۱۳ فیلم پرفروش جهان با موضوعات معنوی

در این مطلب نگاهی می‌اندازیم به ۱۳ فیلم پرفروش جهان که با مضامین معنوی و درخشش ستاره‌های بزرگ درس‌هایی از زندگی و مرگ را به ما گوشزد می‌کنند. فیلم‌های مبتنی بر ایمان و معنویات این روزها در سینما بسیار مورد پسند واقع می‌شوند. فیلم‌هایی مانند حماسه‌ی کتاب مقدس با نام «پسر خدا» (Son of God) یا داستان‌های الهام‌بخش مانند «خدا نمرده است» (God’s Not Dead) می‌توانند علاوه بر ساختن ساعاتی خوش و سرگرم کننده، امید و انگیزه را در این دنیایی که هر روز بر تیرگی‌اش افزوده می‌شود، در دل بیننده بیدار کنند.

۱. مصائب مسیح (The Passion of the Christ)

کارگردان: مل گیبسون

بازیگران: جیمز کاویزل، مایا مورگنشترن، مونیکا بلوچی و …

محصول: ۲۰۰۴

امتیاز متاکریتیک: ۴۷ از ۱۰۰

این فیلم به کارگردانی مل گیبسون و بازی درخشان جیم کاویزل در نقش عیسی مسیح، درباره‌ی ساعات پایانی عمر مسیح و قبل از به صلیب کشیده شدن اوست. میزان خشونت بیش از حد و صحنه‌های دردناک از شکنجه‌ی مسیح، این فیلم را به گروه‌های سنی خاصی محدود کرده است. در این فیلم می‌بینیم که انسان تا چه اندازه می‌تواند در برابر همنوع خودش بی‌رحم باشد و در عین حال ایمان واقعی چه قدرت شگفت‌انگیزی می‌تواند به انسان بدهد.

۲. ستیغ هک‌سا (Hacksaw Ridge)

کارگردان: مل گیبسون

بازیگران: اندرو گارفیلد، وینس وان، سم ورثینگتون و …

محصول: ۲۰۱۶

امتیاز متاکریتیک: ۷۱ از ۱۰۰

فیلمی دیگر به کارگردانی مل گیبسون داستان یک پزشک جنگی صلح‌طلب آمریکایی را روایت می‌کند که از حمل یا استفاده از هرگونه سلاح امتناع ورزیده است. وی اولین مخالف وظیفه‌ای شد که مدال افتخار دریافت کرد. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده و گرچه ممکن است روایت سینمایی برای زیباتر شدن داستان کمی شاخ و برگ اضافی به آن افزوده باشد، اما اصل داستان قطعا شما را به فکر فرو خواهد برد. اگر به معجزه ایمان دارید، این فیلم را ببینید.

۳. بهشت واقعی است (Heaven is for Real)

کارگردان: رندل والاس

بازیگران: گرگ کینر، جیکوب بارگاس، کلی ریلی و …

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز متاکریتیک: ۴۷ از ۱۰۰

بهشت واقعیت دارد، داستان یک پسر خردسال است که به دلیل بیماری و بعد از عمل جراحی و دوران نقاهت ادعا می‌کند که به بهشت رفته و مسیح را ملاقات کرده. پدر او که یک واعظ کلیسا هم هست، ابتدا حرف‌های پسر را باور نمی‌کند اما بعد با دیدن نشانه‌ها و اتفاقاتی که در طول فیلم می‌افتد کم‌کم حرف‌هایش او را می‌پذیرد. این فیلم با بازی گرگ کینر و کانر کوروم موفقیت چشمگیری در گیشه به دست آورد.

۴. کلبه (The Shack)

کارگردان: استوارت هزلداین

بازیگران: سم ورثینگتون، اکتاویا اسپنسر، رادا میشل و …

محصول: ۲۰۱۷

امتیاز متاکریتیک: ۳۲ از ۱۰۰

کلبه فیلمی است با اقتباس از کتابی با همین عنوان با بازی سم ورتینگتون و اوکتاویا اسپنسر که زندگی مردی را روایت می‌کند که پس از مرگ کوچکترین فرزندش و در حالی که در رنج و غم از دست دادن او دست و پنجه نرم می‌کند، با اتفاقات عجیبی مواجه می‌شود. این فیلم به زیبایی هرچه تمام‌تر نشان می‌دهد که غم و درد مانند مرداب می‌تواند انسان را در خود فرو برد و تنها ایمان قلبی راه نجات از این شرایط است.

۵. معجزه‌هایی از بهشت (Miracles From Heaven)

کارگردان: پاتریشیا ریگن

بازیگران: جنیفر گارنر، مارتین هندرسون، کویین لطیفه و …

محصول: ۲۰۱۶

امتیاز متاکریتیک: ۴۴ از ۱۰۰

فیلم معجزه‌هایی از بهشت با بازی جنیفر گارنر براساس داستان واقعی دختری جوان است که در یک تصادف تجربه‌ای نزدیک به مرگ داشت و بعد از آن بیماری لاعلاجش درمان شد. دست و پنجه نرم کردن با بیماری کار آسانی نیست. گاهی تمام درهای امید برای درمان به روی بیمار بسته می‌شود و چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر مرگ ندارد. اما همیشه می‌توان منتظر یک معجزه بود. این فیلم به معنای واقعی شما را از وجود معجزه مطمئن می‌کند.

