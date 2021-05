نود چهارمین مراسم اسکار در ۲۷ فوریه‌ی ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد و تا فصل جوایز پیش رو تنها ده ماه زمان داریم. در این مقاله ۲۵ فیلم که احتمالا در اسکار ۲۰۲۲ حضور دارند را با هم بررسی می‌کنیم.

نود و سومین مراسم اسکار در شرایطی که جهان با ویروس منحوس کرونا دست به گریبان است برگزار شد و «سرزمین آواره‌ها» (Nomadland) جایزه بهترین فیلم را کسب کرد تا کم‌رمق‌ترین فصل جوایز به پایان برسد. در شرایطی که تا اسکار ۲۰۲۲ تنها ده ما فرصت داریم، کم‌کم زمان پیش‌بینی فیلم‌ها رسیده است.

به جز تاریخ برگزاری، اطلاعات زیادی از مراسم پیش رو منتشر نشده و فقط می‌دانیم تعداد نامزدهای بخش بهترین فیلم به عدد ۱۰ رسیده است. به علت همه‌گیری کرونا، فیلم‌های پلتفرم‌های دیجیتالی (VOD) و سرویس‌های استریم که برای اکران عمومی هم برنامه‌ریزی شده بودند، در اسکار ۲۰۲۱ حضور داشتند در صورتی که هنوز مشخص نیست این قانون در مورد نود و چهارمین مراسم اسکار هم صدق می‌کند یا نه؟

ذکر یک نکته پیش از معرفی فیلم‌ها ضروری است؛ فیلم‌های این فهرست نامزدهای بالقوه‌ی اسکار هستند و بر اساس سوابق سازندگان و سلیقه‌ی داوران در دوره‌های پیشین انتخاب شدند. پس فعلا از فیلم‌هایی مثل «دیشب در سوهو» (Last Night in Soho)، «آنت» (Annette) و «بندتا» (Benedetta) چشم‌پوشی می‌کنیم اما ممکن است پس از اکران مورد توجه اعضای آکادمی قرار بگیرند.

شمارنده‌ی کارت (The Card Counter)

کارگردان: پل شریدر

پل شریدر بازیگران: اسکار آیزاک، تای شرایدن، تیفانی هدیش، شیا لباف، ویلیام دفو

پل شریدر فیلم‌نامه‌نویس مطرحی است که در «راننده تاکسی » (Taxi Driver)، «گاو خشمگین» (Raging Bull) و «آخرین وسوسه‌ی مسیح» (The Last Temptation of Christ) همکاری درخشانی با مارتین اسکورسیزی داشت. در سال ۲۰۱۸ برای فیلم «نخستین اصلاح شده» (First Reformed) برنده‌ی اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی غیر اقتباسی شد.

شمارنده‌ی کارت نتیجه‌ی آخرین تلاش شریدر در مقام فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان است که پاییز امسال منتشر خواهد شد. ماجرای فیلم درباره‌ی یک قمارباز حرفه‌ای (اسکار آیزاک) است. او مربی مرد جوانی می‌شود که قصد دارد از دشمن مشترکشان انتقام بگیرد.

پل شریدر و فیلمش از نامزدهای بالقوه‌ی اسکار ۲۰۲۲ هستند اما از اسکار آیزاک گواتمالایی هم نباید غافل شد که با وجود عملکرد خوبش در فیلم‌هایی مثل «اکس ماشینا» (Ex Machina) و «جنگ ستارگان: آخرین جدای» (Star Wars: The Last Jedi) تا به حال نامزد اسکار نشده. با توجه به اینکه فیلم‌نامه‌های شریدر معمولا با درخشش بازیگران اصلی همراه است؛ بنابراین می‌توانیم یک نامزدی اسکار را برای آیزاک کنار بگذاریم.

فیلم‌ها و ستاره‌های کن ۲۰۲۱؛ فرهادی با قهرمان می‌آید

بهترین نقش‌آفرینی‌های سینما در قرن ۲۱ از نگاه نیویورکر

ساگی باتم (Soggy Bottom)- نام موقت فیلم

کارگردان: پل توماس اندرسون

پل توماس اندرسون بازیگران: بردلی کوپر، کوپر هافمن، شان پن، النا هایم، بنی سفدی

در کارنامه‌ی پل توماس اندرسون دو نامزدی بهترین کارگردانی برای فیلم‌های «رشته خیال» (Phantom Thread) و «خون به پا خواهد شد» (There Will Be Blood)، چهار نامزدی بهترین فیلم‌نامه برای فیلم‌های «مگنولیا» (Magnolia)، «شب‌های بوگی» (Boogie Nights)، «خباثت ذاتی» (Inherent Vice)، «خون به پا خواهد شد» و دو جایزه‌ی بهترین فیلم برای «رشته خیال» و «خون به پا خواهد شد» مشاهده می‌شود؛ پس با وجود این سوابق درخشان از گزینه‌های مورد انتظار داوران است.

ساگی باتم نام موقت تازه‌ترین اثر اندرسون است. این فیلم توسط مترو گلدن ماینر (MGM) تولید شده و یونایتد آرتیستس (UAR) آن را در تعطیلات کریسمس از پلتفرم‌های اینترنتی پخش خواهد کرد. نمایش ساگی باتم از ۲۶ نوامبر به صورت محدود آغاز و از ۲۵ دسامبر به صورت سراسری در سینماها اکران می‌شود.

