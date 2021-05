۴ انیمیشن‌ ماداگاسکار از بدترین تا بهترین

از زمان شروع این مجموعه در سال ۲۰۰۵، فیلم‌های ماداگاسکار دریم‌ورکس یک مجموعه‌ی خوب و باکیفیت بوده‌ است که به نظر می‌رسد هر فیلم جدید از قبلی بهتر می‌شود. بنابراین این سه فیلم و پنگوئن‌های ماداگاسکار، که اسپین آف ۲۰۱۴ مجموعه اصلی است، چگونه از نظر کیفیت رتبه‌بندی می‌شوند؟ انیمیشن کمدی خانوادگی ماداگاسکار که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد، سرمایه‌گذاری پرهزینه‌ای بود که برای دریم‌ورکس انیمیشن سود زیادی به همراه داشت.

پس از این‌که انیمیشن‌های سندباد و اسپریت نتوانستند گیشه‌ی بین‌المللی را تکانی اساسی بدهند، وضعیت دریم‌ورکس به عنوان رقیب اصلی دیزنی و پیکسار در تولید فیلم‌های خانوادگی زیر سوال رفت. موفقیت شرک و دنباله‌ی آن، شرک ۲، مثل یک خوش شانسی به نظر می‌رسید، زیرا حتی عملکرد عالی داستان کوسه در گیشه‌، در مقایسه با موفقیت خیره‌کننده‌ی در جست‌وجوی نمو کم‌رنگ شده‌ بود.

با این حال، ۵۰۰ میلیون دلار سود ماداگاسکار بار دیگر ثابت کرد که انیمیشن‌های جذاب و دراماتیک ارائه شده توسط دریم‌ورکس، از اهمیت جدی در گیشه برخوردار هستند، که می‌توانستند در مقابل رقبا قرار بگیرند. اولین دنباله‌ی ماداگاسکار در سال ۲۰۰۸ با عنوان فرار به آفریقا، کمی بیشتر از نسخه‌ی قبلی خود فروش داشت و نظر منتقدین را بیشتر جلب کرد. اما این ماداگاسکار۳ : تحت تعقیب‌ترین‌های آفریقا بود که ۷۵۰ میلیون دلار درآمد کسب کرد و تاکنون بهترین نقدها را در این مجموعه به دست آورده است. با این حال، اسپین آف پنگوئن‌های ماداگاسکار در سال ۲۰۱۴ علی‌رغم دریافت نقدهای مثبت و خوب و اضافه شدن کن جیونگ به جمع بازیگران، در گیشه عملکرد ضعیف‌تری از خود نشان داد و آینده‌ی کل مجموعه را زیر سوال برد.

جدای از گیشه، فیلم‌های ماداگاسکار از نظر کیفیت چگونه رتبه‌بندی می‌شوند و آیا واقعا مجموعه‌ای سینمایی است که با هر فیلم جدید، به جای بدتر شدن، بهتر می‌شود.

۴. ماداگاسکار (Madagascar)



کارگردان: اریک دارنل، تام مک‌گرت

اریک دارنل، تام مک‌گرت بازیگران: بن استیلر، کریس راک، دیوید شویمر

بن استیلر، کریس راک، دیوید شویمر سال انتشار: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ امتیاز راتن تومیتوز: ۵۴ از ۱۰۰

به ندرت می‌توان قسمت اول یک مجموعه را به عنوان ضعیف‌ترین فیلم در رتبه‌بندی قرار داد. با این‌که قسمت اول ماداگاسکار در نوع خود یک اثر عالی سینمایی است، اما به اندازه‌ی دنباله‌های بی‌نظیرش فوق‌العاده نیست. با معرفی گروه چهار نفره‌ی اصلی الکس، مارتی، ملمان و گلوریا در حالی‌که هنوز در اسارت هستند، قسمت ابتدایی این کمدی خانوادگی تلاش می‌کند تا روند کار را در یک مسیر مشخص ادامه دهد و به همین دلیل گاهی اوقات به نظر می‌رسد که داستان کند و ضعیف شده‌ است.

با این وجود، پنگوئن‌ها مثل همیشه قوی و بامزه هستند و پس از رسیدن به جزیره‌ی معروف و با ورود شخصیت برجسته ساشا بارون کوهن در نقش پادشاه جولین، که بیشتر بامزگی فیلم به خاطر اوست، سرعت ماجرا افزایش می‌یابد. این شروع ناقصی برای مجموعه است، اما در ادامه مجموعه‌ای از فیلم‌های مطمئن‌تری را با تقلیدهای بامزه از فرهنگ عامه‌ی مردم تولید می‌کند.

