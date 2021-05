در حالی‌که برخی از دوستی‌های دنیای ابرقهرمانی دی‌سی طبیعی و قابل درک هستند، اما برخی دیگر این‌گونه نیست و بسیار متفاوت است.

در ابتدا ممکن است این‌گونه به نظر برسد که دنیای دی‌سی فقط بر صحنه‌های اکشن و حماسی بین قهرمانان و دشمنان آن‌ها متمرکز است، اما درواقع این‌گونه نیست. این دنیا فضای زیادی برای ایجاد روابط بین شخصیت‌ها، از پیوندهای خانوادگی گرفته تا روابط عاشقانه و دوستانه فراهم می‌کند. برخی از روابط، مانند دوستی بتمن و زن شگفت‌انگیز، از روابط عمیق‌ دنیای دی‌سی محسوب می‌شود.

با این حال، برخی از روابط دوستانه در دنیای دی‌سی طبیعی و قابل درک هستند، اما این موضوع برای همه‌ صدق نمی‌کند. ممکن است به این دلیل باشد که شخصیت‌ها زمان زیادی برای ایجاد فضای دوستانه به دست نیاورده‌اند، یا این‌که شخصیت‌ها بیش از حد با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از طرفداران ممکن است هنوز آن‌ها را تشویق به انجام این کار کنند، اما همه دوستی‌های دنیای دی‌سی به اندازه‌ای که مورد قبول مخاطب باشد، منطقی نیستند. در ادامه به معرفی تعدادی از این روابط می‌پردازیم.

۱۰. بتمن و جیمز گوردون (Batman & James Gordon)

این دوستی در کمیک‌ها بسیار بهتر عمل می‌کند. اگرچه به سختی می‌توان آن‌ها را دوست واقعی خواند، اما بتمن و کمیسر گوردون دوستان نزدیک هم هستند که در کار خود از یکدیگر حمایت می‌کنند.

گوردون به راحتی می‌تواند بتمن را تعقیب کند و برای دستگیری او تلاش کند، اما درعوض، به شوالیه تاریکی احترام می‌گذارد و اجازه می‌دهد کاری را که می‌خواهد انجام دهد. این احساس احترام دوطرفه است. متاسفانه، دنیای توسعه‌یافته دی‌سی جایی برای گوردون ندارد، بنابراین دوستی و اتحاد بین او و بتمن در این نسخه وجود ندارد.

۹. شاهزاده دایانا و باربارا آن مینروا (Diana Prince & Barbara Ann Minerva)

بار دیگر، این دوستی در کمیک‌ها بسیار بهتر عمل می‌کند، زیرا فضای بیشتری برای رشد و تکامل پیدا کرده‌ است. در فیلم‌ها، دایانا و باربارا پس از گذراندن فقط مدت کوتاهی با هم دوست می‌شوند. درحالی که اطلاعات زیادی هم در مورد یکدیگر باهم به اشتراگ نگذاشتند.

این موضوع در مورد دایانا با توجه به گذشته پر فراز و نشیبش، منطقی است. در پایان به نظر می‌رسد باربارا آن‌چه که دایانا نشان می‌دهد – زنی زیبا و قدرتمند – را نسبت به دایانای واقعی بیشتر دوست دارد.

۸. هارلی کوئین و کاساندرا کین (Harley Quinn & Cassandra Cain)

هارلی و کاساندرای جوان‌، در فیلم پرندگان شکاری (Birds of Prey) بهترین لحظات را باهم داشتند. با این حال، با توجه به این‌که کاساندرا بدگمان و بی‌اعتماد است و این‌که هارلی مانند اکثر مردم فکر و رفتار نمی‌کند، این معجزه کوچکی است که آن‌ها توانستند در کنار هم کار کنند.

شاید فیلم‌های بعدی دوستی آن‌ها را با جزئیات بیشتری بررسی کنند و با وجودی ‌که هارلی در ابتدا فقط به دنبال هدف خودش بود، نشان دهند که کاساندرا چگونه به هارلی اعتماد می‌کند.

۷. هارلی کوئین و قناری سیاه (Harley Quinn & Dinah Lance)

صحبت از هارلی و دوستی عجیب او با دینا لنس یا همان قناری سیاه هم خالی از لطف نیست. هنگامی که آن‌ها یکدیگر را می‌بینند، به نظر می‌رسد دینا علاقه زیادی به هارلی ندارد، به خصوص هنگامی که هارلی درحال مستی سعی می‌کند با او صحبت کند.

وقتی دینا هارلی مست را از دست آدم‌رباها نجات می‌دهد، اوضاع تغییر می‌کند، اما با این وجود باز هم دینا و هارلی حتی کمتر از هارلی و کاساندرا با هم وقت می‌گذرانند. تا حدودی مشخص است که دوستی آن‌ها از کجا ناشی می‌شود، اما در بهترین حالت، فیلم باید فضای بیشتری می‌گرفت تا پایه و اساس قوی‌تری به این دوستی بدهد.

