جان کرازینسکی بازیگران: امیلی بلانت، کیلین مورفی، جان کرازینسکی

امیلی بلانت، کیلین مورفی، جان کرازینسکی تاریخ پخش: ۲۸ مه

قسمت دوم یک مکان آرام، دنباله فیلم علمی تخیلی ترسناک جان کرازینسکی، پس از تاخیرات به وجود آمده به دلیل بیماری کرونا، در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۱ اکران می‌شود.

با مرگ شخصیت کرازینسکی، اویلین (با بازی امیلی بلانت) رهبری خانواده ابوت را بر عهده گرفته است. او و اعضای خانواده‌اش پس از تخریب خانه‌یشان مجبور شدند وارد دنیای خطرناکی شوند.

۳. کروئلا (Cruella)

کارگردان: کریگ گیلسپی

کریگ گیلسپی بازیگران: اما استون، اما تامپسون، جویل فرای

اما استون، اما تامپسون، جویل فرای تاریخ پخش: ۲۸ مه / هم‌چنین از دیزنی‌پلاس

کروئلا فیلمی با شخصیت‌های کلاسیک انیمیشن ۱۰۱ سگ خالدار دیزنی است که با بازی اما استون در نقش اصلی ساخته شد. قصه این فیلم درمورد دختری به نام استلا است، که در زمینه‌ی طراحی مد فعالیت می‌کند و شیفته‌ی پوست سگ‌های خال‌دار می‌شود تا جایی‌که او را به سمت بدنامی می‌برد.

باید دید که چگونه این شخصیت به یک قهرمان دلسوز تبدیل می‌شود. بازار فروش کروئلا با جوکر مقایسه شده‌ است.

۴. احضار: شیطان مرا وادار کرد (The Conjuring: The Devil Made Me Do It)

کارگردان: مایکل چاوز

مایکل چاوز بازیگران: ورا فارمیگا، پاتریک ویلسون، روآیری اوکانر

ورا فارمیگا، پاتریک ویلسون، روآیری اوکانر تاریخ پخش: ۴ ژوئن

پاتریک ویلسون و ورا فارمیگا بار دیگر در نقش محققان فراطبیعی، اد و لورین وارن، در فیلم احضار: شیطان مرا وادار کرد بازی می‌کنند. اولین فیلم این مجموعه توسط جیمز وان کارگردانی شده‌ است.

داستان این فیلم بر اساس یک پرونده قتل در زندگی واقعی است که قاتل در دفاعیه بیان می‌کند که توسط یک روح تسخیر شده‌ بود. بسیاری از تحلیل‌گران فروش خوبی را برای این فیلم پیش‌بینی می‌کنند.

۵. در ارتفاعات (In the Heights)

کارگردان: جان ام. چو

جان ام. چو بازیگران: جیمی اسمیتس، داشا پولانکی، استفانی بیتریز

جیمی اسمیتس، داشا پولانکی، استفانی بیتریز تاریخ پخش: ۱۱ ژوئن

فیلم سینمایی در ارتفاعات به کارگردانی جان ام. چو اقتباسی از نمایش موزیکال سال ۲۰۰۵ به کارگردانی کوآیرا آلگریا هودز و لین-منوئل میراندا است.

آنتونی راموس که نقش اول را بازی می‌کند، صاحب یک فروشگاه محلی به نام اوسنوی د لا وگا است که آرزوی زندگی بهتری را دارد. راموس پیش از این، هنگام اجرای یک نمایش موزیکال در سال ۲۰۱۸ این نقش را بازی کرده است.

۶. محافظ همسر قاتل (Hitman’s Wife’s Bodyguard)

کارگردان: پاتریک هیوز

پاتریک هیوز بازیگران: رایان رینولدز، ساموئل ال.جکسون، سلما هایک

رایان رینولدز، ساموئل ال.جکسون، سلما هایک تاریخ پخش: ۱۶ ژوئن

فیلم سینمایی محافظ همسر قاتل دنباله‌ی فیلم اکشن-کمدی پرمخاطب سال ۲۰۱۷ است که ساموئل ال.جکسون در نقش قاتل حرفه‌ای، داریوس کینکید، رایان رینولدز در نقش مایکل برایس محافظ شخصی و سلما هایک در نقش سونیا، همسر داریوس در آن بازی می‌کنند. آنتونیو باندراس در نقش شخصیت منفی به جمع بازیگران می‌پیوندد که قرار است در فیلم هر سه شخصیت اصلی را تهدید کند.