ماجرای ساگی باتم در دهه‌ی ۷۰ میلادی می‌گذرد و درباره‌ی دانش‌آموز دبیرستانی است که با یک بازیگر و کارگردان معروف دوست می‌شود. بردلی کوپر بازیگر اصلی فیلم است که هشت بار نامزدی اسکار شده. شاید این بار خوش‌شانس باشد و مجسمه طلایی اسکار ۲۰۲۲ را به خانه ببرد. همچنین شنیده‌ها حاکی از حضور یک بازیگر جوان با استعداد در کنار کوپر است.

حرف‌های کارگردان خون به پا خواهد شد، بهترین فیلم هزاره‌ی سوم به انتخاب گاردین

کوچه کابوس (Nightmare Alley)

کارگردان: گی‌یرمو دل تورو

گی‌یرمو دل تورو بازیگران: بردلی کوپر، کیت بلانشت، تونی کولت، رونی مارا، ران پرلمن، ران پووینلی، ریچارد جنکینز، مایکل شنون

کوچه کابوس یکی از فیلم‌های ترسناک فهرست است که با رده‌ی سنی بزرگ‌سال اکران می‌شود و فضای به شدت سنگین و تاریکی دارد. گی‌یرمو دل تورو با «شکل آب» (The Shape of Water‎) در اسکار ۲۰۱۸ درخشید که در ۱۳ رشته نامزد شد و جایزه‌ی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین طراحی صحنه و بهترین موسیقی را به دست آورد.

داستان کوچه کابوس از رمان ویلیام لیندزی گریشام اقتباس شده و ماجرای آن درباره‌ی کلاه‌برداری است که خودش را به عنوان یک معلم مذهبی معرفی می‌کند تا افراد مختلف را طعمه قرار دهد.

دل تورو پیش‌تر گفته بود کوچه کابوس یکی از ترسناک‌ترین فیلم‌های او است که با درجه‌ی سنی بزرگ‌سال اکران می‌شود اما حتی برای این سنین هم وحشتناک است. از المان‌های فانتزی و تخیلی سینمای دل تورو در فیلم خبری نیست و در عوض با یک اثر نوآر سروکار داریم. کوچه کابوس ۳ دسامبر اکران خواهد شد و یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های اسکار ۲۰۲۲ است.

۳۱ ترکیب هجان‌انگیز بازیگر و کارگردان که در سال ۲۰۲۱ خواهیم دید

تل‌ماسه (Dune)

کارگردان: دنی ویلنوو

دنی ویلنوو بازیگران: تیموتی شالامی، ربکا فرگوسن، جاش برولین، اسکار آیزاک، جیسون موموآ، خاویر باردم، دیوید باتیستا، زندیا

حضور «بلید رانر ۲۰۴۹» (Blade Runner 2049) در کارنامه‌ی دنی ویلنوو کافی است که جدیدترین فیلم علمی تخیلی او را از گزینه‌های مورد انتظار داوران اسکار بدانیم.

«ورود» (Arrival) یکی از بهترین آثار ویلنوو است که نامزد ۸ اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شد و جایزه‌ی بهترین صداگذاری را هم برد. «بلید رانر ۲۰۴۹» در ۵ رشته نامزد شد و جایزه‌ی بهترین فیلم‌برداری و بهترین جلوه‌های ویژه را از آن خود کرد. پیش‌بینی می‌شود تل‌ماسه هم از همین فرمول پیروی کند.

فیلم از رمان فرانک هربرت اقتباس شده و بازسازی تل‌ماسه‌ی دیوید لینچ است که در سال ۱۹۸۴ ساخته شد. داستان در سیاره‌ی آراکیس رخ می‌دهد که به خاطر طبیعت بیابانی‌اش به تل‌ماسه مشهور است و گروه‌های مختلف برای منابع با ارزش این سیاره نزاع می‌کنند.

گریک فریزر فیلم‌بردار نامزد اسکار و آهنگساز معروف هانس زیمر در این فیلم با ویلنوو همکاری دارند که از اصلی‌ترین شانس‌های اسکار به حساب می‌آیند. همچنین با وجود ترکیب کهکشانی بازیگران و داستان علمی تخیلی احتمالا در اکران عمومی هم موفق عمل خواهد کرد. تل‌ماسه ۱ اکتبر ۲۰۲۱ اکران می‌شود.

۲۰ فیلم دلخواه دنی ویلنوو؛ سرک کشیدن به جهان هیچکاک، کوئن‌ها و…

قدرت سگ (The Power of the Dog)

کارگردان: جین کمپیون

جین کمپیون بازیگران: بندیکت کامبربچ، کریستن دانست، جسی پلمونس، توماسین مک کنزی، کدی اسمیت- مک فی

جین کمپیون با فیلم «پیانو» (The Piano) دومین زنی بود که در بخش بهترین کارگردانی نامزد شد و جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه‌ی غیر اقتباسی را دریافت کرد. کمپیون پس از سال‌ها با قدرت سگ که اقتباسی از رمان توماس ساویج است به سینماها برمی‌گردد. در این فیلم سینمایی بازیگرانی مثل بندیکت کامبربچ، کریستین دانست و جسی پلمونس حضور دارند، با این اوصاف با یکی از کنجکاوی برانگیزترین فیلم‌های اسکار ۲۰۲۲ طرف هستیم.

