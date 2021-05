جک رایان تام کلنسی شخصیتی محبوب و ماندگار در میان مخاطبان است، اما فیلم‌ها و تنها سریال‌ او چگونه از نظر کیفیت رتبه‌بندی می‌شوند؟ اسکرین‌رنت حضور جک رایان روی پرده‌ی سینما و صفحه‌ی تلویزیون را رده‌بندی کرده است.

نقش قهرمان تام کلنسی، جک رایان، توسط پنج بازیگر مختلف در پنج فیلم سینمایی و یک سریال تلویزیونی بازی شده‌ است، بنابراین این پروژه‌ها در مقایسه با یکدیگر تفاوت‌هایی خواهند داشت.

برای خوانندگان جوان، نام کلنسی احتمالا با سری بازی‌های ویدئویی اسپلینتر سل و اسپین آف بعدی آن شناخته می‌شود. با این حال، علاقه‌مندان به داستان‌های جاسوسی، کلنسی را از رمان‌های جاسوسی موفق او هم می‌شناسند، زیرا کلنسی پرکار، یکی از برجسته‌ترین نویسندگان این ژانر در کنار یان فلمینگ، خالق جیمز باند است.

موفقیت کلنسی باعث شد که بتواند کتاب‌های زیادی را در سراسر جهان به فروش برساند، اما با وجود فروش چشمگیر و تأثیر فرهنگی آن، اقتباس‌های سینمایی از آثار کلنسی بسیار کمتر است. داستان جاسوسی او کاملا مناسب یک اقتباس سینمایی بود، چرا که میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان درگیر خود کرد. با این حال، اقتباس‌های رسمی از نوشته‌های کلنسی بسیار کم بود (جک رایان از این قانون مستثنی است).

جک رایان، تحلیل‌گر CIA و ماموری است که از هوش سریع خود برای خنثی کردن حوادث بی‌شمار بین المللی استفاده می‌کند. در دنیای رمان‌های کلنسی، ماموران CIA افراد خوب و قابل اعتمادی هستند و جک رایان در میان آن‌ها یک قهرمان عادی به حساب می‌آید. او از یک تازه‌وارد کاملا بی‌عرضه و بی‌تجربه به سمت معاون مدیرعامل ارتقا می‌یابد.

پنج فیلم سینمایی و یک سریال از رمان‌های جک رایان کلنسی اقتباس شده‌ است، که کیفیت‌های متفاوتی دارند. در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

۶. سریال جک رایان تام کلنسی (Tom Clancy’s Jack Ryan)

کارگردان: گراهام رونالد

گراهام رونالد بازیگران: جان کرازینسکی، وندل پیرس، ابی کورنیش

جان کرازینسکی، وندل پیرس، ابی کورنیش محصول: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۱ از ۱۰۰

در رتبه‌بندی اخیر سریال‌های پرایم ویدئو، جک رایان تام کلنسی به عنوان بدترین اثر اقتباس شده از جک رایان شناخته می‌شود و این موضوع مطمئنا طرفداران بسیاری را که از این اکشن مهیج لذت می‌برند آزار می‌دهد، اما حضور جان کرازینسکی ستاره سریال آفیس در نقش جک رایان بازخوردهای خوبی داشته است.

فصل اول با تحسین گسترده‌ای روبرو شد، اما اسکان موقت فصل دوم در ونزوئلا یک سواستفاده شرم‌آور بود که باعث انتقاد نه تنها مخاطبان و منتقدان بلکه حتی دولت کشور ونزوئلا نیز شد. درکل تصمیم فصل دوم برای حذف تمام خشونت‌های رایان، شخصیتی کاملا یکنواخت و بی‌احساس از او ساخت.

آثار کلنسی اغلب به عیب‌پوشی حقیقت از سوی CIA متهم است، اما کرازینسکی شخصیتی اصلاح طلب را از جک رایان بازی می‌کند که حتی باعث عقب‌نشینی از وارد کردن اتهام به ادوارد اسنودن می‌شود.

۵. بازی‌های میهن‌پرستانه (Patriot Games)

کارگردان: فیلیپ نویس

فیلیپ نویس بازیگران: هریسون فورد، آن آرچر، پاتریک برگین

هریسون فورد، آن آرچر، پاتریک برگین محصول: ۱۹۹۲

۱۹۹۲ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳ از ۱۰۰

فیلم بازی‌های میهن‌پرستانه اولین اقتباس از آثار کلنسی بود که هریسون فورد نقش جک رایان مسن‌تر و باتجربه‌تری را در آن بازی می‌کند. نکته‌ی جالب توجه بازی متفاوت شان بین در نقش یک ضد شرور است و این کار جز اولین کارهای جدی او محسوب می‌شود که از فیلم‌های دیگرش ضعیف‌تر است.

فورد نقش رایان را خیلی جدی بازی می‌کند. او نمی‌تواند به خوبی از عهده‌ی نقش پرهیجانی که از الک بالدوین به او رسیده بربیاید. با این حال كلنسی از تغییرات زیادی که این فیلم در رمانش ایجاد می‌کند، ناراحت می‌شود.

