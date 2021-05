همزمان با دوران طلایی سریال‌های تلویزیونی، بازیگران تلویزیونی هم پیشرفت قابل توجهی داشتند. برایان کرنستون پیش از «برکینگ بد» هم در فیلم‌ها و سریال‌ها بازی می‌کرد اما نقش والتر وایت بود که او را به عنوان یک بازیگر درجه یک معرفی کرد. از آن طرف بازیگران مشهور و تثبیت شده در سینما مثل کوین اسپیسی هم به تلویزیون آمدند و سطح بازی‌های در سریال‌ها بالاتر رفت. در سال‌های اخیر بازیگران درام‌های تلویزیونی تبدیل به ستاره‌های بزرگی شده‌اند. آن‌ها در نقش‌های مختلف از رئیس‌جمهور گرفته تا گنگستر یا حتی آدم‌های معمولی بازی‌های متقاعدکننده و شگفت‌انگیزی دارند. در لیست زیر می‌خواهیم نگاهی بیاندازیم به بهترین بازیگران نقش اصلی سریال‌های درام تلویزیونی قرن ۲۱ که درخشیده‌اند.

۱۰. رامی مالک برای آقای ربات (Mr. Robot)

رامی سعید مالک ۱۲ می ۱۹۸۱ در کالیفرنیا چشم به جهان گشود. او فعالیت خود در مقابل دوربین را از سال ۲۰۰۴ و با حضور به‌عنوان یک بازیگر میمان در سریال دختران گیلمور (Gilmore Girls‎) آغاز کرد. مالک خیلی زود جذب سینما شد و با حضور در فیلم شب در موزه (Night at the Museum) سال ۲۰۰۶ توانست خودش را بیش از پیش به سینما معرفی کند، اما نقطه‌ی عطف کارنامه‌ی مالک حضور در سریال تحسین شده‌ی استیون اسپیلبرگ به‌نام اقیانوس آرام (The Pacific) بود.

رامی مالک ۲۴ ژوئن ۲۰۱۵ در نقش الیوت آلدرسون از شبکه‌ی یواس‌ای نتورک (USA Network) روی صفحه‌ی تلویزون ظاهر شد. الیوت یک هکر و مهندس امنیت رایانه است که از اختلال افسردگی اساسی و اختلال اضطراب اجتماعی رنج می‌برد.

برای این که پیچیدگی‌های نقش مالک مشخض شود نیاز نیست بیش از این درباره‌ی داستان این سریال چیزی بگوییم. مالک در آقای ربات بیش از آن که حرف بزند، سکوت می‌کند و بیش از آن که جنب و جوش داشته باشد، ثابت است.

آخرین قسمت آقای ربات ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹ پخش شد. درست چند ماه بعد از این که مالک اولین نامزدی و اولین اسکار کارنامه‌ی خود را برای بازی در فیلم بوهمین راپسودی (Bohemian Rhapsody‎) به‌دست آورده بود.

جوایز و افتخارات رامی مالک برای این نقش:

جوایز امی ( Emmy Awards ): ۱ نامزدی، ۱ برنده

۱ نامزدی، ۱ برنده جوایز گلدن گلوب (Golden Globe Awards): ۳ نامزدی

۳ نامزدی جوایز ستلایت ( Satellite Award ): ۲ نامزدی

۲ نامزدی جوایز انجمن بازیگران فیلم ( Screen Actors Guild Awards ): ۲ نامزدی

۹. مایکل سی هال برای دکستر (Dexter)

هال متولد ۱ فوریه‌ی ۱۹۷۱ کارولینای شمالی است. او کار خود را از دوران مدرسه و با تیاتر آغاز کرد و بعدها وقتی سال ۲۰۰۱ برای نخستین بار در سریال شش فوت زیر زمین (Six Feet Under) شبکه‌ی اچ‌بی‌او (HBO) مقابل دوربین رفت، مسیر زندگی جدیدی برایش رقم خورد.

هال از همان نخستین سریال تلویزیونی خود به‌عنوان یک استعداد و بازیگری آینده‌دار توجه همه را به خود جلب کرد و توانست دو سال پیاپی به‌همراه تیم بازیگری سریال شش فوت زیر زمین جایزه‌ی بهترین تیم بازیگری را از جشنواره‌ی انجمن بازیگران فیلم به‌دست آورد.