جین کمپیون به خاطر کارگردانی سریال‌هایی مثل «بالای دریاچه» (Top of the Lake) و «بالای دریاچه: دختر چینی» (Top of the Lake: China Girl) شناخته می‌شود. «ستاره‌ی فروزان» (Bright Star) آخرین فیلم سینمایی بود که در سال ۲۰۰۹ نویسندگی و کارگردانی کرد و حالا پس از نزدیک به ۱۳ سال با قدرت سگ به فصل جوایز بازمی‌گردد.

قدرت سگ حال و هوایی وسترن دارد و ماجرای آن درباره‌ی دو برادر است که صاحب مزرعه‌ای در ایالت مونتانا هستند. برادر کوچک‌تر با زنی محلی ازدواج می‌کند و برادر بزرگ‌تر این موضوع را دستاویز یک بلوای خانوادگی و جنگ تمام‌عیار می‌کند.

اولین اکران رسمی قدرت سگ در جشنواره کن است و احتمال دارد کمپیون رکورد خودش به عنوان اولین زنی که موفق به دریافت نخل طلا شده را بشکند و دومین جایزه را هم به دست آورد. همچنین نتفلیکس حق پخش فیلم را خریده و قرار است هم زمان در بعضی از سینماهای استرالیا هم اکران شود.

فیلم‌ها و ستاره‌های نتفلیکس در سال ۲۰۲۱؛ از دی‌کاپریو تا راک

خاندان گوچی (House of Gucci)

کارگردان: ریدلی اسکات

ریدلی اسکات بازیگران: لیدی گاگا، آدام درایور، جرد لتو، آل پاچینو، جک هیوستون، سلما هایک

خاندان گوچی بی‌شک یکی از پر سر و صداترین فیلم‌های اسکار ۲۰۲۲ است و با وجود داستان جنجالی، گروه بازیگری و عوامل سازنده، پیش‌بینی می‌شود در رشته‌های زیادی نامزد شود.

ریدلی اسکات یکی از بهترین کارگردان‌های دنیا است که علیرغم ۴ نامزدی هنوز موفق به کسب اسکار بهترین کارگردانی نشده اما امسال علاوه بر خاندان گوچی، آخرین دوئل (در ادامه در مورد این فیلم بیش‌تر توضیح می‌دهیم) را هم در صف اکران دارد و باید ببینیم آیا در سال ۲۰۲۲ طلسم را می‌شکند یا نه.

خاندان گوچی روایتگر ترور پر سروصدای مائوریتزیو گوچی توسط همسر سابقش پاتریزیا رجیانی است. لیدی گاگا ایفاگر نقش پاتریزیا است و این فیلم می‌تواند سنگ محک خوبی برای اثبات قدرت بازیگری‌اش باشد. در کنار گاگا بازیگران برنده‌ی اسکاری مثل آل پاچینو و جرد لتو حضور دارند و احتمالا از این گروه بازیگری چند نامزد اسکار خواهیم داشت. خاندان گوچی پاییز ۲۰۲۱ اکران خواهد شد.

۱۰ فیلم ضعیف از کارگردان‌های درجه یکی که ناامیدمان کردند

داستان کناره‌ی غربی (West Side Story)

کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ بازیگران: انسل الگورت، ریچل زیگلر، ریتا مورنو، کوری استول، برایان دارسی جیمز

آثار استیون اسپیلبرگ همیشه کنجکاوی برانگیز هستند و حالا او با فیلم موزیکال داستان کناره‌ی غربی برگشته و بعد از اسکار بهترین کارگردانی برای «نجات سرباز رایان» (Saving Private Ryan) و «فهرست شیندلر» (Schindler’s List) برای سومین اسکار دورخیز کرده است.

اما فیلم تازه‌ی اسپیلبرگ تاریخچه‌ی شنیدنی دارد؛ نمایش‌نامه‌ای به همین نام برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ روی صحنه‌ی برادوی رفت که برگرفته از رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر بود. در سال ۱۹۶۱ فیلم موزیکالی بر اساس این نمایش‌نامه ساخته و برنده‌ی ۱۰ جایزه‌ی اسکار شد و یکی از بهترین فیلم‌های موزیکال تمام دوران لقب گرفت. اسپیلبرگ این نمایشنامه معروف را برای دومین بار به نویسندگی تونی کوشنر بازسازی کرده است.

داستان کناره‌ی غربی درباره‌ی دعوای بین دو گنگ خیابانی است که منجر به یک رابطه‌ی عاشقانه میان دو نفر از اعضا می‌شود. جالب است بدانید ریتا مورنو که در نسخه‌ی ۱۹۶۱ جایزه‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل را دریافت کرده بود، در نسخه‌ی ۲۰۲۱ هم حضور دارد.

۲۰ فیلم محبوب استیون اسپیلبرگ؛ از کارتون دامبو تا فیلم نولان

۷ فیلم‌ساز بزرگ که دنیای ما را دگرگون کردند

در ارتفاعات (In The Heights)

کارگردان: جان ام. چو

جان ام. چو بازیگران: آنتونی راموس، کوری هاکینز، ملیسا باررا، لزلی گریس، اولگا مردیز، دافنه رابین-وگا

اسکار ۲۰۲۲ می‌تواند فرصتی برای زورآزمایی در ارتفاعات و داستان کناره‌ی غربی به عنوان دو فیلم موزیکال برتر سال باشد. در ارتفاعات هم مثل رقیب سرسختش از یک نمایش‌نامه‌ی قدیمی اثر لین-منوئل میرندا اقتباس شده. فیلم روایتگر داستان صاحب یک مغازه‌ی خواربارفروشی است که احساسات متناقضی را در آستانه‌ی بازنشستگی تجربه می‌کند.

