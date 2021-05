با گذشت زمان و مشخص شدن آمار استقبال از «لیگ عدالت: نسخه‌ی زک اسنایدر» یک نکته واضح و قطعی می‌شود، این فیلم چهار ساعته یک موفقیت تجاری کامل برای «اچ‌بی‌او‌مکس» (HBO Max) به حساب می‌آید. (اچ‌بی‌او‌مکس شبکه استریم آنلاینی است که زیر نظر کمپانی وارنرمدیا فعالیت می‌کند.) هر چند این روزها افراد بسیاری برای تماشای «گودزیلا علیه کونگ» و «مورتال کامبت» حق عضویت اچ‌بی‌او‌مکس را پرداخت می‌کنند اما در موفقیت «لیگ عدالت» زک اسنایدر هیچ شکی نباید کرد.

با این وجود «وارنرمدیا» (WarnerMedia) (شرکت مادر استودیوی برادران وارنر که صاحب آن ای‌تی‌اند‌تی غول مخابراتی است) پیشتر اعلام کرده بود هیچ علاقه‌ای به ادامه دادن اسنایدرورس ندارد. (اسنایدرورس یا جهان اسنایدر لفظ مشهوری است که پس از پخش «لیگ عدالت: نسخه‌ی زک اسنایدر» به جهانی اطلاق شد که اسنایدر پیشتر قرار بود ساخت آثارش را مدیریت کند. اسنایدر به علت مرگ دخترش و همین طور اختلافات با تهیه‌کنندگان برادران وارنر از پروژه کنار رفت. با تصمیم کمپانی وارنر این جهانِ سینمایی پس از بیرون رفتن اسنایدر دچار تغییرات زیادی شد که یکی از نمونه‌های آن استخدام جاس ویدن، کارگردان اونجرها برای اتمام و اصلاح «لیگ عدالت» بود.)

طبق گزارشات فیلم بعدی «فلش» آخرین فیلم جهان اسنایدر است و از آن به بعد بتمن رابرت پتینسون، («بتمن» ساخته‌ی مت ریوز که در مراحل پس‌تولید قرار دارد.) تنها بتمنی خواهد بود که روی پرده سینما می‌رود. اما این نظر وارنرمدیا است و «ای‌تی‌اند‌تی» (AT&T) و اچ‌بی‌او‌مکس ممکن است موافق این تصمیم نباشند. اگر از اختلافات پشت صحنه لوکاس فیلم بر سر فرنچایز «جنگ ستارگان» چیزی شنیده‌اید بدانید پشت صحنه‌ی فیلم‌های دی‌سی هم پر از همین اختلافات است. اختلافاتی که یک جنگ تمام عیار مخفی به راه انداخته.

در این جنگ چند گروه در جبهه مقابل هم قرار دارند. یکی از دو جبهه موافق و دیگری مخالف ادامه‌ی اسنایدرورس هستند. جبهه مخالف را تیم سازمانی و بزرگترین گروه موافق را تیم مالکین نامگذاری می‌کنیم. برادران وارنر همواره به عنوان کمپانی‌ای شناخته شده‌ که ارتباط خوبی با مولفان سینمایی دارد. کمپانی‌ای که کمتر حین مراحل تولید فیلم در کار فیلمسازانی که استخدام کرده دخالت می‌کند اما نقطه‌ی سیاه کارنامه‌ آن‌ها همیشه آثار دی‌سی بوده.

فرقی نمی‌کند کدام تهیه‌کننده یا کدام تیم خلاق پشت پروژه‌های دی‌سی فعالیت کنند، هیچ کدام از آثاری که وارنر و دی‌سی برای پاسخ دادن به موفقیت‌های رقیبشان؛ مارول ساخته‌اند موفق نبوده. از فیلمی مثل «فانوس سبز» با بازی رایان رینولدز گرفته تا به امروز. علت چنین تفاوتی کاملا واضح و ساده است. مارول رییسی به نام کویین فایگی‌‌ دارد. کوین فایگی در درجه اول یک تهیه‌کننده‌ی با تجربه است که کار خودش را از صفر در استودیوها آغاز کرده و با دستیاری در آثار مهم خودش را به بالای هرم استودیویی رسانده. همه‌ی این‌ها در حالی است که فایگی عاشق کامیک است و مدیوم را به خوبی می‌شناسد.

