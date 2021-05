۱۰ ابرشرور دنیای سینمایی مارول که ترسناک نیستند

در دهه‌ی گذشته شاهد حضور ابرشرورهای بسیاری در دنیای سینمایی مارول بودیم اما بعضی از آن‌ها به اندازه‌ای که انتظار داشتیم ترسناک نبودند. در این مقاله با ۱۰ ابر شرورِ کم‌خطر این جهان شگفت‌انگیز آشنا می‌شویم.

ابرقهرمان‌های مارول همیشه با تهدیدهای جدی روبه‌رو بودند و اصلاً همین چالش‌ها داستان کمیک‌ها را پیش می‌برد. از ابرشرورهای بدذاتی که برای نابودی زمین نقشه می‌کشند تا جنگ‌سالاران تشنه‌ی قدرتی که آرزویشان ویران کردن تمام سیارات است، همه و همه تهدیدهای بالقوه و البته بسیار خطرناک دنیای مارول هستند.

بیش از یک دهه از شکل‌گیری دنیای سینمای مارول (MCU) می‌گذرد و از آن زمان تا به حال ابرشرورهای بسیاری پا به پای ابرقهرمان‌ها به صنعت سینما راه یافتند اما بعضی‌ها برخلاف انتظارات، به اندازه کمیک‌ها خطرناک نبودند و قدرت فرا انسانی برای به چالش کشیدن ابرقهرمان‌ها نداشتند. این شما و این ۱۰ ابر شرور کم‌خطر این جهان عجیب و غریب.

۱۰- جاستین همر (Justin Hammer)

بازیگر: سم راکول

سم راکول اولین حضور سینمایی: مرد آهنی ۲ (Iron Man 2)

مرد آهنی ۲ (Iron Man 2) اولین حضور کمیکی: شماره ۱۲۰ از سری کمیک‌های مرد آهنی (مارس ۱۹۷۹)

جاستین همر رقیب سرسخت تونی استارک (مرد آهنی) است که برای از بین بردن امپراتوری او هر کاری می‌کند. او یک کارخانه‌دار ثروتمند است که برعکس تونی اخلاقیات را زیر پا می‌گذارد و از طریق مدیریت جرایم سازمان یافته به ثروت هنگفتی می‌رسد. ثروت همر و تکنولوژی پیشرفته کارخانه‌اش باعث تجهیز ابرشرورهای دیگر شده؛ بنابراین به صورت غیرمستقیم بر بسیاری از خطوط داستانی مارول تاثیر گذاشته است.

اما قدرت او به رقابت‌های تجاری محدود می‌شود و مقابل شخص تونی استارک حرف زیادی برای گفتن ندارد. مثلاً وقتی مرد آهنی و ماشین جنگ توسط لشکر کوچکی از هواپیماهای بدون سرنشین صنایع همر محاصره می‌شوند، به سادگی و بدون تلفات از مخمصه نجات پیدا می‌کنند و حتی بعد از مبارزه از ضعف تجهیزات همر می‌گویند.

۱۰ ضدقهرمان ترسناک فیلم‌های علمی-تخیلی به ترتیب قدرت

۹- بیل فاستر (Bill Foster)

بازیگر: لارنس فیشبرن

لارنس فیشبرن اولین حضور سینمایی: مرد مورچه‌ای و زنبورک (Ant-Man and the Wasp‎)

مرد مورچه‌ای و زنبورک (Ant-Man and the Wasp‎) اولین حضور کمیکی: شماره ۳۲ از سری کمیک‌های انتقام‌جویان (سپتامبر ۱۹۶۶)

بیل فاستر همکار سابق هنری (هنک) پیم بود که در سرقت‌های زیادی به ایوا استار (ملقب به روح) کمک کرد. بیل تحت تاثیر شرایط نا به سامان و رو به زوال ایوا قرار گرفته و به همین دلیل او را همراهی می‌کرد.

اقدامات غیرقانونی بیل فاستر مورد تایید نیست و از خرابکاری‌هایش در فیلم مرد مورچه‌ای و زنبورک هم نمی‌توان گذشت اما ذات شروری ندارد و حتی ایوا را از کشتن هنک پیم بازمی‌دارد.

بهترین و بدترین فیلم‌های مارول از نگاه منتقدان

۸- کلا (Klaw)

بازیگر: اندی سرکیس

اندی سرکیس اولین حضور سینمایی: انتقام‌جویان: عصر اولتران (The Avengers: Age of Ultron)

انتقام‌جویان: عصر اولتران (The Avengers: Age of Ultron) اولین حضور کمیکی: شماره ۵۳ از سری کمیک‌های چهار شگفت‌انگیز (آگوست ۱۹۶۶)

کلا ابر شروری است که اولین بار با انتقام‌جویان: عصر اولتران در دنیای سینمایی مارول ظاهر شد. او یک دلال سلاح بود. ابرشرور اصلی داستان یعنی اولتران (نوعی هوش مصنوعی با رویکرد نابودی بشریت) برای به دست آوردن ویبرانیوم دست راست کلا را قطع کرد و به خاطر همین در حضور سینمایی بعدی‌اش یعنی «پلنگ سیاه» (Black Panther) به جای دست یک پروتز عجیب و غریب داشت.

حضور کلا در پلنگ سیاه هم چنگی به دل نمی‌زد و در قد و قواره‌ی یک ابر شرور خطرناک نبود؛ چون یا از دست تچالا فرار می‌کرد یا اسیر بود. از اواسط فیلم هم جای خودش را به ابرشرور جذابی به نام کلیمونگر (مایکل بی. جردن) داد و اقدامات شرورانه‌ی کم‌خطرش هم از داستان حذف شد.

۱۲ دروغ که مارول درباره‌ی انتقام‌جویان به شما گفته است

۷- آرنیم زولا (Arnim Zola)

بازیگر: توبی جونز

توبی جونز اولین حضور سینمایی: کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو (Captain America: The First Avenger)

کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو (Captain America: The First Avenger) اولین حضور کمیکی: شماره ۲۰۸ از سری کمیک‌های کاپیتان آمریکا (آوریل ۱۹۷۷)

آرنیم زولا در کمیک‌ها یکی از دشمنان سرسخت و مرگبار کاپیتان آمریکا و یک دانشمند نازی است که می‌تواند ذهنش را به یک بدن مکانیکی منتقل کند که شامل یک مانیتور بزرگ به همراه دست پا است. آرنیم از متحدان کله سرخ است و به همراه او نقشه‌های شوم و مرگباری را اجرا می‌کند.

اما این شخصیت در دنیای سینمایی مارول به اندازه‌ی کمیک اصلی ترسناک نیست و فقط یک دانشمند نازی بدذات است که می‌خواهد کاپیتان آمریکا را از بین ببرد. اولین حضور این شخصیت در فیلم سینمایی کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو بود. هرچند مجموعه اقدامات شرورانه‌اش منجر به تبدیل باکی بارنز به سرباز زمستان شد اما این اتفاق ناشی از قدرت بالای او نبود و از هوش سرشارش نشات می‌گرفت.

آرنیم زولا در نخستین حضور سینمایی‌اش در قد و قواره‌ی یک ابر شرور ترسناک ظاهر نشد و این کله سرخ بود که همه‌ی توجه‌ها را به خود جلب کرد. البته از این نکته غافل نشویم که اقدامات شرورانه‌اش پس از جنگ جهانی دوم می‌تواند عواقب بدی برای انتقام‌جویان و همه‌ی مردم جهان داشته باشد.

