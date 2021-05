فیلم‌های فانتزی دنیای عجیب و غریبی دارند که می‌توانیم به راحتی خودمان را در آن غرق کنیم. گویا جهانی که این فیلم‌ها می‌سازند، تماشاگران را به درون خود می کشد و پس از این که جاذبه‌ی قدرتمند این فیلم‌ها ما را مقهور خودش می‌کند، فرار از این دنیای خیالی دشوار خواهد شد. فرار به سیاره‌ی دیگر، سرزمینی در دوردست‌ها یا حتی حقیقتی دیگر. خلاصه هر چه که باشد، نهایت جاذبه‌ی این این فیلم‌های خارق‌العاده است. بسیاری از افراد فیلم‌های فانتزی جدید را به یاد دارند از جهان سینمایی دیوانه‌کننده‌ی مارول گرفته تا جهان بی‌پایان و مسحور‌کننده‌ی سری فیلم‌های هری پاتر. اما تعداد اندکی از این فیلم‌ها هم در سال‌های اولیه‌ی قرن بیستم ساخته شده‌اند.

البته اصلی‌ترین بخش داستان این فیلم‌ها، وجود قهرمانانی است که دیگر کاراکتر‌های فیلم یا معمولا مردم جهان را از دست آدم بد‌ها نجات می‌دهند تا آتش شور و شوق دراماتیک طرفداران فیلم شعله‌ور شود. اما همه چیز که برای شخصیت‌های مثبت و قهرمان داستان نیست. پسر‌های بد‌ و دخترهای شرور‌ داستان، چه نقشی در این چهان پر نقش و نگار دارند؟ ضدقهرمانان فیلم‌های فانتزی، سال‌هاست که به نمادی از این فیلم‌‌های پرطرفدار تبدیل شده‌اند. در فهرست زیر با برخی از قوی‌ترین ضدقهرمانان دنیای سینما آشنا می‌شویم که با دامنه‌ی گسترده‌ی قدرت‌های خود، اندیشه‌ی تسخیر قدرت و نابودی جهان را در سر خود داشتند.

۱۰. جادوگر شرور غرب: جادوگر شهر آز (The Wizard of Oz)

با یک ضدقهرمان کلاسیک شروع کنیم. جادوگری با پوستی به رنگ سبز که به دلیل پیشینه‌ی داستانی‌اش، منبع الهام تئاتر موزیکال «شرور» نیز هست. این دیالوگ تاریخی هیچگاه از ذهن مخاطبان پاک نخواهد شد: «من تو را گیر خواهم آورد، خوشگلم، همچنین سگ کوچولویت را».

جادوگر شرور فیلم «جادوگر شهر آز» شاید برای مخاطبان امروزی ترسناک و دلهره‌آور نباشد و بیشتر آن‌ها را بخنداند، اما وقتی این فیلم برای اولین بار در سال ۱۹۳۹ اکران شد، قطعا برای تماشاگران آن زمان، وحشتناک بوده است. او بسیار قدرتمند بود و دوروتی بیچاره مجبور بود تا با او مبارزه کند و شکتسش دهد که در نهایت با ذوب‌شدن او، موفق شد او را از میان بردارد.

۹. جین: حماسه‌ی گرگ و میش (The Twilight Saga)

یکی از شیطانی‌ترین‌های این فهرست. جین تنها با نگاه خود می‌توانست درد را به طرف مقابلش منتقل کند. او به طور کلی از دیگر خون‌آشام‌های گروه ولتوری قدرت بیشتری داشت و خیلی طول کشید تا شکست بخورد و این اتفاق وقتی افتاد که او در پایان همتای خود یعنی کاراکتر بلا را دید.

با وجود قدرت بسیار زیاد و خطرناکش نمی‌توان او را به عنوان قدرتمند‌ترین ضدقهرمان فیلم‌های فانتزی معرفی کرد. به این علت که او نمی‌تواند قربانیان و دشمنانش را به آن اندازه که در توانش است، لای منگنه بگذارد و آن‌ها را عذاب دهد. او مهارت‌های مبارزه را به خوبی بلد نیست و در آن واحد فقط می‌تواند به یک نفر آسیب بزند.

۸. جادوگر سفید: سرگذشت نارنیا (The Chronicles of Narnia)

جادوگر سفید سری فیلم‌های «سرگذشت نارنیا» نباید دست کم گرفته شود. در کنار قابلیت‌های خوب او در میدان نبرد، او همچنین قدرت کنترل عناصر زمینی را نیز در اختیار دارد و به این دلیل است که به او لقب جادوگر سفید را داده‌اند.

