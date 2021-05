رمزگشایی جدید از تنت نولان؛ آیا نیل واقعا مرده‌ است؟

مرگ نیل (رابرت پتینسون) در انتهای فیلم تنت (Tenet) قطعی به نظر می‌رسد، اما احتمال این‌که او زنده باشد هم به دلایلی وجود دارد.

آیا نیل در پایان تنت واقعا می‌میرد؟ این یک موضوع پیچیده‌ است که به سوال بزرگی برای مخاطبان تبدیل شده، به خصوص حالا که این فیلم از اچ‌بی‌او مکس پخش می‌شود. در فیلم تنت، که یازدهمین فیلم سینمایی پیچیده‌ی کریستوفر نولان است، بازیگرانی چون جان دیوید واشنگتن (شخصیت اصلی و بی‌نام فیلم) و رابرت پتینسون (نیل) در نقش اعضای تنت، سازمانی که با استفاده از فناوری وارونگی زمان در حال جنگیدن با آینده است، نقش‌آفرینی می‌کنند.

اوج فیلم زمانی است که در اواخر داستان قهرمان اصلی با شکست روبه‌رو می‌شود و در همین لحظه یک جسد برای باز کردن قفل دروازه دوباره زنده شده و به قهرمان داستان اجازه می‌دهد الگوریتمی را بازیابی کرده و از پایان دنیا جلوگیری کند.

پس از پیوستن شخصیت اصلی به سازمان تنت، او به نیل، جاسوس انگلیسی معرفی می‌شود که در ماموریتش به او کمک خواهد کرد. از همان ابتدا مشخص است که نیل اطلاعات زیادی دارد، حتی می‌داند نوشیدنی مورد علاقه‌ی قهرمان چیست.

این دو به سرعت یک رابطه‌ی دوستانه برقرار کرده و با هم همکاری می‌کنند تا از برنامه سیتور (کنت برانا) برای نابودی جهان در آینده جلوگیری کنند. پس از رفاقتی طولانی نیل می‌رود تا قفل دری را باز کند، اما مقابل پای قهرمان با شلیک سرباز سیتور می‌میرد و سرنوشت از پیش تعیین‌شده‌ی او به پایان می‌رسد.

داستان نیل در تنت پیچیده‌ترین ماجرای فیلم است و مرگ او را زیر سوال می‌برد. نیل و بقیه در واقع به سوی عقب حرکت می‌کنند تا ماموریت به سرانجام رسد و در مقابل، قهرمان رو به جلو می‌رود.

نولان برای بررسی ماجراهای بین نیل و قهرمان در را باز می‌گذارد اما نیل می‌گوید این ماجراها قبلا برای او اتفاق افتاده و این پایان داستانش است. این موضوع به مضمونی از فیلم با عنوان چیزی که اتفاق افتاده، اتفاق افتاده مربوط می‌شود. با این حساب نیل قطعا مرده‌ است.

نولان تنت را براساس یک مربع سیتور ساخت. مربع سیتور یک مربع پنج کلمه‌ای است که در ویرانه‌های پمپئی پیدا شد. در این مربع کلماتSator ،Rotas Tenet ، Opera و Arepo نوشته شده‌ است که از هر جهت می‌توان آن‌ها رو خواند. تمام این کلمات در فیلم حضور دارند و هم‌چنین به مضمون اصلی فیلم به عنوان یک وارونگی سینمایی که هم به جلو حرکت می‌کند هم به عقب، اشاره می‌کنند.

مرگ نیل رابطه او با قهرمان را به پایان می‌رساند، درست مانند زمانی که رابطه‌ی آن‌ها شروع شد. نولان هرگز داستان اصلی را با زنده ماندن یک شخصیت در پایان، زیر سوال نمی‌برد. زنده بودن نیل می‌تواند زمینه این باشد که قهرمان به فداکاری نیل پی ببرد. این لحظه در اولین سکانس‌های فیلم دیده می‌شود، یعنی همان وقتی که قهرمان توسط یک شخصیت مرموز و همان کسی که کوله پشتی خاص او در پایان فیلم دیده می‌شود، نجات پیدا می‌کند.

واضح است که این اقدام فداکارانه برای این بود که به عنوان عنصر اصلی در پایان بی‌نظیر تنت تاثیر مهمی داشته‌ باشد. درنتیجه، دلیل منطقی دیگری ارائه می‌شود تا باور کنیم مرگ نیل قطعی است. زنده ماندن نیل فقط این سکانس بی‌نظیر را تضعیف می‌کند و متعاقبا باعث می‌شود که داستان اصلی از تأثیر کمتری برخوردار باشد.

فداکاری نیل بخشی از وظیفه او در قبال دوستش است و می‌داند که سرنوشت او تغییری نمی‌کند. مرگ نیل در تنت، پایان داستان است. با این حال، هنوز می‌توان آن را شروع یک دنباله در نظر گرفت.

