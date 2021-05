۱۰ بازیگر دنیای سینمایی مارول که هم در نقش قهرمان و هم ضد قهرمان ظاهر شدند

ممکن است بعضی از بازیگران بزرگ‌ترین قهرمانان دنیای سینمایی مارول شده‌ باشند، اما کدام یک از آن‌ها در نقش‌های منفی هم بازی ‌کرده‌اند؟

یکی از مواردی که باعث موفقیت بزرگ دنیای سینمایی مارول شد، انتخاب بازیگران است. بازیگرانی که برای بازی در نقش این قهرمانان انتخاب شده‌اند وظیفه‌ی دشواری بر عهده دارند تا چهره‌ای محبوب از کاراکتر خود به نمایش بگذارند و تقریبا همه‌ی آن‌ها با این چالش روبرو شده‌اند. با این حال، این بازیگران همان‌قدر که در ایفای نقش قهرمانان با استعداد هستند، به همان اندازه هم می‌توانند نقش کاراکترهای بد را بازی کنند.

كلیشه‌ای كردن بازیگران مارول در نقش قهرمانان معروف گاهی اوقات می‌تواند آسان باشد، اما بیشتر آن‌ها سابقه‌ی بسیار موفقی در خارج از دنیای سینمایی مارول دارند. دیدن این‌که برخی از اعضای محبوب انتقام‌جویان در پروژه‌های دیگر نقش آدم‌های شرور و بدذات را بازی می‌کنند، می‌تواند بسیار جالب باشد. در ادامه به معرفی تعدادی از این موارد می‌پردازیم.

۱۰. ساموئل ال.جکسون (Samuel L. Jackson)

نام فیلم: جکی براون (Jackie Brown)

جکی براون (Jackie Brown) کارگردان: کوئنتین تارانتینو

کوئنتین تارانتینو بازیگران: ساموئل ال‌جکسون، رابرت دنیرو، پم گریر

ساموئل ال‌جکسون، رابرت دنیرو، پم گریر امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

اگرچه جکی براون به اندازه فیلم‌های دیگر کوئنتین تارانتینو معروف نشد، اما یکی از بهترین فیلم‌های اوست. هم‌چنین در این فیلم شاهد همکاری مجدد تارانتینو با ساموئل ال جکسون هستیم.

درحالی‌که در این همکاری‌ها جکسون اغلب شخصیت‌های مشکوکی را بازی می‌کند، اما کاراکتر اردل رابی در جکی براون یک شخصیت شرور تمام عیار است. اردل یک فروشنده اسلحه است که غرورش باعث حماقت و نادانی او می‌شود و این موضوع خطراتی را برای او ایجاد می‌کند.

۹. کریس پرت (Chris Pratt)

نام فیلم: امشب مرا به خانه ببر (Take Me Home Tonight)

امشب مرا به خانه ببر (Take Me Home Tonight) کارگردان: مایکل دوز

مایکل دوز بازیگران: توفر گریس، آنا فاریس، دن فاگلر

توفر گریس، آنا فاریس، دن فاگلر امتیاز راتن تومیتوز: ۴۲ از ۱۰۰

با این‌که کریس پرت تبدیل به قهرمان فیلم‌های اکشن شده‌‌ است، جالب است به روزهایی نگاه کنیم که او نقش مکمل کمدی‌ها را بازی می‌کرد. مثل مجموعه‌ی کمدی امشب مرا به خانه ببر، که آنا فاریس و تافر گریس نیز در آن بازی می‌کردند.

بازی پرت در نقش شخصیت قلدر و نفرت‌انگیزی که دوست‌ فاریس است، بسیار جالب به نظر می‌رسد. پرت به طرز شگفت‌انگیزی نقش یک آدم احمق و نادان را خیلی خوب بازی می‌کند و هیچ ضعفی در ایفای این نقش از خود نشان نمی‌دهد.

۸. بندیکت کامبربچ (Benedict Cumberbatch)

نام فیلم: پیشتازان فضا به سوی تاریکی (Star Trek Into Darkness)

پیشتازان فضا به سوی تاریکی (Star Trek Into Darkness) کارگردان: جی.جی آبرامز

جی.جی آبرامز بازیگران: کریس پاین، بندیکت کامبربچ، کارل اربن

کریس پاین، بندیکت کامبربچ، کارل اربن امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴ از ۱۰۰

بندیکت کامبربچ، دقیقا مانند بازی در نقش دکتر استرنج در دنیای سینمایی مارول، نقش قهرمانان مغرور را بسیار عالی بازی می‌کند. او هم‌چنین موفق شد هنگام بازی در نقش مشهورترین شرور سری فیلم‌های پیشتازان فضا، به طرز عجیبی ترسناک شود.

پیشتازان فضا به سوی تاریکی، ادامه‌ی فیلم پیشتازان فضا است و با بازی کامبربچ در نقش خان شرور، سربازی که به دنبال انتقام از فدراسیون است، یک داستان عالی به نمایش گذاشت. با این‌که این فیلم در مجموع ناامید‌کننده بود، اما بازی کامبربچ بخش درخشان آن به محسوب می‌شود.

۷. بری لارسون (Brie Larson)

نام فیلم: اسکات پیلگریم در برابر دنیا (Scott Pilgrim Vs The World)

اسکات پیلگریم در برابر دنیا (Scott Pilgrim Vs The World) کارگردان: ادگار رایت

ادگار رایت بازیگران: مایکل سرا، مری الیزابت وینستد، کریس ایوانز

مایکل سرا، مری الیزابت وینستد، کریس ایوانز امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲ از ۱۰۰

ممکن است برخی از طرفداران ندانند که کاپیتان مارول اولین فیلم کمیک بوکی بری لارسون نبوده‌ است. او هم‌چنین در اقتباس فوق‌العاده جذاب ادگار رایت از اسکات پیلگریم در برابر دنیا، نقش‌آفرینی کرد. این فیلم ماجرای قهرمانی را دنبال می‌کند که قبل از قرار با نامزد جدیدش باید با همسر سابق و شرور او مبارزه کند.

از آن‌جا که اسکات با آن‌ها درگیر می‌شود، باید همسر سابق خود، انوی آدامز (لارسون) را هم از سر باز کند. انوی از زمان جدایی‌اش به یک ستاره معروف راک تبدیل شده و حالا احساس می‌کند از همه برتر است.

۶. دان چیدل (Don Cheadle)

نام فیلم: خارج از دید (Out Of Sight)

خارج از دید (Out Of Sight) کارگردان: استیون سودربرگ

استیون سودربرگ بازیگران: جنیفر لوپز، جورج کلونی، دان چیدل

جنیفر لوپز، جورج کلونی، دان چیدل امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

دان چیدل به زودی این فرصت را پیدا می‌کند که در فیلم ماشین جنگی (War Machine) مجددا نقش خود در دنیای سینمایی مارول را تکرار کند. اما چیدل پیش از این با نقش‌آفرینی عالی در فیلم جنایی و فوق‌العاده‌ی خارج از دید، کارنامه‌ی طولانی و تحسین برانگیزی را برای خودش رقم زده است.

چیدل نقش اسنوپی میلر را بازی می‌کند، یک بوکسور سابق که به گانگستری خرده‌پا تبدیل می‌شود و فکر می‌کند خیلی حرفه‌ای است. درنهایت چیدل اسنوپی را به یک قهرمان منحصربه‌فرد و جذاب تبدیل می‌کند.

۵. جرمی رنر (Jeremy Renner)

نام فیلم: سوات (S.W.A.T)

سوات (S.W.A.T) کارگردان: کلارک جانسون

کلارک جانسون بازیگران: ساموئل ال‌.جکسون، کالین فارل، میشل رودریگز و جرمی رنر

ساموئل ال‌.جکسون، کالین فارل، میشل رودریگز و جرمی رنر امتیاز راتن تومیتوز: ۴۸ از ۱۰۰

سوات مدت‌ها قبل از این‌که راهی تلویزیون شود، با فیلمی اکشن در سال ۲۰۰۳ با بازی ساموئل ال.جکسون و کالین فارل در سینماها عرضه شد. ساموئل ال‌.جکسون، کالین فارل و میشل رودریگز نقش اعضای سوات را درحال تلاش برای انتقال یک مجرم بین‌المللی بازی می‌کنند، در حالی‌که یک شهر پر از مجرم سعی می‌کنند جلوی آن‌ها را بگیرند.

بزرگترین تهدید آن‌ها گمبل (جرمی رنر) یکی از اعضای سابق سوات است. با توجه به مهارت‌های تیراندازی رنر در این نقش، به نظر می‌رسید او در حال آماده شدن برای بازی در نقش هاوکی در دنیای سینمایی مارول است.

۴. اسکارلت جوهانسون (Scarlett Johansson)

نام فیلم: کتاب جنگل (The Jungle Book)

کتاب جنگل (The Jungle Book) کارگردان: جان فاورو

جان فاورو بازیگران: بیل مری، بن کینگزلی، ادریس البا

بیل مری، بن کینگزلی، ادریس البا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

اسکارلت جوهانسون در دنیای سینمایی مارول اولین بار نقش ناتاشا رومانوف را در فیلم مرد آهنی ۲ بازی کرد. چندین سال بعد، او با کارگردان جان فاورو، برای بازسازی لایواکشن دیزنی از کتاب جنگل همکاری کرد.

این فیلم داستان پسر جوانی به نام موگلی را دنبال می‌کند که در جنگل با حیوانات زندگی می‌کند، که برخی از آن‌ها دوست او و برخی دیگر شکارچی هستند. کا در گروه دوم قرار می‌گیرد. جوهانسون در نقش مار بزرگ و عظیم‌الجثه‌ای که می‌خواهد موگلی را یک وعده غذایی کند، صداپیشگی می‌کند.

۳. رابرت داونی جونیور (Robert Downey Jr)

نام فیلم: مارشال‌های آمریکایی (U.S. Marshals)

مارشال‌های آمریکایی (U.S. Marshals) کارگردان: استوارت برد

استوارت برد بازیگران: تامی لی جونز، رابرت داونی جونیور، وسلی اسنایپس

تامی لی جونز، رابرت داونی جونیور، وسلی اسنایپس امتیاز راتن تومیتوز: ۶۰ از ۱۰۰

رابرت داونی جونیور با بازی در نقش تونی استارک و مرد آهنی، به یک سمبل و هم‌چنین یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های هالیوود تبدیل شده است. با این حال، گذشته‌ی بسیار جالب او منجر به بازی در نقش‌های پر فراز و نشیبی شده است.

تامی لی جونز، این بار با وسلی اسنایپس در نقش متهمی که ادعا می‌کند بی‌گناه است، نقش کلانتری را بازی می‌کند که در جستجوی فراری است. داونی جونیور در نقش یک مامور دولت درحال فرار نقش ‌آفرینی می‌کند و در نهایت مقصر واقعی شناخته می‌شود. مارشال‌های آمریکایی فیلم خوبی نیست اما تماشای داونی جونیور در نقش شخصیت منفی جالب است.

۲. کریس ایوانز (Chris Evans)

نام فیلم: چاقوکشی (Knives Out)

چاقوکشی (Knives Out) کارگردان: ریان جانسون

ریان جانسون بازیگران: دنیل کریگ، کریس ایوانز، آنا د آرماس

دنیل کریگ، کریس ایوانز، آنا د آرماس امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

چاقوکشی، فیلمی اسرارآمیز و هیجان‌انگیز به کارگردانی ریان جانسون است و بازجویی از یک خانواده ثروتمند را در رابطه با قتلی مشکوک روایت می‌کند. در خانواده‌ای که اعضای آن شخصیت‌های کاملا متفاوتی دارند، رانسوم دریزدیل (کریس ایوانز) از همه بدتر است.

او ابتدا به عنوان یک احمق خودمحور و بی‌ادب معرفی می‌شود، اما در پایان، حتی از چیزی که به نظر می‌رسد هم بدتر است. درنهایت معلوم می‌شود که او قاتل واقعی است و حتی سعی می‌کند مارتای بی‌گناه را هنگام دستگیری بکشد. تماشای کاپیتان آمریکا با چنین شخصیت زننده‌ای یک ضدحال اساسی است.

۱. کریس همسورث (Chris Hemsworth)

نام فیلم: اوقات بد در ال‌رویال (Bad Times At The El Royale)

اوقات بد در ال‌رویال (Bad Times At The El Royale) کارگردان: درو گادرد

درو گادرد بازیگران: جف بریجز، داکوتا جانسون، کریس همسورث

جف بریجز، داکوتا جانسون، کریس همسورث امتیاز راتن تومیتوز: ۷۵ از ۱۰۰

وقتی اوقات بد در ال‌رویال، در سینماها پخش شد تماشاگر زیادی نداشت اما هیجان این گروه خوش‌تیپ ارزش تماشا داشت. این فیلم ماجرای گروهی از غریبه‌ها را دنبال می‌کند که شب را در یک مسافرخانه‌ی خلوت سپری می‌کنند و هر کدام رازهای خاص خود را دارند.

کریس همسورث گرچه تا اواخر فیلم ظاهر نمی‌شود، اما سرانجام وقتی وارد می‌شود تمام توجهات را به خود جلب می‌کند. او نقش بیلی ری را بازی می‌کند که رهبر کاریزماتیک و در عین حال خطرناک فرقه‌ای است که به مسافرخانه و مهمانانش حمله می‌کند.

منبع: Screenrant

