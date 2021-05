فیلم‌های اره با آمدن هر دنباله پیچیده‌تر شد و داستان به یک بازی کاملا پیچیده تبدیل شد. دنباله‌ی دیگری با عنوان مارپیچ: از کتاب اره (Spiral: From the Book of Saw)، در راه است که احتمالا فکر می‌کنید تماشای آن در واقع تماشای قسمت‌های پیشین است.

در ادامه ساده‌ترین روش تماشای فیلم‌ها را به ترتیب تاریخ زمانی داستان و به دنبال آن یک توضیح مختصر از سری فیلم‌های اره را به ترتیب زمان پخش می‌بینید.

اگر سری فیلم‌های اره را به صورت کامل تماشا نکرده‌اید یا حتی یک فیلم آن را ندیده‌اید، برای این‌که داستان فیلم لو نرود به ترتیب این گزینه‌ها شروع کنید:

جیگساو، اره ۱، اره ۲، اره ۳، اره ۴، اره ۵، اره ۶، اره سه بعدی.

مراقب اسپویلرهای پیش‌رو باشید. این بخش برای کسانی است که در روال سری فیلم‌های اره افتاده‌اند. در ادامه فیلم‌های اره به ترتیب زمانی مرتب شده‌اند.

جیگساو (Jigsaw)

کارگردان: مایکل و پیتر اسپیریگ

مایکل و پیتر اسپیریگ بازیگران: توبین بل، کلوم کیت رنی، لورا وندرورت

توبین بل، کلوم کیت رنی، لورا وندرورت امتیاز راتن تومیتوز: ۳۳ از ۱۰۰

در جیگساو ۲۰۱۷، پنج نفر (که هر کدام یک راز وحشتناک دارند) در یک انبار پر از تله مرگ بیدار می‌شوند، که در واقع یکی از اولین بازی‌های برنامه‌ریزی شده توسط جان کرامر ‌است و داستان آن قبل از وقایع فیلم اره ۱ اتفاق می‌افتد.

اره (Saw)

کارگردان: جیمز وان

جیمز وان بازیگران: کری الویس، دنی گلاور، مونیکا پاتر

کری الویس، دنی گلاور، مونیکا پاتر امتیاز راتن تومیتوز: ۴۶ از ۱۰۰

همان‌طور که گفته شد، قسمت اول اره توسط جیمز وان ساخته شده است. با این حال، آن گونه که از طریق فلش بک‌ها نشان داده می‌شود، این قسمت حتی به اولین تله‌گذاری کرامر نزدیک هم نیست و در این مرحله، او از قبل دو تبهکار به نام‌های آماندا یانگ (شاونی اسمیت) و مارک هافمن (کوستاس ماندیلور) را گرفته‌ است.

اره ۲ (Saw II)

کارگردان: دارن لین بوسمن

دارن لین بوسمن بازیگران: دانی والبرگ، فرانکی جی، گلن پلمر

دانی والبرگ، فرانکی جی، گلن پلمر امتیاز راتن‌تومیتوز: ۳۶ از ۱۰۰

داستان اره ۲ حدودا یک سال پس از اره ۱ اتفاق می‌افتد و در مورد کارآگاه اریک متیوز (دونی والبرگ) است که جیگساو قاتل را دستگیر می‌کند و می‌خواهد محل پسرش دانیل (اریک کنودسن) را پیدا کند. آزمایش واقعی جیگساو، که هشت نفر – دانیل و آماندا یانگ هم در میان آن‌ها هستند – در خانه‌ای از وحشت به دام می‌افتند و خانه آرام آرام با گاز سمی پر می‌شود، به صورت هم‌زمان رخ می‌دهد.

فلاش بک: می‌بینیم که جان کرامر از یک اقدام به خودکشی جان سالم به در می‌برد و به او الهام می‌شود تا به جیگساو تبدیل شود و همان‌طور که به خودش فرصت داده‌ شد به دیگران هم فرصت دوباره بدهد.

اره ۳ و ۴ (Saw III / Saw IV)

کارگردان: دارن لین بوسمن

دارن لین بوسمن بازیگران: توبین بل، شاونی اسمیت، بهار صومخ

توبین بل، شاونی اسمیت، بهار صومخ امتیاز راتن تومیتوز: ۲۸ از ۱۰۰

وحشی‌ترین قسمت‌های فیلم‌های اره، اره ۳ و ۴، شش ماه پس از اره ۲، به صورت هم‌زمان با هم ساخته می‌شوند.

فلاش بک: در اره ۴ میبینیم که تصادفی در کلینیک ترک اعتیاد که توسط معتادی به نام سیسیل آدامز (بیلی اوتیس) ایجاد شد باعث سقط جنین همسر جان کرامر، جیل تاک (بتسی راسل) شد. اندکی بعد، سیسیل اولین قربانی جیگساو بود.

اره ۵ (Saw V)

کارگردان: دیوید هکل

دیوید هکل بازیگران: توبین بل، کستاس مندیلر، اسکات پترسون

توبین بل، کستاس مندیلر، اسکات پترسون امتیاز راتن تومیتوز: ۵۵ از ۱۰۰

اره ۵ خیلی زود پس از وقایع اره ۴ و مرگ جان کرامر اتفاق می‌افتد.

فلاش بک: تله‌ای که در شروع فیلم می‌بینیم، پاندول بسیار بزرگی که قاتل، ست باکستر (جوریس جارسکی) را به دو نیم تقسیم می‌کند و در واقع توسط هافمن ایجاد شده و به نظر می‌رسد مانند قتل جیگساو برنامه‌ریزی شده‌ است.

اره ۶ ( Saw VI)

کارگردان: کوین گرویترت

کوین گرویترت بازیگران: توبین بل، کستاس مندیلر، بتسی راسل

توبین بل، کستاس مندیلر، بتسی راسل امتیاز راتن تومیتوز: ۳۹ از ۱۰۰

اره ۶ درست چند روز پس از حوادث اره ۵ شروع می‌شود.

فلاش بک: می‌بینیم که مدیر بیمه درمانی ویلیام ایستون (پیتر اوتربریج)، پوشش جان کرامر را که احتمالا جان او را نجات می‌داد، رد می‌کند. هم‌چنین می‌بینیم که آماندا یانگ تا حدی مسئول سقط جنین جیل بوده‌ است.

اره سه‌ بعدی (Saw 3D)

کارگردان: کوین گرویترت

کوین گرویترت بازیگران: توبین بل، کستاس مندیلر، بتسی راسل

توبین بل، کستاس مندیلر، بتسی راسل امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰ از ۱۰۰

اره سه‌ بعدی چند هفته پس از وقایع اره ۶ رخ می‌دهد. (بیشتر بر این اساس است که در اره ۵ هافمن از گرفتار شدن در جهنم، رها شده‌ است). قربانی اصلی فیلم، بابی داگن (شان پاتریک فلانری) با ادعای دروغین فرار از بازی جیگساو بین اره و اره ۲ به شهرت دست یافت.

فلاش بک: می‌بینیم که دکتر لارنس گوردون (کری الوز) پس از پایان اولین اره به اندازه کافی زنده ماند تا پای قطع‌ شده‌ی خود را با یک لوله داغ بسوزاند و بیهوش شد. جان کرامر او را در راهرو پیدا کرد و درنهایت متقاعدش کرد که یکی دیگر از بازیگران جیگساو باشد، در نتیجه گوردون در فیلم‌های بعدی اره در پشت صحنه و به عنوان دستیار کار می‌کند.

