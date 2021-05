این سریال‌ها بی‌شک شما را در حال و هوای خوبی قرار می‌دهند. آماده‌ی خندیدن هستید؟ ما و نت‌فلیکس برنامه‌ را برای شما تعیین می‌کنیم. از کلاسیک‌هایی مانند اداره (The Office) تا سریال‌های متفاوتی مانند پسرهای تریلر پارک و دربین‌مانده‌ها و سریال‌های ساخت نت‌فلیکس (Netflix) مانند گلو. در ادامه لیستی از سریال‌های کمدی پیش روی شما قرار دارد که می‌توانید آن‌ها را دوباره و دوباره ببینید.

۱. اجتماع ( Community )

خالق سریال: دان هارمون

دان هارمون بازیگران: جوئل مک‌هال، جیلیان جیکوبز

جوئل مک‌هال، جیلیان جیکوبز محصول: ان‌بی‌سی (NBC)/ ۲۰۰۹

ان‌بی‌سی (NBC)/ ۲۰۰۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸ از ۱۰۰

یکی از بهترین سریال‌های کمدی قرن بیست و یک.

اجتماع دان هارمون یک سریال خلاق و احساسی با داستان‌گویی متناسب سیت‌کام است که دسته‌بندی و صلاحیت خود را به آسانی به‌دست می‌آورد. صحنه‌های اصلی گروهی از دانشجویان گریندیل، جامعه‌ای به‌‌شدت خنده‌دار، را در بر می‌گیرد؛ گروهی دانش‌جو در گروه‌های درسی مختلف با تجربیات ناموفق خنده‌دار.

سریال از آن‌چه فکر می‌کنید بسیار عجیب‌تر، بامزه‌تر و قابل‌لمس‌تر است و از تمام حقه‌هایی که سریال انیمیشنی ریک و مورتی (Rick & Morty) هارمون را جذاب می‌کند، بهره می‌برد.

این سریال یکی از تاثیرگذارترین داستان‌ها درباره‌ی یافتن دوست است و صحنه‌های خنده‌دار فراوانی از کمدی‌های تلویزیونی را ارائه می‌دهد، درحالی که هم‌زمان بدون از دست دادن سررشته‌، در ژانرهای مختلف سفر می‌کند. اجتماع، برادران روسو را پیش از این که وارد دنیای مارول شوند، به دنیا معرفی کرد و دونالد گلاور را پیش از این که گامبینو تبدیل به یک اسم خانگی مشهور شود برجسته کرد.

خوشبختانه حالا نت‌فلیکس تمام شش فصل سریال را آماده‌ی پخش دارد.

۲. دختر جدید ( New Girl )

خالق سریال: الیزابت مری‌ویتر

الیزابت مری‌ویتر بازیگران: زوئی دشانل، جیک جانسون

زوئی دشانل، جیک جانسون محصول: فاکس (The FOX)/ ۲۰۱۱

فاکس (The FOX)/ ۲۰۱۱ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

ترکیبی از سریال دوستان (Friends) و پایان‌های خوش (Happy Endings) اما لذت‌بخش‌تر از هردوی آن‌ها.

دختر جدید سیت‌کامی است که تماشا‌ی آن به شما آرامش می‌دهد. این سریال شبکه‌ی فاکس، سال ۲۰۱۱ پخش شدن را آغاز کرد و داستان معلمی غیرمعمولی را روایت می‌کرد که به لس‌انجلس اسباب کشی می‌کند و مجبور می‌شود در یک خانه با سه مرد زندگی کند. سریال خیلی زود تبدیل به یک روایت کمدی از روابطی مانند سریال دوستان می‌شود که در هسته‌ی خود سوال‌هایی درباره‌ی زوج‌های ممکن را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند.

سبک بداهه‌پردازی سریال باعث خلق لحظه‌هایی ماندگار می‌شود و مکس گرین‌فیلد مانند یک ستاره می‌درخشد. اگرچه سریال کمی طولانی به‌نظر می‌رسد، هم‌چنان یکی از بهترین سریال‌هایی است که می‌تواند شما را سرگرم کند.

۳. شیتز کریک ( Schitt’s Creek ‎)

خالقان سریال: یوجین لوی، دن لوی

یوجین لوی، دن لوی بازیگران: یوجین لوی، کاترین اوهارا

یوجین لوی، کاترین اوهارا محصول: سی‌بی‌سی تله‌ویژن ( CBC Television ‎)/ ۲۰۱۵

سی‌بی‌سی تله‌ویژن ( ‎)/ ۲۰۱۵ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

سریالی معمولی‌تر از پرورش شکست‌خورده را در نظر بگیرید که با مرثیه‌های بورلی (Beverly Hillbillies) معکوس ترکیب شود و حالا شما یکی از لذت‌بخش‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون را در اختیار دارید؛ شتز کریک.

این سیت‌کام کانادایی داستان خانواده‌ای ثروتمند را روایت می‌کند وقتی که مدیر تجاری‌شان سرشان کلاه می‌گذارد و آن‌ها همه‌چیز را از دست می‌دهند. حالا تنها چیزی که صاحب‌اش هستند یک شهر کوچک دورافتاده است که پاتریچ (یوجین لوی) به‌عنوان یک شوخی برای کادوی تولد پسر خود (دن لوی) سال ۱۹۹۱ خریده بود.

آن‌ها مجبور می‌شوند که به آن‌جا نقل مکان و در یک مسافرخانه‌ی بین‌راهی زندگی کنند. آن‌ها به آرامی زندگی کنونی خود را می‌پذیرند و حتی به شهر جدید خود و مردمان آن عشق می‌ورزند. یک سریال نامزد امی دل‌پذیر که با درخشش کاترین اوهارا به‌عنوان مادر خانواده، یک بازیگر سابق سریال‌های تلویزیونی که در انکار به‌سر می‌برد، همراه است.

۴. فکر می‌کنم باید همراه با تیم رابینسون بروی (I Think You Should Leave with Tim Robinson)

خالقان سریال: زک کنین، تیم رابینسون

زک کنین، تیم رابینسون بازیگران: تیم رابینسون

تیم رابینسون محصول: نت‌فلیکس/ ۲۰۱۹

نت‌فلیکس/ ۲۰۱۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

هنگام تماشای فکر می‌کنم باید همراه با تیم رابینسون بروی، به هیچ‌وجه نیاز نیست نگران پیام‌های بازرگانی، اسپانسرها یا هر چیز دیگری باشید چرا که خود سریال از جهات مختلفی عمیقا عجیب و غیرمعمول است.

رابینسون، یک نویسنده‌ی سابق برنامه‌ی پخش زنده‌ی شنبه شب (Saturday Night Live)، نگاه کمدی خاص خود را به سریالی می‌آورد که شما یا عاشق آن می‌شوید یا از آن متنفر می‌شوید، اما اگر عاشق آن باشید، به‌طور معجزه‌آسایی خنده‌دار خواهد بود. اگر دوست دارید کمدی‌تان عجیب، پیچیده و غیرمعمول باشد، راه‌حل شما پیش تیم رابینسون است.

۵. دهان گنده (Big Mouth)

خالقان سریال: اندرو گلدبرگ، نیک کرول، مارک لوین، جنیفر فلاکت

اندرو گلدبرگ، نیک کرول، مارک لوین، جنیفر فلاکت صداپیشگان: نیک کرول، جان مولانی

نیک کرول، جان مولانی محصول: نت‌فلیکس/ ۲۰۱۷

نت‌فلیکس/ ۲۰۱۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۹ از ۱۰۰

انیمیشن کمدی شیکه‌ی نت‌فلیکس به‌طور هم‌زمان گستاخانه و دوست‌داشتنی است. سریال نگاهی بدون خجالت به زندگی بزرگسالانه دارد با نگاهی متمرکز به وقایعی و تغییراتی که هنگام بلوغ رخ می‌دهد.

با اندکی اقتباس از تجربه‌ی خالق سریال، شخصیت اصلی سریال یک دانش‌آموز کلاس هفتمی است که با مشکلات بلوغ دست و پنجه نرم می‌کند. سریال بسیار رنگارنگ و خلاقانه است و از آن جایی که بدون خجالت درباره‌ی خط قرمزها صحبت می‌کند، تبدیل به سریالی آموزشی می‌شود که برای سال‌های پیش از بلوع مفید است.

۶. گلو ( GLOW )

خالقان سریال: لیز فلاهیو، کارلی منش

لیز فلاهیو، کارلی منش بازیگران: الیسون بری، بتی گیلپین

الیسون بری، بتی گیلپین محصول: نت‌فلیکس/ ۲۰۱۷

نت‌فلیکس/ ۲۰۱۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

مارک مارون در نقش یک کارگردان فیلم‌های رده ب، وظیفه یافته است گلو را به یک سریال تلویزیونی تبدیل کند، الیسون بری نقش یک خوره‌ی تئاتر را ایفا می‌کند که آرزو دارد روزی به عنوان یک بازیگر حرفه‌ای مشغول به کار شود و بتی گیلپین نقش دوست سابق بری را ایفا می‌کند؛ یک ستاره‌ی برنامه‌های تلویزیونی که به شحصیت مرکزی برنامه‌های کشتی تبدیل شده است.

فصل یک دل‌پذیر است، اما فصل دو یکی از بهترین فصل‌هایی است که تا به امروز در نت‌فلیکس ساخته شده است. سریال به شدت لذت‌بخش، متمرکز، با شخصیت‌های غنی و کاملا سرگرم کننده است و باید به موسیقی‌های دهه‌ی هشتاد میلادی دیوانه‌کننده که در سریال از آن‌ها استفاده می‌شود هم اشاره کرد.

۷. جای خوب ( The Good Place ‎)

خالق سریال: مایکل شور

مایکل شور بازیگران: کریستن بل، ویلیام جکسون هارپر

کریستن بل، ویلیام جکسون هارپر محصول: ان‌بی‌سی (NBC)/ ۲۰۱۶

ان‌بی‌سی (NBC)/ ۲۰۱۶ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

سعی کنید گمشده (Lost) را به‌عنوان یک سیت‌کام تصور کنید به‌علاوه‌ی عمق فلسفی بیش‌تر و لطیفه‌های فراوان.

سریال جدید سازنده‌ی پارک‌ها و تفریحات (Parks and Recreation‎)، مایکل شور، در دنیای پس از مرگ به وقوع می‌پیوندد که در آن النور شلستروب (کریستن بل)، یک زن که به تازگی فوت شده است و زندگی خودخواهانه‌ای را از سرگذرانده است، به اشتباه سر از جای خوب درمی‌آورد. درحالی که ما بازگشت به گذشته‌هایی از زندگی او و اطرافیانش می‌بینیم، او به کمک معشوقه‌ی خود چیدی تلاش می‌کند یاد بگیرد که چگونه انسان بهتری باشد.

از طرف دیگر مهندس معمار جای خوب، مایکل، سعی دارد دریابد که چرا همه‌چیز در این آرمان شهر بلااستفاده مانده است. یک گاز شیرین، بامزه و درخشان از تلویزیون.

۸. فلاورز (Flowers)

خالق سریال: ویل شارپ

ویل شارپ بازیگران: اولیویا کولمن، جولیان برات

اولیویا کولمن، جولیان برات محصول: کانال چهار (Channel 4) و سیسو (Seeso)/ ۲۰۱۶

کانال چهار (Channel 4) و سیسو (Seeso)/ ۲۰۱۶ امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

یک سریال کمدی تلخ انگلیسی که ستارگان آن توسط جولیان برات و اولیویا کلمن برنده‌ی اسکار رهبری می‌شوند. شاید پیش از این، سریال را دیده‌اید و از حضور آن در این لیست عصبانی هستید. فلاورز سریالی نیست که بشود به راحتی آن را دوست داشت، اما کسانی که به آن وفادار بمانند پاداش خود را دریافت خواهند کرد.

