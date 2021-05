دیدن فیلم‌هایی که درباره‌ی حیوانات ساخته شدند، ممکن است شما را وسوسه کنند که یکی از این موجودات دوست‌داشتنی را به سرپرستی بگیرید و یا آنقدر احساساتتان را تحریک کنند که اشک از چشمانتان سرازیر شود؛ چه اشک شوق، چه اشک ناراحتی! در این مطلب ۱۷ فیلمی را نام بردیم که حیوانات نقش اصلی را در آن‌ها بازی می‌کنند.

چه از حیوانات بترسید یا نه، چه عاشقشان باشید یا نه، چه تجربه‌ی زندگی با آن‌ها را داشته باشید یا نه، نمی‌توانید منکر تاثیر مثبت حضور آن‌ها در زندگی‌تان باشید. این تاثیر می‌تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. گاهی از میزان فهم این موجودات انگشت تعجب خواهید گزید، گاهی از شیطنت و شیرینی آن‌ها قند در دلتان آب خواهد شد، گاهی هم از درسرها و خرابکاری‌هایشان سر به بیابان خواهید گذاشت!

برای تجربه‌ی ساعاتی دلگرم کننده، فیلم‌هایی را که در ادامه معرفی کردیم ببینید.

۱. هاچی؛ داستان یک سگ (Hachi: A Dog’s Tale)

کارگردان: لاسه هالستروم

بازیگران: ریچارد گی‌یر، جوآن آلن، سارا رومر

محصول: ۲۰۰۹

امتیاز متاکریتیک: –

اگر عاشق سگ هستید، بعید است این فیلم زیبا از هاچیکو را تماشا نکرده باشید. این فیلم بر اساس داستان واقعی زندگی یک سگ ژاپنی با نژاد آکیتا را دنبال می‌کند که همه‌ی دنیا از او به خاطر وفاداری بی‌دریغ نسبت به صاحبش حتی مدت‌ها بعد از درگذشت او یاد می‌کنند.

فیلم درباره‌ی یک استاد دانشگاه است که سگ بی‌خانمانی را پیدا می‌کند و او را به خانه می‌برد. طی یک دوره‌ی زمانی کوتاه، پیوند ناگسستنی بین او و سگ ایجاد می‌شود که حتی پس از مرگ هم به او وفادار می‌ماند.

۲. مارلی و من (Marley & Me)

کارگردان: دیوید فرانکل

بازیگران: اوون ویلسون، جنیفر آنیستون

محصول: ۲۰۰۸

امتیاز متاکریتیک: ۵۳ از ۱۰۰

«مارلی و من» داستانی درباره‌ی یک لابرادور طلایی به نام مارلی است. مارلی وارد زندگی یک زوج متاهل و خوشبخت می‌شود. این فیلم درباره‌ی انسان‌ها و سگ‌هایی است که در کنار هم مانند یک خانواده و تا زمان پیری زندگی می‌کنند. احتمال اینکه اشکتان با دیدن این فیلم دربیاید زیاد است!

زندگی یک زن و شوهر متاهل خوشبخت پس از اینکه توله سگ بامزه‌ای به نام مارلی را به فرزندی قبول می‌کنند تغییر می‌کند. مارلی با بازی‌ها و شیطنت‌هایش به آن‌ها و فرزندانشان درس‌های مهم زندگی می‌آموزد.

۳. دوما (Duma)

کارگردان: کرول بالارد

بازیگران: امان واکر، هوپ دیویس، کمپبل اسکات

محصول: ۲۰۰۵

امتیاز متاکریتیک: ۸۲ از ۱۰۰

پسر جوانی به نام ژان، یک توله یوزپلنگ را در جاده پیدا می‌کند و پدرش را راضی می‌کند که آن را به خانه بیاورد. آن‌ها بهترین دوست‌ هم می‌شوند و ژان حیوان خانگی خود را به همه‌جا می‌برد.

این فیلم به زیبایی دوستی یک پسر جوان و یک توله یوزپلنگ یتیم را به تصویر می‌کشد. از بزرگ شدن با شادی در کنار هم تا خداحافظی احساسی آخر داستان، «دوما» به شما حس ماجراجویی می‌دهد و در دریایی از احساسات غرقتان می‌کند.

