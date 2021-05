۵ سریال جدید که باید ببینید؛ از کیت وینسلت تا مستند پاگنده

با شیوع کرونا و مشکلات بی‌شماری که با خودش به همراه داشت، تولید و فیلم‌برداری آثار داستانی سخت‌تر از قبل شده و خیلی از شبکه‌ها و استودیوها سراغ مستند رفته‌اند و حالا که از همه‌گیری کرونا بیشتر از یک سال گذشته، مستندهایی که ساخته‌ شده‌اند کم کم برای نمایش عموم آماده شده‌اند و تعداد زیادی هم در صف مانده‌اند.

البته که تمام مستندهای ساخته شده خوب نیستند و ارزش تماشا ندارند، ولی آثاری که این دو سه ماه اخیر رونمایی شدند مستندهای تماشایی و مهمی بودند که ارزش وقت گذاشتن دارند. از موضوعات جنجالی مثل نژادپرستی و اصلاح ساختار عدالت کیفری گرفته تا پاگنده در مناطق جنگلی. همچنین برای کسانی که به دنبال یک سریال داستانی و معمایی جذاب هستند، درامی جنایی با بازی کیت وینسلت ساخته شده که حداقل تا چند هفته‌ی آینده سرگرمشان می‌کند.

۱. تمام حیوان‌صفتان را معدوم کن (Exterminate All the Brutes)

سازنده: رائول پِک

شبکه: HBO

تعداد قسمت‌ها: ۴

سازنده و راوی این سریال مستند در قسمت آخر می‌گوید: «اصلا همین که این سریال ساخته شد، خودش یک معجزه است.»

مستندی چهار قسمتی و جنجالی درباره‌ی نژادپرستی و برتری‌جویی سفیدپوستان که به‌شدت تلخ و گزنده و ناراحت‌کننده است و احتمالا بحث‌های زیادی را در آینده ایجاد خواهد کرد. مستند رائول پک هم از نظر فرم و مدل روایتش ساختارشکنانه‌ است و هم از نظر مضامینی که سراغش رفته. او که بخش زیادی از دیدگاه‌هایش نزدیک به جناح چپ سیاسی آمریکاست، در جاهایی از مستندش سعی کرده با انیمیشن و صحنه‌های بازسازی شده، تأثیرگذاری حسی روی مخاطب را بیشتر کند و درد و رنج انسان‌ها را به تصویر بکشد. این مستند احتمالا یکی از رادیکال‌ترین آثاری است که امسال ساخته شده.

۲. مِیر از ایست‌تاون (Mare of Easttown)

سازنده: برد اینگلزبای

بازیگران: کیت وینسلت، گای پیرس، جولین نیکلسون

شبکه: HBO

تعداد قسمت‌ها: ۷

مِیر از ایست‌تاون درام جنایی دلخراش و دیدنی جدید اچ‌بی‌او است که در آن کیت وینسلت نقش مِیر شیهان را بازی می‌کند، یک کارآگاه پلیس مشغول در بخش روستایی پنسیلوانیا. مِیر شبیه یکی از کاراکترهای فرانسیس مک‌دورمند است، با هیچ‌کس شوخی ندارد و اهل حرف‌های بیخودی و کارهای الکی نیست و کلی مسؤولیت و مشغله سرش ریخته و به آدم‌های دور و برش اعتماد چندانی ندارد. در یکی از اولین صحنه‌های سریال،‌ او را می‌بینیم که هم‌زمان رانندگی می‌کند و ساندویچی می‌بلعد و پشت تلفن با همسر سابقش جر و بحث می‌کند. بعد خیلی ناگهانی از ماشین بیرون می‌دود تا مجرمی را که همان لحظه دیده و شناخته دستگیر کند، کسی که بر حسب اتفاق برادر معتاد زنی است که دوران دبیرستان با مِیر بسکتبال بازی می‌کرده.

ایست‌تاون چنین جایی است؛ روستایی کوچک که آدم‌هایش همه همدیگر را می‌شناسند و اگر از اعضای خانواده‌ی کسی نباشید، یا دوستشان هستید یا دشمنشان. جایی که وقتی همسر سابقتان می‌خواهد دوباره ازدواج کند شما فوری می‌فهمید چون مهمانی پر سر و صدایی در همسایگی‌اتان ترتیب داده. در چنین جایی، پیگیری پرونده‌ی زن جوانی که یک سال است گم شده کار طاقت‌فرسایی خواهد بود.

کیت وینسلت که اصالتا انگلیسی است، برای این نقش با لهجه‌ی آمریکایی صحبت می‌کند و مثل همیشه به‌خوبی از پس آن برآمده. نکته‌ی جالب اینجاست که طبق گفته‌های عوامل پشت صحنه، وینسلت در زمان‌هایی که فیلم‌برداری نمی‌کردند به لهجه‌ی اصلی خودش بازمی‌گشت و هربار می‌خواستند صحنه‌ای را بگیرند، فوری و بدون هیچ مشکلی لهجه‌ی آمریکایی می‌گرفت که موجب تعجب بقیه می‌شد. چون ظاهرا وقتی بازیگری با لهجه‌ای غیر از لهجه‌ی خودش حرف می‌زند، خارج از فیلم‌برداری هم این لهجه را حفظ می‌کند تا حساب گویش از دستش در نرود. ولی وینسلت خیلی راحت بین دو لهجه جابه‌جا می‌شد.

میر از ایست‌تاون؛ درام جنایی نادری که به شخصیت اهمیت می‌دهد

۳. دادستان فیلادلفیا (Philly D.A)

سازنده: تد پسون،‌ یونی بروک

شبکه: PBS

تعداد قسمت‌ها: ۸

زندگی روزمره‌‌ای که مدام با نژادپرستی سازمان‌یافته و بازداشت‌های دسته‌جمعی و سو استفاده از قدرت پلیس سر و کار داشته باشد چطور خواهد بود؟ تد پسون و یونی بروک برای یافتن پاسخ این سؤال تلاش‌های زیادی کردند و در این مستند ۸ قسمتی تا عمق ماجراهای پشت پرده‌ی سیستم قضایی رفته‌اند.

سازندگان این مستند سه سال وقت گذاشتند تا به تصویری جامع از زندگی و کارهای لری کرسنر، وکیل جنایی پیش‌کسوت آمریکایی برسند تا مخاطبان بتوانند با نگاهی کمتردیده‌شده سراغ فعالیت‌های منحصربه‌فرد این دادستان شهر فیلادلفیا بیایند. وقتی لری کسنر سال ۲۰۱۷ به‌عنوان دادستان فیلادلفیا انتخاب شد، بین بازپرس‌های قضایی محبوبیت نداشت. حتی در یکی از مصاحبه‌های مستند، دادستان سابق فیلادلفیا لین آبراهام که از سال ۱۹۹۱ به مدت ۱۹ سال این سمت را بر عهدع داشت، خیلی بی‌پرده می‌گوید که «از هیچ‌چیز لری کسنر خوشم نمی‌آید».

۴. پاگنده (Sasquatch)

سازنده: جاشوا رافی

شبکه: hulu

تعداد قسمت‌ها: ۳

در قسمت اول این مستند غیرمعمول و عجیب، خبرنگاری به نام دیوید هولت‌هاوس می‌گوید: «من شاهد ماجراهای دیوانه‌وار زیادی بوده‌ام. ولی قضیه‌ی پاگنده که سه نفر را ناکار کرده بود، بلا شک دیوانه‌وارترین آن‌ها بود».

