کارگردان فیلم جاودانگان (Eternals)، برنده‌ی جایزه اسکار، کلوئی ژائو به همراه لیست درخشانی از بازیگران مطرح قصد دارد تا در ماه نوامبر دنیای سینمایی مارول را وارد مرحله‌ی جدیدی کند. با هم نگاهی به این موضوع خواهیم داشت.

واقعا نمی‌توان گفت کدام یک از خبر‌های مربوط به فیلم جاودانگان هیجان انگیز‌تر است. اینکه کارگردان این فیلم، کلوئی ژائو، که به تازگی برنده جایزه اسکار بهترین کارگردان شده است، قصد دارد تا سبک خود را در این فیلم پیاده کند، یا این که تمامی بازیگران این فیلم، از آنجلینا جولی و کمیل نانجانی گرفته تا برایان تایری هنری و جما چان، همگی از بازیگران مطرح سینما هستند یا این حقیقت که قرار است فیلم ابرقهرمانی بزرگی را شاهد باشیم؟

ممکن است همه‌ی این‌ها با هم موجب هیجان به وجود آمده شده باشد. زیرا می‌دانیم که دنیای سینمایی مارول خیلی اهل ریسک پذیری نیست. اما با ورود این شرکت فیلم‌سازی عظیم به فاز چهارم خودش، حدس می‌زنیم که زمان آن رسیده که چیز‌های متفاوتی امتحان شوند و برای این قضیه، فیلم جاودانگان بهترین گزینه است.

۱. جایگاه فیلم در دنیای سینمایی ماورل

با رشد دنیای سینمایی مارول شاهد این بودیم که زمان‌بندی خطی و زمان‌بندی مستقیم قسمت‌های مختلف فیلم‌ها، چیز متعارفی نبوده است و خطوط زمانی مختلف از قسمت به قسمت و حتی تنها در یک قسمت، دچار پیچ و تاب می‌شود. اما خوشبختانه با اطلاعات به دست آمده می‌توانیم بگوییم که حوادث فیلم جاودانگان پس از اتفاقات فیلم انتقام جویان: آخر بازی اتفاق می‌افتد.

اما قضیه به این جا ختم نمی‌شود. داستان فیلم راجع به شخصیت‌هایی با عمر‌های طولانی است که حداقل به ۷۰۰۰ سال می‌رسند و این موضوع می‌تواند منجر به فلش‌بک‌های زیادی در طول فیلم بشود.

اکران جاودانگان پس از دو فیلم بیوه سیاه (که حوادث آن مربوط به زمان قبل از اکثر وقایع دنیای سینمایی مارول کنونی می‌شود) و شانگ چی و افسانه ۱۰ حلقه (در حالی که زمان اتفاقات فیلم مشخص نیست اما خیلی‌ها اعتقاد دارند که این فیلم پس از بشکن آخر تانوس اتفاق می‌افتد) صورت می‌گیرد. با توجه به این‌ها، مشخص است که فاز چهارم مارول مسیر درخشانی را خواهد داشت و فیلم‌های جاودانگان و شانگ چی هر دو ابرقهرمانان جدید زیادی را به این دنیا معرفی خواهند کرد.

۲. کلوئی ژائو اولین فیلم با بودجه‌ی سنگین خود را خواهد ساخت

هنگامی که او برای کارگردانی این فیلم در سال ۲۰۱۸ انتخاب شد هواداران زیاد از این انتخاب خشنود نبودند اما او در سال‌های اخیر، با موفقیت‌هایش توانسته آبرو و اعتبار زیادی برای خود به دست بیاورد. هنگامی که صحبت از کلوئی ژائو می‌شود، اکثرا او را با موفقیتی که با فیلم سرزمین آواره‌ها کسب کرد می‌شناسند. اما او قبل از ساخت این فیلم نظر تهیه‌کنندگان مارول را با فیلم سوارکار به خود جلب کرده بود.

