فیلم «خشم مردانه» (Wrath of Man) با بازی جیسون استاتهام توانسته در جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های این هفته‌ی آمریکا بالاتر از «دیو کش» و «مورتال کامبت» قرار بگیرد.

بازسازی هالیوودی و انگلیسی‌زبان فیلم‌های موفق سینمای جهان معمولا به آثار متوسط و دوست‌نداشتنی ختم شده که گاهی خشم علاقه‌مندان به آن فیلم‌های آسیایی و اروپایی را هم برانگیخته است. برای نمونه می‌توان به بازسازی فیلم تحسین‌برانگیز «پیرپسر» (Oldboy) به کارگردانی پارک چان-ووک در سال ۲۰۱۳ توسط اسپایک لی اشاره کرد که نه تنها هیچ نکته‌ی جدید و قابل تأملی در خود نداشت، بلکه در بازسازی نصفه و نیمه صحنه‌های اکشن و احساسی فیلم اصلی نیز ناکام مانده بود. اما آمریکایی‌ها بی‌توجه به این شکست‌ها هرساله چند فیلم غیرانگلیسی‌زبان را بازسازی می‌کنند و جدیدترین آن‌ها فیلم خشم مردانه به کارگردانی گای ریچی است که با وجود عملکرد خوب در باکس آفیس چندان رضایت منتقدان را جلب نکرده است.

دیو کش بالاخره به حکومت انیمیشن شهر اشباح در ژاپن خاتمه داد

فیلم خشم مردانه بازسازی فیلم فرانسوی «کامیون حمل پول» محصول ۲۰۰۴ است و داستان مرد مرموزی را به تصویر می‌کشد که در یک شرکت حمل پول کار می‌کند و هر هفته وظیفه دارد صدها میلیون دلار را با یک کامیون حمل پول، در سطح لس‌آنجلس جابه‌جا کند. از میان بازیگران این فیلم می‌توان به جیسون استاتهام، هولت مک‌کالانی، اسکات ایستوود و جفری داناوان اشاره کرد. خشم مردانه پس از ۳ روز نمایش در سینماهای آمریکا و سایر کشورهای جهان به ترتیب ۸.۱ و ۱۷.۶ میلیون دلار فروخته و انتظار داریم این فروش خوب در هفته‌های آتی نیز ادامه پیدا کند.

امتیاز جدیدترین ساخته‌ی گای ریچی که او را بیشتر به خاطر «قاپ‌زنی» و «شرلوک هولمز» به خاطر می‌آوریم در راتن‌تومیتوز، متاکریتیک و آی‌ام‌دی‌بی به ترتیب ۶۶ از ۱۰۰، ۵۷ از ۱۰۰ و ۷۵ از ۱۰۰ است. پری نمیرف، در بخشی از نقد خود برای این فیلم آورده: «شروع امیدوار کننده خشم مردانه به یک خشونت توخالی تبدیل می‌شود که این بیشتر به خاطر ساختار پیچیده‌ی داستان است که چندان هوشمندانه نیست.»

این هفته انیمه دیو کش: فیلم کیمتسو نو یائیبا: قطار موگن با ۳.۰۵ میلیون دلار فروش در رتبه‌ی دوم پرفروش‌ترین فیلم‌های در حال اکران در آمریکا قرار گرفته است. جدیدترین ساخته‌ی هارو سوتوزاکی و استودیوی انیمیشن یوفُوتبل پس از ۱۷ روز نمایش در آمریکا ۳۷.۱ میلیون دلار فروخته است. این انیمه که بر اساس مانگایی به نام «دیو کش: کیمتسو نو یائیبا» ساخته شده است طی ماه‌های گذشته در بازارهای بین‌المللی بیش از ۳۹۵ میلیون دلار فروخته که ۳۶۵ میلیون دلار آن مربوط به سینماهای ژاپن است.

علاوه ‌بر این فیلم، یک سریال تلویزیونی هم بر اساس مانگا «دیو کش: کیمتسو نو یائیبا» ساخته شده است که در ژاپن و برخی دیگر از کشورهای آسیای شرقی بسیار محبوب است. در خلاصه‌ داستان رسمی فیلم دیو کش آمده است: «تانجیرو کامادو و دوستانش از سپاه دیو کش، کیوجورو رنگوکو، هاشیرای شعله را برای تحقیق پیرامون یک سری اتفاق مرموز درباره‌ی ناپدید شدن افرادی در داخل قطاری با بی‌نهایت واگن همراهی می‌کنند. اما آن‌ها از این قضیه بی‌خبر هستند که اِنمو، آخرین لاور مون در بین دوازده کیزوکی هم سوار قطار است و تله‌ای برای آن‌ها آماده کرده است.»

