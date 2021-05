بونگ جون-هو کارگردان فیلم تحسین شده «انگل» (Parasite) نخستین انیمیشن خود را خواهد ساخت. این اثر شباهت‌هایی به فیلم «میزبان» (The Host) دارد.

بونگ جون-هو بی‌تردید یکی از موفق‌ترین و بهترین کارگردان‌های آسیایی طی قرن ۲۱ام بوده است. این فیلم‌ساز پنجاه‌ویک ساله‌ی کره‌ای در نودودومین دوره‌ی جوایز اسکار توانست با فیلم انگل سه جایزه‌ی اسکار را از آن خود کند و به همین خاطر بسیاری از سینمادوستان منتظر جزئیات و اطلاعاتی از پروژه‌ی جدید وی بودند و حالا بنا بر گزارش ددلاین، اثر جدید بونگ یک انیمیشن کره‌ای‌زبان خواهد بود.

انیمیشن در حال ساخت بونگ جون-هو در مورد رابطه‌ی انسان‌ها با موجودات اعماق دریا است. هرچند این نخستین باری‌ست که او یک انیمیشن را کارگردانی می‌کند، اما بونگ در سال ۲۰۰۶ با فیلم موفق میزبان به رابطه‌ی یک موجود عظیم‌الجثه و دریایی با انسان‌ها پرداخته است. در گزارش ددلاین آمده بونگ جون-هو از سال ۲۰۱۸ یعنی زمانی که فیلم انگل در مرحله‌ی پیش تولید قرار داشته، روی ساخت این انیمیشن کار کرده و در نهایت کار نوشتن فیلم‌نامه‌ی آن در زمستان گذشته پایان یافته است.

علاوه‌بر این انیمیشن، بونگ قصد دارد با همکاری آدام مک‌کی بر اساس فیلم انگل یک سریال شش قسمتی برای شبکه‌ی HBO بسازد. داستان سریال انگل در واقع نسخه‌ی گسترش یافته‌ی داستان فیلم سینمایی آن خواهد بود، اما با توجه به صحبت‌های سازندگانش جزئیات جدید و جالب بسیاری به آن اضافه شده است. انگل اولین فیلم غیرانگلیسی‌زبان در طول تاریخ بود که توانسته اسکار بهترین فیلم سال را دریافت کند.

تا پیش از انگل سینمادوستان بونگ را بیشتر با دو فیلم «خاطرات قتل» و «برف‌شکن» به خاطر می‌آوردند. پرداختن به اختلاف طبقاتی و چندپارگی‌ها اخلاقی، رفتاری و اعتقادی جوامع در حال توسعه از تم‌های اصلی تمام فیلم‌های او هستند و در کنار این مضامین او هرگز توجه به انسانیت و مهربانی را هم از یاد نبرده است.

منبع: Screenrant

