مجموعه‌ی اره طی سال‌های اخیر تا حد زیادی محبوبیت‌اش در میان سینمادوستان را از دست داده است، اما با این وجود هرگاه قرار است از فیلم‌های وحشت روان‌شناختی و اسلشر موفق تاریخ صحبت کنیم، نمی‌توان موفقیت‌های بسیار زیاد این سری را نادیده گرفت. فیلم «اره» محصول ۲۰۰۴ به کارگردانی جیمز وان با بودجه‌ی ناچیز ۱ تا ۱٫۲ میلیون دلاری و فقط ۱۸ روز اکران گسترده به فروشی بالغ بر ۱۰۳ میلیون دلار در سراسر جهان دست یافت. خشونت عریان، پیچش داستانی قابل قبول پایانی و میزانسن‌های جالب توجه از نقاط قوت اره بودند. عواملی که باعث شدند علاوه ‌بر عموم فیلم‌بین‌ها، سینمادوستان حرفه‌ای و منتقدان هم به این فیلم روی خوش نشان دهند و لایونزگیت فیلمز خیلی زود ساخت نسخه‌های دوم و سوم آن را در دستور کار قرار داد.

فیلم‌های ترسناک اره را به چه ترتیبی باید تماشا کنیم؟

حالا نهمین قسمت اره با اسم مارپیچ (Spiral) از ۱۰ روز قبل روی پرده رفته و نقدها و بازخوردهای آن نشان می‌دهد با یک فیلم ترسناک متوسط مواجه هستیم که بیش از اینکه بتواند عموم فیلم‌بین‌ها را راضی کند، در صدد جلب رضایت دوست‌داران فیلم‌های قبلی اره است. مارپیچ پس از ۱۰ روز نمایش در سینماهای آمریکا و بازارهای بین‌المللی به ترتیب ۱۵.۸ و ۶.۷ میلیون دلار فروخته تا مجموع درآمد خود را به ۲۲.۵ میلیون دلار برساند.

در خلاصه داستان رسمی فیلم مارپیچ آمده است: «یک مغز متفکر سادیسمی شکلی پیچیده از عدالت را در مارپیچ، فصل جدید وحشتناک کتاب اره، به راه می‌اندازد.» همانند نسخه‌های موخر سری اره منتقدان مارپیچ را هم دوست نداشته‌اند و تا به این ساعت در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک بر اساس ۱۶۳ و ۳۰ بررسی به ترتیب امتیازهای ۳۸ از ۱۰۰ و ۳۹ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است. کریس اوانجلیستا از اسلش فیلم در بخشی از یادداشت خود برای جدیدترین ساخته‌ی لین بوسمن نوشته است: «مارپیچ رمز و راز اصلی خود را بدون هیچ پیچش یا جذابیتی ارائه می‌کند تا جایی که فیلم‌نامه سرسری به نظر می‌رسد. همچنین تله‌های مرگ حاضر در فیلم نیز مرموز و جذاب نیستند.» کارگردانی مارپیچ را دارن لین بوسمن بر عهده دارد و کریس راک، ماریسول نیکولز و ساموئل ال. جکسون بازیگران اصلی آن هستند.

فیلم خشم مردانه با بازی جیسون استاتهام در سومین هفته‌ی اکرانش با ۲.۹ میلیون دلار فروش دوباره در رتبه‌ی دوم جدول قرار گرفته است. خشم مردانه بازسازی فیلم فرانسوی «کامیون حمل پول» محصول ۲۰۰۴ است و داستان مرد مرموزی را به تصویر می‌کشد که در یک شرکت حمل پول کار می‌کند و هر هفته وظیفه دارد صدها میلیون دلار را با یک کامیون حمل پول، در سطح لس‌آنجلس جابه‌جا کند. از میان بازیگران این فیلم می‌توان به جیسون استاتهام، هولت مک‌کالانی، اسکات ایستوود و جفری داناوان اشاره کرد. فیلم خشم مردانه پس از ۱۷ روز نمایش در سینماهای آمریکا و سایر کشورهای جهان به ترتیب ۱۸.۸ و ۵۲.۲ میلیون دلار فروخته و انتظار داریم این فروش خوب در هفته‌های آتی نیز ادامه پیدا کند.