۴. آزاد متولد شده (Born Free)

کارگردان: جیمز هیل، تام مک‌گوان

بازیگران: جوی آدامسون، ویرجینیا مک‌کنا، بیل تریورز

محصول: ۱۹۶۶

امتیاز متاکریتیک: –

این فیلم که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده، درباره‌ی زندگی زوجی است که توله شیری را پس از کشته شدن پدر و مادرش به سرپرستی گرفته و بزرگ می‌کنند. این فیلم یکی از زیباترین کلاسیک‌هایی است که درباره‌ی حیوانات ساخته شده.

السا یکی از سه توله شیری که توسط جورج رام شده بود، اما پس از بزرگ شدن و سرکشی‌های طبیعت ذاتی‌اش مجبور می‌شوند که او را به جنگل بازگردانند. یک سال پس از این جریان، جورج که با دلتنگی به جنگل برمی‌گردد متوجه می‌شود السا او را فراموش نکرده است.

۵. هدف یک سگ (A Dog’s Purpose)

کارگردان: لاسه هالستروم

بازیگران: بریت رابرتسون، دنیس کواید، جاش گد

محصول: ۲۰۱۷

امتیاز متاکریتیک: ۴۳ از ۱۰۰

این فیلم داستان چهار سگ را روایت می‌کند که بعدها معلوم می‌شود که در واقع همه‌ی آن‌ها یکی هستند و پس از مرگ در کالبد سگ دیگری زنده می‌شوند. در طول سفر مرگ و زندگی، این سگ پیوسته به دنبال هدف واقعی خود است.

«هدف یک سگ» این امیدواری را به شما می‌دهد که شاید بعد از اینکه رفقای پشمالوی محبوب ما از آن طرف پل رنگین کمان عبور کردند، دوباره به زندگی بازمی‌گردند و این یعنی زندگی شاد یکی پس از دیگری. این فیلم در دل کودکان می‌نشیند و اشک بزرگترها را درمی‌آورد.

۶. بیب (Babe)

کارگردان: کریس نونان

بازیگران: جیمز کرامول، مگدا زوبانسکی، دنی من

محصول: ۱۹۹۵

امتیاز متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

یک فیلم کمدی که حول زندگی خوکچه‌ای به نام بیب می‌چرخد. دیدن این فیلم برای تمام سنین لذت‌بخش است. این فیلم از خوکی که به عنوان سگ چوپان آموزش دیده تا دشمنی حیوانات، یک داستان کلاسیک شیرین است.

بیب یک خوک یتیم است که پس از پیروزی صاحبش یعنی آرتور هاگت کشاورز در یک مسابقه وارد مزرعه‌ی او می‌شود و آموزش می‌بیند که مانند سگ چوپان از گوسفندان مراقبت کند. با این حال، رکس، گوسفند اصلی هاگت که به نوعی رهبر دیگر گوسفندان است، از بیب خوشش نمی‌آید.

۷. ویلی آزاد (Free Willy)

کارگردان: سایمون وینسر

بازیگران: جیسون جیمز ریختر، لوری پتی، جین اتکینسون

محصول: ۱۹۹۳

امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

متولدین دهه‌ی ۶۰ حتما این فیلم را به خوبی به خاطر دارند. ویلی آزاد یک داستان کامل درباره‌ی پیوند بی‌نظیری است که پسر جوانی به نام جسی که یک کودک خیابانی است را نشان می‌دهد که با ویلی، یک نهنگ قاتل دوست می‌شود و تمام تلاش خود را می‌کند تا آن را از دست صاحبان استثمارگری که می‌خواهند او را بکشند رها کند.

۸. ۱۰۱ سگ خال‌دار (۱۰۱ Dalmations)

کارگردان: استیون هرک

بازیگران: گلن کلوز، جف دانیلز، جولی ریچاردسون

محصول: ۱۹۹۶

امتیاز متاکریتیک: ۴۹ از ۱۰۰

این فیلم نیازی به معرفی ندارد زیرا در راس همه‌ی فیلم‌های مورد علاقه‌ی ما درباره‌ی سگ‌هاست. آنیتا، یک طراح لباس و راجر، نویسنده‌ی بازی‌های رایانه‌ای، باید توله سگ‌های خال‌دار خود را از دست کروئلا بدجنس، یک زن دیوانه، که می‌خواهد از پوست آن‌ها برای ساخت کت استفاده کند، نجات دهند.

