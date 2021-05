مارتین اسکورسیزی در ۷۸ سالگی یکی از بلندپروازانه‌ترین پروژه‌های سینمایی خود را با نام «قاتلان ماه کامل» (Killers of the Flower Moon) می‌سازد. بعد از ۱۰ نامزدی اسکار برای «مرد ایرلندی» (The Irishman)، او در اولین همکاری‌اش با کمپانی اپل و برای اولین بار در ژانر وسترن و با حضور برخی از درخشان‌ترین بازیگران و دست‌اندرکاران قدیمی‌اش شروع به ساخت قاتلان ماه کامل کرده است.

اسکورسیزی در بیانیه‌ای با اعلام آغاز رسمی تولید در ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ گفت: «ما از اینکه سرانجام تولید قاتلان ماه کامل را در اوکلاهما آغاز می‌کنیم بسیار خوشحالیم. تصویرسازی دقیق از زمان و مردم بسیار مهم و حیاتی است. از اپل، دفتر فیلم و موسیقی اوکلاهما و به ویژه همه‌ی مشاوران فرهنگی اوسیج سپاسگزاریم، چرا که به ما در جهت آماده شدن برای ساخت این فیلم کمک بسیار زیادی کردند. خوشحالیم که با بازیگران و اعضای محلی کار می‌کنیم تا این داستان را روی صحنه زنده کنیم و زمانی از تاریخ آمریکا را جاودانه کنیم که نباید فراموش شود.»

فیلم‌برداری فیلم قاتلان ماه کامل اسکورسیزی آغاز شد

با شروع تولید قاتلان ماه کامل، تمام جزئیات این پروژه‌ی جسورانه‌ی اسکورسیزی را که طرفداران باید در مورد آخرین تلاش او بدانند در ادامه آورده‌ایم.

۱. منبع اصلی

فیلم اسكورسیزی بر اساس كتاب غیرداستانی «قاتلان ماه کامل؛ قتل‌های اوسیج و تولد FBI» نوشته‌ی دیوید گرن ساخته شده است. این سومین کتاب روزنامه‌نگار آمریکایی است که در ۱۸ آوریل ۲۰۱۷ منتشر شد. این کتاب به بررسی مجموعه‌ای از قتل‌ها می‌پردازد که در طی دهه‌ی ۲۰ پس از کشف نفت با ارزش در زمین مردم اوسیج در شهرستان اوسیج کانتی اوکلاهما رخ داده بود. در دادگاه به مردم اوسیج حق کسب سود از نفتی که در زمینشان پیدا شد اعطا گردید و همین امر آن‌ها را به هدف مالکان حریص مزارع تبدیل کرد. این قتل‌ها مورد توجه FBI قرار گرفت. انتظار می‌رود فیلم اقتباسی اسکورسیزی شامل چشم‌انداز FBI هنگام تحقیق در مورد قتل‌ها و درگیری‌های مردم اوسیج باشد.

۲. این اولین پروژه‌ی اسکورسیزی در ژانر وسترن است

اسکورسیزی در مصاحبه‌ای در فوریه‌ی سال ۲۰۲۰، قاتلان ماه کامل را به عنوان اولین فیلم خود در ژانر وسترن معرفی کرد. اسکورسیزی به پریمیر فیلم گفت: «این یک فیلم وسترن است. داستان در سال ۱۹۲۱-۱۹۲۲ در اوکلاهما اتفاق می‌افتاد. در این فیلم قطعا گاوچران‌ها را می‌بینیم که البته ماشین و اسب هم دارند. این فیلم عمدتا در مورد اوسیج است، یک قبیله‌ی سرخپوست که سفیدپوست‌ها علاقه‌ای به زمین‌هایشان نداشتند. اما پس از کشف نفت و در طول ۱۰ سال اوسیج به یکی از ثروتمندترین سرزمین‌ها تبدیل شد. سپس، مانند یوكون و مناطق معدن كلورادو، سفیدپوست‌ها و اروپایی‌ها مثل كرکس‌ها از راه می‌رسند و همه چیز از دست می‌رود.»