برای کسانی که نگران این هستند که سبک این کارگردان در فیلم جدید او نمایان نباشد، جای نگرانی وجود ندارد. ژائو در مصاحبه‌ای با هالیوود ریپورتر گفته است که فیلم‌برداری کاملا باب سلیقه او بوده است. ساعت طلایی، فیلم‌برداری ۳۶۰ درجه با دوربینی که سرزمین آواره‌ها را فیلم‌برداری کرده بود، سکوهای مشابه و کمی سورئالیسم، چاشنی کار شده‌اند. به نظر می‌آید که مارول مایل به ریسک کردن است و می‌خواهد در این زمینه کمی ریسک کند.

علاوه بر سبک خاص ژائو، علاقه او به داستان‌های انسانی و احساسی او را تبدیل به گزینه‌ای مناسب برای این فیلم می‌کند. اگر کسی بتواند این ابرقهرمانان را به دنیای حقیقی وارد سازد، آن شخص قطعا کلوئی ژائو است.

۳. داستان جاودانگان یک بازه‌ی هزار ساله را روایت می‌کند

طبق اطلاعات گردآوری شده می‌توان گفت که داستان فیلم پس از حادثه‌ی تلخ انتهای فیلم انتقام جویان: آخر بازی شروع می‌شود و در آن جاودانگان (نژادی فرازمینی که به دست سلستیال‌ها خلق شده‌اند و بیش از ۷ هزار سال به صورت مخفی در زمین زندگی می‌کنند) به دنبال متحد شدن و مقابله با دشمنان خود و محافظت از زمین هستند.

جاودانگان اثر جک کربی است و اولین بار در سال ۱۹۷۶ در کمیک جاودانگان #۱ حضور پیدا کردند. آن‌ها که در ابتدا محافظین زمین بودند و مدت زیادی درگیر جنگ با منحرفین (دشمنان جاودانگان) بوده‌اند. در طول تاریخ داستان‌های کتاب‌های کمیک، جاودانگان در حال جنگیدن با شخصیت‌های منفی و یکدیگر بوده‌اند و فیلم ژائو درگیری‌های داخلی و خارجی آن‌ها را به تصویر می‌کشد.

با وجود گمراه کنندگی اسمشان، جاودانگان موجوداتی نامیرا نیستند، اما آن‌ها طول‌ عمر‌هایی بالا، خستگی‌پذیری فیزیکی پایین و قدرت‌های ماورایی زیادی دارند. با توجه به گزارش‌های رسیده از این فیلم، می‌توان بخشی از اثرات این عناصر روی دنیا را گفت: حداقل یکی از جاودانگان (فاستوس با بازی برایان تایری هنری) استعداد تکنولوژیکی خودش را با دنیا به اشتراک گذاشته است و یکی دیگر (شخصیت کینگو با بازی کمیل نانجانی) تبدیل به یک ستاره بالیوود شده است. در حالی که جزئیات زیادی از این فیلم در دست نیست، اما باید انتظار یک مقدمه و یک گرد‌هم‌آیی را داشته باشیم.

۴. این فیلم ممکن است بهترین لیست بازیگران دنیای سینمایی مارول را داشته باشد

مارول و ژائو هر دو برای این فیلم سنگ تمام گذاشتند. وقتی اولین ستاره جذب شده به این فیلم شخصی مثل آنجلینا جولی است، بزرگی مقیاس آن مشخصی می‌شود. دیگر ستارگان شامل کمیل نانجانی و ستاره بازی تاج‌و‌تخت، ریچارد مدن می‌شوند. در نهایت این فیلم توانست لیست خیره‌ کننده‌ای از بازیگرانی مانند جما چان، لارن ریدلوف، بری کئوگان، برایان تایری هنری، سلما هایک، لیا مک هیو، دان لی و کیت هرینگتون را دور خود جمع کند.