اولین نمایش جهانی فیلم در جشنواره‌ی جهانی ترایبکا است سپس در ۱۱ ژوئن همزمان با اکران در سینماها از HBO Max هم پخش می‌شود و احتمالا با حال و هوای به شدت تابستانی‌اش مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد.

گروه بازیگری در ارتفاعات متشکل از بازیگران جوان و تازه‌کار است که اگر پیش‌بینی‌ها درست از آب درآید، می‌توانند نظرات مثبت اعضای آکادمی اسکار را جلب کنند.

۲۰ فیلم مهم که تابستان ۲۰۲۱ روی پرده‌ی سینماهای جهان می‌روند

گزارش فرانسوی (The French Dispatch)

کارگردان: وس اندرسن

وس اندرسن بازیگران: فرانسیس مک دورمند، بیل مری، تیموتی شالامی، جفری رایت

وس اندرسن شگفت‌انگیز ۳ سال پس از استاپ موشن «جزیره سگ‌ها» (Isle of Dogs) نامزد جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم پویانمایی و بهترین موسیقی، با گزارش فرانسوی به سینماها بازمی‌گردد. «هتل بزرگ بوداپست» (The Grand Budapest Hotel) آخرین فیلم سینمایی بلند اندرسن، نامزد ۹ اسکار شد و جایزه بهترین موسیقی، بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس و بهترین چهره‌پردازی را برد.

اما فقط سوابق درخشان اندرسون نیست که گزارش فرانسوی را به یکی از شانس‌های بالقوه‌ی اسکار تبدیل می‌کند، بلکه از حضور فرانسیس مک دورموند برنده‌ی ۳ اسکار که آخرین جایزه‌اش را برای فیلم سرزمین آواره‌ها کسب کرد هم نباید غافل شد.

گزارش فرانسوی با الهام از زندگی واقعی گزارشگرهای نیویورکر، روایتگر کارمندان یک مجله‌ی اروپایی است که تصمیم می‌گیرند برای سه واقعه‌ی مهم یادمان چاپ کنند. این سه واقعه عبارت‌اند از حبس یک هنرمند، گروگان‌گیری و شورش‌های دانشجویی. اولین نمایش جهانی گزارش فرانسوی در جشنواره‌ی کن ۲۰۲۱ خواهد بود.

۳۰ فیلمنامه‌نویس برتر تاریخ سینما؛ از چارلی کافمن تا وودی آلن

آخرین دوئل (The Last Duel)

کارگردان: ریدلی اسکات

ریدلی اسکات بازیگران: مت دیمون، بن افلک، آدام درایور، جودی کومر

ریدلی اسکات تنها کارگردان این فهرست است که برای جلب نظر اعضای آکادمی ۲ شانس دارد؛ بنابراین حتی اگر با خاندان گوچی موفق عمل نکند احتمال دارد با آخرین دوئل نظرات را دوباره به سمت خود برگرداند.

آخرین دوئل با اقتباس از رمان «آخرین دوئل: داستان واقعی محاکمه با مبارزه در فرانسه‌ی قرون وسطی» اثر اریک جاگر توسط برندگان اسکار مت دیمون و بن افلک نوشته شده و یک داستان حماسی قرن ۱۴ را پیگیری می‌کند. بن افلک ایفاگر یکی از نقش‌های مکمل است اما مت دیمون و آدام درایور نقش‌های اصلی را بر عهده دارند. ماجرا درباره‌ی دو شوالیه به نام‌های ژان دوکاروژ و ژاک لو گری است که پس از تعرض دوکاروژ به همسر گری، با یکدیگر وارد دوئلی مرگبار می‌شوند.

داریوش وولسکی فیلم‌بردار لهستانی، آخرین دوئل را ورژن ریدلی اسکاتی فیلم ژاپنی «راشمون» (Rashomon) توصیف کرده است.

۴۲ فیلم که در سال ۲۰۲۱ نباید از دست دهید

تابستان روح (Summer of Soul)

کارگردان: کوئست لاو

کوئست لاو بازیگران: استیوی واندر، بی.بی کینگ

این مستند توسط دی جی معروف، کوئست لاو کارگردانی شد و در جشنواره‌ی ساندنس توجه‌های زیادی را به خود جلب کرد. پیش‌بینی می‌شود در اسکار ۲۰۲۲ همین روند را طی کند. ماجرا درباره‌ی وقایع جشنواره‌ی فرهنگی هنری هارلم در سال ۱۹۶۹ است که به بلک وودستاک هم معروف است.

این جشنواره در راستای ترویج سیاست غرور سیاه در حوالی نیویورک برگزار شد و در کنسرت‌های مختلفش بیش از ۳۰۰۰۰۰ حضور داشتند. فیلم‌های جشنواره‌ی هارلم بیش از ۵۰ سال اجازه پخش نداشتند و برای اولین بار در مستند تابستان روح به نمایش درآمدند. از جمله هنرمندانی که در این جشنواره حضور داشتند می‌توان به بی.بی. کینگ، استیوی واندر، هیو ماسکلا و نینا سیمون اشاره کرد.

آشتی اسکار با فیلم‌های مستقل جشنواره‌ی ساندنس؛ از میناری تا پدر

تراژدی مکبث (The Tragedy of Macbeth)

کارگردان: جوئل کوئن

جوئل کوئن بازیگران: دنزل واشینگتن، فرانسیس مک دورموند، برندان گلیسون

اقتباس سیاه و سفید جوئل کوئن از نمایشنامه‌ی مکبث با بازی دنزل واشینگتن و فرانسیس مک دورموند در نقش مکبث و لیدی مکبث، چیزی نیست که اعضای آکادمی اسکار از آن بگذرند. مکبث روایتگر ماجرای یک لرد اسکاتلندی است که با حقه‌های سه جادوگر و همسر طمع‌کارش تصمیم می‌گیرد برای پادشاه شدن همه‌ی ارزش‌های اخلاقی را زیر پا بگذارد.

جوئل کوئن داستان مکبث و لیدی مکبث را در ۶۰ سالگی‌شان روایت می‌کند؛ بنابراین با توجه به بالا بودن سن شخصیت‌ها نسبت به نسخه‌ی اصلی، عامل اضطرار و کم بودن فرصت به قصه اضافه می‌شود و این درام غم‌انگیز را به نوعی تریلر تبدیل می‌کند. مک دورموند، برنده‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن برای سرزمین آواره‌ها در این رابطه گفت:

«عامل اضطرار، فشار زمانی خاصی را به شخصیت‌ها وارد و به داستان‌پردازی هم کمک می‌کند و این درخشش حقیقی اقتباس جوئل است. در این فیلم یک تعلیق واقعی داریم؛ چون زمان نه‌تنها برای شخصیت‌های اصلی رو به پایان است بلکه داستان را هم پیش می‌برد».

هنوز تاریخ دقیقی برای اکران تراژدی مکبث اعلام نشده اما با توجه به اتمام مراحل فیلم‌برداری احتمالا به اسکار ۲۰۲۲ می‌رسد.

فیلم‌هایی که کرونا متوقفشان کرد؛ از ماتریکس تا آواتار

آمرزیدگان فراوان شهر نیوآرک (The Many Saints of Newark)

کارگردان: آلن تیلور

آلن تیلور بازیگران: آلساندرو نیوولا، جان برنثال، ویرا فارمیگا، کوری استول، بیلی مگنوسن، ری لیوتا، مایکل گاندولفینی

فیلمی که سریال بازها سال‌ها در انتظارش هستند بالاخره در پاییز ۲۰۲۱ اکران می‌شود و شانس زیادی برای جلب نظر اعضای آکادمی اسکار دارد. آمرزیدگان فراوان شهر نیوآرک پیش‌درآمد سریال محبوب «خانواده سوپرانو» (The Sopranos) است و ماجراهای شکل‌گیری گانگستر بزرگ تونی سوپرانو و خانواده تبهکارش را در دهه‌ی ۶۰ میلادی به تصویر می‌کشد.

خانواده سوپرانو یکی از محبوب‌ترین آثار HBO است که ۶ فصل و ۸۶ قسمت دارد و در مجموع ۱۱۱ بار نامزد امی شد و ۲۱ جایزه را برد.

جالب است بدانید مایکل گاندولفینی پسر جیمز مایکل گاندولفینی در نقش جوانی‌های تونی سوپرانو بازی می‌کند و راه پدرش را برای ایفای نقش این شخصیت مرموز ادامه می‌دهد.

۲۷ فیلم و سریال جدید که در سال ۲۰۲۱ توسط HBO Max منتشر خواهد شد

زمانی برای مردن نیست (No Time to Die)

کارگردان: کری فوکوناگا

کری فوکوناگا بازیگران: دنیل کریگ، رامی ملک، لئا سیدو، لاشانا لینچ، بن ویشاو، نائومی هریس

زمانی برای مردن نیست آخرین فیلم از سری جیمز باند بالاخره پس از تعویق‌های پی‌درپی ۸ اکتبر اکران خواهد شد. این فیلم آخرین حضور دنیل کریگ در نقش جیمز باند و مامور ۰۰۷ بعدی یک خانم با بازی لاشانا لینچ است.

سری فیلم‌های جیمز باند همیشه در رشته‌های فنی مورد توجه اعضای آکادمی اسکار قرار می‌گیرند اما تا به حال جایزه‌ی بهترین فیلم را نبردند. باید ببینیم زمانی برای مردن نیست می‌تواند این طلسم را بشکند یا نه.

«اسکای فال» (Skyfall) علیرغم نظر مثبت منتقدان موفق به دریافت هیچ‌کدام از جوایز اصلی اسکار نشد اما مجموعا ۵ جایزه به دست آورد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به بهترین فیلم‌برداری، بهترین صداگذاری و بهترین ترانه‌ی اصلی برای ادل اشاره کرد.

ماجراهای زمانی برای مردن نیست مربوط به ۵ سال پس از اسپکتر است و این بار جیمز باند درگیر پرونده‌ی ربایش یک دانشمند می‌شود. فیلم از همین حالا نامزد بالقوه‌ی بهترین فیلم‌برداری برای لینوس ساندگرن و بهترین ترانه‌ی اصلی برای بیلی آیلیش در مراسم اسکار ۲۰۲۲ است.

رتبه‌بندی ۶ بازیگر جیمز باند از بدترین تا بهترین

گریه کن ماچو (Cry Macho)

کارگردان: کلینت ایستوود

کلینت ایستوود بازیگران: کلینت ایستوود، ادواردو مینت، ناتالیا تراون

گریه کن ماچو آخرین اثر کلینت ایستوود افسانه‌ای از مورد انتظارترین فیلم‌های امسال است. «جی ادگار» (J. Edgar)، «تک‌تیرانداز آمریکایی» (American Sniper)، «سالی» (Sully) و «ریچارد جول» (Richard Jewell‎) چهار فیلم آخر ایستوود در فصل جوایز خوش‌شانس نبودند اما با توجه به اینکه او ۹۰ سال دارد اگر گریه کن ماچو فیلم خوبی باشد، شک نکنید هیاهوی زیادی به پا خواهد کرد و آکادمی از خیر تقدیر از ایستوود نخواهد گذشت.

