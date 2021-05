مستندهای دیوید اتنبرو نمایش‌های شاخص طبیعت در قاب تلویزیون هستند. هیچ مستندساز و هیچ مستند دیگری را نمی‌توانید مشابه او و آثارش بیابید. البته بسیاری سعی کردند در این زمینه به مستندهای اتنبرو نزدیک شوند اما موفق نبودند. دیوید اتنبرو که لقب سر (Sir) به عنوان شوالیه را از ملکه‌ی انگلستان دریافت کرده، سازنده‌ی بهترین و چشم‌نوازترین مستندها برای نسل‌های مختلف بوده و همیشه شکل هنری خاص خود را در ساخت آن‌ها حفظ کرده است. در این مطلب ۱۰ مستند برتر او را نام بردیم.

دیوید اتنبرو تاریخ‌دان طبیعی، محقق و مستندساز با مجموعه‌ای گسترده از سریال‌ها بیننده را به دنیای اسرارآمیز زمین و شگفتی‌های بی‌پایان آن می‌برد. مستند «سیاره‌ی ما» (Our Planet) معروف‌ترین ساخته‌ی اوست که طرفداران طبیعت اتنبرو را با آن شناختند و در ایران با صدای گرم داوود نماینده دوبله و شنیده شده.

در طول هشت دهه‌ی گذشته، این مستندساز برجسته بر روی بی‌شمار فیلم، مجموعه‌ی تلویزیونی و کتاب کار کرده است و این امکان را برای بینندگان سراسر جهان فراهم کرده که از نزدیک با کمیاب‌ترین موجودات کره‌ی زمین آشنا شوند. بنابراین تعجب‌آور نیست که کارهای اتنبرو چه جدید و چه قدیمی همچنان مخاطبان سراسر دنیا را مجذوب خود می‌کند. مستندهای او به خاطر تصاویر خیره کننده و روایت جذابشان مشهور هستند و با موضوعات مختلف از اعماق اقیانوس تا یخ‌های وسیع قطب جنوب، سیر و سیاحتی مدهوش کننده را از طریق قاب تصویر نصیب بیننده می‌کند. صدای آرام و لحن شمرده‌ی سر دیوید اتنبرو آرامشی دارد که حتی متشنج‌ترین صحنه‌های حمله‌ی حیوانات را به نوعی متعادل می‌کند.

با این حساب، دیدن حتی یکی از این ۱۰ مستند درخشان که دیوید اتنبرو در ساخت، تهیه‌کنندگی، تحقیق، روایت و بسیاری بخش‌های متفاوت در هرکدام دست داشته خالی از لطف نخواهد بود.

۱. سیاره‌ی ما (Our Planet)

سیاره‌ی ما جدیدترین مستند دیوید اتنبرو است که توسط نتفلیکس ساخته شده و اتنبرو روایت انگلسی آن را بر عهده دارد. مشخص است که سر دیوید قصد دارد نه تنها یک میراث به عنوان گنجینه‌ی ملی محبوب برجای بگذارد، بلکه به عنوان یک فعال محیط زیست سعی دارد به ثبت روند تغییر تاریخ طبیعت کمک کند. این مستند با توجه ویژه بر تاریخ سیاره‌ی ما و با تاکید بر تغییر چشم‌اندازها و آسیب‌پذیری‌های آن‌، در محیط‌های مختلف جهان کاوش می‌کند. همراه با واقعیت‌هایی ملموس و گاه دلخراش، این مستند تصویری كامل از دنیای وحشی را درست فراتر از آستانه‌ی دید ما ترسیم می‌كند.

۲. سیاره‌ی آبی (The Blue Planet)

هنگامی که این مستند در سال ۲۰۰۱ اکران شد، جاه‌طلبانه‌ترین مستند طبیعت نام گرفت. در هشت قسمت متحیر کننده، زندگی در زیر امواج را با جزئیات فوق‌العاده جدید مشاهده می‌کنید. داستان‌های گفته شده و صحنه‌هایی که اتفاق می‌افتد از بهترین مواردی است که تاکنون ثبت شده است. از شکار شیرهای دریایی توسط کوسه‌ها گرفته تا گونه‌های در حال انقراض اعماق زمین، سیاره‌ی آبی به عنوان یکی از بهترین مستندهای دیوید اتنبرو در تاریخ ثبت خواهد شد.

۳. سیاره‌ی زمین (Planet Earth)

سیاره‌ی زمین محصول سال ۲۰۰۶ یکی از پرهزینه‌ترین مستندهای ساخته شده تا کنون است که ساخت آن ۵ سال زمان برد. سیاره‌ی زمین همه چیز را از زیستگاه‌های ساحلی گرفته تا جنگل‌های سرسبز، حشرات ریز گرفته تا پستانداران غول پیکر پوشش می‌دهد. در آن زمان، این یکی از جامع‌ترین مجموعه‌های مستند طبیعت بود که تاکنون فیلمبرداری شده است و تاکنون، برای بسیاری از مستندسازان از جمله دیگر آثار دیوید اتنبرو منبع الهام بزرگی بوده است.

مستند سیاره‌ی زمین به زیبایی هرچه تمام‌تر چگونگی همزیستی مسالمت‌آمیز جانداران با انسان‌ها را از گذشته تا زندگی شهرنشینی امروز به تصویر می‌کشد.

۴. سلسله‌ها (Dynasties)

مستندی با ۵ قسمت مجزا که هرکدام بر زندگی یکی از گونه‌های در معرض خطر انقراض تمرکز دارد، تصویری دقیق و صمیمی درباره‌ی رفتارها و سبک زندگی یک قسمت انتخاب شده برای یک نسل از حیوانات را ارائه می‌دهد. ما زندگی ببرها، شیرها، پنگوئن‌ها، شامپانزه‌ها و سگ‌های وحشی را با این مستند خواهیم شناخت. این مستند با روشی متفاوت نسل‌ها را دنبال می‌کند و بر خانواده‌های بسیار خاصی متمرکز است و به طور کل چیزی متفاوت از سبک متداولی که دیوید اتنبرو به آن مشهور است ارائه می‌دهد.

در این مستند شاهد مبارزه‌ی گونه‌های در حال انقراض برای بقا خواهید بود. مشاهده‌ی تلاش آن‌ها برای حفظ نسل، حیرت‌انگیز است. شاید با دیدن مستند سلسله‌ها از میزان تاثیر این جانوران بر دنیای گسترده‌ای که انسان‌ها خود را مالک آن می‌دانند متعجب شوید.

۵. هفت جهان، یک سیاره (Seven Worlds, One Planet)

مستند سریالی هفت جهان از لحاظ سبک و لحن بسیار شبیه سیاره‌ی ما است و در واقع چند عکس و داستان مشابه مستند‌های دیگر دیوید اتنبرو در نتفلیکس دارد. باز هم، این ما را به سمت فکر حفاظت و آسیب‌پذیری‌های دنیای پیرامونمان سوق می‌دهد. اگرچه این بار هر قسمت یک قاره‌ی متفاوت را کشف می‌کند. با این مستند، از اروپا به استرالیا، می‌بینیم که زندگی در هر گوشه‌ی جهان ما چگونه است و ما انسان‌ها چه تاثیری بر زندگی جانداران هر قاره داریم.

۶. شکار (The Hunt)

شکار یک مجموعه‌ی تلویزیونی محصول سال ۲۰۱۵ است که غالبا نادیده گرفته می‌شود و شاید یکی از تکان‌دهنده‌ترین مستندهای دیوید اتنبرو تاکنون باشد. همانند تمام مستندهای او، این فیلم تصاویری فوق‌العاده از حیوانات وحشی را نمایش می‌دهد. با این حال، آنچه در مورد این مستند واقعا جالب است، به تصویر کشیدن شکارچیان است. به طور معمول در فیلم‌های مستند، حیوان درنده شکار را دنبال می‌کند و وزنه‌ی قدرت همیشه در سمت درنده سنگین‌تر است. ما تقریبا همیشه در حال تشویق حیوان در حال صید هستیم تا از چنگال درنده فرار کند. در این مستند دیوید اتنبرو، ما واقعا چالش‌هایی که شکارچیان با آن روبرو هستند را درک خواهیم کرد. ما شاهد سختی‌ها و درگیری‌های روزمره‌ی آن‌ها هستیم. با دیدن این مستند برایتان مسجل خواهد شد که ماهیت مرگ و زندگی شکار فقط به زنده ماندن محدود نمی‌شود. شکار مستندی است که باعث می‌شود شما شکارچی را تشویق کنید.