همان طور که زک شارف از ایندی وایر گفت، جمع شدن چندین ستاره در فیلم‌های ماورل نتایج خوبی را در گذشته به جا گذاشته است. او در ادامه گفت: «مارول همزمان با ورودش به فاز چهارم و تصمیم‌گیری‌های ریسک پذیرانه‌ای مانند جاودانگان، با انتخاب بازیگرانی مانند آنجلینا جولی و مدن، میلیون‌ها دلار را در فروش خود تضمین کرده و به موفقیت مالی‌اش ادامه می‌دهد.»

او هم‌چنین گفت: «مانند نگهبانان کهکشان، جاودانگان را نیز، اکثریت هوادارن تا قبل از دنیای سینمایی مارول خیلی نمی‌شناختند. در حالی که کریس پرت و زوئی سالدانا بازیگرانی شناخته شده بودند، اما خود فیلم درخششی که آنجلینا جولی به جاودانگان اضافه خواهد کرد را، نداشت. با این وجود نگهبانان کهکشان با موفقیت چشمگیری همراه شد و جاودانگان نیز، با بازی آنجلینا جولی، ریچارد مدن و کمیل نانجانی کار سختی برای نتیجه‌ای مشابه ندارد.»

۵. نویسندگان فیلم‌، تازه‌کاران مارول هستند

هنگامی که مارول آغاز ساخت فیلم جاودانگان را اعلام کرد، به دنبال نویسنده‌های متفاوتی رفت و در نهایت کاز فیرپو و رایان فیرپو توانستند این جایگاه را به دست بیاورند.

این فیلم اولین کار هر دوی آن‌ها است ولی آن‌ها مشغول پروژه‌های جالب دیگری مانند درام «خرابی» هستند (که توسط جاستین کورزل کارگردانی می‌شود و مارگو رابی در آن بازی خواهد کرد). از بین این دو، کاز چهره شناخته‌ شده‌تری است و در طول سابقه کوتاهش مسابقات نویسندگی مختلفی را برنده شده و دستاورد‌های چشمگیری داشته است. مارول به دنبال نویسنده‌های جوان بود و برادران فیرپو کسانی بودند که در این جستجو به دست مارول رسیدند.

به علاوه ژائو نیز اعلام کرده است که دستی در فیلم‌نامه خواهد برد و در مصاحبه‌ای گفته است: «اگر من تاثیر زیادی در فیلم‌نامه نداشته باشم، نخواهم دانست که چه چیزی ساخته‌ام.»

۶. عوامل تازه‌کار فیلم هم برانگیزاننده هستند

در ساخت این فیلم، رامین جوادی که به خاطر کارش در موسیقی متن بازی تا‌ج و‌ تخت شبکه اچ‌بی‌او شناخته می‌شود و بن دیویس که فیلم‌بردار فیلم‌های زیادی از دنیای سینمایی ماورل مانند نگهبانان کهکشان (۲۰۱۴)، انتقام جویان: عصر اولتران (۲۰۱۵)، دکتر استرنج (۲۰۱۶) و کاپیتان مارول (۲۰۱۹) بوده است، کلوئی ژائو را همراهی خواهند کرد.

اما مارول چهره‌های جدیدی را، خصوصا در زمینه تدوین معرفی کرده است. ژائو قبلا فیلم‌های خودش مانند ترانه‌هایی که برادرانم به من آموختند (Songs My Brother Taught Me) و سرزمین آواره‌ها را شخصا تدوین کرده است. اما این کارگردان اخیرا در مصاحبه‌ای با مجله ورایتی گفته است که تدوین این فیلم به عهده او نیست و دیلان تیچنور و کریگ وود مسئول این قسمت خواهند بود.

ژائو گفت: «من در حال کار کردن با دو تدوین‌گر خیلی خوب هستم و چیز‌های زیادی از وود و تیچنور یاد گرفته‌ام. آن‌ها با خونسردی زیادی با من برخورد کرده‌اند چون می‌دانند این اولین باری است که این گونه با تدوینگران همکاری می‌کنم. آن‌ها به من کمک کردند تا بتوانم ارتباطی که لازم به برقراری آن بود، بین ما صورت بگیرد.»

