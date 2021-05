فیلم جوکر ۲ در حال ساخت است

برخی گزارشات نشان می‌دهند کمپانی برادران وارنر کماکان در حال کار روی فیلم «جوکر ۲» (Joker 2) با بازی واکین فینیکس است.

پایان‌بندی فیلم «جوکر» به گونه‌ای بود که راه را برای روایت ادامه‌ی داستان زندگی مهم‌ترین دشمن بتمن بازمی‌گذاشت. اما چندی پس از اکران این فیلم، تاد فیلیپس کارگردان و نویسنده‌ی آن اعلام کرد تمایلی به ساخت قسمت دوم جوکر ندارد، ولی در سال ۲۰۲۰ گزارشاتی منتشر شد که خبر از توافق کمپانی برادران وارنر با واکین فینیکس و فیلیپس برای ساخت جوکر ۲ می‌داد و حالا اخباری منتشر شده که نشان می‌دهد برادران وارنر یک قدم دیگر به ساخت این فیلم نزدیک‌تر شده است.

سیر تحول جوکر؛ از جک نیکلسون تا واکین فینیکس

هالیوود ریپورتر در گزارش جدیدش پیرامون پروژه‌های آتی برادران وارنر اعلام کرده این کمپانی کماکان روی تولید و اکران جوکر ۲ حساب باز کرده است و این فیلم در مرحله‌ی «ساخت» قرار دارد. در بخش دیگری از این گزارش به این موضوع اشاره شده که کارگردان و بازیگر نقش اصلی فیلم «سوپرمن» بعدی احتمالا سیاه‌پوست خواهند بود.

در بخش‌های پایانی فیلم قبلی آرتور به یک تیمارستان ایالتی منتقل شد، اما با توجه به آنچه که دیدیم، احتمالا او با کشتن پزشک یا مراقب‌اش از تیمارستان فرار کرده و در فیلم جوکر ۲ می‌توانیم شاهد ادامه‌ی شرارت‌های وی در گاتهام باشیم. همچنین در سکانسی از جوکر، آرتور با بروس وین جوان دیدار کرد و این احتمال نیز وجود دارد که داستان دنباله‌ی جوکر چند سال پس از فیلم اصلی رقم بخورد و در آن شاهد مقابله‌ی این دو شخصیت باشیم. همچنین برخی طرفداران اعتقاد دارند علاقه‌ی آرتور به شخصیت صوفی با بازی زازی بیتز نیز می‌تواند یکی از عوامل فرار او از تیمارستان باشد.

فیلم جوکر نشان می‌داد که آرتور فلک تنها یک انسان فقیر و درمانده است که قصد آزار رساندن به کسی را ندارد، اما هنگامی که هیچکس در شهر گاتهام او را درک نکرد، عقده‌گشایی‌های وی باعث به وجود آمدن شخصیت خشن جوکر شد. جوکر تاد فیلیپس در ماه اکتبر ۲۰۱۹ (مهر ۱۳۹۸) با بودجه‌ی کمتر از ۷۰ میلیون دلار روی پرده رفت و توانست در سراسر جهان به فروشی بالغ‌ بر ۱ میلیارد دلار دست یابد.

