سه‌‌گانه‌ی شوالیه تاریکی یکی از محبوب‌ترین سری‌های ساخته شده در مورد بتمن است و در آن خبری از دیگر قهرمان‌های دنیای دی‌سی نیست. پس از سپری کردن مشکلاتی با فیلم‌های بتمن برای همیشه (Batman Forever) و بتمن و رابین (Batman & Robin) در دهه‌ی نود، قهرمان سیاه‌پوش فرصت دیگری برای درخشش در عرصه سینما، با حضور در اولین فیلم از سه‌گانه‌ای که گاتهام سیتی را به دنیای واقعی آورد (بتمن آغاز می‌کند)، پیدا کرد.

روشی که نولان برای توصیف شخصیت‌ها و پس زمینه فیلم به کار برد بسیار واقع‌بینانه‌تر از روشی است که تیم برتون در بتمن و بازگشت بتمن استفاده کرده است و با روش جوئل شوماخر هم تفاوت زیادی دارد. او هم‌چنین زمینه‌ی تلخ و تاریک‌تری را برای فیلم فراهم کرده است. فیلم بتمن آغاز می‌کند بتمن با بازی کریستین بیل، شخصیت‌های منفی راس الغول (لیام نیسون) و جاناتان کرین/مترسک (کیلیان مورفی) را به دنیا معرفی کرد. موفقیت این فیلم به نولان اجازه داد که در قسمت‌های بعدی این فیلم (شوالیه تاریکی و شوالیه تاریکی برمی‌خیزد)، بیشتر به این شخصیت بپردازد. اما در هیچ کدام از این قسمت‌ها اشاره‌ای به شخصیت‌های دیگری دی‌سی نشده است.

در کمیک‌های دی‌سی می‌بینیم که بتمن با قهرمان‌های دیگر این دنیا برخورد دارد. حتی در دنیای توسعه یافته‌ی دی‌سی، به لطف فیلم‌هایی مانند بتمن در برابر سوپرمن (Batman v Superman) و لیگ عدالت نسخه‌ی زک اسنایدر (Justice League)، شاهد هم‌چین اتفاقی هستیم. اما در بتمن نسخه نولان به کل از اشاره به دیگر قهرمانان دنیای دی‌سی اجتناب شد. این اتفاق امری تصادفی نبود، بلکه دلیل کریستوفر نولان برای چنین تصمیمی، خالص ماندن نیت‌های بتمن و تاثیر نیافتن آن‌ها از اهداف شخصیت‌های دیگر بود، که این موضوع به شاخص‌تر و منحصر به فرد‌تر شدن شخصیت او کمک می‌کرد.

در سال ۲۰۰۸، زمانی که ایده‌های کراس‌اوور (منظور تلاقی جهان‌های مختلف است) در دنیای ابرقهرمانان، با فیلم‌هایی مانند مرد آهنی و هالک شگفت‌انگیز در حال جوانه زدن بودند، نولان در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این نسخه از بتمن و گاتهام سیتی به ادغام بین ابرقهرمانان نمی‌پردازد. نولان گفت که در مراحل ابتدایی ساخت در مورد ترکیب دنیا‌های ابرقهرمانان صحبت شده بود، اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که چنین اتفاقی نیافتد. چنین تصمیمی به این دلیل گرفته شد، تا انتخاب بتمن مبنی بر پوشیدن لباسی مبدل و عملکرد او به عنوان عدالت جویی خودسر، یک انتخاب اولیه به نظر برسد و چیزی نباشد که از سوپرمن یا هر شخصیت دیگری تقلید شده باشد. نولان در ادامه می‌گوید که او سراغ ایده‌های اصلی و اولیه‌ی این شخصیت رفته و کاری کرده که بتمن «خود را به عنوان شخصیتی جدید مطرح کند».

کریستوفر نولان نمی‌خواست بتمن او تحت تاثیر هیچ شخصیت دیگری، حتی زورو (که در شبی که پدر و مادر بروس وین کشته شدند، مشغول به دیدن فیلمش بودند) قرار بگیرد. نولان در نسخه بتمن خود، زورو را نیز، از داستان اولیه حذف کرده و به این صورت می‌شود که ایده‌های بتمن، فقط به خود او متعلق هستند و به دنبال اهداف شخصی بروس وین به وجود آمده‌اند. عدم وجود شخصیت‌های دیگر کمیک‌های دی‌سی در دنیای شوالیه تاریکی مشکلی بزرگ یا فرصتی از دست رفته نیست. زیرا این مسئله به شخصیت‌ها اجازه داد تا فضای خود را داشته باشند و این تصمیم به قدری خوب اجرا شد، که بسیاری از بینندگان متوجه نبود دیگر شخصیت‌های دی‌سی در این دنیا نشدند.

