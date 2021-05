در حالی که مراسم اسکار ۲۰۲۱ به تازگی پایان یافت و تکلیف نامزدهای مدعی اسکار بعد از انتظاری نفس‌گیر مشخص شد، ورایتی دست به کار شده و لیستی از نامزدهای احتمالی اسکار ۲۰۲۲ منتشر کرده که نام اصغر فرهادی با فیلم جدیدش با عنوان «یک قهرمان» (A Hero) در رشته‌ی بهترین فیلم بین‌المللی به چشم می‌خورد.

یکی از منتقدان مطرح ورایتی که هر سال لیست احتمالی اسکار را معرفی می‌کند و امسال هم کلوئی ژائو با فیلم «نومالند» (Nomaland) طبق پیش‌بینی او توانست اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از آن خود کند، پیش‌بینی می‌کند اصغر فرهادی با فیلم «یک قهرمان» که توسط استودیوی آمازون تولید شده، اسکار بهترین فیلم خارجی زبان ۲۰۲۲ را از آن خود خواهد کرد. با توجه به سابقه‌ی خوب فرهادی در اسکار این پیش‌بینی دور از ذهن نیست و او با دو فیلم قبلی‌اش یعنی «جدایی نادر از سیمین» و «فروشنده» ثابت کرده که پیروز شدن در این رقابت‌ها از او برمی‌آید.

اصغر فرهادی، در مراحل پس از تولید فیلم یک قهرمان است. این فیلم که در ایران و در شهر شیراز فیلم‌برداری شده قرار است در جشنواره‌ی کن امسال به نمایش درآید. از موضوع فیلم به طور دقیق اطلاعاتی در دست نیست اما گفته می‌شود بر مسائل معاصر جوامع مدرن ما متمرکز است و بازیگران سرشناسی از جمله محسن تنابنده و فرشته صدرعرفایی در آن به ایفای نقش خواهند پرداخت.

«یک قهرمان» دومین فیلم فرهادی است که استودیوی آمازون تولید آن را بر عهده گرفته است. اولین فیمی که توسط آمازون تولید و برنده‌ی اسکار شد، فیلم تحسین‌برانگیز «فروشنده» بود که در سال ۲۰۱۶ با کسب دو جایزه‌ی بهترین فیلمنامه و بازیگر (برای شهاب حسینی) برای اولین بار در جشنواره‌ی کن به نمایش درآمد. «فروشنده» علاوه بر برنده شدن اسکار بهترین فیلم خارجی زبان، نامزدی‌های بفتا و گلدن گلوب را نیز به دست آورد.

آخرین فیلم فرهادی با نام «همه می‌دانند» که یک درام مرموز اسپانیایی زبان با حضور پنه‌لوپه کروز و خاویر باردم بود، در افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی فیلم کن سال ۲۰۱۸ به نمایش درآمد. «همه می‌دانند» نامزد هشت جایزه‌ی گویا (اسکار اسپانیا) از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن و بهترین فیلمنامه شد.

فرهادی فیلم «یک قهرمان» را با همکاری الکساندر ماله‌گی، رئیس شرکت ممنتو فیلم فرانسه در دست تولید دارد که تهیه و تولید دو فیلم «همه می‌دانند» و «فروشنده» هم با همکاری او صورت گرفته بود.

