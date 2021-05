قبل از پخش اولین فیلم نگهبانان کهکشان، آن‌ها شخصیت‌های ناشناخته‌ای بودند. اما حالا استارلرد، گروت و باقی شخصیت‌های این سری از محبوبیت بالایی برخوردار هستند.

تا قبل از سال ۲۰۱۴ که این فیلم ساخته شد، نگهبانان کهکشان از ناشناخته‌ترین شخصیت‌های کمیک‌های مارول بودند. وقتی ماورل خبر ساخت فیلم اقتباسی از این کمیک را اعلام کرد، خیلی‌ها آن را ریسک بزرگی به عنوان آخرین شانس دنیای سینمایی مارول در موفقیت در گیشه‌های سینما دانستند. اما بعد از اکران این فیلم به کارگردانی جیمز گان و دریافت نقدهای مثبت، قضیه کمی فرق کرد.

شاید کسی فکرش را نمی‌کرد که روزی یک درخت سخنگو تبدیل به یکی از قهرمانان اصلی دنیای سینمایی مارول شود، اما نگهبانان کهکشان اکنون جزء محبوب‌ترین شخصیت‌های مارول هستند. در ادامه به ۱۰ صحنه از نگهبانان کهکشان می‌پردازیم که برتری آن‌ها نسبت به دیگر شخصیت‌های دنیای سینمایی مارول را ثابت می‌کند.

۱۰. فرار از زندان کیلن (Escaping From The Kyln)

اولین همکاری نگهبانان کهکشان به عنوان یک تیم، تلاش آن‌ها برای فرار از زندان کیلن و پس از آن رفتن به نوور و فروختن گوی و تقسیم جایزه دریافتی بود.

به دلیل سوء تفاهم پیش آمده در ارتباطات بین اعضای گروه، گروت کاری را که باید در انتها انجام می‌داد در همان ابتدا انجام داده و آن‌ها باید در لحظه تصمیم بگیرند و این کار تیمی فوق‌العاده آن‌ها را نشان می‌دهد.

۹. یک مشت کله خراب که دور هم حلقه زدند (Bunch Of Jackasses, Standing In A Circle)

چیزی که نگهبانان را کنار هم حفظ می‌کند، پول زیادی است که پس از فروش سنگ قدرت به دست می‌آورند. اما اتحاد حقیقی بین آن‌ها زمانی شکل می‌گیرد که کوییل تصمیم می‌گیرد تا سیاره زندر را از خشم رونان نجات دهد.

راکت آخرین شخصیتی است که آمادگی خود را برای این اتحاد با این جملات اعلام می‌کند: «الان خوشحال شدید؟ یک مشت کله خراب که دور هم حلقه زدید».

۸. فداکاری گروت (Groot’s Sacrifice)

در آخرین نبرد اولین فیلم نگهبانان کهکشان، نگهبانان موفق می‌شوند تا به سفینه رونان نفوذ کرده و آن را فرود بیاورند. گروت شاخه‌های خودش را رشد می‌دهد تا از دوستانش در برابر ضربه اعمال شده محافظت کند.

راکت به گروت می‌گوید که نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد چون ممکن است بمیرد، اما گروت خیلی ساده تمامی دلایل و اشتیاق خود برای فداکاری را خلاصه می‌کند و می‌گوید: «ما گروت هستیم». این جمله به نوعی تیکه کلام گروت است.

۷. نجات سیاره زاندر با رقص (Saving Xandar With A Dance-Off)

هنگامی که سفینه رونان در سیاره زاندر فرود می‌آید و شخصیت منفی داستان قصد دارد تا با سنگ قدرت آن‌‌جا را نابود کند، کوییل با اجرا کردن رقصی، حواس رونان را پرت می‌کند.

وقتی که حواس رونان پرت می‌شود، کوییل سنگ قدرت را از چنگ او در می‌آورد و باقی نگهبانان دست او را نگه می‌دارند تا از باری که این سنگ روی دوش کوییل اعمال می‌کند، بکاهند. کوییل به رونان می‌گوید: «همان طور که خودت گفتی، ما نگهبانان کهکشان هستیم».

۶. راکت، گروت و چاشنی (Rocket, Groot, And The Detonator)

در آخرین تلاش نگهبانان کهکشان برای نجات دنیا از دست ایگو و متوفق کردن تلاش او برای گسترش یافتن در سراسر جهان، تصمیم می‌گیرند تا بمبی را در هسته ایگو منفجر کنند.

اما تنها کسی که با توجه به اندازه کوچکش، می‌تواند به هسته راه پیدا کند، گروت است و او، هر چقدر هم که راکت توضیح می‌دهد، نمی‌تواند متوجه شود که کدام دکمه‌ را باید فشار دهد.

۵. نباید مادرم را می‌کشتی و واکمن مرا له می‌کردی (You Shouldn’t Have Killed My Mom And Squished My Walkman)

در قسمت نهایی فیلم، ایگو از نقشه‌ی خبیثانه خود پیش پسرش کوییل، رونمایی می‌کند و امیدوار است که او به خودش بپیوندد. کوییل هم این پیشنهاد را رد کرده و تصمیم می‌گیرد که در نبردی غیر ممکن و بسیار دشوار، با پدر حقیقی فوق قدرتمند خودش مبارزه کند.

کوییل با احساسات خود ارتباط برقرار می‌کند و از سیاره ایگو برای مبارزه با پدر خودش نیرو می‌گیرد و به او می‌گوید: «نباید مادرم را می‌کشتی و واکمن مرا له می‌کردی».

۴. فداکاری یاندو (Yondu’s Sacrifice)

هنگامی که راکت در حال ترک سیاره ایگو است و کوییل هم‌چنان در آن‌‌جا درگیر است، او تنها لباس فضایی باقی مانده را به یاندو می‌دهد و بدون این‌که حرفی زده شود، یاندو می‌داند که چه فداکاری باید انجام دهد. گروت خطاب به یاندو می‌گوید: «من گروت هستم» و راکت آن را به این صورت ترجمه می‌کند: «اون گفت که به گروه نگهبانان لعنتی کهکشان خوش آمدی».

وقتی کوییل پدرش را شکست می‌دهد، سرنوشت خود را می‌پذیرد و در حالی که فضای اطراف او در حال نابودی است، یاندو او را بقل کرده و جان خود را برای نجات جان پسر خوانده‌اش فدا می‌کند. یاندو به کوییل می‌گوید: «ممکن است او پدر تو بوده باشد، اما هیچ وقت برای تو پدری نکرده است».

۳. مراسم یادبود یاندو (Yondu’s Funeral)

بلافاصله پس از فداکاری ناراحت کننده یاندو، نگهبانان مراسم یادبودی برای او برپا می‌کنند. کوییل قبل از به صدا در آمدن شیپور‌های آزادی و پخش شدن رنگ‌های اوگورد، راجع به شباهت پدر خود با دیوید هاسلهاف، سخنرانی می‌کند.

بینندگانی که از صحنه فداکاری یاندو متاثر نشدند، مطمئنا تحت تاثیر صحنه مراسم یادبود قرار خواهند گرفت.

۲. کوییل می‌خواست گامورا را بکشد (Quill Tries To Shoot Gamora)

در فیلم انتقام‌جویان: جنگ ابدیت (Avengers: Infinity War)، هنگامی که نگهبانان به نوور می‌روند تا سنگ واقعیت را به دست بیاورند، گامورا کوییل را مجبور به می‌کند تا به او قول دهد که در صورتی که توسط پدرش دستگیر شد، او را بکشد، زیرا نمی‌تواند موقعیت سنگ روح را از تانوس مخفی نگه دارد.

وقتی که تانوس گامورا را در نوور دستگیر می‌کند، کوییل با قلبی شکسته و عدم رقبت، می‌خواهد که به قول خود عمل کرده و گامورا را بکشد، اما در لحظه آخر تانوس شلیک او را تبدیل به حباب می‌کند.

۱. ثور با نگهبانان زمین را ترک می‌کند (Thor Leaves Earth With The Guardians)

در طول فیلم انتقام‌جویان: جنگ ابدیت، ترکیب‌های تیمی خیلی خوبی وجود داشت، اما جالب‌ترین آن‌ها بین نگهبانان کهکشان و ثور بود که رنگ و بوی کارگردانی تایکا وایتیتی را داشت. کریس همسورث ثابت کرد که می‌تواند با بازیگران نگهبانان کهکشان، ارتباط خوبی برقرار کند.

بازگشت او به این تیم در اواخر فیلم انتقام جویان: آخر بازی اتفاقی خوشایند بود. ثور پس از مراسم خاکسپاری تونی استارک به نگهبانان کهکشان پیوسته و زمین را ترک می‌کند. صحبت‌های بین کوییل و ثور راجع به این که چه کسی رئیس است لحظات کمدی را خلق می‌کند و زمینه‌ را برای حضور احتمالی نگهبانان در فیلم ثور: عشق و تندر (Thor: Love and Thunder) فراهم می‌کند.

