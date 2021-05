۱۱ عضو خاندان لنیستر‌ بر اساس قدرت مبارزه در میدان جنگ در بازی تاج و تخت

لنیستر‌ها در سریال بازی تاج و تخت با جنگجو‌های قوی خاندان خود شناخته می‌شوند. اما طرفداران از بین کسی مثل تایوین یا جافری چه کسی را انتخاب می‌کنند؟

لنیسترها یکی از قوی‌ترین خاندان‌های سریال بازی تاج‌ و تخت هستند و بالاترین قدرت را در وستروس دارند. در حالی که آن‌ها مایل به خرج کردن ثروت خود برای تسلط به هر موقعیتی هستند، اما این قابلیت بالای ‌آن‌ها در برنامه‌ریزی برای تمامی موقعیت‌های پیش‌ آمده است که موجب برتری آن‌ها نسبت به دشمنانشان می‌شود.

از آن‌ جایی که این خاندان دشمنان زیادی دارد، جنگ برای آن‌ها موضوعی اجتناب ناپذیر است. اعضای این خانواده چه هنگام شرکت در میدان نبرد و چه هنگام اجرای نقشه‌های پشت پرده، توانایی بالایی در رزم از خود نشان داده‌اند. اما کدام عضو این خانواده قوی‌ترین جنگجو است؟

۱۱. میرسلا براتیون

از میان تمام اعضای خانواده‌ی لنیستر که به نمایش درآمدند، میرسلا ضعیف‌ترین عضو خانواده از حیث قابلیت رزم است. او در محیط جنگ به تصویر کشیده نشده و این می‌تواند به این دلیل باشد که او تنها یک دختر جوان است.

به همین دلیل میرسلا خیلی درگیر جنگ و نبرد نیست و حتی موقعی که صحبت از نقشه‌کشی و برنامه‌ریزی‌های معروف خانواده لنیستر می‌شود، او علاقه زیادی نشان نمی‌دهد. او احتمالا بی‌گناه‌ترین و معصوم‌ترین عضو این خاندان است که کشته می‌شود.

۱۰. تامن براتیون

او هم مانند میرسلا شباهتی به دیگر اعضای خانواده ندارد. در حالی دیگر اعضای خاندان لنیستر در حال نقشه‌کشی به قصد برتری یافتن به دیگران هستند، تامن کودکی معصوم است که به ناچار در موضع قدرت قرار گرفته و دائم مورد دستکاری ذهنی دیگران قرار می‌گیرد و هیچ گاه تصمیم گیرنده نهایی نیست.

او شخصیتی نیست که مجبور باشد در جنگ شرکت کند و مبارزات حیرت‌انگیزی را به پا کند. در عوض او ترجیح می‌دهد قبل از روی آوردن به جنگ از راه‌های صلح‌آمیز به اهداف خود برسد. به همین دلیل، او هیچ گاه در صحنه نبرد نمایش داده نمی‌شود و این می‌تواند علتی باشد که به عنوان یکی از ضعیف‌ترین اعضای این خاندان شناخته می‌شود.

۹. جافری براتیون

از میان ۳ فرزند سرسی، جافری برترین مبارز آن‌ها است. اما در مقایسه با دیگر اعضای خانواده، او خیلی به چشم نمی‌آید. جافری فرصت حضور در میدان نبرد را پیدا می‌کند، اما در نهایت معلوم می‌شود که او شخصی ترسو است و به قدری هم که فکر می‌کرد، قدرتمند نیست.

البته او تمرین زیادی برای جنگ می‌کند که این موضوع عمدتا به این دلیل است که او از مفاهیم جنگ و شکنجه دیگران لذت می‌برد. در حالی که او کمی با دنیای نبرد آشنایی دارد و از دستور دادن به دیگران خشنود می‌شود، اما کسی نیست که در موقعیتی حقیقی بتواند از پس خود بر بیاید.

۸. سرسی لنیستر

در پشت پرده‌، سرسی یکی از قوی‌ترین جنگجویان خانواده لنیستر است. او شخصیتی حیله‌گر و انتقام‌جو دارد و همیشه یک قدم از دشمنان خود جلوتر است و خود را به عنوان رهبری که لیاقت هدایت خانواده را دارد، ثابت کرده است.

اما سرسی در جنگ‌های حقیقی حضور پیدا نمی‌کند و هیچ صحنه‌ای از او هنگام جنگ با شمشیر دیده نشده است، که این موضوع مانع از تبدیل شدن او به یکی از برترین جنگجویان خانواده می‌شود.

۷. تیریون لنیستر

مشخص است که تیریون لنیستر به خاطر مشکلاتی نمی‌تواند جنگجویی خارق‌العاده باشد. حریفان او، قد تیریون را به عنوان نقطه ضعفش می‌شناسند، اما هنگام نبرد تیریون نمی‌گذارد این موضوع مانع از قابلیت بالای او در جنگیدن شود. او با اشتیاق بالا به میدان جنگ پیوسته و مایل است با هر دشمنی، فارق از مشکلی که دارد، به مبارزه بپردازد.