از طرف دیگر استودیو برادران وارنر تهیه‌کننده‌های زیادی دارد اما حتی یکی از آن‌ها هم کامیک‌بوک‌ها را نمی‌شناسد و مخاطبانشان را نمی‌فهمد. آن‌ها متخصصان خبره‌ی زیادی در زمینه کامیک بوک دارند. مشکل اما اینجا است که هیچکدام از آن‌ها نمی‌دانند چطور دانششان درباره‌ی کامیک‌بوک را به فیلم تبدیل کنند. «تیم سازمانی» از مدیرانی مانند والتر هامادا، رییس دی‌سی فیلمز، آن سارنوف، مدیر عامل برادران وارنر، توبی امریک، رییس هیئت مدیره برادران وارنر و بسیاری از تهیه‌کننده‌های سازمانی برادران وارنر تشکیل شده که در تصمیم‌گیری‌هایشان طی یک دهه اخیر باعث شکست آثار دی‌سی شده‌اند. این مجموعه تصمیمات از عجله برای معرفی شخصیت بتمن و تغییر فیلمنامه در «بتمن علیه سوپر» را شمل می‌شود و تا خرابکاری کامل «لیگ عدالت» و «جوخه انتحار».

نکته اینجا است پس از شکست‌های پی در پی این تهیه‌کننده‌ها قبول کرده‌اند که ویژگی‌های لازم در راستای تکرار موفقیت مارول برای ساخت فیلم‌های به‌هم‌مرتبطِ وفادار به کامیک‌بوک‌ها را ندارند. اما به جای این که به طور کل از ساخت چنین آثاری ناامید شوند استراتژی هوشمندانه‌ای را به کارگرفته‌اند، استراتژی‌ای که آن را استراتژی دارتی می‌نامیم. تعدادی سیبل روی دیوار مقابلتان در نظر بگیرید شما توانایی هدف‌گیری و پرتاب دقیق ندارید. چه کار می‌کنید؟ هر چه دارت دارید را به سمت دیوار پرتاب می‌کنید و در انتها می‌بینید کدامشان به هدف خورده.

مایکی ساتن در مجله گیکاسیتی درباره‌ی استراتژی وارنر این طور می‌نویسد: «وارنر دیگر برای ساخت یک جهان سینمایی مرتبط به هم تلاش نخواهد کرد. بلکه کاراکترهایی از آثار اسنایدر، که باور دارد بلیط میفروشند را دست‌چین می‌کند و برایشان فیلم می‌سازد. این‌ کارکترها شامل واندروومن گل گدو، آکوامن جیسون موموا، میرای امبر هرد و فلش ازرا میلر است. فرنچایزهای «آکوامن» و «واندوومن» ریبوت نخواهند شد آن‌ها فقط در ادامه، فیلم‌های اسنایدر را نادیده می‌گیرند و هیچ ارجاعی بهشان نمی‌دهند.

زمانی که واندروومن و آکوامن یک بتمن را ملاقات کنند آن بتمن رابرت پتینسون خواهد بود. ساتن همینطور توضیح می‌دهد وارنر برنامه دارد به گونه‌ای آثارش را جلو ببرد که انگار بتمن هرگز وجود نداشته. مشکلات این ایده را هم در فیلم آ‌ینده‌ی فلش حل خواهد کرد، فیلمی که بن افلک هم در آن حضور خواهد داشت. اثری که در واقع اقتباس کامیک «فلش‌پوینت» و «بحران در زمین‌های بی‌نهایت» است. («بحران در زمین‌های بی‌نهایت» سری کامیک بوکی که در اواسط دهه هشتاد منتشر شد و مالتی ورس دی‌سی را ریبوت کرده و به یک یونیورس تبدیل کرد. کامیک‌های دی‌سی از آن زمان به پیش از بحران و بعد از بحران تقسیم می‌شوند.)

ساتن به این نکته اشاره می‌کند که بتمن بن افلک همان نقشی را بازی خواهد کرد که سوپرگرل یا فلش در کامیک «بحران در زمین‌های بی‌نهایت» بازی کرده‌اند فدا کردن خود برای نجات دیگران در حالی که یاد و نامشان برای همیشه از بین خواهد رفت. با توجه به حضور مایکل کیتن در فیلم او تنها بتمن بعد از فلش خواهد بود، بتمنی که بازنشسته شده و ردایش را به رابرت پتینسون واگذار می‌کند. درباره رابرت پتینسون هم باید این نکته یاد آوری شود که رابرت پتینسون انتخاب استودیو یا همان تیم سازمانی برای نقش بتمن بود، در حالی که طبق گزارش‌ها مت ریوز، کارگردان فیلم «بتمن» نیکلاس هولت را برای این نقش در نظر داشته. نکته‌ای که احتمالا علت رابطه‌ی کاری پرتنش این دو در تولید فیلم بوده.