۶ درس که تبه‌کاران مارول به کاپیتان آمریکا آموختند

۶- تیزرفیس (Taserface)

بازیگر: کریس سالیوان

کریس سالیوان اولین حضور سینمایی: نگهبانان کهکشان بخش ۲ (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

نگهبانان کهکشان بخش ۲ (Guardians of the Galaxy Vol. 2) اولین حضور کمیکی: شماره ۱ از سری کمیک‌های نگهبانان کهکشان (ژوئن ۱۹۶۶)

تیزرفیس هم از آن شخصیت‌هایی است که در کمیک‌ها بسیار خبیث و جذاب است اما در دنیای سینمایی مارول در حد و اندازه‌ی یک ابرشرور ظاهر نشده و علیرغم ظاهر ترسناکش به شدت کمدی است.

اما تیزرفیس در اصل کیست؟ در کمیک‌ها این‌طور آمده که تیزر فیس یکی از اعضای نژادِ استارک از سیاره‌ی استارک است. حتما می‌پرسید میان این ابر شرور و تونی استارک (مرد آهنی) چه ارتباطی وجود دارد؟ ماجرا از این قرار است که پس از حمله‌ی مریخی‌ها به زمین، تونی استارک برای محافظت از تکنولوژی‌هایش آن‌ها را در فضا رها می‌کند اما همه چیز مطابق برنامه‌ریزی‌های او پیش نمی‌رود و این تکنولوژی به صورت اتفاقی در یک سیاره‌ی ناشناخته فرود می‌آید. سیاره‌ای با ساکنان عجیب و بدوی که با کمک تکنولوژی او به آگاهی می‌رسند؛ به خاطر همین نامِ نژاد و سیاره‌شان را استارک می‌گذارند و مرد آهنی را مثل یک خدا می‌پرستند.

علاقه‌ی بی‌حدوحصر این موجودات عجیب و غریب به تکنولوژی باعث می‌شود به سیارات دیگر برای غارت منابع حمله کنند و همین مورد هم آن‌ها را به ابرشرورهایی غیرقابل کنترل تبدیل می‌کند.

اما متاسفانه در دنیای سینمایی مارول چیزی از پیشینه‌ی جذاب تیزر فیس گفته نمی‌شود و ما فقط موجود زشت و کم شعوری را می‌بینیم که گرفتار نگهبان‌های کهکشان شده و البته با وجود همه‌ی نیروهای ریز و درشتش باز هم کاری از پیش نمی‌برد و آن‌ها به سادگی از دستش فرار می‌کنند.

۱۰ بار که نگهبانان کهکشان ثابت کردند بهترین شخصیت‌های مارول هستند

۵- جکسون برایس (Jackson Brice)

بازیگر: لوگان مارشال- گرین

لوگان مارشال- گرین اولین حضور سینمایی: مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه (Spider-Man: Homecoming)

مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه (Spider-Man: Homecoming) اولین حضور کمیکی: شماره ۱۰ از سری کمیک‌های مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز (مارس ۱۹۶۴)

جکسون برایس ملقب به شوکر برای اولین و آخرین بار با مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه در دنیای سینمایی مارول ظاهر شد. هرچند این شخصیت از ابرشرورهای مهلک مارول به حساب نمی‌آید اما در کمیک‌ها سرنوشت جالب‌تری دارد. پس قبل از هر چیز تاریخچه این شخصیت را با هم بررسی می‌کنیم:

در کمیک‌ها آمده که شوکر یک مخترع خبره و یک سارق حرفه‌ای است که بالاخره در چنگ قانون گرفتار می‌شود. او در زندان یک جفت دستکش می‌سازد که با ایجاد نوعی اشعه، گاوصندوق‌ها را به سادگی باز می‌کند و البته سلاح خوبی برای مبارزه با پلیس و ابرقهرمان‌های دیگر است. جالب است بدانید نام اصلی شوکر در کمیک‌ها هرمان شولتز است.

در دنیای سینمایی مارول با دو شوکر مختلف سروکار داریم؛ اولین شوکر جکسون برایس است که با ادوارد تومز (کرکس) یکی از دشمنان قسم‌خورده‌ی مرد عنکبوتی کار می‌کند. برایس بعد از خرابکاری‌های بسیار اخراج می‌شود و تومز را تهدید می‌کند که کارهای خلافش را به همسرش خواهد گفت. این حماقت به بهای مرگش تمام می‌شود و هرمان شولتز که یکی دیگر از اعضای گروه است، دستکش‌های برایس را در اختیار می‌گیرد و به شوکر جدید تبدیل می‌شود.

در فیلم مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه چیزی از گذشته‌ی جکسون برایس گفته نمی‌شود و این عدم پرداخت جایگاهش را به یک ابر شرور کم‌هوش تنزل می‌دهد. مرگ او نه تنها تاثیری در روند داستان ندارد بلکه مخاطب از اینکه سلاح مرگبارش به دست هرمان شولتز می‌افتد، خوشحال هم می‌شود.

۱۲ لباس مرد عنکبوتی در فیلم‌ها و سریال‌ها از بدترین تا بهترین

۴- لوکی (Loki)

بازیگر: تام هیدلستون

تام هیدلستون اولین حضور سینمایی: ثور (Thor)

ثور (Thor) اولین حضور کمیکی: شماره ۶ از سری کمیک‌های ونوس (آگوست ۱۹۴۹)

لوکی یکی از شخصیت‌های جذاب مارول است اما قدرت زیادی برای به چالش کشیدن انتقام‌جویان نداشت و به سادگی شکست خورد. لوکی برادر ناتنی ثور یکی از اعضای اصلی انتقام‌جویان است و با دغل‌بازی هر کاری می‌کند تا پادشاه آسگارد شود و برادر ناتنی ش را نابود کند.

اما نگاهی کنیم به تاریخچه‌ی شکل‌گیری شخصیت لوکی؛ در کمیک‌ها این‌طور آمده که اودین پادشاه آسگارد بعد از کشتن لافی پادشاه غول‌های یخی، پسر نوزادش که از نظر جثه شباهتی به غول‌ها نداشت را به فرزندخواندگی قبول می‌کند و نامش را لوکی می‌گذارد. او نسبت به برادر ناتنی‌اش ثور قدرت بدنی کم‌تری دارد و به همین دلیل در تمام زندگی‌اش تلاش می‌کند او را با دغل‌کاری نابود کند و پادشاه آسگارد شود.

لوکی تا به حال در ۶ فیلم از دنیای سینمایی مارول حضور داشته و یک مجموعه تلویزیونی مستقل با محوریت این شخصیت به زودی از دیزنی پلاس پخش خواهد شد. با این همه تا به حال در قاموس یک ابرشرور مهلک ظاهر نشده و اگر در نبرد نیویورک سنگ ذهن را در اختیار نداشت، انتقام‌جویان می‌توانستند سریع‌تر شکستش دهند. باید ببینیم در سریال جدید مارول تغییرات مهلکی در لوکی ایجاد می‌شود یا نه.

۱۳ سریال مارول برای دیزنی پلاس که منتظر انتشارشان هستیم

۳- بارون استارکر (Baron Strucker)

بازیگر: کمپبل لین

کمپبل لین اولین حضور سینمایی: کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان (Captain America: The Winter Soldier)

کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان (Captain America: The Winter Soldier) اولین حضور کمیکی: شماره ۵ از سری کمیک‌های فیوری و کماندوهای زوزه‌کشش (ژوئن ۱۹۶۴)

استارکر در دنیای کمیک‌های مارول یک افسر سابق نازی است که با تزریق نوعی ویروس به خودش، پیر نمی‌شود. او ابرشروری بد ذات و دشمن قسم‌خورده‌ی انتقام‌جویان است و سودای نسل‌کشی و فتح دنیا را در سر دارد. استارکر در آزمایشگاهش موجودات عجیب و خطرناکی را خلق می‌کند که هر کدام به تنهایی می‌توانند دنیا را به نابودی بکشانند. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به دوقلوهای ماکسیموف اشاره کرد.

