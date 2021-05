بروس میلر، سازنده‌ی سریال «سرگذشت ندیمه» در گفت‌وگوی اخیرش از تاثیر دنیاگیری کروناویروس بر آینده و روند این مجموعه گفته است.

پخش فصل چهارم سرگذشت ندیمه از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شده و شبکه‌ی هولو در پاییز گذشته ساخت فصل پنجم آن را رسما تایید کرد و حالا با توجه به صحبت‌های بروس میلر، تهیه‌کننده‌ی اجرایی و سازنده این سریال به نظر ماجراجویی‌های جون و همراهانش در گیلیاد کماکان ادامه خواهد داشت.

سرگذشت ندیمه؛ کتاب بهتر است یا سریال؟

بخشی از صحبت‌های میلر در خصوص ادامه‌ی سریال سرگذشت ندیمه به این شرح است: «من برای داستان یک آغاز، میانه و پایان دارم. طی مسیر قصه‌گویی، مسیرهای جدید و جذاب دیگری پیدا می‌کنم و معتقدم و در حالی که به سمت قسمت‌های جذاب‌تری از داستان می‌روم، می‌بایست کارهای جالب دیگری نیز انجام شود. تا زمانی که لیزی [الیزابت ماس] مایل به حضور در نقش جون آزبورن باشد، سریال را ادامه می‌دهم.» الیزابت ماس برای نخستین بار بر صندلی کارگردانی این سریال نشسته و وظیفه‌ی ساخت سه قسمت از فصل چهارم را برعهده داشته است. میلر در ستایش عملکرد او به هالیوود ریپورتر گفته: «تا زمانی که او بخواهد من برایش داستان را ادامه می‌دهد؛ زیرا او سزاوار چنین کاری‌ست. من برای لیزی کلمات زیبایی را می‌نویسم تا وی آن‌ها را بگوید و تصویرگری کند.»

بروس میلر در ادامه‌ی حرف‌های خود به تاثیرگذاری کروناویروس بر ادامه‌ی سریال سرگذشت ندیمه نیز اشاره کرده است: «مطمئناً این اتفاقات بر سریال تاثیرگذارند. من واقعا هم‌اکنون به جهانی گسترده‌تر فکر می‌کنم. چه داستان‌های جالب دیگری ممکن است برای مارتاها، همسران و حتی دختران و پسران حاضر در گیلیاد رخ دهد؟» چندی قبل مارگارت اتوود رمان دیستوپیایی «وصیت‌ها» را منتشر کرد که دنباله‌ای برای سرگذشت ندیمه به شمار می‌رود و میلر امیدوار است او و همکارانش در ادامه این کتاب را هم به تلویزیون بیاورند و آن‌ها به نقش جون آزبورن در سریال بعدی فکر می‌کنند.

به نظر دنیاگیری کروناویروس و تجربه‌ی قرنطینه و خانه‌نشینی باعث شده سازنده‌ی سریال سرگذشت ندیمه بیشتر به شخصیت‌های داستان نزدیک شود و علاوه‌بر جون و ندیمه‌ها، به سایر شخصت‌های داستان نیز توجه کند. همانطور که در دنیای امروز تمام اقشار جامعه به خاطر این بیماری در سختی و تنگنا هستند. از سویی دیگر انتشار وصیت‌ها و تحسین این رمان از جانب ادبیات‌دوستان باعث شده میلر بیش از پیش به ادامه دادن داستان‌های گیلیاد در تلویزیون ترغیب شود.

فصل چهارم ۱۰ قسمت خواهد داشت و روی شورش ندیمه‌ها به رهبری جون علیه حکومت مرکزی گیلیاد تمرکز دارد. اما این نافرمانی‌ها عواقب بسیاری برای جون و همراهانش دارد و چالش‌های جدیدی را پیش روی این شخصیت قرار می‌دهد. تلاش برای رسیدن به عدالت و انتقام‌جویی تم‌های اصلی قسمت‌های آتی سرگذشت ندیمه را تشکیل می‌دهند و این موضوعات بر روابط جون با سایر شخصیت‌ها هم تأثیر می‌گذارند و تصمیمات او در فصل چهارم جان نزدیکانش در گیلیاد را به خطر می‌اندازد.

سریال سرگذشت ندیمه بر اساس رمانی دیستوپیایی با همین نام نوشته‌ی مارگارت اتوود ساخته شده است و داستان زندگی پر مصیبت زنی به نام جون آزبورن را به تصویر می‌کشد. پس از اینکه باروری زنان در ایالات متحده به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد، یک گروه تندروی مسیحی با کودتایی نظامی کنترل بخش‌های گسترده‌ای از آمریکا را به دست می‌گیرد و حکومت تمامیت‌خواهی (توتالیتار) به نام گیلیاد را تشکیل می‌دهند که در آن افراد مخالف حکومت، اقلیت‌های جنسی و کشیشان مسیحی به اعدام محکوم می‌شوند و برای روابط جنسی زنان و مردان قوانین بسیار سختی تعیین می‌شود. تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که مردان همه‌ی مواضع قدرت را در اختیار گرفته‌اند و زنان از اغلب حقوق شهروندی اولیه‌ی خود محروم شده‌اند.

این سریال درام تا به امروز ۵۴ بار نامزد دریافت جایزه‌ی امی شده و ۱۵ بار این جایزه را تصاحب کرده است. داستان سریال، سبک فیلم‌برداری و اتمسفر منحصربه‌فرد اثر به همراه بازی الیزابت ماس در نقش شخصیت اصلی تحسین شده‌ترین بخش‌های سریال هستند.