برای دیو کش: کیمتسو نو یائیبا در پایگاه‌های IMDB، راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب امتیاز ۸۴ از ۱۰۰، ۱۰۰ از ۱۰۰ و ۸۲ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است. مایکل اردونا از نیویورک پست در بخشی از یادداشت خود برای این فیلم آورده است: «تماشای دیو کش برای طرفداران این مانگا ضروری است؛ اثری که دیدنش برای انیمه‌دوستان با حوصله بسیار لذت‌بخش خواهد بود، اما گاهی گیج‌کننده هم می‌شود.»

مورتال کامبت جدید توانسته طی آخر هفته‌ی گذشته با نمایش در ۲۹۷۳ سالن در آمریکا ۲.۳ میلیون دلار بفروشد و مجموع درآمد خود را به ۷۲.۵ میلیون دلار برساند. تا به این ساعت برای مورتال کامبت در پایگاه متاکریتیک بر اساس ۳۶ بررسی میانگین امتیاز ۴۴ از ۱۰۰ به ثبت رسیده و امتیاز این فیلم در راتن‌تومیتوز و آی‌ام‌دی‌بی به ترتیب ۵۵ از ۱۰۰ و ۶۴ از ۱۰۰ است.

ک. آستین کالینز از رولینگ استون در بخشی از نقد خود برای مورتال کامبت جدید نوشته است: «این فیلم یک دوره‌ی کلاس آموزشی برای ساخت صحنه‌های مبارزه نیست [منظور منتقد این است که صحنه‌های اکشن بی‌ایراد نیستند]، اما در قیاس با برخی از صحنه‌های اکشن استودیویی در سایر فیلم‌ها درجه یک به نظر می‌رسند. مورتال کامبت یک سرگرمی محض است و حتی برای القای حس‌های آشنا [از بازی‌های قدیمی] راه‌های تازه‌ای پیدا کرده است.» این در حالی‌ است که برخی منتقدان صحنه‌های اکشن فیلم جدید سایمون مک‌کوید را حوصله سربر و ضعیف خوانده‌اند و از میان آن‌ها به‌عنوان نمونه می‌توان به اندرو کراپ از پلی لیست اشاره کرد که درباره‌ی مورتال کامبت نوشته است: «با وجود صرف ۲۰۰ میلیون دلار بودجه، فیلم بیشتر شبیه به کازپلی است. ۲۰ سال طول کشید تا یک مورتال کامبت جدید ساخته شود و فکر می‌کنم آن‌ها باید چند سال بیشتر صبر می‌کردند!»

فیلم گودزیلا در برابر کونگ با ۱.۹ میلیون دلار فروش با یک پله تنزل در قیاس با هفته‌ی گذشته به جایگاه چهارم باکس آفیس بسنده کرده است. گودزیلا در برابر کونگ پس از ۴۰ روز اکران در آمریکا و بازارهای بین‌المللی به ترتیب ۹۲.۹ و ۳۲۹.۶ میلیون دلار فروخته است.

تا به این ساعت در پایگاه IMDB بر اساس ۱۲۰ هزار رأی امتیاز گودزیلا در برابر کونگ ۶.۴ از ۱۰ است که نشان می‌دهد عموم فیلم‌بین‌ها از تماشای فیلم تا حدودی راضی بوده‌اند. در متاکریتیک هم ۵۵ نقد و میانگین امتیاز ۶۰ از ۱۰۰ برای گودزیلا در برابر کونگ به ثبت رسیده که این امتیاز هم نشان از متوسط بودن فیلم دارد. ای. او. اسکات از نیویورک تایمز در بخشی از نقد خود برای این فیلم آورده است: «گودزیلا در برابر کونگ یک فیلم مجلل و با عظمت است که ادعای چندانی ندارد و خیلی هم با اصالت نیست.»

«رایا و آخرین اژدها»، انیمیشن جدید دیزنی این هفته با ۱.۸ میلیون دلار فروش به رتبه‌ی پنجم جدول هفتگی پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا رضایت داده است. این انیمشین پس از ۶۶ روز اکران در سینماهای آمریکا و بازارهای بین‌المللی به ترتیب ۴۳.۸ و ۶۱.۶ میلیون دلار فروخته و باکس آفیس موجو رقم کلی فروش ماجراجویی‌های رایا و اژدهایش را تا آخر هفته‌ی گذشته ۱۰۵.۴ میلیون دلار اعلام کرده است.

فروش فیلم ترسناک «جدایی» نسبت به هفته‌ی گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته و این فیلم با فروشی ۱.۰۷ میلیون دلاری در رتبه‌ی ششم قرار گرفته است. جدایی هنوز در بازارهای بین‌المللی روی پرده نرفته و باکس آفیس موجو فروش آن در آمریکا را پس از ۱۰ روز نمایش ۳.۳ میلیون دلار اعلام کرده است. در خلاصه داستان رسمی این فیلم آمده: «یک دختر جوان آرامش خود را نزد پدر هنرمند و روح مادر مرده‌اش پیدا می‌کند.»

