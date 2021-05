فیلم «ارتش مردگان» (Army of the Dead) به کارگردانی زک اسنایدر پیش از پخش در نتفلیکس در برخی سینماهای منتخب آمریکا روی پرده رفته و در این مطلب نگاهی به تعدادی از مهم‌ترین بررسی نوشته شده درباره‌ی این فیلم اکشن آخرالزمانی انداخته‌ایم.

زک اسنایدر طی ماه‌های اخیر با به دنبال انتشار فیلم «لیگ عدالت: زک اسنایدر کات» مورد توجه سینمادوستان و خصوصا علاقه‌مندان به آثار ابرقهرمانی قرار گرفت و حتی کمپین‌هایی از جانب هواداران وی برای ساخته شدن نسخه‌های دوم و سوم لیگ عدالت به کارگردانی اسنایدر برپا شد. هرچند برادران وارنر چندان روی خوش به این کمپین‌ها نشان نداد، اما نتفلیکس بسیار امیدوار است که فیلم جدید این کارگردان مورد توجه مخاطبانش قرار بگیرد و از این جریان سود ببرد.

ارتش مردگان اثر جدید زک اسنایدر با بازی دیوید باتیستا، الا پورنل، آنا د لا رگه‌را، ماتیاس شوایگهوفر، نورا آرنزدر، هیرویوکی سانادا و رائول کاستیلو است که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت (۲۱ می) از طریق نتفلیکس پخش خواهد شد. اما نتفلیکس یک هفته پیش از پخش ارتش مردگان، این فیلم را در چند سالن سینمای منتخب در آمریکا روی پرده برده است.

امتیاز این فیلم در متاکریتیک تا به این ساعت بر اساس ۲۵ بررسی برابر با ۵۶ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد با اثر متوسطی مواجه هستیم. همچنین برای ارتش مردگان در پایگاه راتن‌تومیتوز نیز بر اساس ۶۲ نقد امتیاز ۷۶ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است.

گزیده‌ی نقدهای فیلم ارتش مردگان

ریچارد روپر از شیکاگو سان تایمز

امتیاز: ۷۵ از ۱۰۰

این فیلم پر از صحنه‌های درگیری پرزرق و برق است و گاهی شخصیت‌ها در خون غوطه‌ور می‌شوند، شخصیت‌های سرشناس فیلم‌های اکشن که همانند سایر فیلم‌های اینچنینی عمل می‌کنند. همچنین تعداد زیادی صحنه‌ی کامپیوتری داریم که کشت‌وکشتارهای زیاد و حماسی را به وجود آورده‌اند.

اریک کهن از ایندی وایر

امتیاز: ۷۵ از ۱۰۰

ارتش مردگان یک فیلم بلاکباستری با بودجه‌ای عظیم بوده که به اثری محترم در سبک اکشن و ترسناک تبدیل شده است. با فیلمی پوچ‌گرایانه (ابسورد) مواجه هستیم، اما اسنایدر معتقد به فرار از واقعیت است و ارتش مردگان در این زمینه عملکرد عالی دارد.