۳. ماداگاسکار: فرار به آفریقا (Madagascar: Escape 2 Africa)



کارگردان: اتان کوهن

اتان کوهن بازیگران: بن استیلر، کریس راک، دیوید شویمر

بن استیلر، کریس راک، دیوید شویمر سال انتشار: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۶۴ از ۱۰۰

ماداگاسکار۲: فرار به آفریقا که سه سال پس از فیلم اول منتشر شد، یک پیشرفت کامل برای مجموعه به حساب می‌آید و سیگنال‌هایی اولیه را برای ساخت دنباله‌های بعدی نشان می‌دهد. مسلما این فیلم یک بازخوانی کمدی از شیرشاه اصلی با صداگذاری زیبایی از بن استیلر (با بازی در نقش اصلی، الکس) است. اما خود شیرشاه در وهله‌ی اول یک بازخوانی از هملت است.

هیچ کس نمی‌توانست ماداگاسکار را به تلخی و جدیت متهم کند، اما سرعت پایین فیلم تاثیر کمدی تئوریک آن را محدود می‌کند. در این دنباله، سرعت و طنز احمقانه قوی‌ترین سلاح دریم‌ورکس برای جذاب کردن فیلم است و به همین دلیل این قسمت یک پله از نسخه اصلی بهتر است. در عین حال، اضافه شدن برنی مک و آلک بالدوین به جمع بازیگران به بهتر شدن آن کمک کرده است.

۲. پنگوئن‌های ماداگاسکار (Penguins of Madagascar)



کارگردان: اریک دارنل

اریک دارنل بازیگران: تام مک‌گرایس، کریس میلر، کنراد ورنن

تام مک‌گرایس، کریس میلر، کنراد ورنن سال انتشار: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳ از ۱۰۰

از زمان شروع ماداگاسکار، پنگوئن‌های جاسوس و حقه‌باز از شخصیت‌های جذاب مجموعه بوده‌اند. اصلی‌ترین ویژگی آن‌ها مجموعه‌ای از مسخره‌بازی‌های خنده‌دار بوده که به قدری سرگرم‌کننده است که تعداد کمی از بینندگان وقت می‌کنند از خود بپرسند چرا این فیلم از همان ابتدا نیاز به کمدی دارد. این خبر که ریکو، پریوت، کوالسکی و اسکیپر در اسپین آف پنگوئن‌های ماداگاسکار حضور پیدا می‌کنند، با نگرانی طرفداران مجموعه روبرو شد، زیرا این شخصیت‌ها می‌توانستند خنده‌دارترین کاراکترهای ممکن برای فیلم اصلی باشند. خوشبختانه، حضور بندیکت کامبربچ در نقش یک گرگ خوش صحبت و پیتر استورمار در نقش یک خرس قطبی چینی اطمینان می‌دهد که وقتی زمان اجرای نقشه‌ی پنگوئن‌ها طولانی می‌شود، هنوز هم تازه و خنده‌دار هستند. به اعتقاد بسیاری از منتقدان دنیای سینما این فیلم بامزه‌ترین و بهترین قسمت این مجموعه است.

۱.ماداگاسکار ۳: تحت تعقیب‌ترین‌های اروپا (Madagascar 3: Europe’s Most Wanted)



کارگردان: اریک دارنل

اریک دارنل بازیگران: بن استیلر، کریس راک، دیوید شویمر

بن استیلر، کریس راک، دیوید شویمر سال انتشار: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۸ از ۱۰۰

ماداگاسكار ۳: تحت تعقیب‌ترین‌های اروپا، با همكاری نوح باومباخ در نگارش فیلم‌نامه، یک اثر فوق‌العاده است. اول از همه، اضافه شدن برایان کرانستون، مارتین شورت و جسیکا چستین به جمع بازیگران به این معنی است که فیلم برای این‌که بامزه و خنده‌دار باشد نیازی به شخصیت‌های قسمت اول ندارد و اعضای جدید باعث می‌شوند تا چهار بازیگر اصلی از طریق عاشقانه‌ها و قوس‌های جدید رشد کنند. با این حال، فرانسیس مک‌دورمند که ستاره فیلم سه بیلبورد خارج از ابینگ میزوری (Three Billboards Outside Ebbing Missouri) است، در فیلم ماداگاسکار ۳: تحت تعقیب‌ترین‌های اروپا در نقش افسر کنترل حیوانات شرور، شانتل دوبواز، بسیار عالی صداپیشگی می‌کند. داستان فشرده و سریع و فیلم‌نامه آن خنده‌دار است، اما چیزهای جدیدی که این دنباله را به اوج می‌رساند، تصاویر و رنگ‌بندی‌های خیره‌کننده است. این انیمیشن رنگارنگ باعث می‌شود ماداگاسکار ۳ جایی در کنار کابوس در خیابان الم ۳: جنگجویان رویا (A Nightmare On Elm Street 3: Dream Warriors) داشته باشد و از نظر منتقدان و طرفداران فیلم‌های قبلی را پشت سر بگذارد.