۴. جک رایان: سرباز سایه (Jack Ryan: Shadow Recruit)

کارگردان: کنت برانا

کنت برانا بازیگران: کریس پاین، کنت برانا، کیرا نایتلی

کریس پاین، کنت برانا، کیرا نایتلی محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۵۴ از ۱۰۰

بازسازی جک رایان: سرباز سایه در سال ۲۰۱۴ با ورود به یک محدوده‌ی قوی‌تر و با ایجاد تغییراتی، سعی می‌کند تا محبوب‌ترین قهرمان کلنسی را ارتقا دهد.

جک رایان، با بازی کریس پاین، زرنگ‌تر و تیزهوش‌تر از نسخه‌های پیشین است. کیرا نایتلی، از ستارگان دزدان دریایی کارائیب، در نقش معشوقه‌ی رایان بازی بسیار جذابی دارد. در مقابل کنت برانا (کارگردان و یکی از نقش اصلی) خیلی خوب نقش شرور فیلم را بازی می‌کند و استعداد شرورانه بالایی از خود نشان می‌دهد. این نسخه از جک که او را به شخصیتی پویاتر تبدیل می‌کند، موفق‌تر است.

۳. خطر آشکار (Clear and Present Danger)

کارگردان: فیلیپ نویس

فیلیپ نویس بازیگران: هریسون فورد، ویلم دفو، آن آرچر

هریسون فورد، ویلم دفو، آن آرچر محصول: ۱۹۹۴

۱۹۹۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۰ از ۱۰۰

انتقاد بسیاری از منتقدین مبنی بر این‌که جک رایان هریسون فورد و CIA در نقش قهرمانان بزرگی در آمریکای جنوبی به تصویر کشیده شده‌اند، با توجه به حمایت این سازمان از شورشی‌ها در آن زمان، انتقاد درستی است. اما به لطف فیلم‌نامه تند و پرتنش جان میلیوس، خطر آشکار دومین فیلم مهم و قدرتمند برای جک رایان محسوب می‌شود.

در این فیلم گرایش شخصیت به ماهیت اصلی خود (در شجاعت و قهرمان بودن)، نسبت به فیلم بازی‌های میهن‌پرستانه بهتر و راحت‌تر احساس می‌شود.

۲. مجموع همه‌ی ترس‌ها (The Sum Of All Fears)

کارگردان: فیل آلدن رابینسون

فیل آلدن رابینسون بازیگران: بن افلک، مورگان فریمن، جیمز کرامول

بن افلک، مورگان فریمن، جیمز کرامول محصول: ۲۰۰۲

۲۰۰۲ امتیاز راتن تومیتوز: ۵۹ از ۱۰۰

مجموع همه‌ی ترس‌ها که اثر کمتر دیده شده‌ای از جک رایان است، تقریبا بهترین فیلم این مجموعه است. به روز کردن و تغییر شخصیت‌های شرور اصلی از تروریست‌های کلیشه‌ای خاورمیانه به نئونازی‌ها، این اطمینان را می‌دهد که خطری پیش‌بینی شده‌‌ در راه است.

طرح داستان که می‌گوید نئونازی‌ها سعی در ایجاد جنگی همه جانبه بین ایالات متحده و روسیه برای ایجاد یک ابر دولت فاشیست اروپایی دارند، بسیار پیچیده و طولانی است.

همان‌طور که گفته‌ شد، مجموع همه ترس‌ها یک فیلم اکشن مهیج و سیاسی است که هم نقاط قوت داستان کلنسی و هم جذابیت شخصیت جک رایان را به تصویر می‌کشد.

۱. شکار برای اکتبر سرخ (The Hunt For Red October)

کارگردان: جان مک تیرنان

جان مک تیرنان بازیگران: شان کانری، اسکات گلن، الک بالدوین

شان کانری، اسکات گلن، الک بالدوین محصول: ۱۹۹۰

۱۹۹۰ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ ز ۱۰۰

اولین فیلم جک رایان هم‌چنان قوی‌ترین اقتباس از آثار تام کلنسی و بهترین پروژه‌ای است که این شخصیت تاکنون در آن بازی کرده‌ است. الک بالدوین جوان نقش جک رایان تازه‌کار را بازی می‌کند. در این فیلم هنگامی که یک فرمانده زیردریایی روسی سرکش می‌شود و از اتحاد جماهیر شوروی فرار می‌کند، وارد یک حادثه بین‌المللی فاجعه بار می‌شود.

این فیلم اکشن و مهیج، علی‌رغم ورود به سینماها پس از پایان جنگ سرد، هنوز هم با انتقاداتی روبرو بود و به راحتی می‌توان دلیل آن را فهمید.

حتی بینندگانی که چیزی از آثار کلنسی نمی‌دانند، به لطف بازی عالی و تاثیرگذار شان کانری، تحول چشمگیر بالدوین در نقش کارمند تازه‌کار و بی‌تجربه CIA و کارگردانی خیلی خوب جان مک تیرنان، تحت تاثیر شکار برای اکتبر سرخ قرار می‌گیرند.

کارگردان فیلم جان سخت (The Die Hard) همواره در طول این اقتباس سینمایی از آثار تام کلنسی، اطمینان می‌دهد که فیلم شکار برای اکتبر سرخ بهترین پروژه‌ای است که بینندگان تاکنون در میان آثار او دیده‌اند.

