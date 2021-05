دی‌سی فیلم‌های زیادی را در طول سال‌های اخیر لغو کرد، در حالی‌که بسیاری از آن‌ها، امیدوار‌کننده به نظر می‌رسیدند. ساخت این فیلم‌ها، به دلایل متفاوتی متوقف شد. اما این فیلم‌ها، فارغ از کیفیت نهایی که می‌توانستند داشته باشند، دنیای سینمایی دی‌سی را دستخوش تغییر می‌کردند.

۱۰. بتمن بن افلک (Ben Affleck’s The Batman)

کمی پس از اکران فیلم بتمن در برابر سوپرمن (Batman V Superman)، کمپانی برادران وانر اعلام کرد که بن افلک کارگردانی و نویسندگی فیلم اختصاصی بتمن را به عهده گرفته و در آن ایفای نقش هم خواهد کرد. این فیلم که پس از حوادث فیلم لیگ عدالت اتفاق می‌افتد، رویارویی بتمن با دث‌استروک را نشان می‌داد و ریدلر هم نقشی در این فیلم داشت.

در صورت ساخت این فیلم، نه تنها ساخت فیلم بتمن مت ریوز و سریال اداره پلیس شهر گاتهام تحقق پیدا نمی‌کرد، بلکه دنیای مشترک دی‌سی تا حد زیادی تقویت می‌شد. به هر حال فیلم بتمن وزنه‌ای نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت.

۹. سوپرمن زنده می‌ماند (Superman Lives)

داستان ناراحت‌کننده بازسازی سوپرمن در دهه ۹۰ کاملا مستند است. پس از فیلم بازگشت بتمن (Batman Returns)، برادران وارنر تیم برتون را برای ساخت فیلم جدید سوپرمن، با بازی نیکولاس کیج در نقش مرد پولادین، استخدام کرد. این فیلم که عناوین احتمالی «سوپرمن زنده می‌ماند» یا «تولد دوباره سوپرمن» را دریافت می‌کرد، در ادامه‌ی حوادث اتفاق افتاده در رمان گرافیکی «مرگ سوپرمن» جریان داشت و لکس لوثر نابغه و یا حتی دومزدی (Doomsday) در آن حضور داشتند.

این فیلم در مرحله تولید گیر کرد و این امر منجر با ساخت فیلم بازگشت سوپرمن شد و در نهایت شکست آن فیلم هم موجب ساخته شدن فیلم مرد پولادین و دنیای توسعه یافته دی‌سی شد. اگر فیلم سوپرمن زنده می‌ماند منتشر می‌شد ممکن بود دنیای سینمایی دی‌سی موفقیت بیشتری را تجربه کند.

۸. سایبورگ (Cyborg)

در سال ۲۰۱۴، پس از فیلم بتمن در مقابل سوپرمن (Batman V Superman)، کمپانی برادران وارنر برنامه‌های خود را برای دنیای سینمایی دی‌سی اعلام کرد. این برنامه‌ها شامل دو قسمت از فیلم‌های لیگ عدالت و فیلم‌های دیگر قهرمانان معرفی شده بود. فیلم‌های آکوامن، فلش و واندروومن منتشر شده‌اند، اما فیلم سایبورگ به کل کنسل شد. این امر احتمالا به خاطر اتهاماتی بوده است که ری‌ فیشر علیه این استودیو مطرح کرده است.

اگر فیلم سایبورگ ساخته می‌شد، دشمن اصلی ویکتور استون در این فیلم معرفی می‌شد و هم‌چنین این فیلم تبدیل به اولین فیلم دی‌سی با نقش اولی سیاه‌پوست می‌شد.