امتیاز جدیدترین ساخته‌ی گای ریچی که او را بیشتر به خاطر «قاپ‌زنی» و «شرلوک هولمز» به خاطر می‌آوریم در راتن‌تومیتوز، متاکریتیک و IMDB به ترتیب ۶۶ از ۱۰۰، ۵۷ از ۱۰۰ و ۷۵ از ۱۰۰ است. پری نمیرف، در بخشی از نقد خود برای این فیلم آورده: «شروع امیدوار کننده خشم مردانه به یک خشونت توخالی تبدیل می‌شود که این بیشتر به خاطر ساختار پیچیده‌ی داستان است که چندان هوشمندانه نیست.»

با وجود اینکه تعداد سالن‌های نمایش دهنده‌ی «کسانی که آرزو دارند من بمیرم» (Those Who Wish Me Dead) با نقش‌آفرینی آنجلینا جولی افزایش یافته، اما میزان فروش این فیلم اکشن و نئو وسترن در قیاس با هفته‌ی گذشته ۳۲ درصد کاهش داشته است و کسانی که آرزو دارند من بمیرم با فروشی ۱.۹ میلیون دلاری به جایگاه سوم باکس آفیس این هفته بسنده کرده است.

در خلاصه داستان رسمی این فیلم آمده: «یک نوجوان وقوع قتلی را مشاهده می‌کند و پس از آن دو قاتل داستان در صحرای مونتانا برای کشتن او تلاش می‌کنند و در این بین یک آتش‌سوزی جان همه را تهدید می‌کند.» آنجلینا جولی جولی در کسانی که آرزو دارند من بمیرم نقش یک آتش‌نشان را بازی می‌کند.

تا به این ساعت در وبگاه‌های راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب بر اساس ۱۸۳ و ۳۸ بررسی امتیاز ۶۱ از ۱۰۰ و ۵۸ از ۱۰۰ برای این فیلم به ثبت رسیده است. دیوید رونی، متنقد هالیوود ریپورتر که نگاهی مثبت به فیلم داشته در بخشی از یادداشت خود برای آن آورده است: «چرخش‌ها و پیچش‌های داستانی تا حد زیادی قابل پیشبینی هستند، اما تجربه‌ی یک ساعته‌ی احساسی و گیرایی در این فیلم وجود دارد که مخاطب را راضی می‌کند.»

«رایا و آخرین اژدها»، انیمیشن جدید دیزنی این هفته با ۱.۷ میلیون دلار فروش و یک پله تنزل نسبت به هفته‌ی گذشته به رتبه‌ی پنجم جدول هفتگی پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا رضایت داده است. این انیمشین پس از ۸۰ روز اکران در سینماهای آمریکا و بازارهای بین‌المللی به ترتیب ۴۸.۳ و ۶۳.۳ میلیون دلار فروخته و باکس آفیس موجو رقم کلی فروش ماجراجویی‌های رایا و اژدهایش را تا آخر هفته‌ی گذشته ۱۱۱.۶ میلیون دلار اعلام کرده است.

انیمیشن رایا و آخرین اژدها داستان دختری به اسم رایا (با صداپیشگی کلی مری ترن) را روایت می‌کند که قصد دارد آخرین اژدها که اژدهایی آبی به نام سیسو (با صداپیشگی آکوافینا) است را پیدا کند و پدرش رییس بنجا (با صدا پیشگی دنیل داعه کیم) را از دست دروون نجات دهد. رایا در این سفر از سرزمین­‌های مختلفی که در اختیار گروه‌ها و قوم‌های گوناگونی‌ست می‌گذرد و در این سفر اودیسه‌وار می‌بیند که چگونه جنگ میان دروون و انسان‌ها همه چیز را ویران کرده است. او همچنین با گروهی از بازماندگان که خانواده‌ی خود را در جنگ از دست داده‌اند، از جمله یانگ بون، بیبی نوئی و جنگجو تانگ ملاقات می­‌کند. رایا با دوستان جدیدش و تاک تاک، حشره محبوب و دوست‌داشتنی‌اش، باید با ناماری (با صدا پیشگی جما چان)، کسی از گذشته‌اش که کلید نجات کوماندرا است، روبه‌رو شوند.

فیلم گودزیلا در برابر کونگ با ۱.۴ میلیون دلار فروش با یک پله صعود در قیاس با هفته‌ی گذشته در جایگاه پنجم باکس آفیس قرار گرفته است. گودزیلا در برابر کونگ پس از ۵۴ روز اکران در آمریکا و بازارهای بین‌المللی به ترتیب ۹۶.۸ و ۳۳۶ میلیون دلار فروخته است.