علاقه‌مندان سینما احتمالا دیلان تیچنور را بشناسند، زیرا او تدوین‌گر فیلم‌های پل توماس اندرسون و هم‌چنین وس اندرسون (خانواده اشرافی تننبام)، ام نایت شیامالان (آسیب‌ناپذیر)، کاترین بیگلو (۳۰ دقیقه پس از نیمه شب)، انگ لی (کوهستان بروک‌بک) و اندرو دامینیک (جسی جیمز) بوده است. تیچنور در ابتدا به عنوان دستیار تدوین‌ فیلم‌های بازیگر (The Player) و برش‌های کوتاه (Short Cuts) آلتمن کار خود را آغاز کرد و سپس به عنوان هماهنگ کننده پس از تولید برد سخت (Hard Eight) اندرسون مشغول شد و در نهایت تدوین‌گر فیلم‌های شب‌های عیاشی (Boogie Nights)، مگنولیا (Magnolia)، خون به پا خواهد شد (There Will Be Blood) و رشته‌ خیال (Phantom Thread) شد. تیچنور برای تدوین فیلم‌های خون به پا خواهد شد و ۳۰ دقیقه پس از نیمه شب نامزد بخش تدوین در مراسم اسکار شد.

تدوین‌گر دیگر جاودانگان، کریگ وود هم از خانواده مارول می‌آید. او فیلم مرد مورچه‌ای و زنبورک (Ant-Man and the Wasp)، نگهبانان کهکشان (Guardians of the Galaxy) و نگهبانان کهکشان قسمت ۲ (Guardians of the Galaxy Vol. 2) جیمز گان را تدوین کرده است. از کارهای دیگر وود می‌توان به سه قسمت اول دزدان دریایی کارائیب (Pirates of the Caribbean) و مالفیسنت: بانوی اهریمنی (Maleficent: Mistress of Evil) اشاره کرد. او هم‌چنین برنده جایزه تدوین‌گران آمریکا در بخش انیمیشن و جایزه آنی در بخش تدوین فیلم، برای فیلم رنگو شد.

۷. جا‌به‌جایی‌های تاریخ اکران

مانند بسیاری از فیلم‌های بزرگ هالیوودی، تاریخ اکران جاودانگان هم در ماه‌های اخیر دچار تغییرات زیادی شده است. اوایل تاریخ اکران این فیلم ۶ نوامبر ۲۰۲۰ بود، سپس این تاریخ به ۱۲ فوریه ۲۰۲۱ انتقال یافت و در نهایت ۶ نوامبر ۲۰۲۱ شد.

این فیلم مانند فیلم‌های بعدی دیزنی مانند بیوه سیاه یا کروئلا هم‌زمان بر روی سرویس دیزنی‌پلاس و سینما پخش نمی‌شود و فقط روی پرده‌های سینما منتشر می‌شود.

۸. جایگاه فیلم در مسیر دنیای سینمایی مارول

در حالی که سه فاز قبلی مارول، مشغول آماده ساختن داستان‌های مربوط به انتقام‌جویان بودند، فاز چهارم به نظر رویکرد ماجراجویانه‌ای خواهد داشت. با وجود این که برنامه کنونی که تا سال ۲۰۲۳ ادامه دارد شامل قسمت‌ها و شخصیت‌های شناخته شده دوست‌داشتنی مانند ثور، مرد عنکبوتی، دکتر استرنج و مرد مورچه‌ای است، اما این اعضای تازه وارد مارول هستند که از همه جذاب‌تر به نظر می‌رسند.

هم‌چنین این فیلم‌ها متفاوت‌ترین آن‌ها هستند. برای مثال فیلم شانگ چی (Shang-Chi) دستین دنیل کرتون گروهی از قهرمانان آسیایی را به دنیا معرفی خواهد کرد. داستان‌های غیر منتظره‌ای مانند جاودانگان خبر از تغییری می‌دهد که دنیای سینمایی مارول مدت‌ها به آن نیاز داشت.

منبع: Indiewire

منبع متن: digikala