اعتراضات به گلدن گلوب بالا گرفت؛ واکنش تند تام کروز و اسکارلت جوهانسن

جوایز گلدن گلوب در دنیای سینما و تلویزیون بسیار ارشمند هستند، اما حاشیه‌های اخیر انجمن مطبوعات خارجی هالیوود این رویداد را دچار بحران کرده و حتی برخی منابع از لغو کامل گلدن گلوب ۲۰۲۲ خبر می‌دهند.

بیش از هفت دهه از زمان برگزاری نخستین دوره‌ی گلدن گلوب می‌گذرد و این رویداد مهم که پس از اسکار و گرمی پربیننده‌ترین مراسم هنری سالیانه است، هرگز با چنین چالش‌های ساختاری که امروز پیش پایش قرار گرفته، مواجه نشده است. دومینوی سقوط گلدن گلوب پس از انتشار گزارش لس آنجلس تایمز در خصوص فساد مالی اعضا و هیئت مدیره‌ی گلدن گلوب آغاز شد و در ادامه انتشار ایمیلی از رئیس سابق انجمن مطبوعات خارجی هالیوود (HFPA) که در آن جنبش «جان سیاهان مهم است» را یک حرکت نژادپرستانه و نفرت‌پراکن خوانده بود، به علاوه‌ی این مسئله که در حال حاضر این انجمن حتی یک عضو سیاه‌پوست ندارد، باعث شد تا خشم عمومی نسبت به این رویداد شکل بگیرد و پس از واکنش شدید برخی بازیگران و هنرمندان سرشناس طی روزهای اخیر به سیاست‌های گلدن گلوب، حالا زمزمه‌هایی در مورد لغو شدن گلدن گلوب ۲۰۲۲ به گوش می‌رسد.

انجمن مطبوعات خارجی هالیوود سال ۲۰۱۸ طبق قراردادی حق پخش تلویزیونی مراسم گلدن گلوب را برای مدت زمان مشخصی به قیمت ۶۰ میلیون دلار به شبکه‌ی NBC فروخت، اما این شبکه‌ی آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد قصد ندارد گلدن گلوب ۲۰۲۲ را پخش کند و در صورت تغییر و اصلاح ساختار فعلی این مراسم، احتمالا از سال ۲۰۲۳ دوباره حق پخش گلدن گلوب را تهیه کند. در بخشی از بیانیه‌ی NBC در این خصوص آمده: «ما معتقدیم انجمن مطبوعات خارجی هالیوود متعهد به انجام اصلاحات معنادار است، اما این پروسه زمان‌بَر خواهد بود و به همین خاطر ما مراسم سال ۲۰۲۲ را پخش نخواهیم کرد.»

روز دوشنبه تام کروز، بازیگر و تهیه‌کننده‌ی سرشناس هالیوودی که تا به حال ۳ بار برنده‌ی جایزه‌ی گلدن گلوب شده، اعلام کرد جوایز خود را نمی‌خواهد و آن‌ها را به مقر انجمن مطبوعات خارجی هالیوود فرستاده است. کروز دو گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش اصلی مرد به خاطر فیلم‌های «متولد چهارم جولای» و «جری مگوایر» کسب کرده و در سال ۲۰۰۰ نیز جایزه‌ی گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به خاطر «مگنولیا» از آن خود کرده است.

اسکارلت جوهانس، بازیگر محبوب و مشهور آمریکایی نیز طی گفت‌وگویی با انترتینمنت ویکلی رفتارهای گلدن گلوب را «جنسیتی و جنسیت‌زده» خوانده و اعلام کرده به همین خاطر طی سال‌های اخیر از شرکت در کنفرانس‌های این رویداد خودداری کرده است. مارک رافلو هنرپیشه پنجاه‌وسه ساله آمریکایی، نامزد جایزه‌ی گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد فیلم موزیکال یا کمدی برای فیلم «خرس همیشه قطبی» نیز همراه با جوهانس در مصاحبه با انترتینمنت ویکلی به سیاست‌های گلدن گلوب اعتراض کرده است.

علاوه‌بر تمام این اتفاقات دو کمپانی بزرگ نتفلیکس و آمازون هم به صورت رسمی اعلام کردند تا اعمال تغییرات معنادار در رابطه با قوانین نژادی و قومی، هرگونه همکاری با انجمن مطبوعات خارجی هالیوود را متوقف می‌کنند تا برگزاری گلدن گلوب ۲۰۲۲ در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد و انجمن مطبوعات خارجی هالیوود سخت‌ترین روزهای کل دوران فعالیت خود را پیش رو داشته باشد. این نهاد وعده داده که به زودی تعداد اعضای سیاه‌پوست خود را بیشتر خواهد کرد. انجمن مطبوعات خارجی هالیوود در حال حاضر شامل ۸۷ نفر خبرنگار و فعال مطبوعاتی می‌شود که هر سال جوایز گلدن گلوب را اهدا می‌کنند، انجمن تعهد داده که سال آینده تعداد اعضای خود را به ۱۰۰ نفر برساند و حداقل ۱۳ درصد از آن‌ها سیاه‌پوست باشند.