تیریون یکی از باهوش‌ترین شخصیت‌های سریال بازی تاج‌ و‌ تخت است و این امر باعث می‌شود او هنگام مبارزه برتری چشم‌گیری داشته باشد. او این مسئله را بار‌ها طی صحنه‌های مختلف به نمایش گذاشته و این باعث می‌شود که تیریون تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین جنگجویان خاندان لنیستر تبدیل شود.

۶. کوان لنیستر

کوان لنیستر یکی از اعضای نادیده گرفته شده در خاندان لنیستر است، اما او مبارزی خارق‌العاده به شمار می‌رود. مانند برادرش تایوین، او در آغاز سریال روز‌های شکوهمند خود را پشت سر گذاشته است. اما او در طول سریال در نبرد‌هایی شرکت می‌کند و به مبارزه می‌پردازد.

او دانش زیاد و تجربه‌ای بالا دارد و هنگامی که صحبت‌ از گذشته شکوهمند او به میان می‌آید، از او به نیکی و با احترام یاد می‌شود. او کسی است که ممکن است ذهن مناسب و درخور پیش بردن نبرد را نداشته باشد، اما همیشه با شمشیر خود می‌تواند هر نبردی را به خوبی همراهی کند.

۵. لنسل لنیستر

برای عضویت در گارد پادشاهی باید مبارزی توانا باشید و این در مورد لنسل لنیستر حقیقت دارد. او قابلیت مبارزه‌ی خود را در این گروه نشان داد و این دلیلی بر تبدیل شدن او به یکی از برترین جنگجویان خانواده لنیستر شد. اما حتی هنگامی که لنسل به جنبش گنجشک‌ها پیوست، قدرت او بیش از پیش افزایش یافت.

پس از آن که لنسل توسط گنجشک اعظم مورد شستشوی مغزی قرار گرفت و مسیر زندگی او به کل تغییر کرد و این موجب شد تا خشونت و پرخاشگری زیادی را در مبارزات خود به نمایش بگذارد. لنسل شخصیتی خشن و بی‌رحم دارد و خود را برترین جنگجو می‌داند.

۴. رابرت براتیون

رابرت براتیون به دلیل ازدواج با سرسی تبدیل به عضوی از خاندان لنیستر می‌شود. او شخصیت دیگری است که با شروع سریال قدرت‌هایش افت کرده و سلامت رو به افولی دارد و ترجیح می‌دهد وقت خود را صرف شرب خمر کند.

اما او کسی است که سابقه جنگجویی دارد. او و ند استارک، کسانی بودند که به دلیل قابلیت‌هایشان در مبارزه، موجب ترس دیگران می‌شدند. او حتی در همان وضعیت روبه افول، در صحنه‌هایی نشان می‌دهد که هنوز جنگجویی قدرتمند است.

۳. تایوین لنیستر

تایوین لنیستر در مدت زیادی از طول سریال، سرپرست خاندان لنیستر است و شخصیتی حاکم و مسلط دارد. در حالی که او در صحنه‌های نبرد زیادی نشان داده نشده است، اما مشخص است که مبارزی قادر بوده و کسی است که می‌تواند از عهده خود در میدان جنگ بر بیاید.

او تمام نکات لازم را به خانواده خود می‌آموزد و قابلیت نقشه و برنامه‌ریزی‌اش در نبرد، مزیتی است که هنگام ورود به میدان از خود بروز می‌دهد. او مبارزی خارق‌العاده محسوب می‌شود و این موضوع به دلیل تجربه زیاد در میدان نبرد است.

۲. کوه

در حالی که کوه عضو تنی خانواده لنیستر نیست، اما پرچمدار این خاندان است و در طول سریال به علت قابلیت‌های برتر جنگجویی‌اش به کار می‌رود. او جنگجویی فوق‌العاده است و در حالی که چابکی و سرعت بالایی ندارد، اما قدرت این شخصیت شگفت‌انگیز است.

او کسی است که می‌تواند با دستان خالی حریف خود را نابود کند و هنگامی که سلاحی به دست او داده می‌شود، نابودگری او از قبل هم بیشتر می‌شود. او یکی از برترین جنگجو‌های سریال است و به همین دلیل، تبدیل به یکی از ترسناک‌ترین مرد‌های وستروس شده است.

۱. جیمی لنیستر

از میان تمامی اعضای خانواده لنیستر، بی‌شک جیمی قوی‌ترین جنگجو است. در اوایل سریال، جیمی با مبارزات خود و حتی در یک مورد، ایستادگی در برابر ند استارک، خود را به عنوان شمشیر‌زنی ماهر ثابت کرده است.

البته که از دست دادن دست او موجب تغییر سبک مبارزه‌اش شد و وابستگی‌اش به بران را زیاد کرد. اما حتی با از دست دادن یک دست، جیمی شجاعت لازم برای مبارزه با قوی‌ترین دشمنان را حفظ کرده و نبرد‌های متعددی را پیش برده است.

منبع: Screenrant