۳. دو بازیگر برجسته در کنار هم

اسکورسیزی دوتا از بزرگترین بازیگران یعنی رابرت دنیرو و لئوناردو دی‌کاپریو را برای قاتلان ماه کامل گرد هم آورده است. این دو برنده‌ی اسکار قبلا در درام « زندگی این پسر» (This Boy’s Life) ساخته‌ی مایکل کاتون جونز محصول سال ۱۹۹۳ و در فیلم کوتاه «تست» (The Audition) اسکورسیزی در کنار هم ظاهر شدند. فیلم‌های اسکورسیزی که دنیرو در آن‌ها حضور داشت شامل «خیابان‌های پایین شهر» (Mean Streets)، «راننده تاکسی» (Taxi Driver)، «گاو خشمگین» (Raging Bull)، «کازینو» (Casino)، «سلطان کمدی» (The King of Comedy)، «تنگه‌ی وحشت» (Cape Fear) و «مرد ایرلندی» (The Irishman) است و دی‌کاپریو در فیلم «هوانورد» (The Aviator)، «دار و دسته‌ی نیویورکی‌ها» (Gangs of New York)، «جزیره‌ی شاتر» (Shutter Island)، «رفتگان» (The Departed) و «گرگ وال استریت» (The Wolf of Wall Street) این کارگردان حضور داشت. دنیرو با بازی در راننده تاکسی، تنگه‌ی وحشت و گاو خشمگین نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. دی کاپریو هم نامزد دریافت اسکار برای هوانورد و گرگ وال استریت شد.

دنیرو در قاتلان ماه کامل در نقش ویلیام هیل، یک دامدار قدرتمند که مظنون اصلی تحقیقات FBI در مورد قتل‌های اوسیج است بازی می‌کند. دی‌کاپریو در نقش ارنست برکهارت، خواهرزاده‌ی نامتعادل ویلیام بازی می‌کند. ارنست با یک زن اوسیجی به نام مولی ازدواج کرده است که لیلی گلدستون نقش آن را بازی می‌کند.

۴. نقش‌های مکمل

همانطور که در بالا ذکر شد، لیلی گلدستون، بازیگر «برخی زنان» (Certain Women) و «اولین گاو» (First Cow) نقش مکمل را در قاتلان ماه کامل در نقش مولی برکهارت بازی می‌کند. جسی پلمونس، که در مرد ایرلندی هم نقش مکمل بر عهده داشت، در اینجا با یک نقش بزرگتر به عنوان مامور اصلی FBI، تام وایت، دوباره با اسکورسیزی همکاری می‌کند. بازیگران فرعی همچنین شامل اسكات شپرد، پت هیلی، تانتو كاردینال، كارا جید مایرز، جانایی کالینز، جیلیان دیون، ویلیام بلویی، لوئیز كانسلمی، تاتانكا میانس، مایكل ابوت، گاری باسارابا و ستارگان برنده‌ی جایزه‌ی گرمی جیسون ایسبل و استرگیل سیمپسون هستند. اسکورسیزی در انتخاب بازیگران بومی به عنوان مردم اوسیج در فیلم خود مصمم بود.

۵. انتقال از پارامونت به اپل

همانطور که پارامونت به دلیل بودجه‌ی بالای تولید، مرد ایرلندی را به نتفلیکس فروخته بود، قاتلان ماه کامل را نیز به اپل فروخت. اما فقط بودجه‌ی ۲۰۰ میلیون دلاری ماه کامل نبود که باعث شد پارامونت این کار را انجام دهد. وقتی فیلم در پارامونت تنظیم شد، دی‌کاپریو برای بازی در نقش تام وایت به عنوان مامور FBI انتخاب شده بود. این شخصیت در این فیلم یکی از قهرمانان داستان است. اما دی‌کاپریو بیشتر به بازی در نقش ارنست برکهارت با شخصیت مبهم‌تری علاقه داشت، که گفته می‌شود در طول فیلم بین قهرمان و ضدقهرمان در نوسان است. انتقال دی‌کاپریو به نقشی دیگر، گویا باعث نگرانی پارامونت شده بود که ماه کامل از نظر تجاری و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد، بنابراین تصمیم به فروش فیلم به غول استریم اپل گرفت. اپل استودیوی خلاق و سرمایه‌گذار فیلم است، در حالی که پارامونت همچنان به عنوان توزیع کننده‌ی جهانی فیلم فعالیت می‌کند.

۶. تغییرات در شخصیت‌های نمایش‌نامه

انتقال دی‌کاپریو به نقش ارنست برکهارت در را برای اسکورسیزی باز کرد تا جسی پلمونس را به عنوان مامور FBI با نام تام وایت، معرفی کند. در نوامبر سال ۲۰۲۰، راث فیلمنامه‌نویس تایید کرد که تغییر شخصیت بدون تنش نیست و گفت: «لئوناردو می‌خواست برخی چیزها در فیلم‌نامه تغییر کند که در مورد آن‌ها بحث کردیم. با هم به توافق رسیدیم که بعضی چیزها را تغییر دهیم.» به گفته‌ی راث با این تغییراتی که در فیلم‌نامه رخ داده، طرفداران دی‌کاپریو و پلمونس هر دو را به یک اندازه در فیلم خواهند دید.

