استودیوی مارول در حال ساخت تعدادی سریال مربوط به دنیای سینمایی مارول برای دیزنی‌پلاس است و اکنون می‌خواهیم تمام سریال‌هایی را که به زودی پخش خواهند شد، بررسی کنیم.

مارول در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که قصد دارد دنیای سینمایی مارول را به دنیای تلویزیون انتقال بدهد. این استودیو، به همراه کوین فایگی ساخت سریال‌هایی که بخش‌های مهمی از دنیای ماورل خواهند بود را، تایید کرد. این سریال‌ها سمت و سوی جدیدی را، پس از فیلم انتقام جویان: آخر بازی، به دنیای سینمایی مارول خواهند داد.

با خارج شدن تعدادی از انتقام جویان اصلی از صحنه، مارول فضای بیشتری برای پررنگ‌ کردن نقش‌های مکمل، با دادن نقش‌های اصلی به آن‌ها و اضافه کردن قهرمانان جدید، در فاز چهارم خود پیدا کرده است. مارول برای اولین بار خبر ساخت اولین موج سریال‌های دیزنی‌پلاس خود را، با تایید پخش پنج سریال در سال ۲۰۲۱، در کامیک-کان سن دیگو سال ۲۰۱۹ اعلام کرد. کمی بعد‌تر، باشگاه هواداران رسمی دیزنی خبر پخش سه سریال دیگر را به عنوان بخشی از فاز چهارم مارول اعلام کرد.

از زمانی که مارول برنامه خود را برای پخش سریال‌های جدید شروع کرد، اخبار زیادی مبنی بر ساخت سریال‌های بیشتری وجود داشته است. سریال‌های وانداویژن و فالکون و سرباز زمستان هم اکنون ساخته و پخش شده‌اند و راه را برای ساخت سریال‌های دیگر هموار کرده‌اند. با وجود شخصیت‌ها و داستان‌های الهام گرفته از کمیک‌های کامل و غنی مارول، انتخاب این که ساخت کدام سریال باید اعلام شود، کار سختی نیست. اکنون به سراغ سریال‌های دیزنی‌پلاسی می‌رویم که فرآیند ساخت آن‌ها، رسما تایید شده است.

۱. لوکی (Loki)

تام هیدلستون بار دیگر به عنوان خدای شرارت، در سریال دیزنی‌پلاس لوکی به دنیای مارول باز می‌گردد. با وجود این که در فیلم انتقام جویان: جنگ‌های ابدیت شاهد مرگ لوکی بودیم، ماجرای سفر در زمان در فیلم انتقام جویان: آخر بازی واقعیتی جایگزین به وجود آورد، که لوکی در آن با استفاده از تسراکت از دست انتقام جویان فرار می‌کند.

این نسخه از لوکی که در این سریال دیده می‌شود، درگیر سفر در زمان و واقعیت‌های گوناگون است. اوون ویلسون، گوگو امباتا-را، ریچارد ای گرانت، وونمی موساکو، سوفیا دی‌مارتینو، ساشا لین، اریکا کولمن و یوجین کوردرو بازیگرانی هستند که هیدلستون را در این سریال همراهی می‌کنند.

کارگردان لوکی کیت هرون و نویسنده آن مایکل والدرون است. هنگامی که برای اولین بار ساخت این سریال اعلام شد، پخش آن را حدود بهار سال ۲۰۲۱ دانستند و اکنون تاریخ پخش اولین قسمت آن، ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ است. گفته می‌شود که سریال لوکی، در نقاطی به فیلم دکتر استرنج ۲ ربط پیدا می‌کند، که این موضوع، نقش مقام واریانس زمان را توضیح می‌دهد. طبق فوتیج‌های پخش شده از سریال، لوکی به خاطر حقیقتی که در فیلم انتقام جویان:آخر بازی شکسته است باز خواست می‌شود و باید به مقام واریانس زمان در بازسازی آن کمک کند.

۲. چه می‌شود اگر…؟ (What If…?)

مارول با پخش سریال چه می‌شود اگر…؟ از دیزنی، شانس خود را در زمینه انیمیشن هم امتحان می‌کند. این انیمیشن توسط شخصیت واچر جفری رایت روایت می‌شود و تغییر‌های جدیدی در داستان‌ها و شخصیت‌های دنیای سینمایی مارول ایجاد می‌کند. برای انجام چنین کاری، مارول هنرپیشه‌های مارول را باز می‌گرداند تا صدای نقش‌های قبلی خود‌ را ایفا کنند.

بازیگران این سریال شامل مایکل بی جردن (کیل‌مانگر)، جاش برولین (تانوس) و پال راد (انت‌من) و برخی دیگر می‌شوند. تاکنون سه خط داستانی از سریال رونمایی شده است. یکی پگی کارتر (هیلی اتول) است که از ابتدا کاپیتان آمریکا می‌شود، دیگری تچالا (چدویک بوزمن فقید) است که جایگزین استار-لرد در فضا می‌شود و آخرین داستان باکی (سباستین استن) است که با کاپیتان آمریکایی که زامبی شده، در حال مبارزه است. طبق اخبار اعلام شده، سریال چه می‌شود اگر…؟ در تابستان ۲۰۲۱ پخش می‌شود و ساخت فصل ۲ این سریال نیز، تایید شده است. هر دو فصل حاوی ۱۰ قسمت هستند.

۳. هاوک-آی (Hawkeye)

پخش سریال اختصاصی شخصیت هاوک-آی با بازی جرمی رنر از دیزنی‌پلاس تایید شده است و می‌دانیم که تیرانداز ماهر دیگری، به نام کیت بیشاپ در این سریال معرفی خواهد شد. مارول از هیلی استاینفلد برای ایفای نقش کیت بیشاپ استفاده کرده است. فیلم‌برداری این سریال از پاییز سال قبل شروع شد و اکنون به اتمام رسیده است. دیگر بازیگران این فیلم شامل آلاکوا کاکس، ورا فارمیگا، فلورنس پیو، فرا فی، تونی دالتون و زان مک‌کلارنون می‌شود.

برخی از موضوعات سریال، توسط کانسپت آرت‌های آن توصیف شده است. از برخی از این عکس‌ها متوجه می‌شویم سریال تا حد زیادی از کمیک‌های مت فرکشن الهام گرفته است. جاناتان ایگلا، شورانر این سریال و کیتی متیوسان و تنر بین هم نویسندگان آن خواهند بود. پخش سریال هاوک-آی برای اواخر سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده است.

۴. خانم مارول (Ms. Marvel)

کامالا خان تبدیل به یکی از جدید‌ترین شخصیت‌هایی خواهد شد که نقشی اصلی در سریال‌های دیزنی‌پلاس دنیای سینمایی مارول دریافت می‌کند. این نوجوان آمریکایی-پاکستانی، از زمان اولین نمایشش در سال ۲۰۱۳ تبدیل به یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های کمیک شده است. در پاسخ به این واکنش‌ها، باشگاه هواداران رسمی دیزنی حضور کامالا خان را در سریال خانم مارول، قبل از نقش پیدا کردن او در فیلم‌های آینده (که یکی از آن‌ها فیلم کاپیتان مارول ۲ است) تایید کرد.

ایمان ولانی برای ایفای نقش این شخصیت در سریال خانم مارول و پروژه‌های آتی مارول انتخاب شده است. بازیگران دیگری که او را به عنوان نقش‌های مکمل همراهی خواهند کرد آرامیس نایت، ساغر شیخ، ریش شاه، مت لینتز، زنوبیا شروف و موهان کاپور خواهند بود.

شایعاتی مبنی بر ساخت ورژن ریبوت شده Inhumans وجود دارد، ولی جزئیات آن تایید نشده است. گفته می‌شود بیشا کی‌علی شورانر این سریال خواهد بود. وقتی که خبر ساخت سریال خانم مارول پخش شد، پیش‌یبنی می‌شد که این فیلم تا سال ۲۰۲۲ آماده شود؛ اما فیلم‌برداری آن از اواخر ۲۰۲۰ شروع شد و احتمالا تا اواخر ۲۰۲۱ آماده است.