۷. لیگ عدالت مرگبار (Justice League Mortal)

حدود سال ۲۰۰۷، قبل از فیلم شوالیه تاریکی (The Dark Knight)، کمپانی برادران وارنر تصمیم گرفت تا اولین فیلم لیگ عدالت را بسازد. قرار بود این فیلم‌، که برنامه‌ریزی آن منتهی به اکران فیلم در تابستان ۲۰۰۹ می‌شد، به دست کارگردان سری فیلم‌های مکس دیوانه (Mad Max)، جرج میلر ساخته شود. مکسول لرد شخصیت منفی اصلی فیلم بود و شخصیت گرین لنترن، با بازی جان استوارت نیز جزیی از تیم بود.

در نهایت، تعصب نویسندگان و موفقیت فیلم شوالیه تاریکی موجب لغو شدن این فیلم شد و انگیزه‌ی ساخت فیلم لیگ عدالت، دلیلی بر پیش بردن دنیای سینمایی دی‌سی در سال‌های آینده شد.

۶. خدایان نوین (New Gods)

کمی پس از اکران فیلم لیگ عدالت، کارگردان فیلم سلما، اوا دوورنی برای ساخت فیلمی بر مبنای سری خدایان نوین، که توسط جک کربی معروف خلق شده است (و شخصیت‌های دارک‌ساید، استپن وولف و آپوکولیس همگی قسمتی از این سری هستند)، قرارداد بست.

در حقیقت فیلم خدایان نوین قصد داشت تا پس زمینه‌ی روشن‌تری را از شخصیت دارک‌ساید و دنیایی که در نسخه‌ی لیگ عدالت زک اسنایدر به آن اشاره می‌شد؟ فراهم کند. کمی پس از اکران نسخه‌ی جدید لیگ عدالت، کمپانی برادران وارنر اعلام کرد که ساخت فیلم خدایان نوین لغو شده است و این به معنی نبود شخصیت منفی اصلی دنیای توسعه یافته‌ی دی‌سی، دارک‌ساید در فیلم‌های این سری است.

۵. گرین لنترن ۲ (۲ Green Lantern)

حوالی سال ۲۰۱۰، فیلم گرین لنترن با بازی رایان رینولدز امیدوار‌کننده به نظر می‌رسید. این فیلم تا سال ۲۰۱۱ آماده نشد، اما کمپانی برادران وارنر به قدری از موفقیت فیلم مطمئن بود که دستور ساخت قسمت بعدی فیلم را صادر کرده و برنامه داشتند تا سه‌گانه‌ای تهیه کنند که دنیای مشترک دی‌سی را آغاز کند و در نهایت به فیلم مرد پولادین ربط پیدا کند.

در این فیلم عناصری مانند استفاده از انگشتر زرد لنترن توسط آماندا والر (آنجلا باست) و سینسترو (مارک استرانگ) وجود دارد که اشاره‌هایی به دنیای مشترک دی‌سی می‌کنند. اما متاسفانه این فیلم در نهایت تبدیل به شکستی تجاری با انتقادات منفی شد و در نتیجه گرین لنترن هیچ‌گاه نقطه آغاز دنیای توسعه یافته‌ی دی‌سی نشد.

۴. هارلی کویین در برابر جوکر/آژیر‌های گاتهام سیتی (Harley Quinn Vs The Joker / Gotham City Sirens)

پس از موفقیت فیلم جوخه انتحار، ساخت فیلم‌هایی با بازی هارلی کویین به عنوان نقش اول در ستور کار قرار گرفتند (با وجود این که فیلم جوخه انتحار ۲ نیز در راه بود).

فیلم پرندگان شکاری (Birds of Prey) کتی یان اولین فیلمی بود که در حال ساخته شدن بود اما دو فیلم دیگر نیز در فرآیند ساخت قرار داشتند: آژیرهای گاتهام سیتی (Gotham City Sirens) به کارگردانی دیوید آیر و هارلی کویین در برابر جوکر (Harley Quinn Vs The Joker) که در این فیلم می‌توانستیم شاهد بازگشت جرد لتو در نقش جوکر باشیم. اگر این فیلم‌ها ساخته می‌شدند، ممکن بود امسال شاهد فیلم جوخه انتحار نباشیم.