۹. بورلی‌هیلز چیواوا (Beverly Hills Chihuahua)

کارگردان: راجا گاسنل

بازیگران: پایپر پرابو، مانولو کاردونا، جیمی لی کرتیس

محصول: ۲۰۰۸

امتیاز متاکریتیک: ۴۱ از ۱۰۰

این فیلم کمدی حول زندگی یک چیواوا ثروتمند و نازنین به نام کلوئی است که با یک سگ پلیس بازنشسته به نام دلگادو رابطه برقرار می‌کند. این فیلم مختص همه‌ی عاشقان چیواوا است.

کلوئی، یک چیواوا از بورلی‌هیلز، در حالی که با صاحب خود در تعطیلات بود گم می‌شود. او به دوستان جدید خود و یک ژرمن شپرد اعتماد می‌کند تا او را به سلامت به خانه برساند. این فیلم دو قسمت دیگر به همین نام دارد که ماجراجویی‌های این چیواوا زبل را با دوستانش نشان می‌دهد.

۱۰. سگ من اسکیپ (My Dog Skip)

کارگردان: جی راسل

بازیگران: فرانکی میونیز، دنیل لین، کوین بیکن

محصول: ۲۰۰۰

امتیاز متاکریتیک: ۶۱ از ۱۰۰

اگر با یک سگ بزرگ شده باشید، این فیلم قطعا احساس شما را قلقلک می‌دهد. سگ من اسکیپ درباره‌ی پسر جوانی است که در روز تولد خود یک توله سگ هدیه می‌گیرد و آن‌ها در نهایت تبدیل به بهترین دوستان هم می‌شوند.

این فیلم که از زبان صاحب سگ با نام ویلی موریس روایت می‌شود، با رفتن به گذشته رابطه‌اش را با سگ دوست‌داشتنی‌اش به نام اسکیپ نشان می‌دهد.

۱۱. جست‌و‌خیز به سوی خانه؛ سفر باورنکردنی (Homeward Bound: The Incredible Journey)

کارگردان: دانوی دانهام

بازیگران: دان امچ، سالی فیلد، مایکل جی‌فاکس

محصول: ۱۹۹۳

امتیاز متاکریتیک: –

سه حیوان خانگی در حالی که صاحبان آن‌ها به تعطیلات می‌روند، جا مانده‌اند. آن‌ها با تصور اینکه رها شده‌اند، به کالیفرنیا سفر می‌کنند تا دوباره کنار صاحبانشان قرار گیرند.

با دیدن این فیلم به یک ماجراجویی هیجان‌انگیز همراه با حیوانات خانگی می‌رویم. از یک خانواده با چند حیوان خانگی گرفته تا دوستی گربه و سگ، این فیلم همه چیز را با هم دارد.

۱۲. بنجی (Benji)

کارگردان: براندون کمپ

بازیگران: داربی کمپ، گابریل بیتمن، کیلی سانچز

محصول: ۲۰۱۸

امتیاز متاکریتیک: ۵۳ از ۱۰۰

بنجی بازسازی فیلمی به همین نام محصول سال ۱۹۷۴ است. این فیلم در مورد دو بچه مدرسه‌ای است که با یک سگ بدقلق دوست می‌شوند و در نهایت وقتی جان آن‌ها به خطر می‌افتد آن‌ها را نجات می‌دهد.

کارتر و خواهرش با بنجی که یک سگ خیابانی است دوست می‌شوند و کم‌کم این سگ باهوش راه خانه‌ی آن‌ها را یاد می‌گیرد و پیش آن‌ها می‌ماند. دوستی آن‌ها ادامه پیدا می‌کند تا اینکه اتفاق ناگواری برای کارتر می‌افتد. بنجی تمام تلاشش را برای نجات او به کار می‌گیرد.