۶. پسر خدا (Son of God)

کارگردان: کریستوفر اسپنسر

بازیگران: دیاگو مورگادو، ادوارد برساتگی، روما داونی و …

محصول: ۲۰۱۴

امتیاز متاکریتیک: ۳۷ از ۱۰۰

این فیلم داستان عیسی را که اقتباسی از مینی سریال «کتاب مقدس» (The Bible) است، زنده کرد. پسر خدا از تولد مسیح آغاز می‌شود و زندگی او را تا زمان به صلیب کشیده شدن و رستاخیز دوباره‌اش روایت می‌کند.

۷. اتاق جنگ (War Room)

کارگردان: الکس کندریک

بازیگران: پریسیلا شیرر، کارن ابرکرامبی، الکس کندریک و …

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز متاکریتیک: ۲۶ از ۱۰۰

همه‌ی ما در بهترین شرایط زندگی هم با مشکلاتی چه مالی و چه عاطفی به نوعی درگیر هستیم. هر کسی هم به روش خودش با این مسائل روبرو می‌شود. اما بهترین برخورد با مشکلات عاطفی و دلسردی از کسی یا کسانی که دوستشان داریم چیست؟ فیلم اتاق جنگ روش جالب و خلاقانه‌ای را در این مورد مطرح می‌کند. لیز (با بازی پریسیلا شیرر) زندگی خوبی دارد و با فرزند و همسرش بدون درگیری با مسائل مادی یا چیز خاص دیگری روزگار می‌گذراند. اما کم‌کم متوجه مشکلات عاطفی درون خانواده‌اش می‌شود. او پس از آشنایی با خانمی سالخورده روش جالبی را برای روبرو شدن با این مشکل پیدا می‌کند که بهتر است خودتان ببینید.

۸. خدا نمرده است (God’s Not Dead)

کارگردان: هارولد کرونک

بازیگران: شن هارپر، دیوید ای‌آر‌وایت، فرانکلین گراهام و …

محصول: ۲۰۱۴

امتیاز متاکریتیک: ۱۶ از ۱۰۰

بحث در کلاس‌های دانشگاه درباره‌ی هر موضوعی جذاب است. فیلم خدا نمرده است داستان دانشجوی جوانی را روایت می‌کند که در کلاس فلسفه استادش را با موضوع موجودیت خدا به چالش می‌کشد. این فیلم قسمت دومی هم به همین نام دارد.

۹. موج‌سوار معنوی (Soul Surfer)

کارگردان: شان مک‌نامارا

بازیگران: آنا سوفیا راب، هلن هانت، لورن نیکلسون و …

محصول: ۲۰۱۱

امتیاز متاکریتیک: ۵۳ از ۱۰۰

آنا سوفیا راب در نقش بتانی همیلتون که یک موج‌سوار حرفه‌ای است بازی می‌کند که هنگام تمرین و به خاطر حمله‌ی کوسه بازوی خود را از دست می‌دهد. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده و قدرت اراده و ایمان را نشان می‌دهد. در این فیلم دنیس کواید و خواننده‌ی سبک کانتری کری آندروود نیز حضور دارند.

۱۰. داستان تولد (The Nativity Story)

کارگردان: کاترین هاردویک

بازیگران: کیشا کاستل هیوز، اسکار آیزاک، شهره آغداشلو و …

محصول: ۲۰۰۶

امتیاز متاکریتیک: ۵۲ از ۱۰۰

داستان تولد به این شکل شروع می‌شود که فرشته‌ای، ماری (حضرت مریم) را ملاقات کرده و پیشگویی می‌کند که او پسر خدا را به دنیا خواهد آورد. سرانجام، او باردار می‌شود و برای تولد عیسی مسیح با یوسف عازم بیت لحم می‌شود. این حماسه‌ که برداشتی از کتاب مقدس است، ستاره‌هایی مانند کیشا کاستل هیوز و شهره آغداشلو را در بین بازیگرانش دارد.

۱۱. برخاسته (Risen)

کارگردان: کوین رینولدز

بازیگران: جوزف فینز، تام فلتون، پیتر فرث و …

محصول: ۲۰۱۶

امتیاز متاکریتیک: ۵۱ از ۱۰۰

جوزف فاینس در نقش فرمانده‌ی نظامی روم، کلاویوس، در یک سفر معنوی در فیلم برخاسته بازی می‌کند. کلاویوس که آدم بی‌اعتقادی است، پس از به صلیب کشیده شدن مسیح و عروجش، ماموریت دارد که او را پیدا کنند.

۱۲. شجاع (Courageous)

کارگردان: الکس کندریک

بازیگران: کن بول، کوین داونز، الکس کندریک و …

محصول: ۲۰۱۱

امتیاز متاکریتیک: ۴۲ از ۱۰۰

خوب بودن همیشه سخت است. پدر خوب بودن، پلیس خوب بودن و در کل انسان خوب بودن همیشه چالش‎‌های زیادی به همراه دارد. این فیلم داستان چهار پلیس خانواده دوست و وظیفه‌شناس را روایت می‌کند که تمام تلاش خود را برای خوب بودن در همه‌ی زمینه‌ها به کار می‌گیرند. این فیلم مستقل با بازخوردهای مختلف اما امتیاز A + از طرف علاقه‌مندان فیلم در سینما اسکور روبرو شد.

۱۳. ضد حریق (Fireproof)

کارگردان: الکس کندریک

بازیگران: کرک کامرون، ارین بتیا، کن بیول و …

محصول: ۲۰۰۸

امتیاز متاکریتیک: ۲۸ از ۱۰۰

ضدحریق فیلمی درباره‌ی یک زوج جوان است که با مشکلات زندگی و عاطفی خود دست و پنجه نرم می‌کنند. فیلم به زیبایی چالش‌هایی را که این دو با آن درگیر هستند به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که شرایط سخت‌تر چگونه تجربه‌ی زندگی و صبر و بردباری افراد را بیشتر می‌کند.