تا به این ساعت در پایگاه IMDB بر اساس ۱۲۰ هزار رأی امتیاز گودزیلا در برابر کونگ ۶.۴ از ۱۰ است که نشان می‌دهد عموم فیلم‌بین‌ها از تماشای فیلم تا حدودی راضی بوده‌اند. در متاکریتیک هم ۵۵ نقد و میانگین امتیاز ۶۰ از ۱۰۰ برای گودزیلا در برابر کونگ به ثبت رسیده که این امتیاز هم نشان از متوسط بودن فیلم دارد. ای. او. اسکات از نیویورک تایمز در بخشی از نقد خود برای این فیلم آورده است: «گودزیلا در برابر کونگ یک فیلم مجلل و با عظمت است که ادعای چندانی ندارد و خیلی هم با اصالت نیست.»

طی آخر هفته گذشته فروش دیو کش: فیلم کیمتسو نو یائیبا: قطار موگن کاهش قابل توجه‌ای داشته و این انیمه با نمایش در ۱۸۰۰ سالن ۱.۳ میلیون دلار فروش در رتبه‌ی ششم جدول باکس آفیس قرار گرفته است. جدیدترین ساخته‌ی هارو سوتوزاکی و استودیوی انیمیشن یوفُوتبل پس از ۳۱ روز نمایش در آمریکا ۴۴.۹ میلیون دلار فروخته است. این انیمه که بر اساس مانگایی به نام «دیو کش: کیمتسو نو یائیبا» ساخته شده است طی ماه‌های گذشته در بازارهای بین‌المللی بیش از ۳۹۴.۴ میلیون دلار فروخته که ۳۶۸ میلیون دلار آن مربوط به سینماهای ژاپن است.

در خلاصه‌ داستان رسمی فیلم دیو کش آمده است: «تانجیرو کامادو و دوستانش از سپاه دیو کش، کیوجورو رنگوکو، هاشیرای شعله را برای تحقیق پیرامون یک سری اتفاق مرموز درباره‌ی ناپدید شدن افرادی در داخل قطاری با بی‌نهایت واگن همراهی می‌کنند. اما آن‌ها از این قضیه بی‌خبر هستند که اِنمو، آخرین لاور مون در بین دوازده کیزوکی هم سوار قطار است و تله‌ای برای آن‌ها آماده کرده است.»

برای دیو کش: کیمتسو نو یائیبا در پایگاه‌های IMDB، راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب امتیاز ۸۴ از ۱۰۰، ۱۰۰ از ۱۰۰ و ۸۲ از ۱۰۰ به ثبت رسیده است. مایکل اردونا از نیویورک پست در بخشی از یادداشت خود برای این فیلم آورده است: «تماشای دیو کش برای طرفداران این مانگا ضروری است؛ اثری که دیدنش برای انیمه‌دوستان با حوصله بسیار لذت‌بخش خواهد بود، اما گاهی گیج‌کننده هم می‌شود.»

مورتال کامبت جدید توانسته طی آخر هفته‌ی گذشته با نمایش در ۲۳۸۶ سالن در آمریکا ۹۵۰ هزار دلار بفروشد و مجموع درآمد خود را به ۴۱.۲ میلیون دلار برساند. تا به این ساعت برای مورتال کامبت در پایگاه متاکریتیک بر اساس ۳۶ بررسی میانگین امتیاز ۴۴ از ۱۰۰ به ثبت رسیده و امتیاز این فیلم در راتن‌تومیتوز و IMDB به ترتیب ۵۵ از ۱۰۰ و ۶۲ از ۱۰۰ است.

ک. آستین کالینز از رولینگ استون در بخشی از نقد خود برای مورتال کامبت جدید نوشته است: «این فیلم یک دوره‌ی کلاس آموزشی برای ساخت صحنه‌های مبارزه نیست [منظور منتقد این است که صحنه‌های اکشن بی‌ایراد نیستند]، اما در قیاس با برخی از صحنه‌های اکشن استودیویی در سایر فیلم‌ها درجه یک به نظر می‌رسند. مورتال کامبت یک سرگرمی محض است و حتی برای القای حس‌های آشنا [از بازی‌های قدیمی] راه‌های تازه‌ای پیدا کرده است.» این در حالی‌ است که برخی منتقدان صحنه‌های اکشن فیلم جدید سایمون مک‌کوید را حوصله سربر و ضعیف خوانده‌اند و از میان آن‌ها به‌عنوان نمونه می‌توان به اندرو کراپ از پلی لیست اشاره کرد که درباره‌ی مورتال کامبت نوشته است: «با وجود صرف ۲۰۰ میلیون دلار بودجه، فیلم بیشتر شبیه به کازپلی است. ۲۰ سال طول کشید تا یک مورتال کامبت جدید ساخته شود و فکر می‌کنم آن‌ها باید چند سال بیشتر صبر می‌کردند!»

کمپانی برادران وارنر دوباره انیمیشن «اسکوب» (Scoob‎) را روی پرده آورده تا این سگ بازیگوش در اکران دوباره‌اش فرصتی برای سودآوری داشته باشد. اسکوب نخستین بار در اردیبهشت‌ماه سال گذشته اکران محدودی را تجربه کرد و به صورت آنلاین پخش شد. این انیمیشن طی آخر هفته‌ی گذشته ۸۵۰ هزار دلار فروخته و جایگاه هشتم را از آن خود کرده است.

داستان اسکوب بر تحسین دوستی‌های پایدار، خودباوری و تلاش تاکید دارد و طی آن اسکوبی و گروهش با چالش برانگیزترین معمای عمر خود مواجه می‌شوند. این فیلم نشان می‌دهد که او و بهترین دوستش، شگی چگونه با هم آشنا شده و به محبوب‌ترین کارآگاهان جهان تبدیل می‌شوند. در ادامه شگی و اسکوبی توسط گروهی دزدیده می‌شود و این سرآغاز ماجراجویی‌ها و اتفاقات جذاب انیمیشن است.

فیلم «اسب رویایی» (Dream Horse) به کارگردانی ایوروس لین که برای نخستین بار در جشنواره‌ی ساندنس سال گذشته نمایش داده شده بود، بالاخره در آمریکا روی پرده رفته و توانسته در نخستین هفته‌ی اکرانش ۸۴۴ هزار دلار بفروشد. این فیلم درباره جوانی ولزی به نام جان وکس است که در دهکده‌ای کوچک نژاد خاصی از اسب‌ها را پرورش می‌دهد. وکس همواره رویای مسابقه دادن با بهترین اسب‌سواران جهان را در سر دارد و اسب رویایی در چنین بستری به تکریم بلندپروازی و رویابافی درکنار تلاش و پشتکار می‌پردازد.

فیلم کمدی رومانتیک «در جست‌وجوی تو» با محوریت مسأله‌ی بلوغ این هفته هم توانسته خود را در جمع پرفروش‌ها حفظ کند و با ۶۷۲ هزار فروش در جایگاه دهم باکس آفیس قرار گرفته است. اکران در جست‌وجوی تو در استرالیا و نیوزلند نیز آغاز شده و این فیلم در آمریکا و بازارهای بین‌المللی پس از ۱۰ روز نمایش به ترتیب ۱.۹ میلیون دلار و ۱۷۱ هزار دلار فروخته است. امتیاز در جست‌وجوی تو در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک ۶۱ از ۱۰۰ و ۴۲ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد با اثری متوسط مواجه هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم هفته‌ی آینده از جمع پرفروش‌ها کنار برود.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی مارپیچ

Spiral ۲ ۴۰۵ ۱۵.۸ خشم مردانه

Wrath of Man ۳ ۲.۹ ۱۸.۸ کسانی که آرزو دارند من بمیرم

Those Who Wish Me Dead ۲ ۱.۹ ۵.۶ رایا و آخرین اژدها

Raya and the Last Dragon ۱۲ ۱.۶ ۴۸.۳ گودزیلا در برابر کونگ

Godzilla vs. Kong ۸ ۱.۴ ۹۶.۸ دیو کش: فیلم کیمتسو نو یائیبا: قطار موگن

Demon Slayer: Mugen Train ۵ ۱.۳ ۴۳.۹ مورتال کامبت

Mortal Kombat ۵ ۰.۹ ۴۱.۲ اسکوب!

!Scoob ۱ ۰.۸ ۰.۸ اسب رویایی

Dream Horse ۱ ۰.۸ ۰.۸ در جست‌وجوی تو

Finding You ۲ ۰.۶ ۱.۹

* رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