۵. شوالیه ماه (Moon Knight)

شخصیت جدید دیگر مارول که در دیزنی‌پلاس از او رونمایی خواهد شد، مارک اسپکتور در سریال شوالیه ماه است. ابرقهرمان یهودی مبتلا به اسکیزوفرنی اعتقاد دارد که قدرتش را از خونش، خدای مصری ماه می‌گیرد. اما از طرف دیگر ممکن است او فقط یک فرد دیوانه باشد. مارول اسکار آیزاک را برای ایفای نقش شوالیه ماه و می کالامی، بازیگر سریال رامی و اتان هاک را برای نقش‌های نامشخصی در این سریال انتخاب کرده است. ژان پال دوشامپ، مارلین آرلان، ادی سیلور و ویلو سیلور نیز، در این سریال حضور دارند.

شورانر شوالیه ماه جرمی اسلیتر خواهد بود و نویسندگانی از جمله بو دمایو (نویسنده ویچر) او را همراهی خواهند کرد. گفته می‌شد که فرآیند تولید سریال از نوامبر ۲۰۲۰ باید آغاز می‌شد، اما به دلایلی این فرآیند تا بهار ۲۰۲۱ به تعویق افتاد و این سریال حداقل تا سال ۲۰۲۲ آماده نخواهد شد. این سریال دارای ۶ قسمت خواهد بود.

۶. هالک-دخت (She-Hulk)

شخصیت جنیفر والترز، در حال آماده شدن برای اولین ایفای نقش خود در دنیای سینمایی مارول، به عنوان شخصیت اول هالک-دخت در سریال دیزنی‌پلاس است. ورود این شخصیت به دنیای سینمایی مارول پس از تضعیف هالک در اثر حوادث رخ داده در فیلم انتقام‌جویان: آخر بازی اتفاق می‌افتد. مارک رافلو به نقش بروس بنر بخواهد بازگشت و تاتیانا ماسلانی نقش هالک-دخت را بازی می‌کند. به جز این دو، شاهد بازیگرانی مثل تیم روث در نقش ابومینیشن، جینجر گونزاگا در نقش دوست صمیمی هالک-دخت و ستاره فیلم همیلتون، رنه الیس گولدزبری، در نقش آملیا خواهیم بود. اخباری مبنی بر موضوع و محتوای این سریال وجود ندارد، اما می‌دانیم که شامل ۱۰ قسمت نیم ساعته خواهد بود.

مارول جسیکا جائو (از نویسندگان ریک و مورتی) را به عنوان شورانر این سریال انتخاب کرده است و او تیمی از نویسندگان مد نظر خود را گرد هم آورده است. فیلم‌برداری این سریال قرار بود در تابستان ۲۰۲۰ اتفاق بیافتد که به تعویق افتاد. پس هوادارن باید منتظر انتشار اخبار جدید از این سریال باشند.

۷. تهاجم مخفی (Secret Invasion)

سریال تهاجم مخفی با حضور ساموئل ال جکسون به عنوان نیک فیوری و بن مندلسون به عنوان تالوس اسکرال، راجع به تلاش‌های شخصیت‌های اصلی داستان برای جلوگیری کردن از تصرف دنیا به دست اسکرال‌های تغییر شکل دهنده است. همان طور که هواداران به یاد دارند، تالوس در فیلم دوم اسپایدرمن دنیای سینمایی ماورل خود را در نقش نیک فیوری جا زده بود. پس همکاری بین این دو موضوع جدیدی نیست. ستارگان دیگر این فیلم الیویا کولمن، ستاره سریال بازی تاج و تخت امیلیا کلارک و بازیگر فیلم شبی در میامی، کینگزلی بن ادیر، هستند. این سریال که به دست کایل برد‌استریت نوشته شده است، شامل شش قسمت خواهد بود.

