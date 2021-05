لئوناردو دی‌کاپریو در پروژه بعدی خود با مارتین اسکوسیزی در فیلم قاتلان ماه کامل (Killers Of The Flower Moon) همکاری خواهد کرد.

او که اکنون یکی از بزرگ‌ترین بازیگران نسل خود است، با بازی در نقش آرنی گریپ در فیلم چه چیزی گیلبرت گریپ را آزار می‌دهد (What’s Eating Gilbert Grape) توجه بسیاری از بینندگان، منتقدان و فیلم‌سازان را به سوی خود جلب کرد.

به دنبال این اتفاق، دی‌کاپریو فرصت بازی در فیلم‌هایی مانند خاطرات بسکتبال (The Basketball Diaries)، سریع و مرده (The Quick and the Dead) و رومئو و ژولیت (Romeo + Juliet) را پیدا کرد، که در آن‌ها فرصت درخشش بیشتر و نمایش بهتری از استعداد خود را یافت.

فیلم‌برداری فیلم قاتلان ماه کامل اسکورسیزی آغاز شد

قاتلان ماه کامل؛ ۱۵ نکته درباره‌ی وسترن ۲۰۰ میلیون دلاری اسکورسیزی

جهان کریستوفر نولان؛ آیا ۳ فیلم انگاشته، تلقین و میان‌ستاره‌ای به هم مرتبطند؟

اما نقطه موفقیت بزرگ دی‌کاپریو، ایفای نقش او به عنوان جک داسون در فیلم تایتانیک جیمز کامرون بود. در این فیلم جک در کشتی تایتانیک، عاشق رز دوییت بوکیتر (کیت وینسلت) می‌شود و این موضوع به دلیل تفاوت طبقات اجتماعی آن‌ها، خارج از عرف‌های جامعه‌ در سال‌ ۱۹۱۲ بود.

فیلم تایتانیک نقطه‌ی درخشانی در کارنامه دی‌کاپریو بود و به دنبال آن، او تبدیل به یکی از شناخته‌ شده‌ترین نام‌ها در عرصه سینما شد و فرصت‌های جدیدی پیش روی او قرار گرفت. از این فرصت‌ها می‌توان به فیلم‌های مردی با نقاب آهنین (The Man in the Iron Mask)، ساحل (The Beach) و اگه می‌تونی منو بگیر (Catch Me If You Can) اشاره کرد. در سال ۲۰۰۲ دی‌کاپریو در ساخت فیلم دارودسته‌های نیویورکی با مارتین اسکورسیزی همکاری کرد و این اولین نقطه همکاری را بین این دو تشکیل داد.

اکنون که سال‌ها از همکاری دی‌کاپریو و اسکورسیزی در فیلم گرگ وال‌ استریت (The Wolf of Wall Street) در سال ۲۰۱۳ می‌گذرد، این دو مجددا در یک درام جنایی وسترن به نام قاتلان ماه کامل، همراه با بازیگرانی مثل رابرت دنیرو، جسی پلمونس و لیلی گلاداستون، با یکدیگر همکاری خواهند داشت. اما موضوع این فیلم چیست و لئوناردو دی‌کاپریو در آن چه نقشی دارد؟

کتاب قاتلان ماه کامل و داستان واقعی آن

فیلم‌ قاتلان ماه کامل بر اساس کتاب غیر داستانی قاتلان ماه کامل: قتل‌های اوسیج و تولد اف‌بی‌آی (نوشته دیوید گرن) است. داستان این کتاب راجع به تحقیقی در مورد کشته شدن مردم ثروتمند اوسیج در اوسیج کانتی اوکلاهوما، در اوایل دهه بیست قرن بیستم میلادی است که پس از کشف کردن ذخایر نفتی، به قتل رسیدند.

هنگامی که مردم اوسیج می‌خواستند ثروتی که حق قانونی آن را داشتند دریافت کنند، اداره کنندگان زمین (که از قبل روابط خوبی با مردم اوسیج نداشتند) تصمیم گرفتند تا کسانی که در فرآیند سوددهی را دلالی می‌دانستند از صحنه حذف کنند. طبق منابع مختلف، آن‌ها با نقشه‌کشی‌هایی پیشرفته، حداقل ۲۰ نفر از مردم اوسیج را کشتند. البته که احتمالا تعداد خیلی بیشتری به هلاکت رسیده باشند.

نقش دی‌کاپریو در فیلم قاتلان ماه کامل

لئوناردو دی‌کاپریو نقش ارنست بورخارت، برادرزاده‌ی نقش منفی اصلی فیلم، ویلیام هیل (با بازی رابرت دنیرو) را بازی می‌کند. در ابتدا، نقش متفاوت تام وایت، مامور اف‌بی‌آی که این پرونده به او داده شد، برای دی‌کاپریو در نظر گرفته شده بود. اما به درخواست خود دی‌کاپریو نقش او به ارنست بورخارت تغییر پیدا کرد. به همین خاطر جسی پلمونس نقش تام وایت را پذیرفت و دی‌کاپریو نقش ارنست را بازی می‌کند، که قسمت مهمی از برنامه‌های ویلیام هیل را مدیریت و اجرا می‌کند.

منبع: Screenrant

The post لئوناردو دی‌کاپریو در فیلم قاتلان ماه کامل اسکورسیزی چه نقشی دارد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala