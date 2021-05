سریال‌های تلویزیونی فانتزی طی چند سال گذشته بیشتر و کیفیت آن‌ها بهتر شده‌ است. اما بهترین سریال‌های فانتزی به انتخاب راتن تومیتوز کدام سریال‌ها هستند؟

سریال‌ فانتزی در چند دهه گذشته یکی از محبوب‌ترین سبک‌ها بوده‌ است. از دهه‌ی ۹۰، وقتی بافی خون‌آشام‌ قاتل (Buffy the Vampire Slayer) ثابت کرد که تخیل جوانان می‌تواند در سطح بالایی کار کند، تا سال‌های اخیر وقتی که بازی تاج و تخت محبوب‌ترین سریال شد، سریال‌ها در شبکه‌های تلویزیونی رتبه‌بندی می‌شوند.

۲۰ فیلم مهم که تابستان ۲۰۲۱ روی پرده‌ی سینماهای جهان می‌روند

۱۰ فیلم هیجان‌انگیز با موضوع سرقت که دوست داریم دنباله‌دار باشند

۱۰ اپیزود غم‌انگیز سریال فرندز که شما را احساساتی می‌کنند

این سریال‌های تلویزیونی از فانتزی شهری مثل خاطرات خون‌آشام محبوب گرفته تا فانتزی حماسی مثل بازی تاج و تخت و همین‌طور فانتزی تاریک، فانتزی ابرقهرمانی و فانتزی تاریخی را شامل می‌شوند. در ادامه به لیستی از این سریال‌ها اشاره می‌کنیم.

۱۰. نیروی اهریمنی او (His Dark Materials)

کارگردان: جک تورن

جک تورن بازیگران: دفن کین، جیمز مک‌آووی، روث ویلسون

دفن کین، جیمز مک‌آووی، روث ویلسون امتیاز راتن تومیتوز: ۸۱ از ۱۰۰

۸۱ از ۱۰۰ پخش در اچ‌بی‌او مکس

سریال نیروی اهریمنی او با پخش دو فصل در اچ‌بی‌او و فصل سوم که در حال ساخت است، مورد استقبال طرفداران و منتقدان قرار گرفته و امتیاز ۸۱ را از راتن تومیتوز دریافت کرده‌ است.

این سریال براساس مجموعه رمانی از فیلیپ پولمن به همین نام ساخته شده و دو دنیای موازی جداگانه را نشان می‌دهد که با یک مسیر مخفی به هم متصل شده‌اند. دختر جوانی به نام لیرا رازی را کشف می‌کند که می‌تواند جهانی را که در آن زندگی می‌کند از بین ببرد.

دفن کین (لوگان) در نقش لایرا بازی می‌کند در حالی‌که روث ویلسون و جیمز مک‌آووی نقش‌های اصلی را برعهده دارند.

۹. آکادمی آمبرلا (The Umbrella Academy)

کارگردان: استیو بلکمن

استیو بلکمن بازیگران: الن پیج، تام هاپر، رابرت شیهان

الن پیج، تام هاپر، رابرت شیهان امتیاز راتن تومیتوز: ۸۳ از ۱۰۰

۸۳ از ۱۰۰ پخش در نتفلیکس

درحالی‌که به نظر می‌رسد مردم عاشق سریال‌های تلویزیونی اکشن و ابرقهرمانی مارول و دی سی هستند و ابرقهرمانان را بیشتر با این دو استودیو می‌شناسند، اما نتفلیکس هم در سال‌های اخیر با سریال‌های ابرقهرمانی خود کمی بیشتر فانتزی‌ محور شده‌ است. آکادمی آمبرلا که براساس مجموعه کمیکی به همین نام اثر جرارد وی و گابریل با ساخته شده، روایت‌گر ابرقهرمان‌ها است.

با این حال، این سریال بیشتر در مورد سفر در زمان و زمین جایگزین و تلاش برای جلوگیری از آخرالزمان است و داستان شش خواهر و برادر با قدرت‌های فراطبیعی را روایت می‌کند که به دنبال کشف راز مرگ پدر خود هستند. تاکنون دو فصل سریال در نتفلیکس پخش شده‌ و فصل سوم هم درحال ساخت است.

۸. لاوکرافت کانتری (Lovecraft Country)

کارگردان: میشا گرین

میشا گرین بازیگران: جرنی اسمالت، جاناتان میجرز، آنجانو الیس

جرنی اسمالت، جاناتان میجرز، آنجانو الیس امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ پخش در اچ‌بی‌او مکس

سریال لاوکرافت کانتری در سال ۲۰۲۰ در اچ‌بی‌او به نمایش درآمد و مخاطبان را شوکه کرد. این سریال فانتزی که براساس رمانی به همین نام از مت راف است، داستان مرد جوان سیاه‌پوستی را روایت می‌کند که در دهه ۱۹۵۰ در سراسر آمریکای نژادپرست سفر می‌کند.

او در جستجوی پدر گمشده خود است، اما آن‌چه که پیدا می‌کند هیولاهای ترسناک و وحشتناکی است که هرگز تصورش را نمی‌کرد. همه‌ی این‌ها ریشه در نژادپرستی حاکم بر ایالات متحده آمریکا دارد و درنهایت منجر به یک نتیجه فراطبیعی می‌شود که هرگز خوابش را هم نمی‌دید.

۷. سرگذشت ندیمه (The Handmaid’s Tale)

کارگردان: بروس میلر

بروس میلر بازیگران: الیزابت ماس، ایوان استراهاوسکی، جوزف فاینز

الیزابت ماس، ایوان استراهاوسکی، جوزف فاینز امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

۸۸ از ۱۰۰ پخش در شبکه هولو

سرگذشت ندیمه یک سریال تلویزیونی آمریکایی است که براساس رمان معروف مارگارت اتوود ساخته شده. دومین جنگ داخلی آمریکا با ظهور یک حکومت دیکتاتوری به پایان می‌رسد. در این حکومت تمام حقوق زنان از آن‌ها سلب می‌شود و آن‌ها به کنیز تبدیل و به بردگی گرفته می‌شوند.

این سریال که از شبکه هولو پخش می‌شود برنده چندین جایزه امی شد و در حال حاضر چهارمین فصل آن درحال پخش است.

۶. کشف جادوگران (A Discovery of Witches)

کارگردان: آلیس تروتون، خوان کارلوس مدینا

آلیس تروتون، خوان کارلوس مدینا بازیگران: ترزا پالمر، متیو گود، اردوارد بلومل

ترزا پالمر، متیو گود، اردوارد بلومل امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ پخش در پرایم ویدئو

سریال کشف جادوگران که از اسکای وان پخش شد، با دریافت امتیاز ۸۹ از راتن تومیتوز به موفقیت بزرگی رسید.

این سریال بر اساس سه‌گانه‌ی مشهور تمام ارواح اثر دبورا هاركنز و به نام اولین كتاب در این سه‌گانه تولید شده‌ است. ترزا پالمر در نقش یک مورخ و جادوگر در این فیلم بازی می‌کند که مجبور می‌شود دوباره از جادو استفاده کند تا اسرار یک دست‌نوشته جادو‌یی را کشف کند. متیو گود در نقش یک خون‌آشام بازی می‌کند که برای محافظت از کتاب و یادگیری اسرار آن با ترزا متحد می‌شود. فصل دوم سریال سال ۲۰۲۱ پخش شد و فصل سوم نیز درحال ساخت است.

۵. غریبه (Outlander)

کارگردان: جان دال

جان دال بازیگران: کترینا بلف، سم هیوین، توبیاس منزیس

کترینا بلف، سم هیوین، توبیاس منزیس امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ پخش در نتفلیکس

غریبه یکی از محبوب‌ترین مجموعه‌های تلویزیونی پخش‌شده از شبکه استارز است که براساس رمان‌های دایانا گابالدون ساخته شده‌‌ است. پنج فصل آن در شبکه استارز پخش شد و دو فصل دیگر هم طی دو سال آینده پخش خواهد شد.

این سریال داستان یک پرستار در جنگ جهانی دوم به نام کلر را روایت می‌کند که به سال ۱۷۴۳ سفر می‌کند و عاشق یک جنگجوی کوهستانی به نام جیمی فریزر می‌شود.

۴. جادوگران (The Magicians)

کارگردان: سارا گمبل

سارا گمبل بازیگران: جیسون رالف، استلا ماو، اللیویا تیلور دادلی

جیسون رالف، استلا ماو، اللیویا تیلور دادلی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ پخش در نتفلیکس

سریال جادوگران که براساس رمان‌های تخیلی لو گراسمن به همین نام ساخته‌ شده، روایت‌گر جوانی به نام کوئنتین کلدواتر است که در دانشگاهی جادویی ثبت‌نام می‌کند تا به عنوان یک جادوگر آموزش ببیند و متوجه می‌شود که جهان جادویی کتاب‌های کودکانه مورد علاقه‌ی او، واقعی است و جهان بشریت را به خطر می‌اندازد.

این سریال که از شبکه سای فای پخش شد، موفقیت چشم‌گیری به دست آورده است. در شبکه‌ای که بیشتر سریال‌ها را در فصل اول لغو می‌کند، پنج فصل کامل از جادوگران پخش شد و در سال ۲۰۲۰ به پایان رسید و حالا هم در نتفلیکس درحال پخش آن است.

۳. وینونا ارپ (Wynonna Earp)

کارگردان: پائولو برزمن

پائولو برزمن بازیگران: ملانی اسکروفانو، دامینیک پرووست، تیم روزن

ملانی اسکروفانو، دامینیک پرووست، تیم روزن امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ پخش در فوبو

وینونا ارپ یکی از سریال‌های فانتزی بود که از سای فای پخش شد و داستان آن روایت‌گر بازمانده‌ای از نسل وایات ارپ است که با توانایی‌های منحصر به فرد و ماورایی خود قصد دارد عدالت را برای موجودات فراطبیعی به ارمغان بیاورد.

وینونا ارپ ۴ فصل و هر فصل ۱۲ قسمت است. نیمه پایانی فصل ۴ در سال ۲۰۲۱ پخش شد و داستان سریال را پایان داد.

۲. چیزهای عجیب (Stranger Things)

کارگردان: برادران دافر، شاون لوی

برادران دافر، شاون لوی بازیگران: وینونا رایدر، دیوید هاربر، فین ولف‌هارد

وینونا رایدر، دیوید هاربر، فین ولف‌هارد امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ پخش در نتفلیکس

یکی از محبوب‌ترین سریال‌های نتفلیکس در چند سال گذشته چیزهای عجیب بود. این سریال ترکیب عجیبی از ترس و وحشت استیون کینگ و داستان‌های ماجراجویی استیون اسپیلبرگ و هم‌چنین یک نوستالژی دهه هشتادی بود.

چیزهای عجیب با موجودی که زیر شهر محل زندگی بچه‌ها وجود دارد و سازمان شیطانی که دختری جوان با قدرت‌های خارق‌العاده خلق می‌کند، سریالی مهیج است. سه فصل سریال در نتفلیکس پخش شد و فصل چهارم هم به زودی منتشر خواهد شد.

۱. تاریک (Dark)

کارگردان: باران بو اودار

باران بو اودار بازیگران: لوئیس هوفمان، الیور مازوچی، یوردیس تریبل

لوئیس هوفمان، الیور مازوچی، یوردیس تریبل امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ پخش در نتفلیکس

یکی دیگر از سریال‌های نتفلیکس که توجه بینندگان را به خود جلب کرد و آن‌ها را به سمت یک داستان خارق‌العاده و شگفت‌انگیز سوق داد، سریال فانتزی تاریک به زبان آلمانی بود.

داستان روایت‌گر یک ماجراجویی سفر در زمان و گم شدن مرموز چند نوجوان است که شخصیت‌های دیگر را هم وارد چالش می‌کند. این سریال امتیاز ۹۵ را از راتن تومیتوزدریافت کرده‌ است و به همه توصیه می‌شود آن را تماشا کنند.

منبع: Screenrant

The post ۱۰ سریال‌ فانتزی برتر به انتخاب راتن تومیتوز؛ دارک رتبه‌ی اول را دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala