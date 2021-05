فیلم‌های ابرقهرمانی درحال حاضر محبوب‌ترین ژانر هستند، اما داستان‌های جدید و خلاقانه همیشه مبتنی بر کمیک نیستند. هر چند فیلم‌های اریجینالی که در این مطلب از آن‌ها نام می‌بریم عالی هستند. قهرمانان مشهور فیلم‌هایی مانند مرد عنکبوتی و بتمن نسبت به یک اثر جدید شانس بیشتری برای موفقیت دارند‌. متاسفانه، ساخت شخصیتی مانند سوپرمن یا هالک دشوار و پرهزینه است، در حالی‌که خلق یک ابرقهرمان جدید هزینه چندانی ندارد.

بعد از این‌که پیکسار مخاطبان را با اسباب بازی‌های سخنگو و هیولاهای مهربان آشنا کرد، برد برد با کمدی اکشن ماهرانه‌اش با عنوان شگفت‌انگیزان، خانواده‌ای از ابرقهرمانان را به این ترکیب اضافه کرد. علاوه بر این فیلم‌های ابرقهرمانی ارجینال دیگری هم وجود دارد که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱۰. شگفت‌انگیزان (The Incredibles)

کارگردان: برد برد

برد برد بازیگران: کریگ تی.نلسن، جیسون لی، هالی هانتر

کریگ تی.نلسن، جیسون لی، هالی هانتر محصول: ۲۰۰۴

پس از آن‌که استودیو انیمیشن پیکسار مخاطبان خود را به دنیای عجیبی که اسباب بازی‌ها، حشرات، هیولاها و ماهی‌ها در آن زندگی می‌کردند وارد کرد، برد برد با یک داستان ابرقهرمانی پرقدرت با عنوان شگفت‌انگیزان، اولین قهرمانان انسانی خود را وارد دنیای سینما کرد. این فیلم به طرز ماهرانه‌ای داستان‌های کمیک را با موقعیت‌های خانوادگی مرتبط کرد.

شگفت‌انگیزان علاوه بر‌ این‌که بازتاب فیلم نگهبانان است، با افسانه‌های ابرقهرمانان در جهانی که ابرانسان‌ها مجبور به پنهان شدن می‌شوند – مانند اکثر فیلم‌های پیکسار – یک شاهکار جذاب هیجانی با فیلم‌نامه‌ای درخشان و پر از شخصیت‌های قدرتمند است.

۹. استثنایی‌ها (The Specials)

کارگردان: کریگ مازین

کریگ مازین بازیگران: راب لو، توماس هیدن، جیمز گان

راب لو، توماس هیدن، جیمز گان محصول: ۲۰۰۰

برخلاف اکثر فیلم‌های ابرقهرمانی، استثنایی‌ها هیچ صحنه اکشن یا جلوه‌های ویژه‌ی خاصی ندارد. درعوض، ششمین یا هفتمین تیم محبوب ابرقهرمانان جهان را در روز تعطیلی‌شان دنبال کرده و فعالیت‌های عادی و روزمره‌ی آن‌ها را بررسی می‌کند که معمولا در فیلم‌های بلک باستری پرهزینه شاهد چنین چیزی نیستیم.

فیلم‌نامه این فیلم توسط جیمز گان نوشته شده، که کارگردانی فیلم‌های نگهبانان کهکشان مارول را به عهده داشت. برخی از فیلم‌نامه‌های قبلی او مانند خزیدن به وضوح تاریک‌تر بود.

۸. هنکاک (Hancock)

کارگردان: پیتر برگ

پیتر برگ بازیگران: ویل اسمیت، شارلیز ترون، جیسون بیتمن

ویل اسمیت، شارلیز ترون، جیسون بیتمن محصول: ۲۰۰۸

چه می‌شد اگر سوپرمن ذاتا تمایلی به انجام کار خیر نداشت و درعوض مجبور می‌شد روزهای خود را با نوشیدن مشروبات الکلی بگذراند. این پیش‌فرض اصلی هنکاک، یک کمدی ابرقهرمانی با بازی ویل اسمیت است.

در نیمه دوم، فیلم به یک داستان ابرقهرمانی عادی تبدیل می‌شود، اما در نیمه اول، یک کمدی تاریک با موضوعی بی‌نظیر درباره یک فرد الکلی است که می‌تواند پرواز کند.

۷. مردان اسرارآمیز (Mystery Men)

کارگردان: کینکا آشر

کینکا آشر بازیگران: بن استیلر، جین گاروفالو، هانک آزاریا

بن استیلر، جین گاروفالو، هانک آزاریا محصول: ۱۹۹۹

مردان اسرارآمیز که نوعی از انتقام‌جویان است، یک دلقک‌بازی ابرقهرمانی پیرامون تیمی از قهرمانان است که بسیار بی‌عرضه و ناتوان هستند. وقتی شهرشان در معرض تهدید است، تمام تلاش خود را می‌کنند تا از آن محافظت کنند اما همیشه شکست می‌خورند.

هنگامی که یک تبهکار شرور قیام می‌کند، مردان اسرارآمیز این فرصت را دارند که بالاخره خود را ثابت کنند. بزرگان کمدی مانند بن استیلر، جین گاروفالو، هانک آزاریا و ادی ایزارد در این فیلم حضور دارند.

۶. نابغه (Megamind)

کارگردان: تام مک گرث

تام مک گرث بازیگران: ویل فرل، تینا فی، برد پیت

ویل فرل، تینا فی، برد پیت محصول: ۲۰۱۰

شش سال پس از این‌که پیکسار شگفت‌انگیزان را عرضه کرد، دریم ورکس هم محصول خود را با عنوان نابغه روانه بازار نمود. ویل فرل شخصیت ابرشرور فیلم را صداپیشگی می‌کند، که پس از کشتن رقیب اصلی خود، مترومن با بازی برد پیت، خود را آشفته و بی‌هدف می‌بیند.

۵. ماتریکس (The Matrix)

کارگردان: واچوفسکی‌ها

واچوفسکی‌ها بازیگران: کیانو ریوز، کری.ان ماس، لارنس فیشبرن

کیانو ریوز، کری.ان ماس، لارنس فیشبرن محصول: ۱۹۹۹

ماتریکس، اثر واچوفسکی‌ها، به طور عادی یک فیلم ابرقهرمانی نیست. از نظر ژانر، بیشتر یک فیلم اکشن سایبرپانک است، مثل این‌که جان وو آن را از رمان ویلیام گیبسون اقتباس کرده‌ باشد. اما شخصیت نئو با بازی کیانو ریوز، از بسیاری جهات یک ابرقهرمان است.

او یک پسر معمولی است که متوجه می‌شود یک استعداد فوق‌العاده و غیرعادی دارد و فیلم را صرف یادگیری استفاده از این استعداد خود می‌کند تا بتواند آدم‌های بد را شکست دهد و دنیا را نجات دهد.

۴. سوپر (Super)

کارگردان: جیمز گان

جیمز گان بازیگران: رین ویلسون، الن پیج، لیو تایلر

رین ویلسون، الن پیج، لیو تایلر محصول: ۲۰۱۰

قبل از عرضه فیلم‌های ابرقهرمانی نگهبانان کهکشان، جیمز گان در کمدی تاریک سوپر در سال ۲۰۱۰، جنایت‌کار نقاب‌دار خود را خلق کرد.

رین ویلسون، معروف به دوایت شروت، نقش یک پسر معمولی را بازی می‌کند که تصمیم می‌گیرد لباس قرمز بپوشد و خود را به شکل یک قهرمان دربیاورد درحالی‌که مهارت‌های یک قهرمان را ندارد.

۳. آسیب‌ناپذیر (Unbreakable)

کارگردان: ام.نایت شیامالان

ام.نایت شیامالان بازیگران: بروس ویلیس، ساموئل ال.جکسون، رابین رایت

بروس ویلیس، ساموئل ال.جکسون، رابین رایت محصول: ۲۰۰۰

باگذشت یک قرن از اولین حضور سوپرمن در کمیک‌های اکشن، تولید یک محصول منحصر به فرد از افسانه‌های ابرقهرمانانه دشوار بود، اما ام.نایت شیامالان در سال ۲۰۰۰ فیلمی ابرقهرمانی با عنوان آسیب‌ناپذیر تولید کرد.

بروس ویلیس نقش مردی معمولی را بازی می‌کند که می‌فهمد از قدرت فوق بشری برخوردار است و هم‌بازی او ساموئل ال‌جکسون در نقش یک مرد شیفته و مجذوب کتاب‌های کمیک ظاهر می‌شود که یک چهره‌ی تاریک و پنهان به همراه وضعیت جسمانی ناپایداری دارد که او را ضعیف می‌کند.

۲. پلیس آهنی (RoboCop)

کارگردان: پل ورهوفن

پل ورهوفن بازیگران: پیتر ولر، نانسی آلر، رانی کاکس

پیتر ولر، نانسی آلر، رانی کاکس محصول: ۱۹۸۷

در صحنه ابتدایی فیلم پلیس آهنی به کارگردانی پل ورهوفن، یک پلیس خوب به نام الکس مورفی در حین انجام وظیفه توسط گروهی از جنایت‌کاران مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد، سپس بهبود می‌یابد و به یک ماشین کشتار نیمه‌سایبورگ تبدیل می‌شود.

این فیلم بیش از اندازه صحنه‌های اکشن انفجاری دارد که بتواند به عنوان یک فیلم ابرقهرمانی مورد رضایت قرار گیرد، اما هم‌چنین هجو بسیار تندی از خودکامگی و سرمایه‌سالاری است. پیام‌های هجوآمیز ورهوفن بیشتر از دهه ۹۰، مناسب امروز هستند.

۱. مرد تاریکی (Darkman)

کارگردان: سام ریمی

سام ریمی بازیگران: لیام نیسون، فرانسیس مک دورمند، کالین فریلز

لیام نیسون، فرانسیس مک دورمند، کالین فریلز محصول: ۱۹۹۰

مدت زیادی قبل از این‌که سم ریمی با سه‌گانه مرد عنکبوتی انقلابی در ژانر فیلم‌های کمیک به وجود آورد، یک ابرقهرمان برای فیلم مرد تاریکی در سال ۱۹۹۰ خلق کرد.

در این فیلم لیام نیسون در نقش دانشمندی که توسط رئیس تبهکاران مورد حمله قرار گرفته و کشته شده‌ است، نقش‌آفرینی می‌کند. تلاش‌های او برای درمان جراحات وحشتناکش، قدرت شگفت‌انگیزی به او می‌دهد، که از آن‌ها برای انتقام گرفتن استفاده می‌کند.

منبع: Screenrant