با این همه شخصیت بارون استارکر در دنیای سینمایی مارول به جذابیت کمیک‌ها نیست. لیاقت و شایستگی یک ابر شرور با تاثیرش بر روند داستان مشخص می‌شود اما استارکر سینمایی با اینکه افسری خطرناک و جنگجویی ماهر است، این ویژگی را ندارد.

او چند دقیقه پس از آغاز «انتقام‌جویان: عصر اولتران» (The Avengers: Age of Ultron) شکست می‌خورد و تنها کاری که انجام می‌دهد این است که اولتران را در اختیار تونی استارک قرار می‌دهد تا به تهدیدی برای نابودی زمین تبدیل شود.

۹ خیانت بزرگ ابرقهرمان‌ها در سه‌گانه‌ی کاپیتان آمریکا

۲- ویپلش (Whiplash)

بازیگر: میکی رورک

میکی رورک اولین حضور سینمایی: مرد آهنی ۲ (Iron Man 2)

مرد آهنی ۲ (Iron Man 2) اولین حضور کمیکی: شماره ۹۷ از سری کمیک‌های داستان‌های در حال تعلیق (ژانویه ۱۹۶۸)

ایوان وانکو ملقب به ویپلش از آن ابر شرورهایی است که شاید حتی به خاطر نیاورید در دنیای سینمایی مارول حضور دارد! او با شلاق مرگبارش قادر به نابودی سخت‌ترین اجسام است اما در مرد آهنی ۲ به مفتضحانه‌ترین شکل ممکن و تقریبا در اوایل داستان شکست می‌خورد.

ماجرا از این قرار است که ویپلش برای انتقام از تونی استارک در مسابقه اتومبیل‌رانی کمین و به صورت ناگهانی به او حمله می‌کند. این در حالی است که تونی استارک در آغاز مبارزه، لباس مرد آهنی را نپوشیده و کاملا آسیب‌پذیر است اما ویپلش در این حالت هم کاری از پیش نمی‌برد و بعد از اینکه تونی به لباس مخصوصش مجهز می‌شود با چند حرکت شکست می‌خورد!

۱۲ لباس مرد آهنی (آیرون من) در فیلم‌ها از بدترین تا بهترین

۱- میستریو (Mysterio)

بازیگر: جیک جیلنهال

جیک جیلنهال اولین حضور سینمایی: مرد عنکبوتی: دور از خانه (Spider-Man: Far From Home)

مرد عنکبوتی: دور از خانه (Spider-Man: Far From Home) اولین حضور کمیکی: شماره ۱۳ از سری کمیک‌های مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز (ژوئن ۱۹۶۴)

میستریو با بازی جیک جیلنهال یکی از مورد انتظارترین ابرشرورهای دنیای سینمایی مارول بود که انصافا در ابتدای فیلم، مهلک به نظر می‌رسید به ویژه با سناریوهای ترسناکی که برای مرد عنکبوتی خلق می‌کرد و او هیچ تصوری برای مقابله با آن‌ها نداشت اما کم‌کم مشخص شد میستریو در واقع یک آدم معمولی است که هیچ قدرت فرا طبیعی ندارد و نقشه‌هایش را با استفاده از تکنولوژی‌های خاصی عملی می‌کند.

مرد عنکبوتی بعد از فهمیدن این واقعیت موفق شد او را شکست دهد؛ چون تجهیزات پیشرفته‌ی میستریو در حملات فیزیکی به کارش نمی‌آیند.

اما میستریو با وجود اینکه ابرشرور مهلکی نیست یکی از جالب‌ترین دشمنان مرد عنکبوتی است. او یک متخصص جلوه‌های ویژه سینمایی است که با استفاده از مهارت و البته تکنولوژی‌های خاصش مرد عنکبوتی را با ایجاد توهم به چالش می‌کشد. پیشینه‌ی سینمایی میستریو نقشه‌های او را دراماتیک و تماشایی می‌کند.