۸. آیرون‌هارت (Ironheart)

ریری ویلیامز، با بازی ستاره فیلم یهودا و مسیح سیاه، دومینیک تورن یک دانشجوی مهندسی نابغه‌ای است که لباس مرد آهنی خودش را طراحی می‌کند. جزئیات زیادی راجع به سریال آیرون‌هارت در دست نیست، اما می‌دانیم که مارول چیناکا هوج، نویسنده فیلم برف‌شکن را به عنوان نویسنده اصلی این سریال استخدام کرده است. این سریال شامل ۶ قسمت خواهد بود ولی تاریخ فیلم‌برداری یا پخش آن مشخص نیست.

۹. جنگ‌های زره‌پوش (Armor Wars)

ساخت این سریال ابتدا در دسامبر ۲۰۲۰ اعلام شد و یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های دنیای سینمایی مارول در آن حضور پیدا می‌کند. این شخصیت همان جیمز رودز (ماشین جنگی) است. این سریال راجع به تلاش‌های ماشین جنگ برای جلوگیری از افتادن تکنولوژی مرد آهنی تونی استارک به دست اشخاص نامناسب است. به جز خود دان چیدل، باقی بازیگران این سریال مشخص نشده‌اند. انتظار می‌رود فیلم‌برداری جنگ‌های زره‌پوش در سال جاری در آتلانتا آغاز شود.

۱۰. نگهبانان کهکشان: ویژه تعطیلات (The Guardians of the Galaxy Holiday Special)

این سریال، که توسط جیمز گان کارگردانی می‌شود پس از فیلم ثور: عشق و تندر (Thor: Love and Thunder) و قبل از بخش سوم نگهبانان کهکشان پخش خواهد شد. این نمایش شامل بازیگران اصلی نگهبانان کهکشان، یعنی کریس پرت، وین دیزل، بردلی کوپر، دیو باتیستا، کارن گیلان و پام کلمنتیف خواهد بود.

۱۱. من گروت هستم (I Am Groot)

این سریال مجموعه‌ای از انیمیشن‌های کوتاه، راجع به این شخصیت دوست داشتنی است که در قسمت اول محافظان کهکشان، برای اولین بار در دنیای سینمایی مارول حضور پیدا کرد. راجع به محتوای این سریال چیزی مشخص نیست. هم‌چنین نمی‌دانیم که آیا شخصیت‌های دیگر به او در این سریال می‌پیوندند یا خیر و نمی‌دانیم که پخش آن از دیزنی‌پلاس چه موقع خواهد بود.

۱۲. واکاندا (Wakanda)

به نظر می‌رسد واکاندا مکان بسیار جذابی برای هوادارن باشد و علاوه بر فیلم پلنگ سیاه ۲، سریالی که در این مکان تخیلی اتفاق می‌افتد هم در حال ساخت است. به جز موقعیت آن، چیزی در مورد محتوای سریال، بازیگر‌ان و زمانی که در آن اتفاق می‌افتد، نمی‌دانیم. تمرکز این سریال می‌تواند روی نیروی دورا میلاژ باشد که آخرین بار در سریال فالکون و سرباز زمستان حضور پیدا کردند. احتمالا فیلم پلنگ سیاه ۲ دیدگاه وسیع‌تری را فراهم می‌سازد، اما تا آن زمان اطلاعات مربوط به این سریال مخفی باقی می‌ماند.

۱۳. اکو (Echo)

اکو، ابرقهرمان ناشنوایی که قابلیت تقلید حرکات بقیه را دارد، احتمالا برای اولین بار در سریال هاوک-آی حضور پیدا کند؛ اما در هر صورت تصمیم گرفته شده تا سریالی منحصر به فرد برای او ساخته شود. آلاکوا کاکس، با نویسندگی اتان و امیلی کوهن در این نقش حضور پیدا خواهد کرد. مثل دیگر سریال‌ها اطلاعات زیادی راجع به این سریال هم در دست نیست، زیرا ساخت آن، هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد.