نقدها و بازخوردهای سینمادوستان نشان می‌دهد با فیلم ترسناک ضعیفی مواجه هستیم که احتمالا هفته‌ی آینده و با نزدیک شدن به زمان نمایش «احضار ۳» دیگر جایی در میان پرفروش‌ها نخواهد داشت. امتیاز جدایی در IMDB و راتن‌تومیتوز به ترتیب ۴۷ از ۱۰۰ و ۹ از ۱۰۰ است که به‌خوبی موید نارضایتی بینندگانش است. در وب‌گاه متاکریتیک هم برای این فیلم فعلا سه نقد به ثبت رسیده که هر سه آن‌ها نگاهی منفی به جدایی داشته‌اند و حتی برایان تالریکو، منتقد وب‌سایت راجر ایبرت امتیاز ۰ از ۱۰۰ را به اثر جدید ویلیام برنت بل داده است! تالریکو در بخشی از نقد خود آورده: «جدایی یک اثر فجیع و ضعیف است. این فیلم هم به‌عنوان یک درام و هم به‌عنوان یک اثر ترسناک شکست می‌خورد. تمام عوامل تولید می‌بایست روزی درباره‌ی جدایی با یک دیگر گفت‌وگو کنند تا پیش از هرچیز دلیل ساخت چنین فیلمی روشن شود!»

فیلم درام کمدی «اینجا امروز» (Here Today) به کارگردانی بیلی کریستال در نخستین هفته‌ی اکران‌اش در ۱۲۰۰ سالن روی پرده رفته و با فروشی ۹۰۰ هزار دلاری به مکان هفتم جدول باکس آفیس رسیده است. داستان فیلم از این قرار است که وقتی چارلی برنز، نویسنده‌ی باسابقه کمدی با خواننده‌ی خیابانی نیویورکی به نام اما پایگ دیدار می‌کند، دوستی غیرمنتظره و عجیبی میان آن‌ها شکل می‌گیرد که فاصله میان نسل‌ها را از میان برمی‌دارد و معنای «عشق» و «اعتماد» را دوباره تعریف می‌کند.

امتیاز اینجا امروز در آی‌ام‌دی‌بی، راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۶۲ از ۱۰۰، ۴۷ از ۱۰۰ و ۴۰ از ۱۰۰ است. نل مینو نویسنده‌ی سایت راجر ایبرت در بخشی از نقد خود برای این فیلم آورده: «اگرچه اینجا امروز هرگز تاثیرگذار نمی‌شود، اما اعتراف‌هایی [در خصوص تفاوت نسل‌ها] در آن وجود دارد که بعضی دقایق فیلم را جذاب می‌کند.»

فیلم اکشن و مهیج «هیچ‌کس» (Nobody) با نمایش در ۱۹۳۱ سالن و با ۴۰ درصد کاهش فروش نسبت به هفته‌ی گذشته و درآمدی ۷۶۰ هزار دلاری در جایگاه هشتم قرار گرفته است. هیچ‌کس بر اساس فیلم‌نامه‌ای از دریک کولستاد ساخته شده و بازیگران اصلی آن باب ادنکیرک، کانی نیلسن و کریستوفر لوید هستند. هیچ‌کس در ابتدا قرار بود در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ (۱۴ آگوست ۲۰۲۰) اکران شود، اما به خاطر دنیاگیری کروناویروس نمایش آن تا اواخر اسفندماه گذشته به تعویق افتاد.

هیچ‌کس پس از ۴۵ روز نمایش در آمریکا، بازارهای بین‌المللی و در مجموع به ترتیب ۲۴.۵، ۱۹.۳ و ۴۳.۹ فروخته است. این فیلم درباره‌ی مردی‌ست که به یک زن که توسط چند مرد مورد اذیت و آزار قرار گرفته، کمک می‌کند، اما این کار چندان به مذاق رییس یک گروه مافیایی و مواد فروش خوش نمی‌آید و اتفاقات داستان از اینجا آغاز می‌شود. امتیاز هیچ‌کس در IMDB، متاکریتیک و راتن‌تومیتوز به ترتیب ۷۷ از ۱۰۰، ۶۳ از ۱۰۰ و ۸۱ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد اگر به چنین آثار اکشن و هیجان‌انگیزی علاقه‌مند باشید، احتمالا از تماشای فیلم جدید ایلیا ویکتوروویچ نایشولر پشیمان نخواهید شد.