۷. رودریگو پریتو

قاتلان ماه کامل چهارمین همکاری مارتین اسکورسیزی و رودریگو پریتو فیلمبردار است. این دو هنرمند ابتدا در گرگ وال استریت به هم پیوستند و در سکوت و مرد ایرلندی دوباره با هم کار کردند. دو فیلم اخیر برای پریتو اسکار بهترین فیلمبرداری را به ارمغان آوردند. با در نظر گرفتن پریتو در فیلم عاشقانه‌ی غربی «کوهستان بروکبک» (Brokeback Mountain) و درام وسترن «مرد خانه» (The Homesman)، او می‌تواند یک نقطه‌ی قوت برای اسکورسیزی باشد زیرا این کارگردان برای اولین بار است که دست به ساخت یک درام وسترن می‌زند. پریتو همچنین فیلم‌هایی را برای اسپایک لی «ساعت بیست و پنجم» (۲۵th Hour)، جولی تیمور «فریدا» (Frida)، الیور استون «اسکندر» (Alexander)، الخاندرو گونزالس ایگاریتو «عشق سگی» (Amores Perros) ، «۲۱ گرم» (۲۱ Grams)، «بابل» (Babel) پدرو آلمودووار «آغوش‌های گسسته» (Broken Embraces) و بن افلک «شهر» (The Town) و غیره فیلمبرداری کرده است.

۸. اسکورسیزی بدون رابی رابرتسون فیلمی نخواهد ساخت

رابی رابرتسون که به عنوان گیتاریست و ترانه‌سرا شهرت زیادی دارد، در «آخرین والس» (The Last Waltz» محصول سال ۱۹۷۸ با اسکورسیزی کار کرده بود. از آن زمان، رابرتسون در فیلم‌های گاو خشمگین به عنوان تهیه کننده‌ی موسیقی، در سلطان کمدی به عنوان تهیه کننده‌ی موسیقی، در «رنگ پول» (The Color of Money) به عنوان آهنگساز، در کازینو به عنوان مشاور موسیقی، در کازینو به عنوان مشاور موسیقی و تمامی آثار اسکورسیزی حضور داشت. او دوباره برای قاتلان ماه کامل بازگشت و در سال ۲۰۲۰ در مصاحبه‌ای به رولینگ استون گفت که در دوران همه‌گیری کرونا تمام ذهنش درگیر موسیقی وسترن بود.

۹. اولین همکاری اسکورسیزی با جک فیسک

ماه گذشته اپل در مصاحبه‌ای با ایندی‌وایر تایید کرد که جک فیسک، طراح تولید افسانه‌ای، در فیلم قاتلان ماه کامل حضور دارد که اولین همکاری این‌دو خواهد بود. با توجه به اینكه این طراح تولید مکررا با دیوید لینچ، ترنس مالیك و پل توماس اندرسون همکاری داشته است، حضور او در کنار اسکورسیزی مساله‌ی قابل توجهی است. فیسک دو نامزدی اسکار بهترین طراحی تولید را بدست آورده است، اولی برای «خون به پا خواهد شد» (There Will Be Blood) از اندرسون و دیگری برای «بازگشته» (The Revenant) ساخته‌ی آلخاندرو گنزالس ایناریتو. از دیگر پروژه‌های فیسک می‌توان به «زمین‌های لم‌یزرع» (Badlands)، «خط باریک سرخ» (The Thin Red Line)، «جاده‌ی مالهالند» (Mulholland Drive)، «دنیای جدید» (The New World)، «درخت زندگی» (The Tree of Life)، «استاد» (The Master) و «به سوی شگفتی» (To the Wonder) اشاره کرد. ماه کامل اولین کار سینمایی فیسک از زمان درام «ترانه به ترانه» (Song to Song) به کارگردانی مالیک محصول سال ۲۰۱۷ است.

۱۰. اریک راث

اریک راث نزدیک به نیم دهه قبل بر روی فیلمنامه‌ی قاتلان ماه کامل کار کرده بود. راث پیش از این به لطف «نفوذی» (The Insider)، «مونیخ» (Munich)، «مورد عجیب بنجامین باتم» (The Curious Case of Benjamin Button) و «ستاره‌ای متولد شده است» (A Star Is Born) با «فارست گامپ» (Forrest Gump) اسکار بهترین فیلمنامه‌ی اقتباسی را برنده شده بود. راث اخیرا به عنوان تهیه کننده در فیلم «منک» (Mank) ساخته‌ی دیوید فینچر نامزد اسکار بهترین فیلم شده و همچنین اعتبار نویسندگی فیلم اقتباسی «تل ماسه» (Dune) دنیس ویلنوو را از آن خود کرده است.