این ضدقهرمان به راحتی می‌تواند با هر چیزی که سر راهش قرار می‌گیرد، مبارزه کند و به رغم اینکه شاید برایش سخت باشد اما او هنوز قدرت‌های جادویی خود را درونش دارد. او کسی است که زمستان طولانی را به نارنیا فرستاد و باعث انقلاب شد.

۷. دیوی جونز: دزدان دریایی کارائیب (Pirates of The Caribbean)

از فیلم دوست‌داشتنی دزدان دریایی کارائیب. قطعا دیوی جونز یکی از ترسناک‌ترین شخصیت‌های فیلم‌های فانتزی است. از صورت چندش‌آورش گرفته تا چنگال‌هایش که هر کسی که آن‌ها را می‌دید، از ترس زهره ترک می‌شد.

قدرت فیزیکی او، اصلی‌ترین نقطه‌ی قوتش به شمار می‌آید و همچنین اینکه او چگونه به شکلی سریع در مکان‌های مختلف ظاهر می‌شود. مثل زمانی که کاپیتان جک اسپارو از دور به او نگاه می‌کرد که ناگهان در جلوی او ظاهر می‌شود. علت اصلی حضور او در بین ضدقهرمان‌های قدرتمند، ترسی است که با حضورش به وجود همه می‌افتد. اگر طرفداران فیلم به خاطر داشته باشند، حتی شبحی از او نیز در صحنه‌ای بعد از تیتراژ پایانی «دزدان دریایی کارائیب: مردگان حکایت نمی‌کنند» ظاهر می‌شود.

۶.مالفیسنت: فیلم مالفیسنت و انیمیشن زیبای خفته (Maleficent – Sleeping Beauty)

بی‌شک مالفیسنت به خاطر توانایی‌های بی‌شمارش، یکی از قدرتمند‌ترین ضدقهرمانان است. با اینکه نهایتا معلوم می‌شود که او آدم بد داستان نیست و رابطه‌ی او با اورورا نیز درست می‌شود، اما با این حال در ابتدا، با آن طلسم انتقام‌جویانه‌ای که بر روی اورورا اجرا کرده بود، ضدقهرمان فیلم به حساب می‌آمد.

این شخصیت شرور تنها طلسم و نفرین اجرا نمی‌کند. حرکت اجسام با ذهن خود، شفای انسان‌ها و دیگر موجودات زنده، هیپنوتیزم، دستکاری عناصر و آب و هوا و حرکت سریع از یک نقطه به نقطه دیگر از دیگر توانایی‌های فوق‌العاده‌ی اوست. اما مهم‌تر از همه‌ی این‌ها، زنده‌شدن مجدد خودش است که به سبب وجود خون ققنوس در وجود اوست.

۵. راونا: سفید برفی و شکارچی (Snow White & The Huntsman)

ملکه‌ی بدجنس در فیلم «سفید‌برفی و شکارچی». چه کسی می‌تواند دیالوگ ماندگار و ترسناک او را فراموش کند: «لب‌ها قرمز مثل خون، مو سیاه مثل شب، قلبت را برای من بیاور، سفید‌برفی عزیزم». تصور اینکه ملکه راونا از قلب انسان‌ها تغذیه می‌کند، واقعا آزار‌دهنده است اما این دقیقا همان چیزی است که قدرت او را تامین می‌کند و باعث می‌شود تا زیبایی و جوانی او ماندگار بماند.

راونا می‌تواند عناصر را کنترل کند. وقتی به نبرد نهایی او با سفید‌برفی نگاه می‌کنیم، او نه تنها قدرت این را دارد که موجب بارش باران شود بلکه می‌تواند قطرات باران را به دانه‌های تگرگی تبدیل کند که مثل چاقو تیز هستند که بعدا به موجودات متحرکی تبدیل می شوند که به دیگران حمله می‌کنند. شکست‌دادن این جادوگر بدذات واقعا سخت است مخصوصا به خاطر اینکه او می‌تواند در آتش فروزان بایستد و سوز و گداز آن را بیشتر کند بدون آن که آب از آب تکان بخورد و تغییری در وجودش حاصل شود.

۴. لوکی: جهان سینمایی مارول (Marvel Cinematic Universe)

بسیاری از طرفداران سرسخت سر این قضیه بحث می‌کنند که لوکی در واقع یک ضدقهرمان نبود. با این حال وقتی که عملا به این موضوع نگاه می‌کنیم، او تقریبا در تمامی فیلم‌های جهان سینمایی مارول، به شکل یک شخصیت شرور ظاهر شده است.