گریه کن ماچو روایتگر زندگی یک تعلیم‌دهنده‌ی اسب است که در سن پیری تصمیم می‌گیرد برای به دست آوردن ۵۰ هزار دلار یک پسر جوان را از مادرش برباید و به پدرش تحویل دهد. جالب است بدانید پیش‌تر آرنولد شوارتزنگر برای نقش اصلی انتخاب شده بود اما به علت تداخل کاری از خیر آن گذشت تا خود ایستوود ایفای آن را بر عهده بگیرد.

با توجه به اینکه تک‌تیرانداز آمریکایی در گیشه بسیار موفق عمل کرد و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در سراسر دنیا فروخت، پیش‌بینی می‌شود گریه کن ماچو هم از همین فرمول پیروی کند.

۱۲ وسترن کلینت ایستوود از بدترین تا بهترین

شاه ریچارد (King Richard)

کارگردان: رینالدو مارکوس گرین

رینالدو مارکوس گرین بازیگران: ویل اسمیت، جان برنتال، سالیا سیدلی، دمی سینگلتون، آنجانو الیس

از آخرین باری که ویل اسمیت برنده‌ی جایزه‌ی اسکار شد ۱۵ سال می‌گذرد و اگر بیوگرافی ورزشی شاه ریچارد فیلم خوبی از آب درآید، شانس زیادی برای تصاحب این مجسمه‌ی طلایی دارد.

فیلم نگاهی به روند شکل‌گیری شخصیت ورزشی ونوس و سرنا ویلیامز تحت مربی‌گری پدرشان ریچارد ویلیامز دارد. ویل اسمیت در نقش ریچارد ظاهر شده است و پس از «علی» (Ali) و «در جستجوی خوشبختی» (The Pursuit of Happyness) برای سومین اسکار بازیگری دورخیز کرده.

«علاءالدین» (Aladdin) و «پسران بد برای زندگی» (Bad Boys for Life) آخرین فیلم‌های اسمیت هستند که عملکرد بسیار موفقی در گیشه داشتند. به نظر می‌رسد او با شاه ریچارد هم زمان نظر مثبت منتقدان و مخاطبان را جلب خواهد کرد. این فیلم از ۱۹ نوامبر هم زمان از سینماها و HBO Max پخش خواهد شد.

بهترین بازی‌های ویل اسمیت

افسون/ لوکا (Encanto/ Luca)

کارگردان: بایرون هاوارد/ انریکو کاساروسا

این دو انیمیشن به صورت انحصاری برای دیزنی پلاس ساخته شدند و قرار است هم زمان با پخش از این سرویس در سینماها هم اکران شوند؛ بنابراین اگر قوانین اسکار ۲۰۲۱ (مبنی بر داوری فیلم‌هایی که از سرویس‌های استریم پخش می‌شوند و برای اکران در سینماها ها برنامه‌ریزی شده‌اند) تغییر نکند، می‌توانند از بخت‌های اسکار ۲۰۲۲ باشند.

«افسون» (Encanto) محصول مشترک والت دیزنی پیکچرز و استودیو انیمیشن والت دیزنی است و داستان آن درباره‌ی دختر کلمبیایی است که در خانواده‌ای که قدرت‌های جادویی دارند، یک آدم معمولی است. افسون توسط خالقان انیمیشن محبوبِ «زوتوپیا» (Zootopia) ساخته‌شده و پیش‌بینی می‌شود عملکرد موفقی در گیشه خواهد داشت و نظر مثبت منتقدان را جلب می‌کند. همچنین موسیقی و دیالوگ‌های موزیکال فیلم توسط لین-منوئل میرندا خلق‌شده که پیش‌تر با «همیلتون» (Hamilton‎) درخشیده بود.

انیمیشن مورد انتظار بعدی «لوکا» (Luca) اثر انریکو کاساروسا ایتالیایی است که تازه‌ترین ساخته‌ی پیکسار است. ماجرا درباره‌ی پسر نوجوانی است که در آستانه‌ی سن بلوغ تعطیلات تابستانی خود را می‌گذراند اما با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شود.

با توجه به موفقیت‌های انیمیشن «روح» (Soul) و کسب دو جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم پویانمایی و بهترین موسیقی فیلم، پیش‌بینی می‌شود لوکا هم همین روند را طی کند و از محبوب‌ترین انیمیشن‌های امسال باشد.

تریلر جدید انیمیشن لوکا نوید یک سفر خیال‌انگیز ساحلی را می‌دهد

بالا را نگاه نکن (Don’t Look Up)

کارگردان: آدام مک کی

آدام مک کی بازیگران: لئوناردو دی کاپریو، جنیفر لارنس، راب مورگان، مریل استریپ، کیت بلانشت، کریس ایوانز، جونا هیل، تیموتی شالامی، آریانا گرانده

با یک نگاه سرسری به فهرست بازیگران متوجه می‌شوید که با پرستاره‌ترین فیلم امسال طرف هستید. بالا را نگاه نکن یک کمدی عجیب‌وغریب به کارگردانی آدام مک کی است که نشان داده با آثاری مثل «معاون» (Vice) و «رکود بزرگ» (The Big Short) علاوه بر اینکه نبض مخاطب را به خوبی می‌شناسد، رگ خواب منتقدان را هم در دست دارد.

مک کی در مصاحبه‌ای اعلام کرده بالا را نگاه نکن کمدی در حال و هوای رکود بزرگ است. فیلمی که پنج نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را به دست آورد و اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را هم برد.

فیلم روایتگر داستان دو ستاره‌شناس سطح پایین (با بازی لئوناردو دی کاپریو و جنیفر لارنس) است که مجبور می‌شوند وارد یک تور تبلیغاتی شوند و به مردم درباره‌ی احتمال برخورد یک شهاب‌سنگ به زمین هشدار دهند. بالا را نگاه نکن در نوامبر یا دسامبر از نتفلیکس پخش خواهد شد.

۷ فیلمی که باید به توصیه لئوناردو دی‌کاپریو ببینید

تیک‌تیک… بوم (Tick, Tick… Boom)

کارگردان: لین-منوئل میرندا

لین-منوئل میرندا بازیگران: اندرو گارفیلد، الکساندرا شیپ، ونسا هاجنز، رابین دوژسوس، جوشوا هنری، جودیت لایت

لین-منوئل میرندا با «در ارتفاعات» (In The Heights)، «افسون» (Encanto) و «تیک‌تیک… بوم» (Tick, Tick… Boom) جایگاه رویایی در فصل جوایز ۲۰۲۲ دارد و از همین حالا از نامزدهای بالقوه‌ی اسکار در رشته‌های مختلف است.

میراندا پیش‌تر با تئاتر موزیکال «همیلتون» (Hamilton‎) درخشیده بود و نامزد ۱۷ جایزه‌ی تونی شد که از این تعداد ۱۱جایزه را کسب کرد.

تیک‌تیک… بوم از تئاتر موزیکالی به همین نام اثر جاناتان لارسون اقتباس شده و داستان یک آهنگساز تئاتر است که در آستانه رسیدن به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌اش با بحران ۳۰ سالگی مواجه می‌شود. نتفلیکس با کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره موفق شد حق پخش این فیلم را به دست آورد. تیک‌تیک… بوم یکی از اصلی‌ترین گزینه‌هایش برای درو کردن جوایز اسکار ۲۰۲۲ است.

۱۰ فیلم اول کارگردانان مشهور که در فهرست ۲۵۰ اثر برتر IMDb قرار دارند

عبور (Passing)

کارگردان: ربکا هال

ربکا هال بازیگران: الکساندر اسکارسگارد، تسا تامپسون، روث نیگا

عبور اولین تجربه‌ی کارگردانی ربکا هال و فیلم تحسین‌شده‌ی جشنواره‌ی ساندنس است. ماجرای دو زن دورگه‌ی آفریقایی- آمریکایی را روایت می‌کند که درگیر زندگی هم و مشکلاتی می‌شوند که در جامعه‌ی سفیدپوستان آمریکایی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

عبور از رمانی نوشته‌ی نلا لارسن اقتباس شده و در جشنواره‌ی ساندنس نظر منتقدان ایندی وایر را به خود جلب کرد. نتفلیکس حق پخش فیلم را به مبلغ ۱۵ میلیون دلار خرید و حالا یکی از امیدهای اسکار ۲۰۲۲ است.

۱۰۰ فیلم برتر دهه‌‌ی گذشته به انتخاب ایندی‌وایر؛ ۳ فیلم ایرانی در فهرست است

CODA

کارگردان: سیان هدر

سیان هدر بازیگران: امیلیا جونز، مارلی مارتین، تروی کوتسور، دانیل دورانت

CODA فیلم رکوردشکن جشنواره‌ی ساندنس در ۱۳ آگوست اکران می‌شود. کمپانی اپل این فیلم را به مبلغ ۲۵ میلیون دلار خرید تا گران‌ترین خرید جشنواره‌ی ساندنس را به ثبت برساند. در ادامه باید ببینیم که آیا CODA می‌تواند در اسکار ۲۰۲۲ هم به موفقیت برسد یا نه؟

امیلیا جونزِ بریتانیایی در این فیلم ایفاگر نقش نوجوانی است که تنها عضو شنوای یک خانواده‌ی ناشنوا است. بعد از عضویت در گروه کُر مدرسه، متوجه استعداد زیادش در موسیقی می‌شود. در این بین رابطه‌ی عاشقانه‌ای میان روبی و یکی از هم‌کلاسی‌هایش شکل می‌گیرد و او باید با چالش‌های جدید و درگیری‌های خانوادگی‌اش کنار بیاید. فیلم همزمان با اکران سراسری از Apple TV+ هم پخش می‌شود.

۱۰ کارگردان که در سال ۲۰۲۱ باید فیلم‌هایشان را دید

دست خدا (The Hand of God)

کارگردان: پائولو سورنتینو

پائولو سورنتینو بازیگران: تونی سرویلو

نتفلیکس علاقه زیادی به حمایت از کارگردان‌های بین‌المللی و فیلم‌های غیر انگلیسی‌زبان دارد و در تازه‌ترین اقدامش اثر تازه‌ای از پائولو سورنتینو را پخش خواهد کرد. او در سال ۲۰۱۳ با «زیبایی بزرگ» (The Great Beauty) برنده‌ی اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان شد و حالا باید ببینیم با این فیلم چه موفقیت‌هایی کسب خواهد کرد.