۱۱. همکاری نزدیک با مردم اوسیج

اسکورسیزی یک سال منتهی به فیلمبرداری قاتلان ماه کامل را برای درک بهتر فرهنگ و مردم اوسیج در بین آن‌ها سپری کرد. رئیس قبیله‌ی اوسیج با نام جفری استندینگ‌بر یکی از مشاوران برجسته‌ی قاتلان ماه کامل است. اسکورسیزی همچنین با چاد رنفرو سفیر مردم اوسیج همکاری نزدیک داشت. دی‌کاپریو در فوریه ۲۰۲۱ برای ملاقات با استندینگ‌بر و رنفرو به اسکورسیزی پیوست که آن‌ها گزارشی از قصد کلی فیلم ارائه دادند، به ویژه برجسته کردن مضامین اعتماد و خیانت، که در نهایت داستان مولی کیل و ارنست برکهارت در آن یک جزء کوچک از خیانت گسترده‌تر به مردم اوسیج است.

۱۲. دوره‌ی نقاهت پس از مرد ایرلندی

ویروس کرونا تولید قاتلان ماه کامل را برای بیش از یک سال به تاخیر انداخت و اسکورسیزی در دسامبر سال ۲۰۲۰ صادقانه گفت که این بحران منجر به از بین رفتن جرقه‌ی خلاقیت او شد. این کارگردان به مجله‌ی امپایر گفت: «من باید راهی پیدا کنم تا به انگیزه‌ی خلاقانه‌ی منحصر به فرد فیلم جدید خود برگردم همان کاری که برای مرد ایرلندی کردم. به هیچ مراسمی برای دریافت جایزه نرفتم و تماما اندیشه و فکرم را متمرکز کار جدید کردم. با مرد ایرلندی به آنچه که می‌خواستم رسیدم. خوب و بد بودنش مهم نیست، مهم این است که می‌توانم برگردم و با افتخار آن را تماشا کنم. نمی‌دانم می‌توانستم آن جرقه‌ی خلاقیتم را پیدا کنم یا نه اما همه‌گیری کرونا خیلی چیزها را تغییر داد. زندگی دیگر عادی نیست. پس چه چیزی باقی می‌ماند؟ افرادی که دوست دارید، خانواده، و امیدی که بتواند آن جرقه را در دلتان زنده کند. اما من مرتبا به مرد ایرلندی برمی‌گردم. در مورد آن فکر می‌کنم. من از مرد ایرلندی به عنوان تجربه و درس استفاده می‌کنم.»

اکنون که تولید در حال انجام است، می‌توانیم نتیجه بگیریم که اسکورسیزی جرقه‌ی خود را پس گرفته است.

منتقدان «مرد ایرلندی» را یک‌صدا تحسین کردند

۱۳. تاخیر طولانی برای شروع فیلمبرداری

قرار بود فیلمبرداری قاتلان ماه کامل در مارس ۲۰۲۰ شروع شود، اما بیماری کرونا تولید آن را به مدت نامعلومی به تعویق انداخت. در ماه اوت، مردم اوسیج آماده بودند تا شروع فیلمبرداری در فوریه یا مارس ۲۰۲۱ انجام شود. تاخیرهای همه‌گیری روند پیش‌تولید را طولانی‌تر کرد، زیرا گروه‌های بزرگ برای شروع ساخت فیلم در اوکلاهما نیاز بود و با وجود این ویروس امکان تجمع وجود نداشت. اپل ماه گذشته در مصاحبه‌ای با ایندی‌وایر تایید کرد که تولید به طور رسمی از ۱۹ آوریل آغاز شده است.

۱۴. لئوناردو دی‌کاپریو و رابرت دنیرو پیشنهاد کمپین دادند

دی‌کاپریو و دنیرو با راه‌اندازی کمپینی به سازمان‌های خیریه‌ی Meals on Wheels America ، No Kid Hungry و صندوق غذایی آمریکا کمک کردند. صندوق غذایی آمریکا توسط دی‌کاپریو در اوج شیوع بیماری همه‌گیر ایجاد شد و هدف آن حصول اطمینان از دسترسی هر خانواده‌ی نیازمند به غذا در طی دوران قرنطینه است. دی‌کاپریو در شبکه‌های اجتماعی مردم را به پیوستن به این کمپین‌ها تشویق می‌کرد.

۱۵. آیا تاریخ انتشار دقیقی مشخص شده است؟

اپل هنوز تاریخ رسمی انتشار قاتلان ماه کامل را تعیین نکرده است. تولید در اواخر آوریل ۲۰۲۱ آغاز شد و انتظار می‌رود تا تابستان ادامه یابد. بسته به سرعت اسكورسیزی و تدوین‌گر قدیمی‌اش، تلما شونماكر، این فیلم برای اكران در تعطیلات دسامبر ۲۰۲۱ آماده است اما احتمالا باید منتظر اکران آن در سال ۲۰۲۲ باشیم.

منبع: Indiewire