پس از شش فوت زیر زمین دیگر هال بازیگری شناخته شده بود و در تلویزیون به‌عنوان مهره‌ای قدرتمند نام و اعتباری برای خود رقم زده بود. یک سال پس از اتمام آخرین فصل سریال شش فوت زیر زمین در سال ۲۰۰۵، هال این بار با یکی از ماندگارترین شخصیت‌های تاریخ سریال‌های تلویزیونی به جعبه‌ی جادویی بازگشت.

دکستر مورگان که برای بخش جنایی پلیس میامی به‌عنوان کارشناس تحلیل آثار خون کار می‌کند، هم‌زمان یک آدم‌کش زنجیره‌ای هم می‌باشد و قاتلانی را که از شکاف‌های سیستم قانونی گریخته‌اند، شکار می‌کند.

از همین خلاصه‌ی داستان سریال مشخص است که تمام بار سریال بر دوش بازیگر نقش دکستر خواهد بود. بازیگری که هم‌زمان باید قانونمند، روانی، متشخص، با وجدان و بی‌رحم باشد. از یک طرف او یک کارمند دولت است، از طرف دیگر یک قاتل زنجیره‌ای است، اما او هر کسی را نمی‌کشد، بلکه کسانی را می‌کشد که لیاقتشان مرگ است؛ شخصیتی پیچیده که سرشار است از غافلگیری.

نخستین قسمت سریال نود و شش قسمتی دکستر در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۰۶ از شبکه‌ی شوتایم (Showtime) پخش شد و آخرین قسمت آن ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳.

جوایز و افتخارات مایکل سی هال برای این نقش:

جوایز امی ( Emmy Awards ): ۵ نامزدی

۵ نامزدی جوایز گلدن گلوب (Golden Globe Awards): ۵ نامزدی، ۱ برنده

۵ نامزدی، ۱ برنده جوایز ستلایت ( Satellite Award ): ۴ نامزدی، ۱ برنده

۴ نامزدی، ۱ برنده جوایز ساترن ( Saturn Awards ): ۷ نامزدی، ۱ برنده

۷ نامزدی، ۱ برنده جوایز انجمن بازیگران فیلم ( Screen Actors Guild Awards ): ۵ نامزدی، ۱ برنده

۸. مارتین شین برای بال غربی ( The West Wing )

مارتین شین یا همان رامون آنتونیو جراردو استیوز متولد ۳ اوت ۱۹۴۰ است و در دیتون اوهایو به‌دنیا آمده است. او دهه‌ها فعالیت سینمایی و تلویزیونی خود را از حضوری کوتاه در سریال فلیپر (Flipper‎) سال ۱۹۶۶ آغاز کرد و اولین حضور سینمایی خود را سال ۱۹۶۸ در فیلم موضوع شاخه‌های گل رز بود (The Subject Was Roses‎) تجربه کرد.

۲۲ سپتامبر ۱۹۹۹ روزی بود که اولین قسمت سریال آرون سورکین با نام بال غربی از شبکه‌ی ان‌بی‌سی (NBC) پخش شد. سریالی که به زندگی مشاوران سیاسی ریاست حمهوری که باید یک کشور را اداره کنند می‌پردازد.

شین در این سریال شخصیت جد بارلت را مقابل دوربین می‌برد. رئیس جمهور جدید آمریکا که به‌طور غیرمنتظره‌ای توانسته‌است نامزدی حزب دموکرات را به‌دست بیاورد و بیماری ام‌اس خود را از دیگران مخفی می‌کند. نشخصیتی که خود شین آن را ترکیبی از جان اف. کندی، جیمی کارتر و بیل کلینتون توصیف کرده است.

آخرین قسمت این سریال ۱۵۶ قسمتی در تاریخ ۱۴ می ۲۰۰۶ از تلویزیون پخش شد.

شین در سریال سورکین یک‌بار دیگر به همه یادآوری می‌کند که حاصل سال‌ها تجربه است و در کنار این تجربه، هنوز همان طراوت و جوانی اینک آخرالزمان (Apocalypse Now) را هم در وجود خود زنده نگه‌داشته‌است.