۷. پیتر خرگوشه ۲: فراری (Peter Rabbit 2: The Runaway)

کارگردان: ویل گلوک

ویل گلوک بازیگران: جیمز کوردن، دامنل گلیسون، رز بیرن

جیمز کوردن، دامنل گلیسون، رز بیرن تاریخ پخش: ۱۸ ژوئن

پیتر خرگوشه ۲: فراری با الهام از داستان‌های کلاسیک بئاتریکس پاتر، دنباله‌ی فیلم پیتر خرگوشه ۲۰۱۸ است که از آن سادگی فیلم قبلی خارج‌ شده‌ تا به یک فیلم پرطرفدار بزرگ تبدیل شود.

پیتر خرگوشه ۲ ترکیبی از لایو اکشن و انیمیشن به کارگردانی ویل گلوک و صداپیشگی جیمز کوردن، مجری برنامه تلویزیونی نمایش آخر شب، در نقش پیتر خواهد بود.

۸. سریع و خشن ۹ (F9)

کارگردان: جاستین لین

جاستین لین بازیگران: وین دیزل، میشل رودریگز، شارلیز ترون

وین دیزل، میشل رودریگز، شارلیز ترون تاریخ پخش: ۲۵ ژوئن

سریع و خشن ۹، یکی دیگر از فیلم‌های به تاخیر افتاده به دلیل ویروس کرونا است. وین دیزل در نقش دام تورتو خانواده‌ی سریع و خشن را بار دیگر برای فروش میلیارد دلاری دور هم جمع می‌کند.

همان‌طور که تریلرها نشان داده‌اند، طرفداران می‌توانند صحنه‌های اکشن جنون‌آمیز بیشتر و بدل‌کاری‌های وحشیانه‌تری را انتظار داشته‌ باشند. در این قسمت جان سینا در نقش برادر بزرگ‌تر و شرور دام به این فیلم می‌پیوندد.

۹. پاکسازی ابدی (The Forever Purge)

کارگردان: اورادو گوت

اورادو گوت بازیگران: انا د لا رگه‌را، جاش لوکاس، لون رامبین

انا د لا رگه‌را، جاش لوکاس، لون رامبین تاریخ پخش: ۲ جولای

آخرین قسمت مجموعه فیلم‌های ترسناک پاکسازی به تهیه‌کنندگی جیمز دموناکو، با عنوان پاکسازی ابدی، بعد از پاکسازی: سال انتخابات (Election Year) اتفاق می‌افتد، که در آن پاکسازی پایان یافته‌ است. اگرچه این موضوع به زوجی که از کارتل مواد مخدر مکزیک پنهان شده‌اند کمکی نخواهد‌ کرد، زیرا گرفتار گروهی می‌شوند که قصد دارند شب پاکسازی مخصوص به خودشان را داشته باشند.

۱۰. بیوه سیاه (Black Widow)

کارگردان: کیت شورتلند

کیت شورتلند بازیگران: اسکارلت جوهانسون، فلورنس پیو، دیوید هاربر

اسکارلت جوهانسون، فلورنس پیو، دیوید هاربر تاریخ پخش: ۹ جولای / هم‌چنین از دیزنی‌پلاس

با شیوع ویروس کرونا، نزدیک به دو سال است که طرفداران منتظر پخش یک فیلم جدید از دنیای سینمایی مارول هستند. بیوه سیاه با انتخاب اسکارلت جوهانسون در نقش انتقام‌جوی قاتل و با داستانی بین فیلم‌های کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی (Captain America: Civil War) و انتقام‌جویان: جنگ ابدیت (Avengers: Infinity War)، منتظر است که این وضعیت پایان یابد. درنهایت زمان آن رسیده‌ است که بدانیم چه اتفاقی بین بیوه سیاه و هاوک‌آی در بوداپست افتاد.

