۱۵ شخصیت برتر سریال بازی تاج و تخت که تاثیرشان روی مخاطبان ماندگار است

سریال بی‌نظیر بازی تاج و تخت (Game Of Thrones) سریالی شخصیت محور بود، اما بهترین شخصیت‌ها در تمام سریال چه کسانی بودند؟

بازی تاج و تخت یکی از پیچیده‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون است و با این‌که آن‌گونه که باید از شخصیت‌ها استفاده نمی‌کند، اما به راحتی می‌توان گفت که برخی از بهترین و محبوب‌ترین شخصیت‌های تاریخ تلویزیون در این سریال نقش‌آفرینی می‌کنند.

تعداد محدودی از شخصیت‌های بازی تاج و تخت، اعم از شرور و قهرمان، هستند که تاثیر ماندگار و همیشگی بر مخاطبان بر جای می‌گذارند. بهترین شخصیت‌های سریال، چه خوب و چه بد، چه کسانی هستند؟

درک این‌که چرا شخصیت‌های بازی تاج و تخت بسیار جذاب و به یاد ماندنی هستند دشوار نیست. حتی با وجود تعداد کمتری از این شخصیت‌ها، تاثیری که سریال روی مخاطبان داشت، حفظ می‌شد.

دنیایی که شخصیت‌های سریال در آن زندگی می‌کنند بسیار وسیع است. خیلی از آن‌ها پیشینه‌ی گسترده‌ای دارند که تنها در سریال قایل لمس است، اما با این حال روند سریال ابعاد زیادی به شخصیت آن‌ها می‌بخشد. با این‌که موارد زیادی برای انتخاب هست، ما چند مورد را لیست کرده‌ایم تا از بهترین شخصیت‌های سریال بازی تاج و تخت تمجید کنیم.

۱۵. تورموند

تورموند باوجود هیبت ترسناک و خلق و خوی وحشیانه‌اش در جنگ، در فصل‌های بعدی سریال بیشتر در نقش یک شخصیت بامزه و خنده‌دار عمل می‌کند و شوخ طبعی که با خود به سریال می‌آورد آرامشی بسیار ضروری در میان این همه خشونت است. او بعد از این‌که در دو طرف درگیری میان نگهبانان شب و وحشی‌ها قرار می‌گیرد، به عنوان دست راست جان اسنو عمل می‌کند. او به جان کمک کرده تا دو طرف را با هم متحد کند تا در آخر حداقل یکی از آن‌ها دوست او باقی بماند.

۱۴. سندور کلیگن

سندور کلیگن فاصله زیادی با یک قدیس دارد و می‌توان آن را از بسیاری جهات مورد انتقاد قرار داد، اما اصطلاحا سگ شکاری یکی از به یاد ماندنی‌ترین شخصیت‌های سریال است. او به عنوان عضوی که هیچ احساس وظیفه یا وفاداری ندارد، در برخی از مهم‌ترین بخش‌های سریال شرکت می‌کند. اما این گذشته وحشتناک او با برادرش است که به عنوان یکی از جذاب‌ترین نقشه‌های انتقام در سریال نشان داده می‌شود.

۱۳. جورا مورمنت

گرچه جورا مورمنت به هیچ وجه یک شخصیت خوش قلب نیست، اما وفاداری بی‌قید و شرط او نسبت به دنریس تارگرین یکی از بخش‌های معروف سریال است و با وجود این‌که جورا آن را تا انتها پیش نبرد، اما یکی از ماندگارترین‌های سریال شد. اگر عیب و نقص‌ها را کنار بگذاریم، مرگ او قطعا یکی از بهترین اتفاقات فصل آخر بود و تماشای او حتی وقتی از کالیسی محبوبش جدا شد جذاب بود.

۱۲. سمول تارلی

در مقابل سندور کلگین و جورا مورمنت، سم شخصیت کاملا متفاوتی است که هرگز نمی‌تواند امیدوار باشد تا به جایگاهی بیش از یک خدمتکار برسد، اما قطعا بی‌گناه‌ترین و معصوم‌ترین شخصیت در میان بازیگران اصلی است.سمول با وجود هوش بالا و خانواده قدرتمندش، یک شخصیت خاکی و متواضع و هم‌چنین یکی از شخصیت‌های ملموس و آینده‌نگر سریال است. این موضوع ممکن است باعث شود که مورد توجه اطرافیان قرار نگیرد، اما این شجاعت او را کم نمی‌کند و پیشرفت او به مقام استاد اعظم یکی از اتفاقات دلچسب سریال است.

۱۱. برین تارث

برین تارث که یک جنگجوی قدرتمند و وفادار بود، از برخی از مرگ‌بارترین موقعیت‌ها زنده بیرون آمد و در تمام طول سریال گستاخ و جسور بود. عزم و اراده او در برابر چنین دنیای وحشتناکی بسیار تاثیرگذار است و سرانجام هنگامی که فرمانده گارد پادشاهی می‌شود به خاطر شجاعت و مقاومت خود پاداش می‌گیرد.

۱۰. جافری باراتیون

همه می‌دانند که جافری باراتیون بدجنس‌ترین شخصیت سریال است. او آن‌قدر این نقش شرور و بدذات را واقعی بازی کرد که باعث شد زندگی او در واقعیت نیز با مشکل مواجه شود. با این‌که او به سختی توانست بیش از نیمی از سریال را پشت سر بگذارد، مرگش باعث شادی و خوشحالی طرفداران شد. اما به طرز عجیبی نبودش در سریال احساس می‌شد زیرا او یک شخصیت بدجنس عالی و بی‌نقص بود.

۹. برن استارک

ممکن است برن پادشاه جدید باشد، اما متاسفانه از بهترین شخصیت بازی تاج و تخت فاصله زیادی دارد. سفر او در واقع یکی از پر رمز و رازترین و جذاب‌ترین جریان‌ها در کل سریال بود. با این حال، مسئله این است که تقریبا هیچ نتیجه‌ای برای تمام این رمز و رازها حاصل نشد. او به کلاغ سه چشم معروف شد و در نهایت به پادشاهی شش اقلیم (سانسا اقلیم شمال را از هفت اقلیم جدا کرد) باقیمانده رسید.

۸. دنریس تارگرین

احتمالا تا آخرین قسمت فصل آخر، دنریس محبوب‌ترین و معروف‌ترین شخصیت سریال بود و در حالی‌که عده‌ای از طرفداران سال‌ها استعداد ناشناخته او را می‌دیدند، ولی مهم‌ترین نقص او در سریال‌ این بود که سازندگان سریال هیچ ایده‌ای نداشتند که چگونه شخصیت او را توسعه دهند. واضح است که آن‌ها آن‌قدر نگران ساختن این تغییر شخصیت بودند که پیشرفت مورد نیاز شخصیت‌پردازی را کاملا از دست دادند و او از شخصیت محبوب طرفداران سریال به بحث برانگیزترین شخصیت تبدیل شد.

۷. سرسی لنیستر

سریال بازی تاج و تخت با خلق شخصیت‌های شرور و بدذات بزرگ (به استثنای دنریس) عملکرد بسیار خوبی داشت و سرسی نیز از این قاعده مستثنی نبود. شخصیت سرسی که توسط لنا هدی عالی بازی شده، موفق شد یکی از بی‌رحم‌ترین و ترسناک‌ترین شخصیت‌های سریال (حتی تلویزیون) باشد، اما گاهی اوقات هم می‌تواند کمی دلسوز و قابل درک باشد. هرچند، مانند بسیاری از شخصیت‌های دیگر، سرسی هم در فصل‌های آخر ابعاد زیادی را از دست داد. مرگ سرسی نابودی یک شرارت بزرگ بود.

۶. جان اسنو

قضاوت در مورد شخصیت‌هایی که کل سریال را دوام آوردند ممکن است دشوار باشد، زیرا کیفیت عملکرد شخصیت در طول زمان بسیار کاهش می‌یابد. جان اسنو یکی از اصلی‌ترین قربانیان این موضوع بود، زیرا او در طول پخش سریال به یکی از بهترین و محبوب‌ترین شخصیت‌های بازی تاج و تخت تبدیل شد. او یک رهبر واقعی و مردی بود که قصد داشت برای دنیا کار خوبی انجام دهد، اما درنهایت به نظر می‌رسید فقط ظاهر می‌شود که بگوید نمی‌خواهد پادشاه شود و دنریس ملکه او باشد.

۵. جیمی لنیستر

بسیاری از طرفداران از این که جیمی در پایان سریال نزد سرسی بازگشت ناراضی بودند. او به عنوان شیطانی‌ترین شخصیت سریال در همان فصل اول شروع به کار کرد. مصیبت‌های زیادی را پشت سر گذاشت و تمام تلاش خود را کرد تا در پایان مردی شایسته باشد، حتی اگر نمی‌توانست سرسی را ترک کند.

۴. سانسا استارک

در ابتدای سریال سانسا استارک شخصیت محبوب کسی نبود، اما او از یک دختربچه ساده‌لوح و خراب‌کار به یک سیاستمدار و رهبر وحشی تبدیل شد که پیروز بازی تاج و تخت بود. اشتباهات بزرگی در داستان سانسا (مثلا ازدواجش با رمزی بولتون) وجود داشت، اما او یکی از باثبات‌ترین و رشدیافته‌ترین شخصیت‌های سریال بود.

۳. آریا استارک

متاسفانه به دلیل نامنظم بودن طرح و پیشرفت داستان، شخصیت‌های بسیار کمی در طول سریال کاملا ثابت ماندند و فیلم‌نامه‌ی خوبی برای آن‌ها نوشته شد اما آریا یکی از همین معدود شخصیت‌ها است. او دختر شجاعی بود که از همان ابتدا با این دنیای سیاسی کنار نیامد، زندگی خود را وقف انتقام‌جویی کرد، به معنای واقعی کلمه دنیا را نجات داد (با کشتن شاه شب) و پس از آن فهمید زندگی چیزی بیشتر از کشتن دشمنان است.

۲. تیون گریجوی

تیون گریجوی به جایگاهی رسید که جیمی لنیستر آرزوی آن را داشت. آلفی آلن بازیگر نقش تیون، شخصیت‌پردازی آن را به سطح کاملا متفاوتی ارتقا داد. او واقعا از یک جوان خودخواه و بی‌رحم به قهرمانی تبدیل شد که از نظر همه فداکاری کرده‌ بود. او نقش خود را به عنوان یک استارک و یک گریجوی پذیرفت و هنگام دفاع از خانواده و جهان در برابر تهدیدی که وایت واکرها ایجاد کرده‌ بودند، کشته شد.

۱. تیریون لنیستر

تیریون چه به عنوان یک فرد واقعی و چه در نوشته‌ها شخصیت بی‌عیب و نقصی نبود. با این حال، علی‌رغم مشکلات ناخودآگاه و ناخواسته‌ای که در مورد پیشرفت او وجود داشت، شخصیت ثابتی بود که در تمام زمان پخش سریال مورد علاقه‌ی طرفداران بود و چه کاری شرورانه انجام می‌داد و چه قهرمانانه، تماشای او همیشه جذاب بود. او آخرین لنیستر باقی مانده‌ بود، اما واقعا لیاقتش را داشت.