جوایز و افتخارات مارتین شین برای این نقش:

جوایز امی ( Emmy Awards ): ۶ نامزدی

۶ نامزدی جوایز گلدن گلوب (Golden Globe Awards): ۵ نامزدی، ۱ برنده

۵ نامزدی، ۱ برنده جوایز ستلایت ( Satellite Award ): ۴ نامزدی، ۱ برنده

۴ نامزدی، ۱ برنده جوایز انجمن بازیگران فیلم ( Screen Actors Guild Awards ): ۵ نامزدی، ۲ برنده

۷. هیو لوری برای دکتر هاوس (. House M.D )

جیمز هیو کالم لوری ۱۱ ژوئن ۱۹۵۹ در آکسفوردشر انگلستان به‌دنیا آمد. نمایش لوری که آن را به همراه اما تامپسون روی صحنه‌ی تئاتر برده بود، در می ۱۹۸۲ از روی آنتن تلویزیون هم پخش شد و لوری را به دنیا معرفی کرد.

لوری پیش از بازی در سریال دکتر هاوس در بیست و شش سریال تلویزیونی مختلف به ایفای نقش‌های مختلف اصلی و فرعی پرداخت تا این که در ۱۶ نوامبر ۲۰۰۴ همه‌ی دنیا را با شخصیتی که از شبکه‌ی فاکس (Fox) به آن‌ها معرفی می‌کرد، شگفت‌زده نمود.

گریگوری هاوس یک نابغه‌ی پزشکی مردم‌گریز است و به داروی مسکن اعتیاد دارد. هاوس به‌دنبال تشخیص‌های متفاوت خود مدام با پزشکان دیگر و مدیر بیمارستان درگیر می‌شود.

لوری در دکتر هاوس یک سمفونی بازیگری است. او در مواقع لزوم سکوت می‌کند و در مواقعی که دیگر نمی‌تواند سکوت را تحمل کند با تمام توان فریاد برمی‌آورد. آخرین قسمت این سریال هشت فصلی و ۱۷۷ قسمتی در ۲۱ می ۲۰۱۲ پخش شد.

جوایز و افتخارات هیو لوری برای این نقش:

جوایز امی ( Emmy Awards ): ۶ نامزدی

۶ نامزدی جوایز گلدن گلوب (Golden Globe Awards): ۶ نامزدی، ۲ برنده

۶ نامزدی، ۲ برنده جوایز ستلایت ( Satellite Award ): ۳ نامزدی، ۲ برنده

۳ نامزدی، ۲ برنده جوایز انجمن بازیگران فیلم ( Screen Actors Guild Awards ): ۶ نامزدی، ۲ برنده

۶. کوین اسپیسی برای خانه‌ی پوشالی ( House of Cards )

حالا دیگر نه تنها عاشقان سینما بلکه قاضی‌ها و وکیل‌ها و فعالان حقوق بشر هم نام کوین اسپیسی را می‌شناسند. کوین که ۲۶ ژوئیه ۱۹۵۹ در نیوجرسی آمریکا به‌دنیا آمد، فعالیت خود را در دهه‌ی ۱۹۸۰ از تیاتر آغاز کرد.

او فعالیت سینمایی خود را از سال ۱۹۸۶ با فیلم دل‌سوختگی (Heartburn‎) آغاز کرد و در تلویزیون هم سال ۱۹۸۷ برای نخستین بار در یک قسمت از سریال اکولایزر (The Equalizer) به ایفای نقش پرداخت.

اسپیسی خیلی زود در سینما با بردن دو اسکار بازیگری، یکی برای فیلم مظنونین همیشگی (The Usual Suspects) و دیگری برای زیبایی آمریکایی (American Beauty)، به‌عنوان یکی از بزرگترین بازیگران تاریخ نام خود را جاودانه کرد، اما برای جاودانه شدن در تلویزیون او باید بیش‌تر صبر می‌کرد.

در ۱ فوریه‌ی ۲۰۱۳ اولین قسمت از سریال سیاسی روانشناختی دیوید فینچر از شبکه‌ی نت‌فلیکس (Netflix) پخش شد. سریالی که خیلی زود توجه‌ها را به خودش و بازیگر مرد نقش اول‌اش جذب کرد.