۱۱. هرج و مرج فضایی: یک میراث جدید (Space Jam: A New Legacy)

کارگردان: مالکوم دی. لی

مالکوم دی. لی بازیگران: لبران جیمز، دان چیدل، نیکا مارتین-گرین

لبران جیمز، دان چیدل، نیکا مارتین-گرین تاریخ پخش: ۱۶ جولای / هم‌چنین از HBO Max

هرج و مرج فضایی محصول ۱۹۹۶ با بازی مایکل جردن معروف، مورد علاقه افراد بسیاری است و حالا لبران جیمز بزرگ قرار است در دنباله هرج و مرج فضایی: یک میراث جدید بازی کند. دان چیدل هم از دیگر بازیگران مطرحاین فیلم است و در نقش کاراکتر شرور به ایفای نقش می‌پردازد.

۱۲. هتل ترنسیلوانیا: ترنسفورمانیا (Hotel Transylvania: Transformania)

کارگردان: جنیفر کلوسکا

جنیفر کلوسکا بازیگران: اندی سمبرگ، سلنا گومز

اندی سمبرگ، سلنا گومز تاریخ پخش: ۲۳ جولای

اخرین قسمت انیمیشن بسیار موفق هتل ترنسیلوانیا، با عنوان هتل ترسیلوانیا: ترنسفورمانیا در راه است. در کمال تعجب، آدام سندلر برای صداپیشگی دراکولا باز نمی‌گرذد، اما دیگر صداپیشگان اصلی از جمله اندی سمبرگ و سلنا گومز دوباره در نقش کاراکترهای خود ظاهر خواهند شد.

۱۳. چشمان مار: ریشه‌های جی.آی جو (Snake Eyes: G.I. Joe Origins)

کارگردان: روبرت شونتکه

روبرت شونتکه بازیگران: هنری گلدینگ، اندرو کوجی، ایکو اویس

هنری گلدینگ، اندرو کوجی، ایکو اویس تاریخ پخش: ۲۳ جولای

همان‌طور که می‌توان تصور کرد، چشمان مار: ریشه‌های جی.آی جو، یک اسپین‌آف است که با محوریت روایت داستان شخصیت محبوب چشمان مار، ساخته شده‌ است. هم‌چنین هنری گلدینگ نقش اصلی را از ری پارک می‌گیرد و جایگزین او می‌شود. اطلاعات کمی درباره این فیلم وجود دارد از جمله این‌که فیلم‌برداری آن در اوایل سال ۲۰۲۰ به پایان رسید.

۱۴. پیر (Old)

کارگردان: ام.نایت شیامالان

ام.نایت شیامالان بازیگران: الیزا اسکلن، گایل گارسیا‌ برنال، توماسین مک‌کنزی

الیزا اسکلن، گایل گارسیا‌ برنال، توماسین مک‌کنزی تاریخ پخش: ۲۳ جولای

ام.نایت شیامالان نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده فیلم سینمایی پیر است و گائل گارسیا برنال نقش رئیس خانواده‌ای را بازی می‌کند که برای تعطیلات به یک ساحل گرمسیری رفته‌اند. یکی از آن‌ها متوجه می‌شود که بودن در آن‌جا باعث می‌شود آن‌قدر سریع پیر شوند که انگار تا قبل از غروب آفتاب زندگی آن‌ها به پایان می‌رسد.

۱۵. گشت و گذار در جنگل (Jungle Cruise)

کارگردان: ژاومه کوئیت-سرا

ژاومه کوئیت-سرا بازیگران: دواین جانسون، امیلی بلانت، ادگار رامیرز

دواین جانسون، امیلی بلانت، ادگار رامیرز تاریخ پخش: ۳۰ جولای

گشت و گذار در جنگل، جدیدترین فیلم دیزنی است که براساس یکی از پارک‌های تفریحی کلاسیک آن ساخته شده‌ و یک کمدی ماجراجویی-اکشن است که در اوایل قرن بیستم اتفاق می‌افتد.

دواین جانسون به عنوان یک قایقران استخدام می‌شود تا یک دانشمند (امیلی بلانت) و برادرش (جک وایتهال) را برای یافتن درخت اسرار‌آمیز زندگی به اعماق جنگل منتقل کند.