سورنتینو دست خدا را اثری شخصی دانسته که با الهام از نوجوانی خودش ساخته و در ناپل ایتالیا فیلم‌برداری شده است. ماجرای نام فیلم هم برمی‌گردد به لقب دیه‌گو مارادونا، علاقه‌ی شخصی کارگردان به او و تاثیری که بر زندگی‌اش گذاشته . میزان این علاقه به حدی است که وقتی سورنتینو نوجوان بود برای تماشای یکی از بازی‌های مارادونا، قید سفر خانوادگی را می‌زند، سفری که از قضا باعث مرگ همه‌ی اعضای خانواده‌اش می‌شود و او جان سالم به درمی‌برد.

البته انتخاب اسم دست خدا برای فیلم دردسرهای زیادی داشت و وکیل مارادونا اعلام کرد به علت استفاده‌ی غیرقانونی از لقب و تصاویر او از نتفلیکس شکایت خواهند کرد. پس از توضیحات کارگردان در مورد اینکه دست خدا ربط مستقیمی به مارادونا ندارد و با الهام از زندگی خودش ساخته‌شده، ماجرا ختم به خیر شد.

۱۰ فیلم غیر انگلیسی زبان برتر قرن ۲۱

دفترچه خاطراتی برای جردن (A Journal for Jordan)

کارگردان: دنزل واشنگتن

دنزل واشنگتن بازیگران: مایکل بی. جردن، شانت آدامز، رابرت ویزدم، جانی ام وو، جالون مسیحی، تامارا تیونی

سونی به تازگی ۱۰ دسامبر را تاریخ اکران دفترچه خاطراتی برای جردن اعلام کرد و این یعنی فیلم قطعاً به فصل جوایز خواهد رسید. «حصارها» (Fences) آخرین اثر دنزل واشنگتن در مقام کارگردان، در ۴ رشته نامزد اسکار شد و وایولا دیویس اسکار بهترین نقش مکمل را کسب کرد. از سوی دیگر واشنگتن از گزینه‌های موردعلاقه‌ی اعضای آکادمی اسکار است و حتی بازی‌های کوتاه او در نقش‌های مکمل هم از نظر آن‌ها دور نمانده؛ مثلاً برای حضورش در «رومن جی. ایزریل، وکیل دادگستری» (Roman J. Israel, Esq) نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد شد. با این اوصاف و حضور مایکل بی. جردن در نقش اصلی، دفترچه خاطراتی برای جردن در فصل جوایز شانس زیادی دارد.

داستان فیلم برگرفته از زندگی واقعی دانا کندی روزنامه‌نگار برنده‌ی جایزه‌ی ادبی پولیتزر است و به یادداشت‌های همسرش برای پسرشان جردن می‌پردازد. همسرِ کندی در سال ۲۰۰۶ وقتی جردن هفت‌ماهه بود در عراق کشته شد.

۷ فیلم برتر دنزل واشنگتن

احترام (Respect)

کارگردان: لیزل تامی

لیزل تامی بازیگران: جنیفر هادسن، فارست ویتاکر، آودرا مک دونالد، سایکون سنگبلو

وایولا دیویس و آندرا دی از آخرین بازیگرانی هستند که برای بازی در نقش خوانندگان معروف نامزد جایزه‌ی اسکار شدند. این فرمول نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی اعضای آکادمی به فیلم‌هایی است که بر اساس زندگی هنرمندان معروف ساخته می‌شود.

احترام فیلمی به کارگردانی لیزل تامی درباره‌ی بخش‌هایی از زندگی آرتا فرانکلین است که به ملکه‌ی سول مشهور بود. فرانکلین علاوه بر اینکه خواننده‌ی بی‌نظیری بود فعالیت‌های موثری در جنبش‌های مدنی داشت. او در سال ۲۰۰۱۸ و بر اثر سرطان لوزالمعده درگذشت.

جنیفر هادسن برنده اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم «دختران رویایی» (Dreamgirls ) ایفاگر نقش این خواننده‌ی افسانه‌ای است. فرانکلین پیش‌تر جنیفر هادسن را برای ایفای نقش خودش در یک فیلم بیوگرافی مناسب دانسته بود. همچنین نام فیلم از یکی از ترانه‌های مشهور او برداشت شده است.

چشم‌های تامی فی (The Eyes of Tammy Faye)

کارگردان: مایکل شوالتر

مایکل شوالتر بازیگران: جسیکا چستین، اندرو گارفیلد، چری جونز، سام یاگر، وینسنت دن آفریو

مایکل شوالتر پیش‌تر کارگردانی فیلم تحسین‌شده‌ی «بیمار بزرگ» (The Big Sick) را بر عهده داشت و حالا با درامِ چشم‌های تامی فی با یکی از جنجالی‌ترین فیلم‌های امسال بازگشته.

فیلم از مستندی به همین نام اقتباس شده و ماجراهای زندگی واقعی جیم و تامی فی باکر را روایت می‌کند. این زوج در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی بزرگ‌ترین شبکه‌ی مذهبی دنیا را اداره می‌کردند اما کم‌کم مشکلات اقتصادی و فساد اخلاقی باعث سقوط امپراطوری شان شد. چشم‌های تامی فی در ۲۴ سپتامبر اکران خواهد شد و احتمالا اولین نمایش آن در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو است.

The post پیش‌بینی ایندی وایر از ۲۵ فیلمی که در اسکار ۲۰۲۲ می‌درخشند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala