عنوان رسمی و تاریخ اکران برخی از فیلم‌های مارول از جمله «پلنگ سیاه ۲»، «نگهبانان کهکشان ۳» و «کاپیتان مارول ۲» مشخص شده است.

فیلم‌های مارول و دی‌سی و به طور کلی آثار ابرقهرمانی طی سال‌های اخیر به موفقیت‌های چشمگیری در باکس آفیس دست یافته و حتی برخی از این آثار در مراسم‌های اهدای جوایز سینمایی نیز مورد تقدیر قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه فیلم «پلنگ سیاه» در نود‌و‌یکمین دوره‌ی جوایز اسکار در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین صداگذاری، بهترین تدوین صدا، بهترین طراحی صحنه، بهترین ترانه، بهترین موسیقی متن، بهترین طراحی لباس نامزد شد و توانست جوایز بهترین موسیقی متن، بهترین طراحی صحنه و بهترین طراح لباس را به خود اختصاص دهد. به همین خاطر امروز سینمای ابرقهرمانی پرقدرت‌تر از هر زمان دیگری به حیات خود ادامه می‌دهد و مارول با فاز چهارم آثار سینمایی خود قصد دارد بر میزان محبوبیت و مقبولیت این فیلم‌ها بیفزاید.

فیلم‌های مارول چند بار نامزد یا برنده‌‌ی اسکار شده‌اند؟

به‌تازگی عنوان رسمی و تاریخ اکران برخی از فیلم‌های مارول مشخص شده که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید:

فیلم پلنگ سیاه ۲ با اسم رسمی و کامل «پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه» (Black Panther: Wakanda Forever) اکران خواهد شد

فیلم نگهبانان کهکشان ۳ با همین نام در ماه مِی ۲۰۲۳ (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۲) روی پرده خواهد رفت

فیلم کاپیتان مارول ۲ با اسم رسمی و کامل «مارولی‌ها» (The Marvels) اکران خواهد شد؛ زیرا علاوه‌بر کارول دانورز ملقب به کاپیتان مارول با بازی بری لارسون شخصیت‌های دیگری از دنیای سینمایی مارول نیز در این فیلم حضور خواهند داشت

فیلم مرد مورچه‌ای ۳ با اسم رسمی و کامل «مرد مورچه‌ای و زنبورک: شیدایی کوانتومی» (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) برای اکران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ (۱۷ فوریه ۲۰۲۳) برنامه‌ریزی شده است

فاز چهارم جهان سینمایی مارول از چند ماه دیگر با فیلم «بیوه سیاه» با نقش‌آفرینی اسکارلت جوهانسون و فلورنس پیو آغاز خواهد شد و طی سال ۲۰۲۱ با فیلم‌هایی مانند «شانگ-چی و افسانه ده حلقه» ادامه می‌یابد تا پس از آن‌ها نوبت به فیلم‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد و آثاری مانند «ثور: عشق و تندر» برسد. فاز جدید جهان مارول در دنیای سریال‌ها چندی قبل با «وانداویژن» و «فالکون و سرباز زمستان» آغاز شد و در ادامه‌ی این فاز شاهد پخش مجموعه‌هایی نظیر «لوکی» و «چه می‌شود اگر …؟» خواهیم بود.

شما کدام یک از این ابرقهرمان‌ها را بیش از سایرین دوست دارید و بیشتر منتظر اکران کدام فیلم هستید؟ نظرات خود در این خصوص را با ما و سایر کاربران دیجی‌کالا مگ به اشتراک بگذارید.

The post اطلاعات جدیدی از فیلم‌های مارول منتشر شد؛ از پلنگ سیاه ۲ تا نگهبانان کهکشان ۳ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala