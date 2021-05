«خاندان اژدها» (House of the Dragon) نام اسپین آف تازه‌ی «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) است که بالاخره فیلم‌برداری آن پس از کش‌وقوس‌های فراوان آغاز شد و احتمالا امسال از HBO MAX پخش شود. در این مقاله همه‌ی اطلاعاتی که تا به حال درباره‌ی این سریال جنجالی منتشر شده را با شما به اشتراک می‌گذاریم.

وارنر مدیا در اکتبر ۲۰۱۹ از ساخت اسپین آف بازی تاج و تخت به نام خاندان اژدها خبر داد. مراحل پیش تولید و فیلم‌برداری در سکوت خبری طی شد و فقط می‌دانستیم که این سریال بر اساس یکی از کتاب‌های جرج آر آر مارتین است و بخشی از ماجراجویی‌های خاندان تارگرین را روایت می‌کند.

همه چیز در هاله‌ای از ابهام بود تا اینکه در چند روز گذشته اخبار و عکس‌هایی از روند تولید خاندان اژدها منتشر شد. اگر همه‌گیری کرونا اجازه بدهد و دنیا به روال عادی برگردد، باید در سال ۲۰۲۲ منتظر پخش اسپین آفی باشیم که با وجود ۵۹ جایزه‌ی امی بازی تاج و تخت، راه سختی پیش رو دارد.

ظهور ستاره‌ی اکس ماشینا و خاندان اژدها

سونیا میزونو ستاره‌ی ژاپنی فیلم‌هایی مثل «اکس ماشینا» (Ex Machina) و «توسعه‌دهندگان» (Devs) از جدیدترین بازیگرانی است که به خاندان اژدها پیوسته. حضور مت اسمیت، اما دارسی، پدی کانسیداین، اولیویا کوک، ریس ایفانز، ایو بست و استیو توسانت هم پیش‌تر تائید شده بود.

سونیا میزون ایفاگر نقش میساریا است اما او کیست؟ وقتی به وستروس آمد چیزی نداشت و بیش‌تر از آنچه به یاد می‌آورد، فروخته شد. او نشکست و در عوض به بعیدترین و معتمدترین متحدِ وارث تاج و تخت، شاهزاده دیمون تارگرین تبدیل شد.

بازگشت رامین جوادی آهنگساز بازی تاج و تخت

رامین جوادی آهنگساز ایرانی- آلمانی که با موسیقی متن سریال بازی تاج و تخت درخشید، آهنگسازی خاندان اژدها را بر عهده دارد. جوادی بین سال‌های ۲۰۱۹- ۲۰۱۷ تور کنسرت‌هایش را در ۲۴ شهر مختلف برگزار کرد.

قطعات موسیقی بازی تاج و تخت به‌اندازه‌ای تاثیرگذار بود که با وجود گذشت چند سال هنوز هم دل‌نشین است. او برای این سریال برنده‌ی دو جایزه‌ی امی شد. همچنین «دنیای غرب» (Westworld) از آثار دیگر HBO با آهنگسازی جوادی است.

کدام بازیگران به خاندان اژدها پیوستند؟

استیو توسانت در نقش لرد کورلیس ولاریون معروف به «مار دریا» مشهورترین ملوان تاریخِ وستروس، ریس ایفانز در نقش اوتو های‌تاور یا دست پادشاه و ایو بست در نقش شاهزاده رینیس ولاریون اژدها سوار و همسر لرد ولاریون است.

همچنین اولیویا کوک برای بازی در نقش آلیسنت های‌تاور فرزندِ دست پادشاه و زیباترین دختر هفت اقلیم، مت اسمیت برای نقش دیمون تارگرین و اما دارسی برای نقش شاهزاده رینیرا تارگرین انتخاب شدند.

اما یکی از شگفتانه‌های اصلی خاندان اژدها حضور پدی کانسیداین در نقش پادشاه ویسریس تارگرین است. ویسریس توسط لردهای وستروس به عنوان جانشین پادشاهِ کهن‌سال، جاهاریس تارگرین انتخاب شد. او مردی خونگرم، مهربان و شایسته است اما از بازی تاج و تخت یاد گرفتیم که مردان خوب لزوما پادشاهان شایسته‌ای نیستند!

انتشار اولین تصاویر هنری خاندان اژدها

یک سال پس از اعلام رسمی ساخت اسپین آف بازی تاج و تخت، نخستین تصاویر هنری این سریال در کریسمس ۲۰۲۰ به هواداران هدیه شد.

این طراحی مفهومی، تصویر یک اژدهای فلس دار سرخ رنگ و نماد اصلی خاندان تارگرین است. اسپین آف ۱۰ قسمت دارد و از کتاب «آتش و خون» (Fire & Blood) جرج آر آر مارتین اقتباس شده است.

ماجرا از چه قرار است؟

اما نوبتی هم باشد نوبت داستان سریال است. خاندان اژدها پیش‌درآمد بازی تاج و تخت است و حوادث آن به ۳۰۰ سال قبل از ماجراهای سریال اصلی بازمی‌گردد.

کتاب آتش و خون مارتین در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و ماجراهای شکل‌گیری خاندان تارگرین، نبردها و حوادث خشونت‌بار این خانواده را بیان می‌کند. پس خودتان را برای یک سفر شگفت‌انگیز به شجره‌نامه‌ی دنریس آماده کنید.

سازندگان خاندان اژدها

فیلم‌نامه به صورت مشترک توسط جرج آر آر مارتین و رایان کندال نوشته شده. میگل سپاچنیک و کندال کارگردانی این سریال را بر عهده دارد. سپاچنیک در مجموع شش اپیزود بازی تاج و تخت را کارگردانی کرد که بعضی از آن‌ها در تاریخ سریال سازی معرکه بودند؛ مثلا برای اپیزود «نبرد حرامزاده‌ها» (Battle of the Bastards) برنده جایزه‌ی امی و DGA شد. او در سال ۲۰۱۹ برای کارگردانی اپیزود «شب طولانی» (The Long Night) نامزد بهترین کارگردانی شد و جایزه‌ی امی بهترین تهیه‌کننده اجرایی را دریافت کرد.

سپاچنیک، کندال، مارتین و وینس جراردیس تهیه‌کنندگان اجرایی خاندان اژدها هستند.

تولید خاندان اژدها در چه مرحله‌ای است؟

HBO در دسامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد در چند ماه آینده فیلم‌برداری اولین اسپین آف بازی تاج و تخت را آغاز می‌کند. کیسی بلوز مدیر برنامه‌ریزی HBO در ژانویه‌ی همان سال مصاحبه‌ای انجام داد و از احتمال انتشار خاندان اژدها در سال ۲۰۲۲ خبر داد. البته هنوز تاریخ دقیقی مشخص نیست و ممکن است همه‌گیری کرونا این تاریخ احتمالی را هم به تعویق بیندازد.

استودیو لیوزدن در حومه‌ی لندن لوکیشن فیلم‌برداری سریال است و در حال حاضر بتمنِ مت ریوز در همان‌جا فیلم‌برداری می‌شود.

