نتفلیکس در توئیتی ضمن اعلام خبر انتشار بین‌المللی انیمه ی سریالی گودزیلا: نقطه‌ی منفرد، از تصویر جدیدی رونمایی کرد و طراحی جذاب و قدرتمند این هیولای افسانه‌ای را به رخ کشید. داستان درباره‌ی یک فارغ‌التحصیل جوان و یک مهندس است که در تحقیقات جداگانه‌ای می‌فهمند جهان توسط نیرویی قدرتمند و خبیث تهدید می‌شود و برای ایستادگی در برابر آن باید با هم متحد شوند.

گودزیلا یا کنگ؛ کدام در نهایت برنده می‌شود؟

«گودزیلا: سیاره‌ی هیولاها» (Godzilla: Planet of the Monsters )، «گودزیلا: شهر در شرف جنگ» (Godzilla: City on the Edge of Battle ) و «گودزیلا: سیاره‌خوار» (Godzilla: The Planet Eater) سه انیمه ی دیگری هستند که با محوریت شخصیت گودزیلا از نتفلیکس پخش شده بودند. اتفاقات گودزیلا: نقطه‌ی منفرد هیچ ربطی به این سه‌گانه ندارد و روایت مستقلی را دنبال می‌کند.

پخش این انیمه سریالی از مارس ۲۰۲۱ در ژاپن آغاز شده است و از ماه آینده به صورت بین‌المللی از پلتفرم نتفلیکس منتشر خواهد شد. داستان در آینده‌ی نزدیک اتفاق می‌افتد و کایجوهای معروفی مثل جت جگوار و رودان هم در آن حضور دارند. با توجه به موفقیت رویایی «گودزیلا علیه کونگ» (Godzilla vs. Kong) برای برادران وارنر و HBO Max، پیش‌بینی می‌شود این سریال یکی از پرمخاطب های نتفلیکس باشد.

گودزیلا نقطه‌ی منفرد احتمالا در حال هوای فیلم سینمایی «گودزیلا: سلطان هیولاها» (Godzilla: King of the Monsters) است البته این فیلم با وجود استفاده از تایتان‌های مختلف باز هم آن‌طور که انتظار می‌رفت مورد توجه قرار نگرفت اما داستان این انیمه انسانی‌تر است و لحظات اکشن هم چاشنی آن شده، از طرف دیگر نسبت به سه‌گانه‌ی پیشین نتفلیکس شخصیت‌های متنوع‌تری دارد؛ به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در جذب مخاطب موفق عمل خواهد کرد.

نوشته نتفلیکس جزییات انتشار«گودزیلا: نقطه‌ی منفرد» را اعلام کرد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala