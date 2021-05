سازندگان سریع و خشمگین قصد داشتند به جای وین دیزل از بازیگر دیگری استفاده کنند

اینطور که پیداست سازندگان مجموعه‌ی «سریع و خشمگین» قصد داشته‌اند به‌جای وین دیزل از تیموتی اولفینت برای بازی در نقش دومنیک تورتو استفاده کنند.

بیست سال از زمان اکران نخستین قسمت از سری فیلم‌های سریع و خشمگین می‌گذرد و شخصیت دومنیک با بازی وین دیزل بی‌تردید یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های این مجموعه است. دیزل و این شخصیت چنان با یکدیگر عجین شده‌اند که تصور حضور بازیگر دیگری در این نقش تقریبا غیرممکن است، اما جالب اینجاست که این بازیگر پنجاه‌وسه ساله آمریکایی انتخاب اول یونیورسال پیکچرز نبوده است.

جان سینا خود را بهترین شخصیت شرور فیلم‌های سریع و خشمگین می‌داند

نیل اچ. موریتز، تهیه‌کننده این سری در گفت‌وگو با اینترتینمنت ویکلی اعلام کرده آن‌ها در ابتدا قصد داشته‌اند به جای وین دیزل از تیموتی اولفینت بازیگر نقش بولاک در سریال ددوود استفاده کنند و حتی قرار بوده اسم این مجموعه «خط قرمز» باشد و در لس آنجلس رقم بخورد! بخشی از صحبت‌های موریتز به این شرح است: «استودیوی یونیورسال در ابتدا تنها با حضور تیموتی اولفینت قصد ساخت فیلم سریع و خشمگین [با اسم اولیه‌ی خط قرمز] را داشت، به همین خاطر ما با این بازیگر مذاکره کردیم، اما او تصمیم گرفت این نقش را بازی نکند. به نوعی ما باید از اولفینت تشکر کنیم. چه کسی می‌تواند دومنیک را به غیر از وین دیزل تصور کند؟ آیا اولفینت می‌توانست در فیلم‌ها آن رابطه‌ی جذاب با پل واکر را ایجاد کند؟ من فیلم «قیرگون» (Pitch Black) را دیده بودم و وین را از از فیلم کوتاه قبلی‌اش به خاطر داشتم، به همین خاطر استودیو را برای حضور او متقاعد کردم.»

در سال‌های اخیر فیلم‌های این سری کمی از اصالت خود یعنی روایت داستانی هیجان‌انگیز در دل مسابقات غیرقانونی فاصله گرفته‌اند و بیشتر به سمت به تصویر کشیدن صحنه‌های اکشن پر زرق و برق سوق داده شده‌اند و به همین خاطر از میزان مقبولیت و ارزش این مجموعه در نظر سینمادوستان حرفه‌ای کاسته شده است. مثلاً چند هفته‌ی قبل، جاستین لین، کارگردان «سریع و خشمگین ۹» در گفت‌وگویی از امکان تلاقی (کراس‌اوور) سری فیلم‌های سریع و خشمگین و «دنیای ژوراسیک» صحبت کرده بود!

فیلم سریع و خشمگین ۹ به عنوان جدیدترین نسخه‌ی این مجموعه برای اکران در تاریخ ۴ تیرماه (۲۵ ژوئن) برنامه‌ریزی شده است.

