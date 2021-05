در سریال‌های تلویزیونی اغلب به مادران توجهی نمی‌شود، اما این ۱۰ مادر بهترین‌ مادران تلویزیون هستند.

اغلب به نقش یک مادر در تلویزیون فرصت درخشش داده می‌شود تا شخصیت خود را به نمایش بگذارد و نشان دهد چگونه یک خانواده تشکیل می‌دهد و همه را کنار هم نگه می‌دارد. گاهی اوقات خانواده‌ی سریال بدون حرف‌های دلسوزانه و حمایت‌گر مادر، که درنهایت آن‌ها را به مسیر درست هدایت می‌کند، موفق نخواهد‌ بود. در ادامه ۱۰ مادر مهربان، دلسوز و تاثیرگذار در تاریخ تلویزیون را معرفی خواهیم کرد.

۱۰. ربکا پیرسون (This is Us)

بیشتر سه فصل اول سریال این ما هستیم پیرامون زندگی و میراث جک پیرسون فقید، شوهر ربکا و پدر کوین، کیت و راندال بود. با پیشرفت سریال، کاملا مشخص شد ربکا کسی است که خانواده را کنار هم نگه داشت، همیشه از فرزندانش محافظت می‌کرد و هرکاری در توانش بود انجام می‌داد تا آن‌ها حتی پس از مرگ پدرشان، شادترین زندگی را داشته‌ باشند. ربکا ابتدا از مادر شدن خود مطمئن نبود اما با این حال به یک مادر فوق‌العاده تبدیل شد.

۹. دونا استون (The Donna Reed Show)

دونا استون، با بازی دونا رید، یک زن خانه‌دار بی‌عیب و نقص بود. او درگیر جامعه بود، همیشه لباس رسمی می‌پوشید و تقریبا همیشه با لبخند دیده می‌شد. برخلاف سایر مادران سریال‌های آن زمان، دونا یک شغل نیمه وقت پرستاری داشت که گاهی اوقات به محل کار خود می‌رفت. با وجود سبک زندگی معمولی و شدیدا جذاب بسیاری از سریال‌های تلویزیونی که در دهه ۶۰ به تصویر کشیده شده‌اند، دونا تقریبا توانست به یک مادر نمونه و ایده‌آل در تلویزیون تبدیل شود. او فرزندان خود را نصیحت می‌کرد، در جشن‌ها و مسابقات آن‌ها حاضر می‌شد و رابطه‌ای سالم و عاشقانه با پدرشان داشت.

۸. ریبا (Reba)

ریبا این سریال را در نقش مادر سه بچه به نام‌های، شاین، كيرا و جيك و با حضور شوهر شاین، وان و دخترش اليزابت، آغاز کرد. ریبا با وجود این‌که شوهرش او را ترک کرده‌ بود و برای تامین هزینه‌های خانواده‌اش به تنهایی تلاش می‌کرد، اما سرانجام موفق شد و همه را کنار هم جمع کرد. او واسطه‌ی ازدواج شوهر سابق خود می‌شود، هنگام باردار شدن دختر نوجوانش از او حمایت می‌کند و زمانی که دخترش با الکل مبارزه می‌کند کنارش می‌ماند. ریبا مادری بود که دیگران را در اولویت اول خود قرار می‌داد و شانه به شانه همراه و تکیه‌گاه همه بود.

۷. کلر هکستبل (The Cosby Show)

کلر هکستبل یک وکیل، همسر و مادر پنج فرزند بود. کلر همیشه مسئول و صاحب اختیار بود، خانه را از نظر مالی تامین و اعضای خانواده‌اش را به مسیر درست هدایت می‌کرد. ذات جسورانه كلر در وکالت، او را در تصمیم‌گیری و تربیت فرزندانش به فردی عالی تبدیل كرده‌ بود. او یکی از اولین مادران تلویزیون بود که چیزی فراتر از یک زن خانه‌دار بود، چون هم زنی شاغل و هم مادری فداکار بود. کلر زمینه را برای حضور مادران شاغل در تلویزیون فراهم کرد تا بیایند و عشق مادرانه بی‌قید و شرط خود را همراه با کار در بیرون از خانه به نمایش بگذارند.

۶. آنجی لوپز (The George Lopez Show)

گرچه جورج ستاره سریال جورج لوپز بود، اما بیشتر سریال در مورد رابطه او با فرزندان و همسرش آنجی بود. با این‌که کارنی، دختر آنجی، چیزی جز یک دردسرساز نبود، اما آنجی مادری حامی و مهربان بود. او و جورج با این‌که همیشه موفق نبودند، اما سخت تلاش کردند تا با دو فرزندشان ارتباط خوبی برقرار کنند. از خودگذشتگی و اشتیاق آنجی هنگام مادر شدن و درک فرزندانش تحسین برانگیز بود.

۵. لورلی گیلمور (Gilmore Girls)

لورلی گیلمور پس از به دنیا آوردن دخترش در سن ۱۶ سالگی، دور از پدر و مادرش در هارتفورد، کنتیکت زندگی می‌کرد. رابطه لورلی و روری درمقایسه با بیشتر روابط مادر و دختری بی‌نظیر بود. آن‌ها دوست‌های بسیار خوبی برای هم بودند و لورلی دوست داشت دخترش بداند که هرکاری انجام می‌دهد همراهش است و از تمام آرزوهایش چه بزرگ چه کوچک حمایت می‌کند. او می‌خواست به روشی با روری ارتباط برقرار کند که خودش هرگز نتوانست با مادرش تجربه کند و درنهایت هم موفق شد.

۴. لورا پتری (The Dick Van Dyke Show)

لورا پتری با بازی مری تایلر مور از باحال‌ترین زنان خانه‌دار تاریخ تلویزیون به حساب می‌آید. لورا یک فمینیست واقعی در زمان خود بود، حرف خود را صریحا بیان می‌کرد و در خانه شلوار کارپی می‌پوشید که این موارد خیلی جامعه پسند نبودند. شخصیت سرخوش و خوش‌شانس لورا او را به مادری فوق‌العاده در آن دوره تبدیل کرد، شخصی که سال‌ها بعد هم می‌توان به عنوان یک الگوی عالی به او نگاه کرد.

۳. کریستینا بریورمن (Parenthood)

کریستینا بریورمن در سریال پدر و مادری کار ساده‌ای نداشت. او سه فرزند داشت که همگی با خواسته‌ها و نیازهای مختلفی روبرو بودند و خود کریستینا هم با سرطان پستان مبارزه می‌کرد. او هر کاری انجام می‌داد برای بهتر کردن خانواده‌اش بود، حتی زمانی که بیمار بود مطمئن شد تمام نیازهای خانواده‌اش تامین باشد. او در مبارزات انتخاباتی شهرداری از آموزش بهتر کودکان با نیازهای ویژه حمایت می‌کرد.

۲.سوفیا پتریلو (The Golden Girls)

سوفیا مادر سه بچه بود، با این حال پس از ویران شدن خانه‌ای که در آن ساکن بود، با دخترش دوروتی زندگی می‌کرد. سوفیا نه تنها مادر فرزندان خودش بود، بلکه از هم‌اتاقی‌هایش بلانش و رز و دوستان دوروتی نیز مراقبت می‌کرد، گویی که آن‌ها دختران خودش هستند. سوفیا که اغلب عشق واقعی خود را با شوخ طبعی پنهان می‌کرد، قلب بزرگ و دانش زیادی دارد که با این سه زن به اشتراک بگذارد.

۱.کیتی فورمن (That 70s Show)

بچه‌های کیتی فورمن، لوری و اریک، قدردان مادر خود نبودند اما شوهرش، رد، به شدت او را تحسین و ستایش می‌کرد. رد می‌دانست همسرش بهترین مادر دنیاست. او بارها و بارها کنار فرزندانشان بود، حتی زمانی که لیاقتش را نداشتند. کیتی علاوه بر این‌که یک پرستار سخت‌کوش و مادر دو فرزند بود، برای دوست اریک، هاید، هم آن‌قدر دلسوزی می‌کرد که گویی فرزند خودش است. او می‌خواهد همه‌ی اطرافیانش عشق او را احساس کنند و خانه‌اش پاتوق اصلی خوش‌گذرانی بچه‌های محل باشد.

