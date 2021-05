۶ فیلم مورتال کامبت از بدترین تا بهترین

از بازی مورتال کامبت، فیلم‌های اقتباسی زیادی ساخته شده است. لیستی را تهیه کرده‌ایم که فیلم‌های مورتال کامبت را از بدترین تا بهترین رده‌بندی کرده است.

مورتال کامبت تاکنون موضوع بسیاری از فرم‌های رسانه مانند تعداد زیادی بازی، تعدادی فیلم و دو سریال لایو اکشن بوده است. پس از گذشت ۲۵ سال از ساخت اولین فیلم لایو اکشن مورتال کامبت، خبر ساخت فیلم جدید مورتال کامنت، علاوه بر خبری خوشایند برای طرفداران سرسخت مورتال کامبت‌، فرصت دوبار‌ه‌ای برای نگاه به این سری هم بود.

در این سریال شاهد شخصیت‌هایی مانند ریدن، ساب‌زیرو، اسکورپین، کی‌نو، جکس و سونیا بلید هستیم و این خود به تنهایی، می‌تواند دلیلی برای ماجراجویی بیشتر استودیو‌های فیلم‌سازی حول دنیای بازی‌های کامپیوتری باشد. ممکن است در طول راه ساخت فیلم‌های مورتال کامبت اشتباهاتی رخ داده باشد. اما نباید فراموش کنیم که فیلم ۱۹۹۵ مورتال کامبت یکی از فیلم‌های اقتباس یافته از یک بازی کامپیوتری است که با شکستی کامل مواجه نشد. اگر راه‌اندازی مجدد سری فیلم‌های مورتال کامبت با موفقیت چشم‌گیری مواجه شود و این موفقیت منجر به ساخته شدن قسمت‌های بعدی و اسپین‌آف‌های بعدی شود، سرنوشت این سری جور دیگری رقم خواهد خورد.

اما این فیلم، دومین فیلم اقتباس یافته از بازی مورتال کامبت نیست. تاکنون ۶ فیلم اقتباسی از دنیای مورتال کامبت با طول و کیفیت‌های متفاوت ساخته شده است. اما با پخش جدید‌ترین فیلم مورتال کامبت، وقت تعیین بهترین فیلم این سری، فرا رسیده است.

۶. مورتال کامبت: آغاز سفر (Mortal Kombat: The Journey Begins)

در حالی که اکثرا فیلم لایو اکشن سال ۱۹۹۵ پل دبلیو. اس. اندرسون را اولین فیلم مورتال کامبت می‌دانند، اما باید بگوییم که اولین فیلم اقتباس یافته از این بازی یک انیمیشن غیر رسمی است. این انیمیشن که توسط شرکت ترنر هوم انترتینمنت ساخته شد، سعی کرد تا در ۵۴ دقیقه با انیمیشنی ضعیف و ابتدایی به توضیح اسطوره‌شناسی، داستان مسابقات و برخی شخصیت‌های داستان بپردازد. این فیلم که سال‌ها منتشر نشد، با پخش بلوری فیلم ۱۹۹۵ مورتال کامبت در سال ۲۰۱۱ به همراه فیلم اصلی داده می‌شد و اکنون به عنوان تصویری از پیشرفت انیمیشن عمل می‌کند و هم‌چنین می‌تواند پایه‌ریزی داستان‌ فیلم مورتال کامبت ۲۰۲۱ را انجام داده باشد.

۵. مورتال کامبت: نابودی (Mortal Kombat Annihilation)

لایو اکشن ساخته شده‌ی بعدی مورتال کامبت: نابودی است. این فیلم قسمت بعدی مورتال کامبت ۱۹۹۵ است و گویا دلیل مناسبی برای نامطلوب بودن آن وجود دارد. پس از پایان ساخت این فیلم، با وجود آزمایش‌های انجام گرفته روی آن، افکت‌های آن به پایان نرسیده و احساس ناقص بودن را به بیننده منتقل می‌کند.

این فیلم ریتم ناهماهنگی دارد و در یک پرولوگ نامناسب، یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های فیلم، کشته می‌شود. ایده پشت این فیلم استفاده از شخصیت‌های مورتال کامبت تا حد ممکن است. اما ویرایش و فیلم‌نامه ضعیف عمق این فیلم را سلب کرده است. در نهایت این فیلم با انتخاب بد بازیگران و افکت‌هایی ضعیف به خاطر سپرده شده است.

۴. مورتال کامبت: تولد دوباره (Mortal Kombat: Rebirth)

این فیلم با وجود این که نسبت به فیلم‌های لایو اکشن هم رده خود محدودیت‌های داشت، اما قدمی مهم در تاریخ فیلم‌های مورتال کامبت مدرن حساب می‌شود. زیرا علی رغم لذت بخش بودن آن، این تجربه هشت دقیقه‌ای قرار بود ارائه‌ای از فیلم مورتال کامبت لایو اکشنی به کارگردانی کوین تانچارئون، برای کمپانی برادران وارنر باشد. این فیلم، نسبت به سایر فیلم‌ها حس ماورالطبیعی بیشتری را به بیننده منتقل کرده و حالتی که دارد چیزی بین فیلم‌های یورش و شهر گناه است. در این فیلم مایکل جی وایت نقش جکسی را بازی می‌کند که فاقد بازو‌های آهنین معروف جکس است و جری رایان حضور مختصری به عنوان سونیا بلید پیدا می‌کند و باقی شخصیت‌های داستان به دنبال مقابله با این دو هستند.

ایده برپایی مسابقه بین برترین مبارزان و قاتلان در نوع خود جالب است، اما چیز‌هایی مثل قتل جانی کیج یا حذف کلی داستان مورتال کامبت برای عده‌ای از هواداران قابل قبول نبود. اما مبارزه جانی با باراکا که لارنل استووال کورئوگرافی آن را انجام داده بود، ذره‌ای از چیزی بود که می‌توانست جزء کامل‌تری از خانواده فیلم‌های اقباسی مورتال کامبت باشد و هم‌چنین این فیلم را می‌توان عاملی در به وجود آمدن مجموعه اینترنتی مورتال کامبت: لگاسی (Mortal Kombat: Legacy) دانست.

۳. مورتال کامبت ۱۹۹۵ (Mortal Kombat)

با وجود سانسور‌های ناامید کننده‌ای که در خصوص شخصیت ریدن انجام شده بود، اما می‌توان این فیلم را اثری نوستالژیک دانست. ممکن است این فیلم خشونتی که طرفداران بازی مورتال کامبت خواهان آن هستند را ارائه نکند، اما سرشار از لحظات جذاب است و اصالت بازی را به خوبی حفظ می‌کند. هم‌چنین اسطوره شناسی موجود در بازی را قبول کرده و مسابقات برگزار شده را به سادگی به تصویر می‌کشد.

مطمئنا قسمت‌هایی از فیلم بود که می‌توانست بهتر انجام شود (مانند شخصیت ریدن با بازی کریستوفر لمبرت یا افکت‌های موجود)، اما انتقادهای وارد به این فیلم، همیشه کمی ناشیانه بوده است. هنگام بررسی چنین فیلمی نباید در برابر جنبه کمدی آن موضع گرفت و هم‌چنین باید گفت که کورئوگرافی فیلم، اغلب جالب توجه بود. در طول ۲۵ سال اخیر از فیلم اندرسون به خوبی یاد شده و عدم ساخته شدن قسمت دوم این فیلم به دست او، جای تاسف دارد.

۲. افسانه‌های مورتال کامبت: انتقام اسکورپیون (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge)

اگرچه فیلم تولد دوباره (Rebirth) نگاه جدیدی را به سری مورتال کامبت بخشید و شرکت برادران وارنر را در مسیر ریبوت ۲۰۲۱ قرار داد، اما در سال ۲۰۲۰ فیلم بعدی مورتال کامبت انیمیشن افسانه‌های مورتال کامبت: انتقام اسکورپیون بود. در این انیمیشن، شاهد شباهت آن با اثر سیمون مک کوئید هستیم؛ زیرا در آن اصالت بازی‌های اولیه، با موضوعاتی مانند رهبری زمین به دست ریدن و درگیری‌های بین ساب‌زیرو و اسکورپین حفظ شده است. تفاوت اصلی در مسابقه است که در آن لو کنگ، سونیا بلید و جانی کیج برای نجات زمین رقابت می‌کنند. در هیاهوی جریانات بین ساب‌زیرو و اسکورپین، زیبایی‌های این انیمیشن بیشتر جلوه می‌کند. اگرچه که شخصیت جانی کیج با بازی جوئل مک‌هیل نشان می‌دهد که چقدر جای شخصیت او در مورتال کامبت ۲۰۲۱ خالی است.

در حالی که ساختار انیمیشن هم‌زمان فضا برای شوخ طبعی جانی کیج و تراژدی شخصیت اسکورپین دارد، اما کمی مانع از اجرای افکت‌هایی حیرت انگیز می‌شود و هم‌چنین صحنه‌های اکشن را کمی محدود می‌کند. اما در مجموع رقابت نزدیکی با شماره یک لیست فیلم‌های مورتال کامبت دارد.

۱. مورتال کامبت ۲۰۲۱ (Mortal Kombat)

ممکن است این فیلم موفقیت بی‌نقصی به نظر نرسد، اما مطمئنا بهترین فیلمی است که این سری برای عرضه دارد (حتی با عدم وجود یکی از بهترین شخصیت‌ها). اضافه کردن شخصیت کول یانگ با بازی تن لوییس ممکن بود انتخاب درستی نباشد؛ اما برعکس، از نظر اضافه کردن نقطه روایتی جدید به داستان، بدون اشغال بیش از حد زمان فیلم، اضافه شدن این شخصیت به داستان تصمیم مناسبی بود.

در این فیلم می‌بینیم که مسابقه مورتال کامبت کاملا از داستان کنار گذاشته شده و تعادل داستان با تمرکز به روی اختلافات بین ساب‌زیرو و اسکورپین رعایت شده است و با وجود این‌که زمان کافی به این مسئله اختصاص داده نشده است، می‌توان به پتانسیلی که برای قسمت‌های بعدی به وجود آمده امیدوار بود.

طراحی مبارز‌ه‌ها فوق‌العاده و افکت‌ها اکثرا خیلی خوب هستند و پایبند بودن فیلم به داستان اصلی بازی‌ها، برای هوادارانی که در طی دهه‌های اخیر این سری را دنبال می‌کردند، راضی کننده بود. تغییراتی مانند ویژگی‌های جزئی ظاهری شخصیت‌ها یا تغییر کلی فن فیتالیتی سونیا بلید وجود دارد که هیچ کدام از این تغییرات بد نبوده‌اند و به جذاب‌تر شدن فیلم کمک کرده‌اند.

دریافت درجه R بسیار مناسب این فیلم است، اما هم‌چنین به معنی از دست دادن بسیاری از شخصیت‌های جالب خواهد بود. اما جای نگرانی وجود ندارد، چون همیشه مبارزان دیگری برای پر کردن جای خلی آن‌ها وجود دارند.

