۱۰ نقش برتر باب ادنکیرک؛ کمدینی که ستاره اکشن شد

باب ادنکیرک بازیگر ۵۸ ساله‌ آمریکایی که سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ به عنوان نویسنده آثار کمدی کار خود را آغاز کرد و با حضور در سریال «بریکینگ بد» (Breaking Bad) به شهرت گسترده‌تر رسید، اخیرا در نقش اول یک فیلم اکشن توجه رسانه‌ها را بیش از گذشته به خود جلب کرده است.

ادنکیرک سال ۱۹۸۷ به عنوان نویسنده «پخش زنده شنبه شب» (Saturday Night Live) فعالیت‌های خود را آغاز کرد. عملکرد او در قامت یک نویسنده با بازی چندین نقش کوچک پی گرفته شد. ادنکیرک از همان آغاز نشان داد سودای بازیگری در سر دارد و دهه ۱۹۹۰ نیز به دنبال همین رویا در «بن استیلر شو» (The Ben Stiller Show) به عنوان نویسنده و بازیگر حضور توامان یافت.

اوج نقش‌آفرینی‌های ادنکیرک در سیتکام‌های تلویزیونی با «مستر شو با باب و دیوید» (Mr. Show with Bob and David) رقم خورد گرچه روند فعالیت‌های او با نقش‌های کوچک در سریال‌هایی هم‌چون «ساینفلد» (Seinfeld) و «آشنایی با مادر» (How I Met Your Mother) ادامه یافت.

سال ۲۰۰۹ زمانی که باب ادنکیرک به تیم بازیگران سریال بریکینگ بد پیوست تا نقش یک وکیل فاسد به نام سال گودمن را بازی کند چرخش مهمی را در زندگی حرفه‌ایش تجربه ‌کرد. ایفای نقش سال در سریال بریکینگ بد راه را برای بازی نقش اول مجموعه «بهتره با ساول تماس بگیری» (Better Call Saul) هموار کرد که احتمالا مهم‌ترین نقش همه عمر ادنکیرک بود.

وقایع‌نگاری جهان برکینگ بد؛ از جیمی مک‌گیل تا والتر وایت

حضور در بریکینگ بد پای این بازیگر را به نقش‌های جدی و مهم در چندین اثر سینمایی هم باز کرد؛ فیلم‌هایی مثل «نبراسکا» (Nebraska)، «پست» (The Post‎) و «زنان کوچک» (Little Women) از جمله این آثار بودند. ادنکیرک که نشان داد در کمدی توانمند است و درام‌ را به خوبی درک می‌کند، پیشنهاد نقش اولی یک فیلم اکشن را پذیرفت و با ایفای نقش هاچ منسل در اکشنی به نام «هیچ‌کس» (Nobody) ثابت کرد بازیگری برجسته و یک همه‌فن‌حریف واقعی است.

در ادامه از میان مجموعه نقش‌آفرینی‌های باب ادنکیرک به ۱۰ نقش‌ برتر او در ۱۰ فیلم یا سریال می‌پردازیم و این آثار را بیشتر بررسی می‌کنیم.

۱۰- آشنایی با مادر (How I Met Your Mother)

سازندگان : کارتر بیز، کریگ توماس

: کارتر بیز، کریگ توماس تاریخ پخش: ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴

سریال «آشنایی با مادر» (How I Met Your Mother) یک سیتکام آمریکایی است که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ حول محور شخصیت تد موزبی و دوستانش پخش شد. آشنایی با مادر سریال محبوبی بود و بویژه در فصول ابتدایی مورد توجه منتقدان هم قرار گرفت. کیفیت شوخی‌ها، وحدت عناصر دراماتیک در کنار ساختار متفاوت و خلاقانه از جمله ویژگی‌های بهترین فصل‌ها و قسمت‌های این سریال بود.

ادنکیرک بین فصل‌های ۵ تا ۸، مجموعا در ۸ قسمت از این سیتکام محبوب حضور داشت. او نقش آرتور هابز یک وکیل عالی‌رتبه در بانک ملی گولایث را برعهده داشت که رییس بارنی و مارشال است.

هابز پس از رسیدن به ریاست بانک به سرچشمه دایمی استرس و اضطراب مارشال تبدیل می‌شود؛ او هر لحظه منتظر است رییس مغرور و سرسختش که از خود نوعی رفتار تند نظامی نشان می‌دهد، از کار اخراجش کند.

بازی ماهرانه ادنکیرک در آفرینش این رابطه استرس‌زای پرتنش ماهرانه و درخور تحسین است.

۹- فارگو (Fargo)

سازندگان : نوآ هاولی

: نوآ هاولی تاریخ پخش: ۲۰۱۴ تا کنون

سریال «فارگو» (Fargo) یک مجموعه جنایی با مایه‌های کمدی سیاه است که از فیلم سینمایی فارگو به کارگردانی برادران کوئن الهام گرفته شد. سریال ساختار آنتولوژیک (ساختاری که براساس آن در هر قسمت یا فصل از بازیگران و داستان‌های متفاوتی استفاده می‌شود) دارد و هر فصل در موقعیت زمانی و مکانی خاص با داستان خاص خود اتفاق می‌افتد، گرچه گاهی اوقات می‌توان به ارتباطات مختصری میان فصل‌ها اشاره کرد.

باب ادنکیرک در میان عوامل فصل اول سریال قرار داشت و نقش بیل ازوالت یک افسر پلیس در شهر بمیجی ایالت مینه‌سوتا را بازی کرد. ازوالت پس از مرگ رییس قبلی در اثر رشته‌ای از حوادث به عنوان رییس پلیس جدید انتخاب می‌شود.

ازوالت پلیسی مقرراتی است و به دیدگاه معاون کلانتر مولی سالورسن که روی پرونده مالوو و نایگارد کار می‌کند اعتماد چندانی ندارد. ادنکیرک موفق شد در این نقش به خوبی از ازوالت تصویر یک پلیس تاریخ مصرف گذشته را بسازد که درک درستی از خشونت جاری در جامعه و محیط اطرافش ندارد.

۸- شگفت‌انگیزان ۲ (Incredibles 2)

کارگردان : برد برد

: برد برد تاریخ اکران: ۲۰۱۸

گرچه ادنکیرک در انیمیشن «شگفت‌انگیزان ۲» (Incredibles 2) حضور فیزیکی ندارد اما کیفیت صداپیشگی او قراردادن این نقش در فهرست را الزامی جلوه می‌دهد. صدای ادنکیرک در این انیمیشن پیکسار به خدمت گرفته شده تا شخصیت وینستون دیور را بیافریند؛‌ دیور از علاقه‌مندان به ابرقهرمان‌ها و البته رییس یک شرکت بزرگ حوزه ارتباطات است که دوتک نام دارد. وینستون قصد دارد با تغییردادن دیدگاه عمومی نسبت به ابرقهرمان‌ها، آن‌ها را به صحنه بازگرداند.

ادنکیرک در دوران بازیگری‌اش بارها در نقش مدیران شرکت‌ها، وکلا، صاحبان کسب‌وکار و امثال آن‌ها ظاهر شده. البته در اغلب موارد او نقش مدیران و تجار فاسد و بی‌اخلاق را بازی کرده. این‌بار و در انیمیشن شگفت‌انگیزان ۲ ماجرا تا حدودی برعکس است و وینستون دیور را باید یک شخصیت مثبت ارزیابی کرد. اما با این وجود این نقش جایگاه همیشگی ادنکیرک است و طبیعی است از طرف او شاهد تسلطی مثال‌زدنی باشیم.

۷- پست (The Post)

کارگردان : استیون اسپیلبرگ

: استیون اسپیلبرگ تاریخ اکران: ۲۰۱۷

«پست» (The Post) یک تریلر سیاسی است درباره افشای اسناد محرمانه پنتاگون مربوط به حضور نظامی آمریکا در جنگ ویتنام. در این ماجرا کاترین گراهام رییس روزنامه واشنگتن پست (با بازی مریل استریپ) و بنجامین بردلی سردبیر روزنامه (با بازی تام هنکس) نقش کلیدی دارند و خود را وارد یک مبارزه سیاسی و حقوقی تمام‌عیار با دولت می‌کنند.

ادنکیرک در فیلم سینمایی پست نقش بن باغدیکیان را ایفا کرده؛ مردی که در عالم واقعیت روزنامه‌نگار ارمنی-آمریکایی بود و برنده جایزه پولیتزر شد. گرچه باغدیکیان و نقشش در ماجرای اسناد افشاشده دست کم در این فیلم مرکزی نیست اما حضور باکیفیت ادنکیرک در کنار استریپ و هنکس از نقاط قوت فیلم و بازی‌های خوب سال‌های اخیر کارنامه‌ حرفه‌ایش است.

۶- هیچ‌کس (Nobody)

کارگردان : ایلیا نایشولر

: ایلیا نایشولر تاریخ اکران: ۲۰۲۱

فیلم سینمایی «هیچ‌کس» (Nobody) یک تریلر اکشن است که باب ادنکیرک را در نقش اصلی اثر به خدمت گرفته؛ انتخابی جسورانه که به نظر می‌رسد نتیجه‌بخش بوده است.

هیچ‌کس را یک نوازنده و فیلم‌ساز روس به نام ایلیا نایشولر کارگردانی کرده اما نویسنده اثر برای‌مان نامی آشنا است؛ دریک کولستاد که بیشتر بابت نوشتن فیلم‌نامه‌های مجموعه «جان ویک» (John Wick) می‌شناسیمش. جالب است که مجموعه جان ویک را هم چاد استاهلسکی بدلکار آمریکایی کارگردانی کرده بود که تجربه چندانی در این حوزه نداشت.

هیچ‌کس درباره مردی است به نام هاچ منسل که زندگی ظاهرا آرام و یکنواختی را سپری می‌کند اما چند سارق به خانه‌اش دستبرد می‌زنند و باعث تغییر وضع زندگی‌اش می‌شوند. هاچ دنبال ردپای افراد مهاجم به خانه‌ می‌گردد؛ او در این مسیر به دختری کم‌سن‌وسال که توسط گروهی از مردان آزار می‌بیند کمک می‌کند و درگیر نبرد با گروه‌های مافیایی می‌شود.

همانطور که واضح است داستان فیلم نوعی الگوی جان‌ ویکی دارد؛ مردی که کناره‌گیری کرده و قصد پیگیری یک زندگی آرام را دارد اما وقایعی مزاحمش می‌شوند و او را وارد جریاناتی پر از اکشن و خشونت می‌کنند.

هیچ‌کس از نظر تجاری عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته و منتقدان را هم نسبتا راضی نگه‌ داشته است. بازی باب ادنکیرک در نقش اصلی یک فیلم اکشن با تمجید روبرو شده و بسیاری معتقدند این هنرپیشه نشان داده حتی در این میدان هم کاملا توانمند است.

۵- نبراسکا (Nebraska)

کارگردان : الکساندر پین

: الکساندر پین تاریخ اکران: ۲۰۱۳

«نبراسکا» (Nebraska) از جمله آثاری بود که پس از حضور موفق ادنکیرک در سریال بریکینگ بد به او پیشنهاد شد. این اثر تحسین‌شده سیاه و سفید الکساندر پین تیم بازیگران قدرتمندی را به کار گرفته بود.

فیلم نبراسکا درباره پسری است که پدر پیر، الکلی و دچار زوال عقل‌شده‌اش را در سفری از مونتانا به نبراسکا همراهی می‌کند. وودی گرنت خیال می‌کند برنده یک بخت‌آزمایی شده است و به همین دلیل راهی سفر شده. نقش پدر را بروس درن برعهده دارد و حقیقتا بازی چشمگیری هم به نمایش گذاشته؛ او بابت همین نقش از جشنواره بین‌المللی فیلم کن ۲۰۱۳ جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد.

پسر کوچکتر وودی یعنی دیوید گرنت از نظر اهمیت نقش در جایگاه دوم قرار دارد و بازی آن برعهده ویل فورته قرار گرفته. در نهایت باب ادنکیرک نقش راس گرنت، بزرگترین پسر خانواده و مجری اخبار شبکه محلی را بازی می‌کند.

۴- زنان کوچک (Little Women‎)

کارگردان : گرتا گرویگ

: گرتا گرویگ تاریخ اکران: ۲۰۱۹

گرتا گرویگ با ساخت اقتباس جدیدی از رمان مشهور لوییزا می الکات تحسین گسترده‌ای را نصیب خود کرد. زنان کوچک داستان زندگی چهار خواهر یک خانواده را در ایالات متحده پس از جنگ داخلی دست‌مایه کار قرار داده است.

فیلم از نظر ساختار زمان روایی، روایت خطی ندارد و‌ به پیش و پس حرکت می‌کند؛ گاهی به آینده و‌ گاهی به گذشته می‌رود تا فراز و نشیب زندگی این زنان‌ به تصویر کشیده شود.

باب ادنکیرک در زنان کوچک نقش آقای مارچ، پدر این چهار دختر را بازی می‌کند. او بار دیگر ثابت کرد هنرپیشه‌ای است همه‌کاره با قابلیت‌های متنوع که می‌تواند گستره‌ای وسیع از نقش‌های متنوع را به شکلی کاملا باورپذیر جلوی دوربین ببرد.

۳- مستر شو با باب و دیوید (Mr. Show with Bob and David)

سازندگان : باب ادنکیرک، دیوید کراس

: باب ادنکیرک، دیوید کراس تاریخ پخش: ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸

ادنکیرک و همکار هنری او دیوید کراس با مجموعه تلویزیونی مستر شو که از شبکه اچ‌بی‌او پخش شد برای خود جای منحصر به فردی در تاریخ مجموعه‌های کمدی باز کردند.

این برنامه ترکیبی بود از کمدی‌های سبک جدید که تحت عنوان کمدی آلترناتیو شناخته می‌شد، بخش‌های از پیش ضبط‌شده و در کنار آن اجرای زنده روبروی مخاطب.

این مجموعه تلویزیونی توانست خود را وارد فرهنگ پاپ دهه ۱۹۹۰ کند و به یک اثر کالت با هواداران پروپاقرص تبدیل شود.

در عین حال از طریق همین مجموعه بود که کمدین‌هایی چون سارا سیلورمن، پاول تامپکینز و جک بلک برای خود اسم و رسمی پیدا کردند و توانستند حرفه بازیگری را در سطوح بالاتر ادامه دهند.

۲- بریکینگ بد (Breaking Bad)

سازندگان : وینس گیلیگان

: وینس گیلیگان تاریخ پخش: ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳

مجموعه تلویزیونی «بریکینگ بد» آنقدر مشهور است که نیازی به معرفی ندارد. سریال درباره والتر وایت (با بازی برایان کرانستون)، یک معلم شیمی ساده است که به سرطان ریه مبتلا شده و قصد دارد پیش از مرگ برای تامین نیازهای مالی خانواده مواد مخدر تولید کند؛ این هدف به تدریج والتر را کاملا وارد جهان خلافکارها می‌کند.

گرچه بریکینگ بد در چند فصل ابتدایی چندان درخشان نبود اما با گذر زمان بهتر و بهتر شد و تحسین گسترده منتقدان را برانگیخت. این تحسین‌ها کار را به جایی رساند که نام سریال وینس گیلیگان در کنار عناوینی چون «سوپرانوز» (The Sopranos)، «وایر» (The Wire) و «بازی تاج‌وتخت» (Game of Thrones) به عنوان یکی از بهترین مجموعه‌های تلویزیونی قرار گرفت.

ادنکیرک برای حضور در نقش یک وکیل فاسد به نام ساول گودمن (با نام اصلی جیمی مک‌گیل) به سریال دعوت شد و در قسمت هشتم از فصل دوم حضور یافت. در واقع هنگامی که والتر به یک مشکل قانونی برخورد می‌کند پای ساول با بازی ادنکیرک به ماجرا باز می‌شود؛ در عین حال بازی و حضور او نوعی جنبه‌های کمیک لذت‌بخش هم به فضای تلخ و تیره سریال اضافه کرد.

ابتدا قرار بود ساول صرفا نقش و حضور کوتاهی در سریال بریکینگ بد داشته باشد اما کیفیت بالای نقش‌آفرینی باب ادنکیرک و استقبال مخاطبان باعث شد این حضور طولانی‌تر از آن چیزی شود که ابتدا برنامه‌ریزی شده بود.

۱- بهتره با ساول تماس بگیری (Better Call Saul)

سازندگان : وینس گیلیگان، پتر گولد

: وینس گیلیگان، پتر گولد تاریخ پخش: ۲۰۱۵ تا کنون

مجموعه تلویزیونی «بهتره با ساول تماس بگیری» اسپین‌آف و البته پیش‌درآمدی بود بر سریال بریکینگ بد. وینس گیلیگان سازنده و مغز متفکر بریکینگ بد نیز به عنوان سازنده این سریال حضور داشت.

بهتره با ساول تماس بگیری، شخصیت ساول گودمن از سریال بریکینگ بد را در مرکز توجه خود قرار داده بود؛ سریال از نظر خط زمانی ۶ سال پیش از ملاقات ساول و والتر وایت را مورد بررسی قرار می‌دهد و عمدتا گذشته این شخصیت را دست‌مایه کار خود قرار داده.

می‌توان ادعا کرد سریال بهتره با ساول تماس بگیری مهم‌ترین پروژه زندگی باب ادنکیرک است؛ سریالی بزرگ با محوریت شخصیت او و البته همراه با ویژگی‌های جذاب متفاوتی که برای این نقش نوشته شده و دست ادنکیرک را در هرچه عمیق‌تر و به‌یادماندنی‌تر ایفاکردن نقش باز گذاشته است.

همانطور که اشاره شد ساول یک وکیل تبهکار است؛ یک ضدقهرمان با شخصیتی خاکستری که فرصتی تمام‌عیار برای به‌رخ‌کشیدن مهارت‌های بازیگری باب ادنکیرک فراهم کرده. در حال حاضر اعلام شده فصل ششم و پایانی این سریال که شامل ۱۳ قسمت است اوایل سال ۲۰۲۲ پخش خواهد شد.

منبع متن: digikala