فیلم‌های ساخته شده بر اساس بازی‌های مبارزه‌ای کار راحتی برای درخشش و موفقیت در سینما ندارند. اما این فیلم‌ها با وجود نقص‌های خود، تلاش‌های قابل تحسینی را از خود بر جای گذاشته‌اند.

همزمان با شکستن رکورد استریم HBO Max توسط فیلم جدید مورتال کامبت، با وجود سابقه نه چندان جالب این فیلم، علاقه‌ی جدیدی نسبت به ساخت فیلم‌های اقتباس یافته از بازی به وجود آمده است. در حالی‌ که بازی‌هایی مانند مورتال کامبت، تیکن یا مبارز خیابانی تحول شگرفی را در زمینه بازی به وجود آوردند، اما فیلم‌های ساخته شده بر پایه‌ی آن‌ها با شکست‌هایی در فروش و از طرف منتقدان مواجه شدند.

البته با وجود انتقادات موجود نسبت به روایت یا بازی‌های انجام شده، اکثر فیلم‌های ساخته شده بر اساس بازی‌های مبارزه‌ای با بدلکاری‌هایی خوب و جنبه‌های فنی مناسب مانند جلوه‌های ویژه و طراحی لباس، حرف‌هایی برای گفتن دارند. در ادامه ۱۰ فیلم در این زمینه را معرفی می‌کنیم.

۱۰. سلطان مبارزان (The King Of Fighters)

گوردون چان کارنامه درخشانی در زمینه فیلم‌های اکشن هونگ کونگی دارد.

اما اقتباس آمریکایی او از سری بازی‌های سلطان مبارزان از شرکت اس‌.ان.کی تبدیل به شکستی بزرگ شد.

مگی کیو و شان فاریس در این فیلم علمی تخیلی نقش بازی می‌کنند که در مورد مسابقاتی است که در بعد دیگری صورت می‌گیرد. شرکت‌کنندگان متفاوت با انگیزه‌های گوناگون در این رقابت شرکت می‌کنند و به دنبال آن حوادث فیلم اتفاق می‌افتد.

۹. مورتال کامبت: نابودی (Mortal Kombat: Annihilation)

در حالی که فیلم مورتال کامبت ساخته شده در سال ۱۹۹۵ هنوز طرفداران خود را دارد، اما قسمت بعدی این فیلم بازخوردهای مثبتی دریافت نکرد. با وجود انتخاب مجدد بازیگران از مورتال کامبت ۳ امید‌ها برای ساخت فیلمی خوب افزایش یافت اما در نهایت طرفداران با فیلمی ناامید کننده روبرو شدند.

البته این سری با فیلم‌های مانند مورتال کامبت: لگاسی (Mortal Kombat Legacy) و ریبوت‌های انیمیشنی و لایو‌اکشن فیلم نجات پیدا کرد.

۸. مبارز خیابانی: افسانه چون-لی (Street Fighter: The Legend Of Chun-Li)

این فیلم که حتی از قسمت قبلی خود هم نمره پایین‌تری گرفت، راجع به داستان اولیه شخصیت شناخته‌ای به نام چون‌-لی است، که راه را برای حضور شخصیت‌های مونث در این سری باز کرده است. متاسفانه، این فیلم با وجود نام‌های شناخته شده‌ای مانند نیل مک‌دونا، مایکل کلارک دانکن و رابین شو از فیلم مورتال کامبت، موفقیت چشم‌گیری نداشت.

با وجود این که انتهای این فیلم به شخصیت رایو (و احتمالا کن) اشاره داشت، اما برنامه‌های ساخت قسمت بعدی کاملا منتفی شدند.

۷. دابل دراگون (Double Dragon)

این فیلم که مبنی بر یکی از بازی‌های مبارزه‌ای کلاسیک ساخته شده است، تلاش کرده تا پس زمینه مبارزه‌ای را با تم آخرالزمانی ادغام کند. داستان این فیلم که در لس‌آنجلس اتفاق می‌افتد، راجع به دو برادر به نام جیمی و بیلی لی ( مارکوس داکاسکوس و اسکات وولف) است که نیمی از یک مدال را پیدا می‌کنند و این موضوع، توجه گانگستر‌ها را به آن‌ها جلب می‌کند. به دنبال این اتفاقات یک سری از صحنه‌های مبارزه و کمدی عمدی را می‌بینیم.

زمینه غیر جدی و طنز فیلم، موجب ترقیب برخی به تماشای آن شده است. شخصیت کوگا شاکوی رابرت پاتریک نکته مثبت دیگر این فیلم است.

۶. مبارز خیابانی (Street Fighter)

با بازی رائول هولیا به عنوان ژنرال بایسون و ژان-کلود ون دام به عنوان کلونکل گیل، این فیلم با توجه به موفقیت سری بازی مبارز خیابانی و محبوبیت ستارگان نقش اول خود، گزینه جذابی به نظر می‌رسد. اما این فیلم هم فیلمی مضحک با لباس‌هایی پر زرق و برق بود که از بازی‌های کامپیوتری اقتباس شد.