ساتن در مجله گیکاستی ادامه می‌دهد: «ادامه‌ی راهِ دی‌سی قرار است آثار را از هم جدا کند. آن‌ها قصد دارند هر چه دارند را به سمت دیوار پرتاب کنند و سپس ببینند چه چیزی به هدف خورده منطقشان هم این طور خواهد بود؛ اگر هاور‌من را دوست ندارید شاید از ریبوت سوپرمن توسط جی.جی آبرامز یا بیتل‌من خوشتان آمد. به هر حال لزومی ندارد همه‌اش را تماشا کنید.» با چنین استراتژی‌ای تهیه‌کننده‌های اجرایی وارنر هیچ دانش پیشینی از کامیک‌بوک‌ها لازم ندارند آن‌ها فقط به هر پروژه جداگانه نگاه کنند و درباره موفقیت یا عدم موفقیتش تصمیم می‌گیرند. به نظر می‌رسد آن‌ها قصد دارند آثار مختلفی را روانه بازار کنند آثاری که الزاما قرار نیست به منابع اقتباسشان یا همان کامیک‌بوک‌ها وفادار بمانند. کامیک‌بوک‌ها فقط به عنوان ایده‌های ابتدایی استفاده خواهند شد. ایده‌هایی که ممکن است به چیزهای کاملا متفاوتی تغییر کنند. دستکاریشان کنند تا به مد امروز تبدیل شوند.»

تیم سازمانی انتخاب‌های اسنایدر برای واندروومن و آکوامن را قبول دارند اما به عنوان مثال درباره‌ی بتمن به انتخاب خودشان، رابرت پتینسون باور دارند. از طرفی منابع کامیک‌بوک‌ فقط یک نقطه آغاز است نه منبع اقتباسی که باید به آن وفادار بود و جدی‌اش گرفت. این چیزی است که ان سارنوف (مدیر عامل برادران وارنر) باور دارد ما باید درباره‌اش هیجان‌زده باشیم و مرتبط بودن جهان سینمایی اسنایدر را از یاد ببریم.

بازگردیم به جنگ پشت صحنه. دو نیرو در مقابل اعمال تیم سازمانی قرار دارند که مهمترینشان تیم مالکین هستند. تیم مالکین تشکیل شده از مدیریت کمپانی ای‌تی‌اند‌تی است شرکت مخابراتی که تازه به صنعت فیلمسازی وارد شده. (کمپانی اعظم ای‌تی‌اند‌تی در سال ۲۰۱۸ کمپانی تایم وارنر و متعلقاتش را خرید. تایم وارنر از آن پس با نام وارنرمدیا فعالیت می‌کند. استودیوی فیلمسازی برادران وارنر و اچ‌بی‌او تعدادی از زیرمجموعه‌های وارنرمدیا هستند.) آن‌‌ها اهمیت زیادی به اکران فیلم‌ها در سینما نمی‌دهند برعکس اچ‌بی‌او‌مکس است که برایشان مهم است. چرا که باور دارند آینده در دستان سایت‌های استریم است.

تیم مالکان همان تیمی است در ابتدای امر با وجود مخالفت شدید کمپانی وارنر به «لیگ عدالتِ» زک اسنایدر چراغ سبز نشان داد. این تیم همان تیمی است که قصد داشت تمام آثار سینمایی وارنرمدیا در سال ۲۰۲۱ را در اچ‌بی‌او‌مکس پخش کند آن هم بدون توجه به این که وارنرمدیا و عملا تمام هالیوود از این تصمیم عصبانی و خشمگین‌اند. از نقطه نظر ای‌تی‌اند‌تی اکران سینمایی عملا شبیه یک کمپین تبلیغاتی برای فیلم‌هایی است که اصل فروششان روی اچ‌بی‌او‌مکس انجام خواهد شد.

سوال دیگر این است که حالا خود دی‌سی فیلمز کجای داستان قرار می‌گیرد. تا جایی که برای دی‌سی‌اهمیت دارد آن‌ها ذاتا با هیچ طرف این نزاع نه الزاما سر جنگ دارند و نه و نه تعلق خاطری. آن چه باعث می‌شود دی‌سی به هر کدام از این دو طرف نزدیک شود منافعش است. علاقه دی‌سی افزایش کاربران اچ‌بی‌او‌مکس است اما این علاقه به معنای مخالفت با تیم سازمانی نیست. اگر استراتژی دارتی تیم سازمانی باعث افزایش کاربرهای اچ‌بی‌او‌مکس شود آن‌ها هیچ مخالفتی نخواهند داشت. نکته اما اینجا است که اسنایدرورس تعداد زیادی مخاطب ثابت شده دارد که دی‌سی ابدا دوست ندارد اجازه دهد از دست بروند. آن‌ها به ارزیابی موفقیت نسخه‌ی اسنایدر ادامه خواهند داد. اگر موفقیت این فیلم به اندازه کافی بود بدون توجه به احساس وارنرمدیا نسبت به اسنایدرورس می‌توانند به جبهه موافقان اسنایدرورس بپیوندند و آن را در اچ‌بی‌اومکس ادامه دهند.