۷. سیاره‌ی یخ‌زده (Frozen Planet)

نمی‌توان مدعی شد که اتنبرو با مستند سیاره‌ی یخ‌زده تنها کسی است که به حیات قطب پرداخته. از پنگوئن‌ها و خرس‌های قطبی گرفته تا ناروله‌ها و گرازهای دریایی، ما در طول سال‌ها با این گونه‌ها از طریق خبرها و فیلم‌ها و مستندهای متنوع آشنا شده‌ایم. سیاره‌ی یخ‌زده که محصول سال ۲۰۱۱ است، جزئیات بیشتری را در اختیار شما قرار می‌دهد. حیوانات را در طول فصول دنبال می‌کند، به ما امکان می‌دهد رفتارهای جدید و به ندرت مستند از جمله لحظات چشمگیری که نهنگ‌های قاتل بر روی یخ‌ها به شکار می‌پردازند، مشاهده کنیم. از آنجا که قطب‌ها از حیوانات بسیار کاریزماتیک پر شده است، این فقط فرصتی عالی برای بازدید مجدد از چیزهایی است که شاید قبلا می‌دانستید.

۸. سیاره‎‌ی زمین ۲ (Planet Earth II)

یک دهه پس از پخش سیاره‌ی زمین، نسخه‌ی دوم آن در سال ۲۰۱۶ ساخته شد. شگفت‌آور است که می‌بینیم در مدت زمان کمی از نظر فناوری فیلم چقدر پیشرفت کرده‌ایم. تفاوت این تصاویر و نوع فیلم‌برداری کاملا مشخص است. این مجموعه مستند خیره‌کننده از دیوید اتنبرو که به زیبایی فیلمبرداری شده است، طیف وسیعی از مناطق و محیط‌ها و گونه‌های خاص هرکدام را به صورت دنباله‌ای از قسمت اول پوشش می‌دهد.

۹. سیاره‌ی آبی ۲ (Blue Planet II)

سیاره‌ی آبی ۲ که محصول سال ۲۰۱۷ است، به عنوان بهترین فیلم مستند دیوید اتنبرو شناحته می‌شود. این همه نبوغ بصری خیره کننده است. سیاره‌ی آبی در قسمت اول با باز کردن پنجره‌ای به دنیای زیر آب ما را متحیر می‌کند و قسمت دوم آن کاری جز فاش کردن اسرار بیشتری از این دنیای پر رمز و راز نمی‌کند. این مستندی پرمحتوا و عمیق از دیوید اتنبرو است که نشان می‌دهد ما واقعا از دنیای خود چه می‌دانیم.

۱۰. حیات (Life)

با قدردانی از چارلز داروین و قانون بقا، «حیات» یک مجموعه مستند ساخته‌ی دیوید اتنبرو در سال ۲۰۰۹ است که رفتارهای افراطی و جذابی را که حیوانات برای زنده ماندن طراحی کرده بودند، بررسی می‎کند. این مستند زیبا علاوه بر تمرکز بر شکار و شکارچی، به دیگر چالش‌ها و مبارزات هر دو برای در امان ماندن در برابر بلایای طبیعی، بیماری‌ها و حفظ روند تولید مثل آن‌ها هم توجه دارد.

شاید برایتان جالب باشد بدانید که علاوه بر نقش‌آفرینی اتنبرو در این مستند، شاهد حضور اپرا وینفری و دوگ آلن هم خواهید بود.