هیچ مانعی قدرت مقابله با شاهزاده‌ی جوان آزگارد را ندارد. او به هر حال عطش کسب قدرت بیشتر برای خود را برطرف خواهد کرد و حتی سیاره‌ی زمین را به عنوان یک محل بالقوه برای حکمرانی خود در نظر گرفته بود. یقینا دادن لقب خدای شرارت برازنده‌ی اوست. به خاطر نقشه‌هایی که کشید و کار‌هایی که انجام داد تا در نهایت خود را با برادرش ثور برابر کند. طرفداران لوکی از قدرت بی‌نهایت او در سحر و جادو دفاع می‌کنند. اگر بخواهیم فقط چند مورد از قدرت‌های او را نام ببریم، باید به تغییر شکل، هیپنوتیزم کردن دیگران، حرکت اجسام به وسیله‌ی ذهن و حرکت سریع از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر اشاره کنیم. نمی‌توان جایگاه شایسته‌ی او به عنوان یکی از قدرتمندترین ضدقهرمانان را زیر سوال برد مگر اینکه بخواهیم او را با برادرش یعنی ثور مقایسه کنیم که البته او یک قهرمان است نه یک شخصیت بدجنس.

۳. سائورون: سری فیلم‌های ارباب حلقه‌ها (Lord of The Rings)

رتبه‌ی شماره سه محل بحث و مناقشه است، ولی قطعا سائورون با دیگر ضدقهرمانان قدرتمند این فهرست، شانه به شانه حرکت می‌کند. تهدیدی که حضور او برای همگان دارد، غیر قابل تصور است.

سائورون یک تغییر شکل‌دهنده است و این قدرت را دارد که خود را به گرگ، خون‌آشام و مار تبدیل کند. از وجودش چنان حرارتی سرچشمه می‌گیرد که به او اجازه می‌دهد تا تنها با یک اشاره شخصیت گیل گالاد را بسوزاند. او با دانش خود توانسته است تا حلقه‌ی یگانه و قلعه‌‌‌ی خود را بسازد. زمینه‌های زیادی دیگری نیز وجود دارد که قدرت‌های سائورون در آن‌ها حیرت‌آور است اما آتش و بدخواهی درون وجود اوست که هرچه را که بر سر راهش قرار بگیرد، نیست و نابود می‌کند.

۲. لرد ولدمورت: سری فیلم‌های هری پاتر (Harry Potter)

او کسی است که نباید نامی از او برده شود. او شهرتش را بی‌دلیل به دست نیاورده است. قدرت‌های او بی‌انتهاست تا زمانی که بالاخره هری پاتر موفق می‌شود تا او را از پا دربیاورد.

ارباب تاریکی همه‌ی مشخصه‌های یک ضدقهرمان قدرتمند را داراست. باهوش است و می‌تواند ذهن آدم‌ها را بخواند و قدرت و توانایی مثال‌زذنی او در جادوگری، مطمئنا یک تهدید تمام‌عیار برای کسانی است که به خود جرئت می‌دهند تا سر راه او قرار گیرند. وقتی هری پاتر با او مبارزه می‌کند، ترس و اضطراب تمام وجود آدم را در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد که لرد ولدمورت می‌خواهد قهرمان داستان را خفه کند و واقعا هم این کار را می‌کند اما موفق نمی‌شود تا او را شکست دهد.

۱. تانوس: فیلم‌های انقام‌جویان و نگهبانان کهکشان (Avengers & Guardians of Galaxy)

شماره یک این فهرست یک آدم بد یا شاید بهتر است بگوییم یک موجود زنده‌ی بدذات به معنای واقعی کلمه است. او فکر سیطره بر تمامی نقاط عالم را در سر خود دارد و برای این هدف خود، دست به قتل عام تمامی موجودات زنده‌ی جهان می‌زند. او که توانست تمامی سنگ‌های ارزشمند کیهانی را به دست آورد و نصف جهان را از صحنه‌ی روزگار محو کند، سزاوار عنوان قدرتمندترین ضدقهرمان دنیای فیلم‌های فانتزی است تا در نهایت انتقام‌جویان و دیگر همراهان آن‌ها توانستند بر او غلبه کنند. کاری که بسیار دشوار بود و افراد زیادی جان خود را از دست دادند.

او تقریبا جاودانه بود و این ویژگی به او اجازه می‌داد تا قدرت فیزیکی خارق‌العاده‌ و مقاومت بالایی داشته باشد و نیرو‌هایی دارد که قدرتشان غیر قابل اندازه‌گیری است. با به دست‌آوردن سنگ‌های ارزشمند، او هم برای تماشاگران فیلم و هم برای انتقام‌جویان ترسناک‌تر از قبل می‌شود به خاطر این که شاید دیگر نتوان جلوی او را گرفت. در واقع قبل از اینکه او تسلیم شود، شکست‌ناپذیر بود و بزرگترین تهدید برای دنیا به حساب می‌آمد.