داستان فیلم تقریبا بر مبنای مبارز خیابانی ۲ است، زیرا در آن گیل کن و رایو تلاش می‌کنند تا به دیکتاتوری بایسون پایان دهد. بر خلاف نقایص این فیلم، اجرای نهایی هولیا نظرات مثبتی را به خود جلب کرد و موجب شد که او پس از فوتش جایزه ساترن را دریافت کند.

۵. تکن (Tekken)

حتی اگر سری تیکن، فیلم‌های اقتباسی بهتری ساخته باشد، باز هم این فیلم‌ها می‌توانند سرشار از کلیشه‌های قدیمی باشند. تیکن مانند دیگر سری‌های بازی‌های مبارزه‌ای، داستان دعوت مبارزان مختلف از سراسر دنیا به یک مسابقه را ندارد. اما می‌توان ملاحظه کرد که فیلم تیکن در ساخت لباس‌های مشابه و توصیف تصاویر مشابهی از شخصیت‌های داستان، مانند جین کازاما (جان فو)، عملکرد مناسبی داشتند.

این فیلم منجر به ساخته شدن قسمت بعدی خود، با نام انتقام کازویا شد که داستان آن قبل از تیکن اتفاق می‌افتد و داستان آن در مورد پدر جین، کازویا میشیما است. همچنین یک فیلم انیمیشن ۳ بعدی به نام انتقام خون هم ساخته شد.

۴. زنده یا مرده (DOA: Dead Or Alive)

این فیلم ساختار کلاسیک بتل رویال را دارد. عنوان این فیلم به مسابقاتی اشاره می‌کند که در آن شرکت کنندگان باید در مسابقات مرگبار هنر‌های رزمی شرکت کنند.

این فیلم با بازیگرانی مانند جیمی پرسلی و دوون اوکی، از خود اثر ماندگاری به جا نگذاشته است و هواداران بازی اصلی را ناامید کرده است. با وجود ساختار زمینه‌ی جزیره مانند آن و نبرد‌های تن به تن در طول فیلم، مقایسه آن با مورتال کامبت اجتناب ناپذیر است.

۳. مورتال کامبت (Mortal Kombat)

اولین فیلم مورتال کامبت بنا بر دلایل مشخصی در ذهن‌ها ماندگار شده است. در حالی که مورتال کامبت اثر سینمایی چندان درخشانی محسوب نمی‌شود، اما این فیلم نسبت به دیگر فیلم‌های اقتباس شده از بازی‌های کامپیوتری بسیار بهتر است و هم‌چنین موسیقی متن الهام گرفته از پس زمینه بازی، تجربه‌ای به یاد ماندنی را برای تماشاچیان رقم می‌زند. فیلم داستان مشخصی دارد که در آن لو کانگ (رابین شو) به همراه دوستانش در مسابقات رزمی شرکت می‌کنند.

بنا بر درجه PG-13 دریافت شده توسط این فیلم، خشونت فیلم کاهش یافته و بسیاری از جلوه‌های ویژه آن، در مقایسه با استاندارد‌های کنونی مضحک به نظر می‌رسند. کارگردان این فیلم، پل دبلیو. اس. اندرسون، بعد‌ها ساخت فیلم‌های اقتباس یافته از بازی‌های کامپیوتری را با ساخت سری فیلم‌های رزیدنت ایول ادامه داد.

۲. مورتال کامبت (Mortal Kombat)

این فیلم برخی از انتظار‌اتی را که از آن می‌رفت توانست برآورده کند. در حالی که بدلکاری‌ها و جلوه‌های ویژه این فیلم به بدی فیلم‌های قبلی نبود، اما شخصیت‌پردازی‌های شتاب‌زده و کلیشه‌‌ای منجر به واکنش‌های متفاوتی شد. این فیلم که تا حد زیادی پایبند به داستان اصلی بازی بود و فقط با معرفی شخصیت جدیدی با نام کول یانگ (لوییس تن) سعی در ایجاد تغییر کرد.

برخی از جنبه‌های قابل تحسین این فیلم صحنه معروف کونگ‌ لائو، شوخ طبعی کی‌نو و رقابت بین ساب‌زیرو و اسکورپین بود.

۱. افسانه مورتال کامبت: انتقام اسکورپیون (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge)

خیلی جالب است که محبوب‌ترین فیلم مورتال کامبت یک فیلم انیمیشنی است. این فیلم ساخته شده برای رسانه خانگی، توسط برادران وارنر تولید شده و کار‌های انیمیشن آن توسط استودیوی کره‌ای Mir انجام شده است. این فیلم کاملا درخور نام خود است و در آن فضای مناسب برای مبارزات به سبک بازی‌های کامپیوتری، خشونت راضی کننده و داستانی جذاب، از سیر تحول هانزو هاساشی، یک نینجای افسرده به اسکورپین شکست ناپذیر در نظر‌ گرفته شده است.

با توجه به بازخوردهایی که این انیمیشن داشته است، ممکن است در آینده شاهد فیلم‌های انیمیشنی مورتال کامبت بیشتری باشیم، که حوادث آن در دنیای سینمایی متفاوتی، در کنار فیلم ۲۰۲۱ مورتال کامبت رخ می‌دهند.