این حرف‌ها که شبیه داستان‌های ترسناکی است که دور هم کنار آتش تعریف می‌کنند، خاطرات مردی است که در طول این سال‌ها بلاهای زیادی سرش آمده و اینجا از ماجرایی می‌گوید که سال ۱۹۹۳ شاهدش بوده. گویا وقتی به مزرعه‌ی ماریجوانای یکی از دوستانش سر زده، دو نفر وحشت‌زده آمده‌اند و گفته‌اند که سه جسد تکه‌پاره پیدا کرده‌‌اند و باور دارند یک هیولا آن‌ها را تکه‌تکه کرده. ولی کسی این جنایت را گزارش نکرد و حالا دیوید هولت‌هاوس دهه‌ها بعد از این ماجرا و از سر گذراندن ماجراهای دلخراش مختلف، سعی دارد بفهمد آن شب چه اتفاقی رخ داده.

سوژه‌های واقعا عجیبی در این مستند می‌بینید. مثلا هیپی‌های پارانویدی که ماریجوانا می‌کارند، آدم‌های عجیب و غریبی که سخت باور دارند موجودات خیالی واقعی هستند، دو مرد که خودشان را شکارچی پاگنده خطاب می‌کنند و مدام بحث دارند که پاگنده‌ها می‌توانند تله‌پورت کنند یا نه. ولی این مستند بر خلاف مستند «تایگر کینگ» (Tiger King) هدفش شوخی کردن با این آدم‌ها و و سوژه‌ها نیست. تحقیقات هولت‌هاوس خطرناک و مرگبار به نظر می‌رسند و کارگردان مستند جاشوا رافی با اضافه کردن معماهای ماورایی و ترسناک، اتمسفری درگیرکننده برایش ساخته که مخاطب را پای ماجرا می‌نشاند.

۵. داستان‌های پوشیدنی (Worn Stories)

سازنده: جنجی کوهان

شبکه: نتفلیکس

تعداد قسمت‌ها: ۸

از نظر بعضی‌ها صنعت مد و فشن ظاهربینانه و الکی هزینه‌بر است و خیلی با زندگی مردم عادی سروکار ندارد. ولی از نظر بقیه هنری والاست که حول بدن انسان می‌چرخد. زبانی ویژه که از تار و پود و پارچه و شکل‌های مختلف به‌ وجود آمده و برای اینکه تمام مردم دنیا درکش کنند، خودش را به صورت لباس‌های مختلف عرضه می‌کند. صنعت مد کاری می‌کند تا درونی‌ترین احساسات و ویژگی‌های شخصیتی آدم‌ها به نحوی ارائه شوند که همه بتوانند ببینند و در سراسر جهان قابل عرضه باشد. لباس هم مثل خورد و خوراک و غذا بخشی ضروری از تمدن و فرهنگ انسان‌هاست که به ما کمک می‌کند با آدم‌های مختلف ارتباط برقرار کنیم، فرهنگ‌های مختلف را بشناسیم و تجربیات مشترک رقم بزنیم.

مستند داستان‌های پوشیدنی از از همین زاویه سراغ لباس و مد و فشن رفته. مستندی که با اقتباس از کتابی به همین نام و نوشته‌ی امیلی اسپیواک ساخته شده و بحث‌های هنری و تجاری صنعت مد را کنار گذاشته تا به وجه انسانی و جهانی آن بپردازد و نشان دهد که آدم‌های درگیر این ماجرا چگونه زندگی می‌کنند و با چه چیزهایی سر و کار دارند.

با اینکه در این مستند چهره‌های مطرح صنعت مد حضور دارند، ولی تمرکز اصلی سازندگان روی آدم‌های عادی و روزمره‌ای است که با این جنس از زندگی درگیر هستند و خیلی نامی ازشان برده نمی‌شود. داستان‌های پوشیدنی به ما نهیب می‌زند تا رابطه‌امان را با لباس‌ها جدی بگیریم و نسبت به معانی پشت پرده‌ی هر طراحی بیشتر دقت کنیم.

منبع: Time

The post ۵ سریال جدید که باید ببینید؛ از کیت وینسلت تا مستند پاگنده appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala