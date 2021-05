استودیوی مارول تا به امروز توجه چندانی به ابرقهرمان‌های آسیایی نداشته، اما فیلم «شانگ-چی و افسانه‌ی ده حلقه» (Shang-Chi and Legend of Ten Rings) این نوید را می‌دهد که از این پس شاهد حضور پرنگ‌تر شخصیت‌ها و بازیگرهای آسیایی در فیلم‌ها و سریال‌های مارول خواهیم بود.

طی سال‌های اخیر رابطه‌ی ابرقهرمان‌های آسیایی و مارول چندان خوب و دوستانه نبوده، اما خوشبختانه این رویه در حال تغییر است. استودیو مارول هنگامی که با فیلم «مرد آهنی ۳» در سال ۲۰۱۳ تصمیم گرفت به شخصیت ترور اسلتری و دشمن اصلی مرد آهنی یعنی ماندارین بپردازد، با زیرکی به سراغ بازیگری رفت که علی‌رغم تبار آسیایی‌اش به واسطه‌ی عقبه و چهره‌ی بین‌المللی و آمریکایی که دارد، تهمت نژادپرستی و بد نشان دادن آسیایی‌ها را از آن‌ها دور کند. انتخاب بن کینگزلی که ریشه‌های او به هند بازمی‌گشت برای ایفای این نقش تا حد زیادی تنش‌ها را از بین برد، اما تمام مشکل آسیایی‌ها با مارول را حل نکرد؛ زیرا علاقه‌مندان به هنرهای رزمی دوست داشتند یک بازیگر آسیایی بدون کلیشه‌های نژادپرستانه در این نقش حضور یابد. شخصیت ماندارین قبل از زمان انقلاب کمونیست‌ها در چین به دنیا آمده است. پدرش یک چینی ثروتمند و مادرش یک اشراف‌زاده‌ی انگلیسی بوده که هر دوی آن‌ها زمانی که او بسیار جوان بود، جانشان را از دست دادند. از مشخصه‌های شخصیتی او اختلال خودشیفتگی‌ست و چندین بار سعی در تسخیر و فتح جهان داشته است.

ابرقهرمان جدید مارول را در نخستین تریلر شانگ-چی و افسانه‌ی ده حلقه ببینید

مارول در سال ۲۰۱۷ و با سریال «مشت آهنین» (Iron Fist) که از نتفلیکس پخش شد، قصد داشت قدم دیگری در راستای دوستی بیشتر با ابرقهرمانان آسیایی بردارد، اما این سریال به خاطر کلیشه‌های نژادپرستانه و داستان سطحی‌اش حتی نتیجه‌ای عکس در این زمینه داشت! برخی از رسانه‌های آسیای شرقی به کتک خوردن استادان هنرهای رزمی از یک جوان سفیدپوست نیویورکی خرده گرفتند و شخصیت‌های محوری سریال را نژادپرستانه توصیف کردند.

استودیو مارول در ادامه‌ی مسیر گسترش رنگی و نژادی جهان سینمایی خود تصمیم به ساخت فیلم «پلنگ سیاه» گرفت. این فیلم با قهرمانان سیاه‌پوست به موفقیت‌های چشمگری در نزد منتقدان و باکس آفیس دست پیدا کرد و باعث نگرش مثبت‌تر رنگین‌پوستان به فیلم‌های ابرقهرمانی شد. چند روز قبل اولین تریلر فیلم شانگ-چی و افسانه‌ی ده حلقه منتشر شد و بسیاری اعتقاد دارند این فیلم هم قرار است نوع نگاه آسیایی‌ها به آثار مارول را بهبود ببخشد.

در شانگ-چی و افسانه ده حلقه از تونی لیانگ دوست‌داشتنی به جای بن کینگزلی برای بازی در نقش ماندارین استفاده شده تا این بار یک بازیگر کاملاً آسیایی در این نقش حضور یابد و این درحالی‌ست که نقش فو مانچو، به عنوان یک شخصیت شرور بد ذات شرقی در این فیلم کم رنگ شده است. البته ممکن است حقوق استفاده از آثار و شخصیت‌های خلق شده توسط ساکس رومر در این کار بی‌تاثیر نباشد، اما در مجموع در روزگاری که جنبش‌های برابری‌خواه تاثیر زیادی بر سینما و تولیدات آن دارند، طبیعی‌ست که مارول ساخت فیلمی با محوریت قهرمانان آسیایی را به ساخت اثری با شخصیت‌های خبیث شرقی ترجیح دهد!

مارول برای حذف کردن هرچه بهتر و بیشتر نشانه‌های نژادپرستانه از فیلم شانگ-چی و افسانه ده حلقه، از دستین دنیل کرتون، فیلم‌نامه‌نویس، کارگردان، تهیه‌کننده و تدوینگر آمریکایی استفاده کرد که مادری ژاپنی-آمریکایی دارد و حتی پدرش هم اروپایی است. کرتون پس از ارائه‌ی مشاوره‌هایی مناسب در این خصوص، به عنوان کارگردان فیلم انتخاب شد.

این فیلم بیست‌و‌پنجمین فیلم در دنیای سینمایی مارول (MCU) خواهد بود و وظیفه‌ی نویسندگی آن را دیوید کالاهام برعهده دارد و از میان بازیگران اصلی‌اش می‌توان به سیمو لیو در نقش شانگ چی، تونی لیانگ در نقش ماندارین و آکوافینا برای نقشی نامشخص اشاره کرد.

مارول اخیراً به دنبال دنیاگیری کروناویروس و تعطیلی سینماها در نقاط مختلف جهان همزمان با نمایش فیلم‌هایش در سالن‌های سینما، این آثار را از طریق سرویس آنلاین دیزنی پلاس نیز در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. اما این کمپانی قصد دارد شانگ-چی و افسانه ده حلقه را از تاریخ ۱۲ شهریور (۳ سپتامبر) تنها در سینماها نمایش دهد و خبری از پخش همزمان در دیزنی پلاس نخواهد بود. در صورت موفقیت تجاری فیلم شانگ-چی احتمالاً «بیوه سیاه» آخرین فیلم مهم مارول باشد که از همان ابتدا در دیزنی پلاس نیز قابل مشاهده است، مگر سیاست‌های مالی والت دیزنی تغییر کند.

نظر شما در این باره چیست؟ شما چه رفتار نژادپرستانه‌ای از شخصیت‌ها و فیلم‌های مارول در خاطر دارید؟ نظرات خود در این خصوص را با ما و سایر کاربران دیجی‌کالا مگ به اشتراک بگذارید.