۳. بتمن در برابر سوپرمن ( Batman Vs Superman)

میان دو فیلم بتمن و رابین (۱۹۹۷) و بتمن آغاز می‌کند (۲۰۰۵) فیلم‌ شاخصی از دی‌سی وجود ندارد، اما موارد زیادی برای ساخت برنامه‌ریزی شده بود. بزرگ‌ترین این موارد فیلم بتمن در برابر سوپرمن (Batman Vs Superman) بود، که قبل از بتمن آغاز می‌کند (Batman Begins) و بازگشت سوپرمن (Superman Returns) و ده سال قبل از فیلم بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت (Batman V Superman: Dawn of Justice) بود.

داستان فیلم پس از مرگ بسیاری از دوستان بتمن و سوپرمن اتفاق می‌افتاد و در این فیلم لکس لوتر مشغول برنامه چیدن برای شوراندن این دو، علیه یک دیگر بود. به کریستین بیل پیشنهاد بازی در نقش بتمن و جاش هارنت برای ایفای نقش سوپرمن پیشنهاد شده بود. اما کمپانی برادران وارنر در نهایت اعلام کردند که ساخت این فیلم به دلیل تیرگی بیش از حد فضای فیلم، لغو شده است (البته این موضوع بعد از پخش تیزر فیلم «من افسانه هستم» ویل اسمیت اتفاق افتاد).

۲. فلش میچل و لرد (Mitchell & Lord’s The Flash)

در حالی که فیلم سایبورگ بدون انتخاب کارگردان لغو شد، هیچ کدام از اعضای تیم لیگ عدالت به اندازه شخصیت ازرا میلر برای ساخته شدن فیلمشان زجر نکشیدند. با بی‌توجهی به این موضوع که کمپانی برادران وارنر در صدد ساخت فیلمی از فلش، از دهه هشتاد میلادی بوده‌اند، نسخه‌ی دنیای توسعه یافته‌ی دی‌سی چندین کارگردان را بررسی کرده است و برای اولین بار در سال ۲۰۱۸، کمی پس از اکران فیلم لیگ عدالت به نتیجه رسیدند.

در ابتدا فیل لرد و کریستوفر میلر، کارگردانان فیلم‌هایی مانند فیلم لگو بتمن (The LEGO Batman Movie) و مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into The Spider-Verse) انتخاب شدند و در نهایت متاسفانه کنار گذاشته شدند. اکنون پس از گذشت چندین سال، فیلم فلش تبدیل به فرصتی شده است که می‌تواند نقطه آغاز مجدد دنیای توسعه یافته‌ی دی‌سی باشد.

۱. لیگ عدالت ۲ (Justice League 2)

قطعا بزگ‌ترین شکست و بزرگ‌ترین تاسف طرفداران لیگ عدالت زک اسنایدر، از دست رفتن لیگ عدالت ۲ است (و احتمالا قسمت سوم این سری در صورت موفقیت این فیلم).

کمپانی برادران وارنر زک اسنایدر را مسئول پیش بردن سری فیلم‌های لیگ عدالت دنیای توسعه یافته دی‌سی ساخت. اما در مواجه با انتقاداتی که از بتمن در برابر سوپرمن شد، کمپانی برادران وارنر تصمیم گرفت که احتیاط کند و فقط یک فیلم لیگ عدالت ساخته شود. در نهایت پس از خروج اسنایدر، این استودیو شروع به برچیدن دنیای اسنایدر کرد. نسخه لیگ عدالت زک اسنایدر و داستان‌های به جا مانده از آن، داستانی حماسی را نمایش داد که می‌توانست تمامی فیلم‌های دنیای سینمایی دی‌سی را به یک دیگر متصل سازد، اما در نهایت این طور نشد.