۶. بتمن و سوپرمن (Batman & Superman)

آن‌ها بهترین دوستی را در کمیک‌ها و هم‌چنین برخی از انیمیشن‌ها و سریال‌های تلویزیونی دارند. با این حال، دنیای توسعه‌یافته‌ی دی‌سی دوستی آن‌ها را به روش عجیبی به تصویر می‌کشد. از طرفی، بتمن با این‌که می‌داند لکس لوتر چقدر غیرقابل اعتماد و حیله‌گر است اجازه می‌دهد به طرز مسخره‌ای بازیچه‌ی دست او شود.

از طرف دیگر، بتمن نسبت به زن شگفت‌انگیز چنین نفرتی نشان نمی‌دهد، حتی اگر او فردی با قدرت‌های ناشناخته باشد. وقتی سوپرمن به زندگی بازگشت، نه او و نه بتمن برای روشن کردن مسائل و اتفاقاتی که بین آن‌ها افتاد وقت نگذاشتند. بتمن فقط خوشحال است که سوپرمن برگشته و آنجاست که همه چی تمام می‌شود.

۵. سایبورگ و فلش (Cyborg & The Flash)

سایبورگ به دلیل داشتن فضای بسیار محدود در لیگ عدالت (۲۰۱۷) بدشانسی آورد – حداقل تا زمانی که اسنایدر کات وارد شد و تعدادی صحنه‌ی اضافی به او داد. با این حال، نسخه‌ی اصلی فیلم، سایبورگ و فلش را به طرز ساده‌ای کنار هم قرار داد بدون این‌که برای ایجاد رابطه دوستی بین آن‌ها وقت بگذارد.

به نظر می‌رسید سازندگان فکر می‌کنند برای یک رابطه دوستی همین که هر دو ابرقهرمان هم‌سن باشند کافی است. درست است که یک مبارزه مشترک قدرت بیشتری در جمع کردن افراد دارد‌، اما حتی در این صورت هم نمی‌توان این را نادیده گرفت که بری و ویکتور از نظر شخصیتی اشتراکات زیادی ندارند.

۴. شزم و فردی (Shazam & Freddy)

برخلاف دیگر روابط دوستانه موجود در این لیست، این یکی در واقع از ساخت مناسبی برخوردار است. فردی و بیلی هنگامی که بیلی به خانواده پیوست، برادرخوانده بودند و بعدا دوست شدند. دوستی فردی و شزم به خودی خود عجیب نیست، بلکه فقط از نظر دیگران عجیب است. در واقع، شزم یک ابرقهرمان بزرگسال است که با یک بچه وقت می‌گذراند.

البته، مخاطبان می‌دانند که فردی و بیلی هردو نوجوان هستند و فردی به بیلی کمک می‌کند تا قدرت خود را به دست آورد، اما افرادی که بیلی را نمی‌شناسند، این دیدگاه را ندارند. و به عنوان مثال دوستی بین یک فرد بزرگسال و یک نوجوان می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، زیرا ممکن است یکی از ‌آن‌ها را در معرض خطر قرار دهد.

۳. هانترس و پرندگان شکاری (Huntress & The Remaining Birds Of Prey)

هانترس از بسیاری جهات شبیه بتمن است. او با گذشته‌ای دردناک مرز بین قهرمان بودن و شرور بودن را طی می‌کند، یا حداقل دیگران او را این‌گونه می‌بینند. اما تفاوتی که وجود دارد این است که هانترس دوست دارد بیشتر اوقات انفرادی عمل کند، مگر این‌که چاره دیگری نداشته‌ باشد. بنابراین دشوار است تصور کنید که او حتی پس از شکست دادن پرندگان شکاری، مایل باشد در کنار آن‌ها بماند، چه برسد به این‌که با آن‌ها دوستی عمیقی برقرار کند.

۲. بتمن و رابین (Batman & Robin)

بتمن و رابین دوستی محکمی در کمیک‌ها دارند، حتی اگر همیشه با هم توافق نداشته‌ باشند. با این حال، دنیای ابرقهرمانی دی‌سی ترجیح داد به جای همکاری با شخصیت دیک گریسون و نشان دادن دوستی او با بروس، رابین را بکشد‌. به علاوه، بتمن حتی از او اسمی هم نمی‌برد که با توجه به نزدیکی او و دیک معنایی ندارد.

۱. پرنسس دایانا و اتا کندی (Diana Prince & Etta Candy)

دوستی دیگری که به حق خود نرسید، دوستی بین اتا و پرنسس دایانا بود. به طرز عجیبی، پس از معرفی اولیه، سازندگان تصمیم گرفتند اتا را بیشتر از این در ماجراهای دایانا در سرزمین مردان وارد نکنند.

او خیلی مختصر در انتهای فیلم، جایی که استیو را در کنار دایانا به خاطر آورد، ظاهر شد، در حالی‌که در زمان پخش زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ (۲۰۲۱) اتا مرده است.

