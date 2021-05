یک نظریه محبوب در فضای اینترنت حاکی از مرتبط بودن حوادث اتفاق افتاده در فیلم‌های انگاشته (Tenet)، تلقین (Inception) و میان ستاره‌ای (Interstellar) است، که به دنیای نولان خارج از سه گانه‌ی شوالیه تاریکی می‌پردازد.

کریستوفر نولان تمایل شدیدی به استفاده از نظریات تامل برانگیز مربوط به زمان و مکان در کار‌های خود دارد و این سه فیلم تحت تاثیر شدید این نظریه‌ها هستند. سه فیلم انگاشته، تلقین و میان‌ستاره‌ای راه‌کار‌هایی ابرمفهومی را برای نجات بشر ارائه می‌کنند و نظریه جهان نولان راه هوشمندانه‌ای برای نمایش تلاش‌های مرتبط بشر است.

فیلم تلقین (۲۰۱۰) راجع به دزدی به نام دام کاب، با بازی لئوناردو دی‌کاپریو است که به همراه تیمش از ضمیر ناخودآگاه قربانیانش، برای مشتر‌ی‌های خود اطلاعاتی را استخراج می‌کند. فیلم میان‌ستاره‌ای (۲۰۱۴) در مورد فضانوردی به نام کوپر، با بازی متیو مک‌کانهی است که به همراه فضانوردان دیگر به دنبال سیاره‌ای جایگزین برای زمین رو به نابودی می‌گردد. فیلم انگاشته (۲۰۲۰)، آخرین فیلم نولان، یک مامور از سازمان سیا (قهرمان) با بازی جان دیوید واشنگتن را توصیف می‌کند که ماموریت او دستکاری آنتروپی زمان به قصد جلوگیری از حمله‌ای از آینده به دنیای کنونی است. یک کاربر توئیتر با نام FILMDILFS نظریه جالب جهان نولانی را تعریف می‌کند که در آن بچه‌هایی که در فیلم تلقین وجود داشتند را به فیلم‌های میان‌ستاره‌ای و انگاشته مرتبط می‌داند و باور دارد که اولین شخصیت‌های معکوس و تکنولوژی آنتروپی در فیلم انگاشته از آن جا آمده‌اند.

قسمت اول نظریه جهان نولان این احتمال را می‌دهد که نیل (دستیار قهرمان در طول فیلم) و باربارا، دانشمندی که آنتروپی زمان اشیاء را توضیح داد، فرزندان دام کاب از فیلم تلقین باشند. بچه‌های دام در فیلم تلقین بسیار کوچک بودند، اما واضح بود که فرزند دختر او از فرزند پسرش کمی بزرگ‌تر است و این حقیقت می‌تواند به جوان‌تر بودن نیل از باربارا مرتبط باشد. این شخصیت‌ها هم‌چنین موهای قهوه‌ای روشن داشتند و این موضوع به دلیل تاکید نولان بر روی این قضیه (رابرت پتینسون برای بازی در این نقش رنگ موی خود را عوض کرد) حائز اهمیت است. این گمان با فرانسوی بودن باربارا (بازیگر نقش، کلمنس پوئزی فرانسوی است) و مادر فرزندان دام کاب (با بازی ماریون کوتیلارد که او هم فرنسوی است) تقویت می‌شود.

نظریه مرتبط بودن کودکان فیلم تلقین و شخصیت‌های انگاشته ممکن است کمی غیر واقعی به نظر برسد. زیرا نام فرزندان دام جیمز و فیلیپا بود. این نظریه تنها در صورتی صحت پیدا می‌کند که این فرزندان نام‌های خود را به باربارا و نیل تغییر داده باشند. با توجه به این که نام خانوادگی شخصیت‌ها در فیلم انگاشته مشخص نیست، این امکان وجود دارد که این کودکان نام خود را پس از مرگ مادرشان و ناپدید شدن احتمالی پدرشان در دنیایی از رویا، تغییر داده باشند. البته این حقیقت که باربارا مانند مادر خود لهجه فرانسوی و نیل لهجه‌ای انگلیسی دارد، به نظر منطقی نیست (خصوصا که پدر آن‌ها آمریکایی است). این موضوع تنها در صورتی می‌تواند قابل تامل باشد که دو کودک در زمانی از یک دیگر جدا شده و در کشور‌های متفاوتی بزرگ شده باشند. در غیر این صورت مرتبط دانستن دو فیلم انگاشته و تلقین نادرست است.

اما ارتباط بین فیلم‌های انگاشته و میان‌ستاره‌ای بیشتر بر پایه داستان این فیلم‌ها است. طبق این نظریه حوادث فیلم میان‌ستاره‌ای پس از انگاشته اتفاق می‌افتد که در آن بمب زمان به این دلیل ساخته شده بود که زمین را نابود کند و انگیزه این کار غیر قابل سکونت شدن سیاره زمین در آینده بود. از آن جایی که بمب زمان در فیلم انگاشته نابود شد، سیاره زمین در نهایت تبدیل به محلی غیر قابل سکونت شد و این دقیقا سرنوشتی است که در فیلم میان‌ستاره‌ای شاهد آن هستیم. ممکن است که شخصیت قهرمان از آینده تصمیم به طراحی نقشه‌های حوادث فیلم انگاشته و نابود کردن بمب زمان بگیرد زیرا می‌دانسته که سازمان‌های دولتی مانند ناسا مشغول چیدن نقشه‌هایی برای انتقال بشر از کره زمین به جای دیگری بوده‌اند.

با در نظر داشتن استفاده کریستوفر نولان از پس زمینه بحران بشری در تمامی فیلم‌هایش، فیلم‌های انگاشته و میان‌ستاره‌ای (و تا حدودی تلقین) می‌توانند فقط فیلم‌هایی با موضوع مشابه راجع به پایان بشر و پاسخ به آن باشند و لزوما در دنیایی مشترک اتفاق نیافتند. تمام شخصیت‌های مثبت انگاشته (قهرمان و نیل) و میان‌ستاره‌ای (کوپر، برند و مورف) می‌خواهند با به کارگیری ابرمفهوم‌هایی علمی زمین را از بحران نجات دهند. آن‌ها در شرایطی که امیدی وجود ندارد با دشمن‌های خود رو به رو می‌شوند. در فیلم انگاشته شخص سیتور می‌خواهد با بمب زمان بشر را نابود کند و در فیلم میان‌ستاره‌ای پروفسور برند و دکتر من از انسان‌های ساکن زمین قطع امید کرده و به تخریب نقشه‌های نجات آن‌ها می‌پردازد. بینندگان فیلم‌های نولان باید تا فیلم بعدی او صبر کنند تا ببینند آیا احتمالات این نظریات قوت پیدا می‌کنند یا تضعیف می‌شوند.