به عنوان مثال کمپانی وانر در ابتدای امر موضعی قطعی نسبت به عدم پخش نسخه‌ی اسنایدر داشت تا جایی که فوربز به نمایندگی از این کمپانی در مقاله‌ای پخش نسخه‌ی جداگانه‌ی زک اسنایدر از «لیگ عدالت» را غیر ممکن دانست. اما با تصمیم تیم مالکان هنوز یک سال و نیم هم از آن مقاله نگذشته و نسخه اسنایدر بعد از فیلمبرداری‌های مجددی که هفتاد میلیون دلار خرج برداشت در اچ‌بی‌او‌مکس پخش شده. به نقل از اسمال اسکرین، اچ‌بی‌او‌مکس و نتفلیکس برای ارائه‌ی قراردادی اختصاصی به زک اسنایدر با هم در حال رقابتند. ما با مایکی ساتن صحبت کردیم او به ما گفت که ای‌تی‌اند‌تی قصد دارد دست وانر مدیا را از آن پروژه کوتاه کند. تیم مالکین قصد ندارد آن پروژه را تمام شده بداند.

در همین راستا ای‌تی‌اند‌تی با نگاه ویژه‌ای به آثار وارنرمدیا نگاه می‌کند. استراتژی تازه وارنرمدیا بهتر است به زودی جواب دهد. به عنوان مثال طبق اگزارشات رسیده هامادا و تیمش انرژی زیادی روی فیلم تازه‌ی «بتمن» با بازی رابرت پتینسون گذاشته‌اند. و اگر «بتمن» موفق نشود تغییرات زیادی را در افراد رده بالای دی‌سی‌فیلمز شاهد خواهیم بود. به زبان دیگر حزب سازمانی قدرت و آزادی کامل ندارند و در صورت عدم موفقیت چیزهای بسیاری می‌تواند تغییر کند. همان طور که پیشتر هم اشاره کردیم تیم‌های دیگری هم وجود دارد که باید آن‌ها را هم در نظر بگیریم.

بازیکن دیگر این بازی راک یا دواین جانسون است. در سمت او همسر پیشین و ایجنت حال حاضرش، دانی گارسیا و دوست راک که مشتری دیگر دانی گارسیا هم هست، یعنی هنری کاویل قرار دارد. بلک آدام که راک قرار است نقشش را بازی کند یکی از بزرگترین اتفاقات دی‌سی به روی پرده است. فیلمی که تاثیر زیادی روی ادامه کار فیلم‌های دی‌سی خواهد داشت. یادتان باشد که فیلم‌هایی که در سینما اکران خواهد شد در حیطه تیم سازمانی قرار دارند. نکته اینجا است که راک می‌خواهد کاراکترش در مقابل سوپرمن قرار بگیرد و آن هم نه هر سوپرمنی سوپرمن هنری کاویل. و طبق گزارش‌ها داستان بک گراند آن سوپرمن طبق «لیگ عدالت: نسخه‌ی زک اسنایدر» خواهد بود نه نسخه‌ی جاس ویدن. این نکته باعث می‌شود که تیم راک به تیم مالکان نزدیک‌تر باشند تا حزب سازمانی.

تیم سازمانی تلاش دارد راک را برای کار کردن طبق استراتژیشان راضی کند. علت این عمل هم مشخص است. او یکی از موفق‌ترین بازیگران سال‌های اخیر سینما است. با همه استرانژی‌هایی که حزب سازمانی دارد فیلم «بلک آدام» راک نزدیک‌ترین چیزی است که این تیم به یک موفقیت تمام عیار دارند. در صورت حضور راک آن‌ها به احتال خیلی زیاد یک بمب باکس آفیس در اختیار خواهند داشت.

تیم مالکان، تیمی که طرفدار اسنایدرورس است می‌داند که اسنایدرورس جامعه طرفدارهای ثابت شده‌ای دارد. مخاطب‌ها برای این فرنچایز پیشتر ساخته‌ شده‌اند، وجود دارند و حاضرند پول خرج کنند. اما برعکس همه‌ی حرف‌های مدیران برادران وارنر هنوز روی هوا است. تیم سازمانی فقط می‌تواند امید داشته باشد که بخشی از مجموعه‌ی طرفداران از فیلم‌ها حمایت کنند، مخاطبان به دیدن فیلم‌هایشان بیایند و تازه در صورت خوب بودن فیلم‌ها مخاطبان تبدیل شوند به طرفدارانی ثابت. پس آن‌ها فعلا هیچ مخاطب ثابتی برای آثارشان ندارند. به همین خاطر به راک نیاز دارند. او می‌تواند مخاطبانی که کمپانی می‌خواهد را به سینما بیاورد تا فیلم‌ را ببینند و اگر خوششان برای دیدن بقیه هم منتظر بمانند.