میزان فروش فیلم ترسناک «نامقدس» (The Unholy) به کارگردانی ایوان اسپیلوتوپولوس نسبت هفته‌ی قبل ۳۱ درصد کاهش یافته و این فیلم فراطبیعی با ۷۳۰ هزار دلار فروش و با دو رتبه تنزل در مقایسه با هفته‌ی قبل در مکان نهم جدول قرار گرفته است. نامقدس بر اساس رمان «معبد» نوشته جیمز هربرت ساخته شده و از میان بازیگران آن می‌توان به جفری دین مورگان، کیتی اسلتون، ویلیام سدلر، دیوگو مورگادو، کریکت براون و کری الویس اشاره کرد. در خلاصه داستان رسمی نامقدس آمده است: «دختری کم‌شنوا با مریم مقدس دیدار می‌کند و پس از آن می‌تواند به‌خوبی بشنود و صحبت کند و حتی بیماران را هم شفا دهد. در حالی که مردم برای دیدن معجزات این دختر سرازیر می‌شوند، اتفاقات شومی رقم می‌خورد و این پرسش به میان می‌آید که آیا دخترک توسط مریم مقدس شفا پیدا کرده یا پای موجودات شیطانی در میان است؟»

امتیاز این فیلم ترسناک در آی‌ام‌دی‌بی ۵۲ از ۱۰۰ است و در متاکریتیک هم بر اساس ۱۵ نقد میانگین امتیاز ۳۶ از ۱۰۰ برای آن ثبت شده است. تنها نقد مثبت نامقدس مربوط به اوون گلیبرمن از ورایتی بوده و سایر منتقدان نگاهی متوسط یا منفی به آن داشته‌اند.

فیلم لایو اکشن «تام و جری» کماکان خود را در جمع پرفروش‌ها حفظ کرده و این هفته با ۴۲۶ هزار دلار فروش در مکان دهم به چشم می‌خورد. مجموع فروش تام و جری پس از ۷۳ روز نمایش ۱۰۹.۹ میلیون دلار اعلام شده که ۴۴.۷ میلیون دلار آن مربوط به سینماهای آمریکا و ۶۵.۲ میلیون دلار آن مربوط به بازارهای بین‌المللی است.

داستان جدیدترین نسخه‌ی سینمایی «تام و جری» از آنجایی شروع می‌شود که این موش و گربه‌ی دوست‌داشتی از خانه‌اشان بیرون می‌شوند و به ناچار به یک هتل می‌روند. در همین اثنا قرار است یک جشن عروسی مجلل هم در هتل برگزار شود، اما دعواهای تام و جری در نخستین دیدارشان همه چیز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. کارگردانی فیلم جدید تام و جری را تیم استوری بر عهده داشته است که او را بیشتر به خاطر «چهار شگفت‌انگیز: قیام موج‌سوار نقره‌ای» می‌شناسیم. از میان بازیگران لایو اکشن تام و جری هم می‌توان به کلویی گریس مورتس، مایکل پنیا و کن جیونگ اشاره کرد.

تا به امروز برای تام و جری ۲۰۲۱ در پایگاه راتن تومیتوز ۵۲ بررسی و میانگین امتیاز ۲۵ از ۱۰۰ به ثبت رسیده و در متاکریتیک هم بر اساس ۱۴ بررسی امتیاز این فیلم ۳۱ از ۱۰۰ است. از میان نقدهای مهم نوشته شده برای تام و جری جدید تنها بررسی نسبتا مثبت مربوط به پیتر دبروژ از رسانه‌ی ورایتی است و مابقی منقدها و رسانه‌های سرشناس نگاهی متوسط یا ضعیف به این فیلم داشته‌اند. به‌عنوان نمونه تریسی براون از لوس آنجلس تایمز در بخشی از نقد خود آورده است: «اگر شما به دنبال تجربه‌ی حس و حال و تماشای خشونت خاص تام و جری هستید، بهتر است به جای دیدن این فیلم لایو اکشن به سراغ فیلم‌های کوتاه یا برخی قسمت‌های سریال تلویزیونی تام و جری بروید.»

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی خشم مردانه

Wrath of Man ۱ ۸.۱ ۸.۱ دیو کش: فیلم کیمتسو نو یائیبا: قطار موگن

Demon Slayer the Movie: Mugen Train ۳ ۳.۰۵ ۳۷.۱ مورتال کامبت

Mortal Kombat ۳ ۲.۳ ۳۷.۸ گودزیلا در برابر کونگ

Godzilla vs. Kong ۶ ۱.۹ ۹۲.۹ رایا و آخرین اژدها

Raya and the Last Dragon ۱۰ ۱.۸ ۴۳.۸ جدایی

Separation ۲ ۱.۰۷ ۳.۳ اینجا امروز

Here Today ۱ ۰.۹ ۰.۹ هیچکس

Nobody ۷ ۰.۷ ۲۴.۵ نامقدس

The Unholy ۶ ۰.۷ ۱۴.۱ تام و جری

Tom and Jerry ۱۱ ۰.۴ ۴۴.۷

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

منبع: Box Office Mojo