۱۳. بتهوون (Beethoven)

کارگردان: برایان لوانت

بازیگران: چارلز گرودین، بانی هانت، دین جونز

محصول: ۱۹۹۲

امتیاز متاکریتیک: –

کلاسیک دیگری برای بچه‌های دهه‌ی ۶۰. بتهوون داستان یک سگ از نژاد سنت برنارد و خانواده‌اش است. داستان از این قرار است که یک دامپزشک بدجنس برای انجام آزمایشاتش چند سگ را از مرکز نگهداری حیوانات می‌دزدد. در راه یکی از این سگ‌ها که از نژاد سنت‌برنارد است فرار می‌کند و به یک خانواده پناه می‌برد. در ابتدا پدر مخالف نگهداری اوست اما با اصرار مادر و فرزندان نگهداری او را می‌پذیرد. آن‌ها نام بتهوون را بر او می‌گذارند و اتفاقات جالب بسیاری در این فیلم رخ می‌دهد که باید ببینید.

۱۴. زیبای سیاه (Black Beauty)

کارگردان: اشلی ایویس

بازیگران: مک‌کنزی فوی، کالوم لینچ، کیت وینسلت

محصول: ۲۰۲۰

امتیاز متاکریتیک: ۵۲ از ۱۰۰

یک اسب وحشی که به استبل بریتویک منتقل شده است با جو گرین، یک دختر نوجوان سرزنده روبرو می‌شود. این دو در این مدت رابطه‌ی دوستانه‌ای برقرار می‌کنند که به جو کمک می‌کند تا از چالش‌های پیش رویش عبور کند.

۱۵. لسی (Lassie)

کارگردان: هانو اولدردیسن

بازیگران: بلا بیدینگ، سباستین بزل، نیکو ماریشکا

محصول: ۲۰۲۰

امتیاز متاکریتیک: –

لسی و فلورین ۱۲ ساله بهترین و جدایی‌ناپذیرترین دوستان یکدیگر هستند، اما وقتی پدر فلورین کارش را از دست می‌دهد آن‌ها مجبور می‌شوند از هم جدا شوند. بعد از اینکه سرپرستی موقت لسی به یک خانواده که شامل پریسیلا ۱۲ ساله است سپرده می‌شود، این سگ با پیدا کردن اولین فرصت فرار می‌کند و ۵۰۰ کیلومتر راه را برای برگشت به خانه و نزد فلورین طی می‌کند. حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد؟

۱۶. اسب سیاه (The Black Stallion)

کارگردان: کرول بالارد

بازیگران: کلی رنو، میکی رونی، تری گر

محصول: ۱۹۷۹

امتیاز متاکریتیک: ۸۴ از ۱۰۰

پسر جوانی با کشتی در حال مسافرت است و شیفته‌ی یک اسب وحشی می‌شود که در آن کشتی با او همسفر است. طی یک حادثه و هنگامی که کشتی غرق می‌شود، او خود را در جزیره‌ای متروک به همراه اسب گرفتار می‌بیند. پیوند مشترک بین این دو حیرت‌انگیز است و اتفاقات زیبایی را در این فیلم رقم می‌زند.

۱۷. مکس (Max)

کارگردان: بوآز یاکین

بازیگران: توماس هیدن چرچ، جاش ویگینز، لوک کلینتنک

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز متاکریتیک: ۴۷ از ۱۰۰

فیلم مکس ادای احترام به سگ‌های نظامی است و به شما سختی‌هایی که آن‌ها متحمل می‌شوند را نشان می‌دهد. در همان ابتدا، چیزی که ما را درگیر خود می‌کند، داستان چگونگی سازگاری یک سگ جنگی آشفته در دنیای واقعی است اما در کنار آن ماجراجویی‌های زیادی هم رخ می‌دهد. در این فیلم می‌بینیم بعد از اینکه مکس، یک سگ نظامی آسیب دیده، توسط خانواده‌ای به سرپرستی گرفته شد، داستان تکان دهنده‌ای از زندگی‌اش شروع به آشکار شدن می‌کند.

اگر فیلم مورد علاقه‌ی شما در این لیست نبود، آن را با ما به اشتراک بگذارید!