فرانک اندروود سیاستمداری جاه‌طلب که برای رسیدن به هدف خود یعنی ریاست جمهوری آمریکا هر کاری می‌کند حتی قتل. اسپیسی یک‌بار دیگر در نقشی مقابل دوربین می‌رفت که همیشه خودش را در آن اثبات کرده بود. نقشی که زندگی‌ای دوگانه را از سر می‌گذراند. یک مرد متشخص و سیاستمدار که در خفا کارهای وحشتناکی برای رسیدن به هدف خود می‌کند.

اسپیسی اما تنها توانست در ۵ فصل از ۶ فصل خانه‌ی پوشالی با آن همراه باشد چرا که پس از آن رسوایی‌های اخلاقی‌اش او را برای همیشه یا حداقل تا به امروز از دنیای هنر دور نگه داشته است.

فصل ششم خانه‌ی پوشالی که آخرین قسمت‌اش در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۱۸ پخش شد و تمرکز خود را متوجه‌ی شخصیت کلیر آندروود، همسر فرانک، با بازی رابین رایت کرده بود با ریزش مخاطب شدیدی مواجه شد و مشخص شد که با وجود این که شاید اسپیسی انسان کاملی نباشد، اما برای اکثر مخاطبان تنها دلیل دنبال کردن خانه‌ی پوشالی بوده است.

جوایز و افتخارات کوین اسپیسی برای این نقش:

جوایز امی ( Emmy Awards ): ۵ نامزدی

۵ نامزدی جوایز گلدن گلوب (Golden Globe Awards): ۲ نامزدی، ۱ برنده

۲ نامزدی، ۱ برنده جوایز ستلایت ( Satellite Award ): ۱ نامزدی

۱ نامزدی جوایز انجمن بازیگران فیلم ( Screen Actors Guild Awards ): ۴ نامزدی، ۲ برنده

۵. جیسون بیتمن برای اوزارک (Ozark)

جسون کنت بیتمن ۱۴ ژانویه ۱۹۶۹ در نیویورک چشم به جهان گشود. بیتمن فعالیت خود را با بازی در یک تبلیغات تلویزیونی آغاز کرد و سپس در سریال خانه‌ی کوچک (Little House on the Prairie) به ایفای نقش پرداخت. در سینما او برای نخستین بار سال ۱۹۸۶ در فیلم چگونه بفهمم که واقعا عاشق شده‌ام؟ (How Can I Tell If I’m Really In Love) در نقش خودش مقابل دوربین ظاهر شد.

بیتمن در ادامه‌ی مسیر حرفه‌ای خود ترجیح داد که در نقش‌های کمدی به ایفای نقش بپردازد و در ایفای آن‌ها بسیار موفق هم عمل کرد و توانست در سال ۲۰۰۵ یک گلدن گلوب و یک جایزه‌ی ستلایت در رشته‌ی بهترین بازیگر مرد نقش اصلی سریال کمدی یا موزیکال برای سریال پرورش شکست‌خورده (Arrested Development) به کارنامه‌ی خود اضافه کند.

با این حال ۲۰۰۵ اوج کارنامه‌ی هنری بیتمن نبود. جیسون ۲۱ جولای ۲۰۱۷ از شبکه‌ی نت‌فلیکس در نقش یک برنامه‌ریز مالی، مارتی بیرد، که برای کارتل مواد مخدر پول‌شویی می‌کند بر صفحه‌ی تلویزیون‌ها ظاهر شد.

اگرچه بیتمن با حضور ستاره‌ی دیگری به‌نام لورا لینی که نقش همسرش را در اوزارک بازی می‌کند، نیاز ندارد تمام بار سریال را به‌دوش بکشد، اما او در هر فصل بیش از پیش در نقش فرو می‌رود و بیش از پیش به تمام مخاطبان دنیا ثابت می‌کند که یک بازیگر تمام عیار است.

اما همه‌چیز به همین‌جا ختم نمی‌شود. بیتمن نه‌تنها در اوزارک تبدیل به یکی از بهترین بازیگران مرد حال حاضر تلویزیون شده، بلکه دو مرتبه نامزد دریافت بهترین کارگردانی دو قسمت از سریال هم شده است که در یکی از آن‌ها که برای کارگردانی قسمت غرامت‌ها (Reparations) در فصل دوم بوده است توانسته با جایزه مراسم امی را ترک کند.

آخرین قسمت فصل سوم اوزارک ۲۷ مارس ۲۰۲۰ پخش شد و تاریخ پخش فصل چهارم هنوز توسط نت‌فلیکس اعلام نشده‌است.

جوایز و افتخارات جیسون بیتمن برای این نقش:

جوایز امی ( Emmy Awards ): ۳ نامزدی

۳ نامزدی جوایز گلدن گلوب (Golden Globe Awards): ۳ نامزدی، ۱ برنده

۳ نامزدی، ۱ برنده جوایز ستلایت ( Satellite Award ): ۲ نامزدی

۲ نامزدی جوایز انجمن بازیگران فیلم ( Screen Actors Guild Awards ): ۳ نامزدی، ۲ برنده

۴. باب ادنکیرک برای بهتره با ساول تماس بگیری (Better Call Saul)

باب ادنکیرک ۲۲ اکتبر ۱۹۶۲ در ایلینویز به‌دنیا آمد. او فعالیت هنری خود را از نویسندگی برای برنامه‌ی پخش زنده‌ی شنبه شب (Saturday Night Live) از سال ۱۹۸۷ آغاز کرد و بعدها در نقش‌های مختلفی در همان برنامه مقابل دوربین رفت.

در سینما باب برای اولین بار سال ۱۹۹۳ در فیلم دنیای وین ۲ (Wayne’s World 2) در نقش کوتاهی مقابل دوربین استیون سرجیک رفت. اما نقطه‌ی عطف ادنکیرک در کارنامه‌ی هنری‌اش بی‌شک سریال برکینگ بد (Breaking Bad) بود.

ادنکیرک در برکینگ بد نقش وکیلی به‌نام ساول را ایفا می‌کند که تنها ایده‌آل زندگی‌اش پول است. ادنکیرک به‌قدری درخشان و استثنایی ساول را وارد دنیای برکینگ بد کرد و بعدها توانست آن را از یک نقش مهمان و فرعی به یکی از نقش‌های اصلی سریال تبدیل کند که با پایان برکینگ بد، وینس گیلیگان احساس کرد که ساول هنوز حرف ناگفته دارد.

این‌گونه بود که در ۸ فوریه‌ی ۲۰۱۵ یکی از پرطرفدارترین سریال‌های حال حاضر دنیا شروع به پخش شدن کرد و باب ادنکیرک به همه اثبات کرد که می‌تواند یک سریال را به تنهایی به دوش بکشد و دیگر می‌تواند از زیر سایه‌ی برایان کرانستون و آرون پال بیرون بیاید.

ادنکیرک در نقش سال روایتی از تزلزل و گمگشتگی را به نمایش می‌گذارد. او تنهای تنها است در دنیایی که به‌‌دنبال هدفی دوردست انتخاب کرده است. ادنکیرک در نقش ساول آخرین بار در ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ در تلویزیون ظاهر شد و تاریخ پخش فصل ششم سریال هنوز توسط ای‌ام‌سی (AMC) اعلام نشده است.

جوایز و افتخارات باب ادنکیرک برای این نقش:

جوایز امی ( Emmy Awards ): ۴ نامزدی

۴ نامزدی جوایز گلدن گلوب (Golden Globe Awards): ۴ نامزدی

۴ نامزدی جوایز ستلایت ( Satellite Award ): ۳ نامزدی، ۱ برنده

۳ نامزدی، ۱ برنده جوایز انجمن بازیگران فیلم ( Screen Actors Guild Awards ): ۴ نامزدی

۳. جیمز گاندولفینی برای سوپرانوز (The Sopranos)

مگر می‌شود لیستی با موضوعیت بهترین‌های تلویزیون نوشته شود و نامی از جیمز گاندولفینی و سریال سوپرانوز در آن برده نشود؟

جیمز جونیور گاندولفینی ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ در نیوجرسی آمریکا به دنیا آمد. گاندولفینی فعالیت خود را با بازی در فیلم‌های کم‌بودجه در منهتن آغاز کرد. اولین حضور او در سینما با فیلم شاک! شاک! شاک! (Shock! Shock! Shock) سال ۱۹۸۷ بود و در تلویزیون برای نخستین بار در سریال داور (The Juror) سال ۱۹۹۶ به ایفای نقش پرداخت.

گاندولفینی در سوپرانوز به ایفای نقش آنتونی سوپرانو، رئیس یک خانواده‌ی مافیایی ایتالیایی-آمریکایی می‌پردازد. او در این سریال یکی از ماندگارترین شخصیت‌های تاریخ تلویزیون را در یکی از بهترین سریال‌های تاریخ تلویزیون خلق کرد.

آنتونی مردی است که خط درست و غلط برایش مبهم شده است. او دیگر نمی‌داند باید چه چیزی را مهم‌تر از دیگری بداند. دنیای او دنیای مرگ و تفنگ و جنایت است و او دیگر تحمل این فشارها را ندارد، اما در همان حال می‌داند که نمی‌تواند از این دنیا خارج شود.

نخستین قسمت سریال شش فصلی سوپرانوز در ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹ از شبکه‌ی اچ‌بی‌او پخش شد و آخرین قسمت آن در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۷.

گاندولفینی ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ در پنجاه و یک سالگی به‌دنبال حمله‌ی قلبی درگذشت.

جوایز و افتخارات جیمز گاندولفینی برای این نقش:

جوایز امی ( Emmy Awards ): ۶ نامزدی، ۳ برنده

۶ نامزدی، ۳ برنده جوایز گلدن گلوب (Golden Globe Awards): ۴ نامزدی، ۱ برنده

۴ نامزدی، ۱ برنده جوایز ستلایت ( Satellite Award ): ۲ نامزدی

۲ نامزدی جوایز انجمن بازیگران فیلم ( Screen Actors Guild Awards ): ۷ نامزدی، ۳ برنده

۲. جان هم برای مد من ( Mad Men )

جان هم ۱۰ مارس ۱۹۷۱ در ایالت میزوری آمریکا به دنیا آمد. هم نخستین بار در سریال قرار بزرگ (The Big Date) سال ۱۹۹۶ در تلویزیون به ایفای نقش پرداخت و اولین حضور سینمایی‌اش در فیلم گاوچران‌های فضا (Space Cowboys) کلینت ایستوود سال ۲۰۰۰ بود.

جان هم در نقش دان دریپر، مدیر اجرایی یک آژانس تبلیغاتی در نیویورک، نخستین بار در ۱۹ جولای ۲۰۰۷ از شبکه‌ی ای‌ام‌سی بر صفحه‌ی تلویزیون ظاهر شد.

هم در مد من بی‌نقص است. او هویت دوگانه‌ی شخصیت خود را در تمام حرکات، نگاه‌ها، لحن صحبت‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود نشان می‌دهد. دان دریپر که سال‌ها قبل طی ماموریتی جنگی هویت کس دیگری را دزدیده است در زندگی شخصی خود هم دوگانگی دارد.

او از سمتی خود را عاشق همسرش نشان می‌دهد، اما از طرف دیگر روابط نامشروع را یکی پس از دیگری آغاز می‌کند. تنها چیزی که او را سرپا نگه می‌دارد دروغ است. او هرگز حقیقت خود را به افراد زندگی خود نشان نمی‌دهد.

هم یک پرتره‌ی کم‌نظیر از مردی که به‌دنبال پر کردن حفره‌های درونی خود است را مقابل دوربین می‌آورد. مردی که هیچ‌کس او را نمی‌شناسد، حتی خودش.

آخرین قسمت سریال هفت فصلی مد من ۱۷ می ۲۰۱۵ پخش شد.

جوایز و افتخارات جان هم برای این نقش:

جوایز امی ( Emmy Awards ): ۸ نامزدی، ۱ برنده

۸ نامزدی، ۱ برنده جوایز گلدن گلوب (Golden Globe Awards): ۶ نامزدی، ۲ برنده

۶ نامزدی، ۲ برنده جوایز ستلایت ( Satellite Award ): ۴ نامزدی

۴ نامزدی جوایز انجمن بازیگران فیلم ( Screen Actors Guild Awards ): ۶ نامزدی

۱. برایان کرانستون برای برکینگ بد ( Breaking Bad )

والتر وایت در خطر اول نشدن در این لیست نیست، والتر وایت خود خطر است.

برایان کرانستون متولد ۷ مارس ۱۹۵۶ کالیفرنیای آمریکا است. او فعالیت‌های هنری خود را از تئاترهای محلی آغاز کرد. اولین حضور سینمایی او در فیلم زنان آمازون در ماه (Amazon Women on the Moon) سال ۱۹۸۷ بود و اولین حضور تلویزیونی‌اش در سریال برای رقابت با باد (To Race the Wind) سال ۱۹۸۰.

کرانستون در فیلم‌ها و سریال‌های زیادی بازی کرد و او هم برای نقش‌های کمدی خود شناخته می‌شد تا ۲۰ ژانویه‌ی ۲۰۰۸. روزی که دیگر برایان کرانستون آن بازیگر کمدی ناموفق نبود. حالا او هایزنبرگ بود. شاید به‌همین خاطر است که پوشش والتر وایت ان‌قدر بر قامت کرانستون می‌نشیند.

والتر وایت یک معلم شیمی دبیرستان است که درمی‌یابد سرطان ریه دارد و وقت زیادی برایش باقی نمانده است. پس او برای این که خانواده‌اش پس از مردن او بتوانند زندگی راحتی داشته باشند، دست به‌کار می‌شود و شروع به تولید شیشه می‌کند.

والتر دچار یک بحران شخصیتی می‌شود. به عقیده‌ی خودش او هرگز تصمیم‌های مهم زندگی خودش را نگرفته است. او در دهه‌ی ششم زندگی خودش است و هیچ‌کس او را نمی‌شناسد. داستانی شبیه به زندگی کرانستون که از کودکی به بازیگری علاقه داشته است، اما والدینش به او اجازه نمی‌دادند و همین او را از هم‌نسلان‌اش عقب انداخت و باعث شد که سال‌ها ناشناخته بماند. کدام یک از شما پیش از دیدن برکینگ بد می‌دانست که برایان کرانستون در نجات سرباز رایان (Saving Private Ryan) اسپیلبرگ ایفای نقش کرده است؟

کرانستون را هیچ‌کس پیش از برکینگ بد نمی‌شناخت، همان‌طور که والتر را هیچ‌کس پیش از هایزنبرگ شدن نمی‌شناخت. کرانستون بی‌شک بهترین بازی تاریخ تلویزیون را در برکینگ بد ارائه داده است. او هم‌زمان در زندگی حقیقی به‌عنوان والتر وایت نامرئی است و در زندگی زیرزمینی به‌عنوان هایزنبرگ یک فرمانروا.

کرانستون موفق می‌شود هم‌زمان سایه و نور باشد، بخندد و بگرید، شکننده باشد و مقاوم باشد، ترسو باشد و شجاع باشد و قربانی باشد و قربانی‌کننده. برکینگ بد وینس گیلیگان اگر بهترین سریال تاریخ تلویزیون نباشد، یکی از بهترین‌ها است، اما این سریال بدون برایان کرانستون هرگز به‌چیزی که امروز هست، تبدیل نمی‌شد.

تمام شخصیت‌های دیگری که در لیست بالا از آن‌ها نام برده شد را شاید بازیگری دیگر می‌توانست به‌همین خوبی بازآفرینی کند، اما والتر وایت همان جامه‌ای بود که بر قامت کرانستون دوخته‌اند.

آخرین قسمت سریال پنج فصلی برکینگ بد ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۳ از شبکه‌ی ای‌ام‌سی پخش شد.

جوایز و افتخارات برایان کرانستون برای این نقش:

جوایز امی ( Emmy Awards ): ۶ نامزدی، ۳ برنده

۶ نامزدی، ۳ برنده جوایز گلدن گلوب (Golden Globe Awards): ۴ نامزدی، ۱ برنده

۴ نامزدی، ۱ برنده جوایز ستلایت ( Satellite Award ): ۴ نامزدی

۴ نامزدی جوایز انجمن بازیگران فیلم ( Screen Actors Guild Awards ): ۶ نامزدی، ۴ برنده

۱۰۰ فیلم برتر دهه‌‌ی گذشته به انتخاب ایندی‌وایر؛ ۳ فیلم ایرانی در فهرست است

۱۰ نقش‌آفرینی برتر در فیلم‌های کوئنتین تارانتینو