۱۶. جوخه انتحار (The Suicide Squad)

کارگردان: جیمز گان

جیمز گان بازیگران: ادریس آلبا، مارگو رابی، هارلی کوئین

ادریس آلبا، مارگو رابی، هارلی کوئین تاریخ پخش: ۶ آگوست

از زمان قسمت دوم نگهبانان کهکشان تا به‌حال، جوخه انتحار اولین فیلم کمیک جیمز گان است. جوخه انتحار دنباله‌ی فیلم جوخه انتحار سال ۲۰۱۶ به کارگردانی دیوید آیر است. تنها هارلی کوئین برای ایفای مجدد نقش خود بازگشته است و تازه واردانی مثل ادریس آلبا و جان سینا هم در این فیلم بازی می‌کنند.

۱۷. مرد آزاد (Free Guy)

کارگردان: شاون لوی

شاون لوی بازیگران: تایکا وایتیتی، جودی کامر، لیل رل‌هاوری

تایکا وایتیتی، جودی کامر، لیل رل‌هاوری تاریخ پخش: ۱۳ آگوست

در این فیلم کمدی اکشن رایان رینولدز در نقش گای بازی می‌کند، یک NPC که در یک بازی ویدیویی جهان باز زندگی می‌کند و فروشنده بانک است. پس از تغییر در برنامه‌ بازی، گای به خود‌آگاهی می‌رسد و تلاش می‌کند تا خود را به یک قهرمان خودمختار تبدیل کند، از این‌رو عنوان مرد آزاد به او داده شد‌ه ‌است.

در این فیلم ستارگانی چون تایکا وایتیتی، جودی کامر، جو کیری، لیل رل هاوری و آدکارش آمبودکار نقش‌آفرینی می‌کنند.

۱۸. احترام (Respect)

کارگردان: لیزل تامی

لیزل تامی بازیگران: جنیفر هادسون، فارست ویتاکر، مارلون وینز

جنیفر هادسون، فارست ویتاکر، مارلون وینز تاریخ پخش: ۱۳ آگوست

ستاره فیلم احترام، جنیفر هادسون است که نقش خواننده‌ی معروف، آرتا فرانکلین را بازی می‌کند. از دیگر بازیگران معروف این فیلم می‌توان به فارست ویتاکر (سی.‌ال فرانکلین) در نقش پدر آرتا، مارلون وینز در نقش مدیر او، تد وایت در نقش شوهر اولش و آودرا مک‌دونالد در نقش باربارا سیگرز فرانکلین، مادر آرتا، اشاره کرد.

۱۹. نفس نکش ۲ (Don’t Breathe 2)

کارگردان: رودو سیاجز

رودو سیاجز بازیگران: استیون لانگ، بابی اسکافیلد، آدام یانگ

استیون لانگ، بابی اسکافیلد، آدام یانگ تاریخ پخش: ۱۳ آگوست

نفس نکش ۲ دنباله‌ی فیلم ترسناک نفس نکش ۲۰۱۶ است و باز هم استیون لانگ در نقش مرد نابینا نقش‌آفرینی می‌کند. در یک پیچ و خم جذاب، مرد نابینا این‌بار قهرمانی است که مجبور می‌شود برای نجات دختر جوانی که خانواده‌اش را در آتش‌سوزی از دست داده‌، از خانه خود خارج شود و او را به جای امنی ببرد.

۲۰. مرد آبنباتی (Candyman)

کارگردان: نیا دکوستا

نیا دکوستا بازیگران: یحیی عبدالمتین دوم، تیونا پریس، ونسا ال.ویلیامز

یحیی عبدالمتین دوم، تیونا پریس، ونسا ال.ویلیامز تاریخ پخش: ۲۷ آگوست

درنهایت فیلم‌های سینمایی تابستان ۲۰۲۱ با فیلم مرد آبنباتی که دنباله‌ای از همین فیلم محصول سال ۱۹۹۲ است، به پایان می‌رسند. جردن پیل تهیه‌کننده و نویسنده این فیلم و کارگردانی آن بر عهده نیا دکوستا است. به نظر می‌رسد که این فیلم نگاهی متفاوت به تجربه آمریکا در ژانر وحشت دارد.