در نهایت سریال همان گیرایی جذاب سریال‌های کمدی سیاه کلاسیک را دارد. سریال ناراحت‌کننده‌ی کانال چهار که در دو فصل دوازده قسمتی نیم‌ساعته از نت‌فلیکس در دسترس است به داستان زندگی خانواده‌ی فلاورز می‌پردازد، که فرزندان دوقلوی بیست و پنج‌ساله‌ی آن‌ها به همراهشان در خانه زندگی می‌کنند.

۹. عروسک روسی ( Russian Doll )

خالقان سریال: ناتاشا لیون، ایمی پولر، لزلی هدلند

ناتاشا لیون، ایمی پولر، لزلی هدلند بازیگران: ناتاشا لیون، گرتا لی

ناتاشا لیون، گرتا لی محصول: نت‌فلیکس/ ۲۰۱۹

نت‌فلیکس/ ۲۰۱۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

اگر دوست دارید کمدی‌تان تاریک باشد با کمی پیچش علمی-تخیلی، سراغ عروسک روسی بروید. این سریال یک داستان درخشان از اخلافیاتی است که تعادلی درست بین صداقت، کمدی و نیاز اساسی ژانر پیدا کرده است.

در قسمت اول درمی‌یابیم که شخصیت اصلی فیلم، نادیا، یک طراح نرم‌افزار شرکت راک‌استار، درون یک چرخه‌ی زمانی تکرار شونده گیر می‌کند که طرفداران سینما خیلی زود شباهت آن با فیلم روز گراندهاگ (Groundhog Day) را تشخسیص می‌دهند؛ جایی که قهرمان مجبور است درسی را بیاموزد تا چرخه را بشکند.

اگر فکر می‌کنید که چرخه‌ی زمانی تکرار شونده خیلی تکراری است، عروسک روسی چند قدم از شما جلوتر است، این سریالی است که می‌داند تا چه اندازه مدیون فیلم روز گراندهاگ است و احترام خود به فیلم را به‌جا می‌آورد، هم‌چنین فیلم سرشار از پیچش، تغییر و غافلگیری است که یک لحظه هم شما را رها نمی‌کند.

۱۰. پسرهای تریلر پارک (Trailer Park Boys)

خالق سریال: مایک کلاتنبرگ

مایک کلاتنبرگ بازیگران: جان پائول ترمبلی، روب ولز

جان پائول ترمبلی، روب ولز محصول: شوکیس (Showcase)/ ۲۰۰۱

سبک مینیمال دوربین روی دست سریال باعث می‌شود که Hن را دوست بدارید یا از آن متنفر شوید. در ابتدا شاید گستاخانه، بدون برنامه و به هم ریخته به نظر بیاید، اما همین که کمی به آن فرصت بدهید، تبدیل به پدیده‌ای ده فصلی می‌شود که سه فیلم سینمایی هم از ان ساخته شده است.

سریال مایک کلاتنبرگ که در سال ۲۰۰۱ پخش خود را آغاز کرد، از ان زمان تا کنون بارها و بارها بازپخش شده است. سریال ابتدا از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ از شبکه‌ی شوکیس پخش شد و سپس ادامه‌ی آن از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ از نت‌فلیکس.

۱۱. بوجک هورسمن ( BoJack Horseman )

خالق سریال: رافائل باب واکسبرگ

رافائل باب واکسبرگ صداپیشگان: ویل آرنت، آرون پال

ویل آرنت، آرون پال محصول: نت‌فلیکس/ ۲۰۱۴

نت‌فلیکس/ ۲۰۱۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

سلبریتی‌ای فراموش شده به عنوان شخصیتی اصلی هرگز تا این اندازه همذات‌پنداری و دلسوزی را با خودش همراه نکرده بود که این شخصیت انیمیشنی این‌چنین می‌کند. بوجک هورسمن ستاره‌ی سیت‌کامی است که در دهه‌ی هشتاد میلادی پخش می‌شده. حالا او از سال‌های اوج خود فاصله گرفته است و به دنبال موقعیتی است که دوباره به شهرت و محبوبیت برسد.

سریال یکی از بهترین شخصیت‌پردازی‌های تاریخ تلویزیون را به خودش اختصاص می‌دهد. یک سلبریتی معتاد به توجه، شهرت و خودشیفته که با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کند. اما واکسبرگ در کنار این فضای غم‌انگیز و دردناک، مقدار فراوانی موقعیت‌های کمدی و شخصیت‌های بامزه وارد سریال کرده‌اند تا فضای تاریک آن با درخششی به‌یاد ماندنی همراه شود.

۱۲. حالا مستند! ( Documentary Now! ‎)

خالقان: فرد ارمیسن، بیل هیدر، ست مایرز، ریس توماس

فرد ارمیسن، بیل هیدر، ست مایرز، ریس توماس بازیگران: فرد ارمیسن، بیل هیدر

فرد ارمیسن، بیل هیدر محصول: آی‌اف‌سی (IFC)/ ۲۰۱۵

آی‌اف‌سی (IFC)/ ۲۰۱۵ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

یکی از بهترین سورپرایزهای ۲۰۱۵ سریال کمدی حالا مستند بود با سبک مستند-داستانی مخصوص خود که در هر قسمت نیم‌ساعته‌ی آن یکی از سبک‌های مستندسازی مشهور و پرطرفدار را تبدیل به نیم ساعت خنده می‌کردند.

نتیجه سریالی شد که شما را از خنده روده‌بر می‌کند و همه‌چیز را از گری گاردنز (Grey Gardens‎) تا کشور وحشی وحشی (Wild Wild Country) و از خط آبی باریک (The Thin Blue Line) تا پشت سر موسیقی (Behind the Music) به سخره می‌گیرد. حالا مستند! سریالی است که باید دیده شود.

۱۳. پرورش شکست‌خورده ( Arrested Development )

خالق سریال: میچل هرویتز

میچل هرویتز بازیگران: جیسون بیتمن، ویل آرنت

جیسون بیتمن، ویل آرنت محصول: فاکس (FOX)/ ۲۰۰۳

فاکس (FOX)/ ۲۰۰۳ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۴ از ۱۰۰

بی‌شک یکی از بهترین سیت‌کام‌هایی که تاکنون ساخته شده است. پرورش شکست‌خورده وقتی که برای نخستین بار سال ۲۰۰۳ پخش شد، بسیار از زمان خودش جلوتر بود. حال و هوای کمدی‌ها و طنزهای آن، حالا که ژانر پیشرفت کرده است به‌خوبی درک می‌شود، اما هنگامی که به تازگی پخش شده بود بسیار متفاوت به‌نظر می‌رسید که همین باعث شد خیلی زود قطع شود، اما نت‌فلیکس سال ۲۰۱۳ یک‌بار دیگر سریال را احیا کرد.

بدون توجه به این که چه احساسی درباره‌ی فصل چهار و پنج این سریال دارید، قسمت‌های قبلی این سریال بی‌شک یکی از احمقانه‌ترین، هوشمندانه‌ترین و بامزه‌ترین قسمت‌های تاریخ سریال‌های کمدی تلویزیون بوده‌اند.

۱۴. کیمی اشمیت شکست‌ناپذیر ( Unbreakable Kimmy Schmidt ‎)

خالقان سریال: تینا فی، رابرت کارلوک

تینا فی، رابرت کارلوک بازیگران: الی کمپر، کارول کین

الی کمپر، کارول کین محصول: نت‌فلیکس/ ۲۰۱۵

نت‌فلیکس/ ۲۰۱۵ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

گوش کنید، همه‌ی ما دلمان برای ۳۰ راک (۳۰Rock) تنگ شده است. یک سریال همه‌چی‌تمام با تیم بازیگری فوق‌العاده که هرگز مانند آن دوباره ساخته نخواهد شد، اگرچه کیمی اشمیت شکست‌ناپذیر از نت‌فلیکس بعد از آن در رتبه‌ی دوم قرار می‌گیرد.

سریال نه‌تنها سرشار از خنده و جدابیت است بلکه به یک مشکل اجتماعی ریشه‌دار هم می‌پردازد و آن را به بهترین صورت ممکن بازتاب می‌دهد، همین است که باعث می‌شود در کنار خنده‌دار بودن، تاثیرگذار هم باشد.

